Землетрус у Туреччині забрав життя п'ятьох українців, сімох шукають, а 10 врятовано – МЗС України

Внаслідок землетрусу у Туреччині загинуло п'ятеро українців, 10 громадян України врятовано з-під завалів, семеро вважають зниклими без вісти. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Загалом вдалося розшукати 136 громадян та евакуювати 37. З-під завалів врятовано 10 українців. 7 вважаються зниклими, їхні пошуки тривають (2 можуть бути під завалами, до пошуку залучені наші підрозділи ДСНС). 1 людина госпіталізована, її стан стабільний, - написав Ніколенко. - На жаль, внаслідок землетрусу загинули 5 громадян України, зокрема родина із Запоріжжя. Посольство вживає заходів задля підготовки репатріації тіл загиблих".

Представник МЗС додав, що в зону стихійного лиха вирушає друга група українських консулів, а найближчим часом дипломати планують евакуювати із постраждалого регіону 22 українських громадян.

Пошукові роботи тривають, й попри складні умови й холодну погоду в регіоні рятувальникам все ще вдається витягнути з-під завалів уцілілих. Нині стало відомо про порятунок 65-річного чоловіка й дівчини, які провели під завалами 208 годин.

За останніми даними у Туреччині загинули понад 35 тисяч людей, у сусідній Сирії відомо про загибель близько шести тисяч людей, пише Радіо Свобода.

Як повідомляє Anadolu, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що за тиждень пошуково-рятувальних робіт з-під завалів вдалося врятувати понад 8 тисяч людей.

Ердоган додав, що значну кількість із 81 тисяч постраждалих вже виписали з лікарень, і подякував міжнародній спільноті: "Я хотів би подякувати всім країнам, які збирали допомогу для нашої нації та підтримували пошуково-рятувальні роботи своїми працівниками".

Масштаби руйнування та смертей після найпотужнішого за майже століття землетрусу в регіоні, ймовірно, спричинені також порушенням будівельних норм, пише New York Times, посилаючись на експертів.

Турецький уряд вже заарештував будівельних підрядників, пов’язаних із зруйнованими будівлями, а Міністерство юстиції створило бюро розслідування злочинів, пов’язаних із землетрусом.

У статті використано матеріали Reuters