Посол ЄС побачив зв'язок ракетних обстрілів РФ з візитом Зеленського до Європи, посолка США згадала промову Байдена

"Немов реакція на дуже успішний візит [президента України Володимира] Зеленського до європейських столиць". Так відреагував на ракетні обстріли території України в п'ятницю посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

Дипломат відзначив, що Зеленського вітали в Європі "як члена родини" і висловив переконання, що нові удари не похитнуть рішучість українців. "Як і з попередніми такими ударами, немає шансу зламати рішучість українців", - написав він у Twitter.

Посолка США в Україні Бріджит Брінк на тлі новий російських обстрілів згадала слова президента США Джо Байдена, які той сказав про Україну: «Українці мають сталевий кістяк і незламну рішучість, навіть з ракетами в повітрі».

Вона також нагадала слова із промови Байдена "Про стан держави", виголошеної у вівторок, де той запевнив, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно.

Компанія ДТЕК повідомила, що 10 лютого, внаслідок нічних та денних ворожих обстрілів постраждало чотири теплові електростанції.

"Україна залишається сильною, незважаючи на нові удари по критичній інфраструктурі, - написала посол Брінк у Twitter. - Світло завжди буде переважати над темрявою, і, як @POTUS сказав американському народу у вівторок: «Америка єдина у підтримці вашої країни. Ми будемо з вами стільки, скільки потрібно»".

Під час масованого ракетного удару по території України з вечора 9 лютого до 12:00 10 лютого, Росія здійснила 71 пуск крилатих ракет (Х-101/Х-555 - 43, «Калібр» - 28), а також до 35 ракет комплексу С-300. Крім цього, ворог застосував 7 ударних БПЛА типу Shahed, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Залужний заявив, що ЗСУ вдалось знищити 61 крилату ракету ворога та 5 дронів і поінформував, що напади було здійснено із акваторії Каспійського моря і Волгодонська та носіїв крилатих ракет в акваторії Чорного моря. Удари ракетами комплексу С-300 були завдані з районів Бєлгородської області та тимчасово окупованої території Запорізької області в районі Токмак, йдеться в повідомленні.