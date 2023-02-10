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Посол ЄС побачив зв'язок ракетних обстрілів РФ з візитом Зеленського до Європи, посолка США згадала промову Байдена
"Немов реакція на дуже успішний візит [президента України Володимира] Зеленського до європейських столиць". Так відреагував на ракетні обстріли території України в п'ятницю посол ЄС в Україні Матті Маасікас.
Дипломат відзначив, що Зеленського вітали в Європі "як члена родини" і висловив переконання, що нові удари не похитнуть рішучість українців. "Як і з попередніми такими ударами, немає шансу зламати рішучість українців", - написав він у Twitter.
Посолка США в Україні Бріджит Брінк на тлі новий російських обстрілів згадала слова президента США Джо Байдена, які той сказав про Україну: «Українці мають сталевий кістяк і незламну рішучість, навіть з ракетами в повітрі».
Вона також нагадала слова із промови Байдена "Про стан держави", виголошеної у вівторок, де той запевнив, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно.
Компанія ДТЕК повідомила, що 10 лютого, внаслідок нічних та денних ворожих обстрілів постраждало чотири теплові електростанції.
"Україна залишається сильною, незважаючи на нові удари по критичній інфраструктурі, - написала посол Брінк у Twitter. - Світло завжди буде переважати над темрявою, і, як @POTUS сказав американському народу у вівторок: «Америка єдина у підтримці вашої країни. Ми будемо з вами стільки, скільки потрібно»".
Під час масованого ракетного удару по території України з вечора 9 лютого до 12:00 10 лютого, Росія здійснила 71 пуск крилатих ракет (Х-101/Х-555 - 43, «Калібр» - 28), а також до 35 ракет комплексу С-300. Крім цього, ворог застосував 7 ударних БПЛА типу Shahed, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
Залужний заявив, що ЗСУ вдалось знищити 61 крилату ракету ворога та 5 дронів і поінформував, що напади було здійснено із акваторії Каспійського моря і Волгодонська та носіїв крилатих ракет в акваторії Чорного моря. Удари ракетами комплексу С-300 були завдані з районів Бєлгородської області та тимчасово окупованої території Запорізької області в районі Токмак, йдеться в повідомленні.
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Макрон каже спішити з боєприпасами й артилерією для України, бо літаки будуть пізніше
Президент Франції Еммануель Макрон сказав, що не виключає можливості постачання бойових літаків Україні після того, як Велика Британія оголосила початок навчання українських пілотів для використання «літаків зі стандартами НАТО».
Я зовсім цього не виключаю, але це не відповідає потребам сьогодення.Еммануель Макрон
Але на тлі повідомлень, що Росія накопичила сили для нових наступів в Україні французький керівник закликав західних партнерів зосередитися на постачанні більш нагальної зброї.
«Необхідно, щоб союзники зробили пріоритетним те оснащення, яке найбільш потрібне українським військовим, найважливіше для вирішальних результатів і найшвидше», - заявив Макрон у Брюсселі на саміті ЄС, в якому брав участь також український президент Володимир Зеленський.
Заклики Зеленського, щоб партнери надали Україні бойові літаки, стали провідною темою його виступів під час перших за рік відвідин Лондона, Парижа і Брюсселя.
Макрон у відповідь на запитання про можливість постачання українцям літаків сказав: «Я нічого не виключаю».
«Літаки винищувачі ніяк не можуть бути надані у найближчі тижні, бо потрібен час на навчання, постачання… Отже я зовсім цього не виключаю, але це не відповідає потребам сьогодення», - сказав французький президент.
Натомість Еммануель Макрон наголосив на важливості артилерії і згадав ефективність далекобійних гармат, зокрема наданих Україні французьких гаубиць Caesar.
Він особливо підкреслив потребу забезпечення українських військових боєприпасами і сказав, що працюватиме над цим «у найближчі дні».
Британці також кажуть, що літаки будуть згодом
Британський міністр оборони Бен Воллес сказав, що навіть за умови початку навчання українських пілотів вже зараз, бойові літаки можуть опинитися на озброєнні України лише через місяці.
Воллес сказав британським журналістам, що «реалістичніше і продуктивніше» було б розглядати постачання Британією літаків як аспект гарантії безпеки України у майбутньому, коли війна закінчиться.
«Британія знає, що потрібно Україні і багато в чому може допомогти досягти результату. Тією результативності можна досягти, але потенційно в інший спосіб, щоб це не забирало місяці, а стільки звичайно ж забрало б надання бойових літаків», - цитує Бена Воллеса Бі-Бі-Сі.
Увага на США і на Швеції
Західні фахівці кажуть, що з тих бойових літаків, які західні країни мають на озброєнні, зараз Україні можливо найбільше підійшли б американські винищувачі F16, а також шведські Gripen.
Перевагою американських F16 називають зокрема те, що це давня, перевірена і дуже поширена модель з розгалуженою системою забезпечення й боєприпасів.
Про шведські літаки Gripen кажуть, що їм потрібна простіша наземна інфраструктура, і що можливості тих літаків відповідають завданням української авіації.
Але Швеція, хоч і надає Україні збройну допомогу, досі на подавала ознак готовності постачати українцям літака.
Особливістю ситуації Швеції зараз є те, що країна разом з сусідньою Фінляндією перебуває в процесі вступу в НАТО.
Для того, щоб Швеція могла розраховувати на захист союзників відповідно до статті 5 у договорі Північноатлантичного альянсу, необхідно, щоб протоколи про вступ Швеції ще ратифікували дві останні країни: Туреччина і Угорщина.
Щодо F16, то американський президент Джо Байден сказав нещодавно, що він не розглядає негайного постачання Україні тих літаків.
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