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Макрон каже спішити з боєприпасами й артилерією для України, бо літаки будуть пізніше
Президент Франції Еммануель Макрон сказав, що не виключає можливості постачання бойових літаків Україні після того, як Велика Британія оголосила початок навчання українських пілотів для використання «літаків зі стандартами НАТО».
Я зовсім цього не виключаю, але це не відповідає потребам сьогодення.Еммануель Макрон
Але на тлі повідомлень, що Росія накопичила сили для нових наступів в Україні французький керівник закликав західних партнерів зосередитися на постачанні більш нагальної зброї.
«Необхідно, щоб союзники зробили пріоритетним те оснащення, яке найбільш потрібне українським військовим, найважливіше для вирішальних результатів і найшвидше», - заявив Макрон у Брюсселі на саміті ЄС, в якому брав участь також український президент Володимир Зеленський.
Заклики Зеленського, щоб партнери надали Україні бойові літаки, стали провідною темою його виступів під час перших за рік відвідин Лондона, Парижа і Брюсселя.
Макрон у відповідь на запитання про можливість постачання українцям літаків сказав: «Я нічого не виключаю».
«Літаки винищувачі ніяк не можуть бути надані у найближчі тижні, бо потрібен час на навчання, постачання… Отже я зовсім цього не виключаю, але це не відповідає потребам сьогодення», - сказав французький президент.
Натомість Еммануель Макрон наголосив на важливості артилерії і згадав ефективність далекобійних гармат, зокрема наданих Україні французьких гаубиць Caesar.
Він особливо підкреслив потребу забезпечення українських військових боєприпасами і сказав, що працюватиме над цим «у найближчі дні».
Британці також кажуть, що літаки будуть згодом
Британський міністр оборони Бен Воллес сказав, що навіть за умови початку навчання українських пілотів вже зараз, бойові літаки можуть опинитися на озброєнні України лише через місяці.
Воллес сказав британським журналістам, що «реалістичніше і продуктивніше» було б розглядати постачання Британією літаків як аспект гарантії безпеки України у майбутньому, коли війна закінчиться.
«Британія знає, що потрібно Україні і багато в чому може допомогти досягти результату. Тією результативності можна досягти, але потенційно в інший спосіб, щоб це не забирало місяці, а стільки звичайно ж забрало б надання бойових літаків», - цитує Бена Воллеса Бі-Бі-Сі.
Увага на США і на Швеції
Західні фахівці кажуть, що з тих бойових літаків, які західні країни мають на озброєнні, зараз Україні можливо найбільше підійшли б американські винищувачі F16, а також шведські Gripen.
Перевагою американських F16 називають зокрема те, що це давня, перевірена і дуже поширена модель з розгалуженою системою забезпечення й боєприпасів.
Про шведські літаки Gripen кажуть, що їм потрібна простіша наземна інфраструктура, і що можливості тих літаків відповідають завданням української авіації.
Але Швеція, хоч і надає Україні збройну допомогу, досі на подавала ознак готовності постачати українцям літака.
Особливістю ситуації Швеції зараз є те, що країна разом з сусідньою Фінляндією перебуває в процесі вступу в НАТО.
Для того, щоб Швеція могла розраховувати на захист союзників відповідно до статті 5 у договорі Північноатлантичного альянсу, необхідно, щоб протоколи про вступ Швеції ще ратифікували дві останні країни: Туреччина і Угорщина.
Щодо F16, то американський президент Джо Байден сказав нещодавно, що він не розглядає негайного постачання Україні тих літаків.
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Зеленський просить надати зброю Україні, щоб вона була готова до бою «швидше, ніж агресор»
Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів ЄС надати винищувачі та зброю для війни проти Росії у той час як Москва готує новий наступ на Україну.
«Ми маємо нарощувати динаміку нашої співпраці, ми маємо робити це швидше, ніж агресор», – сказав Володимир Зеленський у Брюсселі під час своєї другої закордонної поїздки з початку широкомасштабної агресії.
«Фундаментальні кроки зроблені, але дорога довга», – сказав Зеленський.
У своїй промові до членів Європейського парламенту Зеленський сказав, що «дуже вдячний» за надану допомогу, і сподівається, що наступні переговори про надання Україні авіації, також будуть успішними.
«Я чув від деяких європейських лідерів про готовність надати нам необхідну зброю, включно з авіацією. Зараз у мене є низка двосторонніх переговорів, ми будемо піднімати питання винищувачів та іншої авіації. Тому ми продовжуємо нашу роботу тут, у Брюсселі», – сказав Зеленський.
Кілька лідерів ЄС уже заявили, що якби рішення щодо військових літаків було бухвалено, то це було б колективним кроком.
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що «дуже важливо, щоб ми прискорили військову допомогу Україні». На прес-конференції в Брюсселі перед Спеціальним засіданням Європейської ради вона сказала, що «потрібно робити більше» для озброєння України.
«Я думаю, що всі ми шукали на складах те, що у нас є, але ми повинні робити більше. І ми повинні дати чіткий сигнал європейській оборонній промисловості виробляти більше», – сказала голова уряду Естонії.
Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта заявив, що його країна не має «червоних ліній», коли йдеться про надання Україні, але його країна просто не має «зайвих» машин. За словами португальського прем’єра, Лісабон має у своєму розпорядженні 27 винищувачів F-16 AM, але всі вони задіяні у виконанні зобов’язань в рамках НАТО.
Він також наголосив, що Португалія робила все можливе, щоб підтримати Україну з початку війни, а нещодавно зобов’язалася надіслати три своїх танки Leopard 2.
Кошта додав, що кінцевою метою підтримки України є досягнення миру, але тільки на українських умовах, бо «Україна не почала, Україна є жертвою війни».
Як зазначають оглядачі, Зеленський визнав зусилля Європи щодо підтримки України, включно зі запровадженням санкцій проти Росії, військової допомоги та відмови від купівлі енергоресурсів Москви, але закликав ЄС зробити більше, зокрема розпочати цього року переговори про те, щоб його країна стала 28-м членом блоку. Україна набула статус кандидата влітку минулого року.
У центрі уваги зустрічі Зеленського з лідерами всіх 27 країн-членів Європейського Союзу були не лише ракети та літаки більшої дальності, але і фінансова допомога для функціонування та відновлення країни.
Зеленський також наполягав на тому, щоб Україна якнайшвидше приєдналася до ЄС. Більшість європейських урядів підтримують Україну, але існують побоювання, щодо продовження цієї солідарності на тлі економічного ослаблення Європи та історично високої інфляції, зауважують оглядачі.
На прес-конференції після звернення до ЄС лідерів, він подякував європейцям за те, що вони продовжують підтримувати Україну, незважаючи на витрати, та приймають у себе мільйони українських біженців.
«Сподіваюся, ви розумієте, що коли ви допомагаєте Україні, ви допомагаєте собі», – сказав Зеленський.
У четвер і п'ятницю в Брюсселі було скликано спеціальну Європейську раду, на порядку денному якої були питання війни Росії в Україні, підтримку України з боку ЄС, економіки, а також міграції.
У повідомленні використано інформацію Reuters, CNN, BBC, New York Times.
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