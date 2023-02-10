Макрон каже спішити з боєприпасами й артилерією для України, бо літаки будуть пізніше

Президент Франції Еммануель Макрон сказав, що не виключає можливості постачання бойових літаків Україні після того, як Велика Британія оголосила початок навчання українських пілотів для використання «літаків зі стандартами НАТО».

Я зовсім цього не виключаю, але це не відповідає потребам сьогодення.

Але на тлі повідомлень, що Росія накопичила сили для нових наступів в Україні французький керівник закликав західних партнерів зосередитися на постачанні більш нагальної зброї.

«Необхідно, щоб союзники зробили пріоритетним те оснащення, яке найбільш потрібне українським військовим, найважливіше для вирішальних результатів і найшвидше», - заявив Макрон у Брюсселі на саміті ЄС, в якому брав участь також український президент Володимир Зеленський.

Заклики Зеленського, щоб партнери надали Україні бойові літаки, стали провідною темою його виступів під час перших за рік відвідин Лондона, Парижа і Брюсселя.

Макрон у відповідь на запитання про можливість постачання українцям літаків сказав: «Я нічого не виключаю».



«Літаки винищувачі ніяк не можуть бути надані у найближчі тижні, бо потрібен час на навчання, постачання… Отже я зовсім цього не виключаю, але це не відповідає потребам сьогодення», - сказав французький президент.

Натомість Еммануель Макрон наголосив на важливості артилерії і згадав ефективність далекобійних гармат, зокрема наданих Україні французьких гаубиць Caesar.

Він особливо підкреслив потребу забезпечення українських військових боєприпасами і сказав, що працюватиме над цим «у найближчі дні».

Британці також кажуть, що літаки будуть згодом

Британський міністр оборони Бен Воллес сказав, що навіть за умови початку навчання українських пілотів вже зараз, бойові літаки можуть опинитися на озброєнні України лише через місяці.

Воллес сказав британським журналістам, що «реалістичніше і продуктивніше» було б розглядати постачання Британією літаків як аспект гарантії безпеки України у майбутньому, коли війна закінчиться.

«Британія знає, що потрібно Україні і багато в чому може допомогти досягти результату. Тією результативності можна досягти, але потенційно в інший спосіб, щоб це не забирало місяці, а стільки звичайно ж забрало б надання бойових літаків», - цитує Бена Воллеса Бі-Бі-Сі.



Увага на США і на Швеції

Західні фахівці кажуть, що з тих бойових літаків, які західні країни мають на озброєнні, зараз Україні можливо найбільше підійшли б американські винищувачі F16, а також шведські Gripen.

Перевагою американських F16 називають зокрема те, що це давня, перевірена і дуже поширена модель з розгалуженою системою забезпечення й боєприпасів.

Про шведські літаки Gripen кажуть, що їм потрібна простіша наземна інфраструктура, і що можливості тих літаків відповідають завданням української авіації.

Але Швеція, хоч і надає Україні збройну допомогу, досі на подавала ознак готовності постачати українцям літака.

Особливістю ситуації Швеції зараз є те, що країна разом з сусідньою Фінляндією перебуває в процесі вступу в НАТО.

Для того, щоб Швеція могла розраховувати на захист союзників відповідно до статті 5 у договорі Північноатлантичного альянсу, необхідно, щоб протоколи про вступ Швеції ще ратифікували дві останні країни: Туреччина і Угорщина.

Щодо F16, то американський президент Джо Байден сказав нещодавно, що він не розглядає негайного постачання Україні тих літаків.

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