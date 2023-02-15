Масовані обстріли безліччю боєприпасів - це російські/радянські методи війни, кажуть в НАТО

Західні партнери України заявляють, що допомагають українській армії з постачанням амуніції на тлі повідомлень, що в умовах запеклих боїв може виникнути брак боєприпасів.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ на зібранні міністрів оборони альянсу у Брюсселі визнав, що обсяги виробництва боєприпасів на Заході зараз відстають від рівня їх використання українською армією.

Є велика ймовірність, що їм буде потрібно менше боєприпасів, але ми побачимо.

Він каже, що союзники зосереджені на «зміцненні нашої оборонної промисловості, щоб могти надавати потрібну амуніцію Україні, а також поповнювати наші власні запаси».

Водночас від західних представників пролунали припущення, що рівень використання боєприпасів Україною може бути меншим з новими західними озброєннями і з відходом української армії від радянських/російських методів ведення бойових дій.

Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив 14 лютого в Брюсселі, що окрім додаткових зусиль з постачання зброї українській армії, партнери покладають надії на результати підготовки українських військових.

«Ми працюємо з українськими солдатами в різних місцях у Європі, щоб у навчаннях додатково наголошувати на маневрі… на формуванні поля бою і на маневруванні. Є велика ймовірність, що їм буде потрібно менше боєприпасів, але ми побачимо», - повідомив американський міністр.

Британський міністр оборони Бен Воллес в ці дні також припустив, що рівень використання боєприпасів залежить від способу ведення бойових дій.

«Україна використовує величезну кількість боєприпасів для оборони. Частково тому ми навчаємо їх воювати західними методами», - сказав міністр британській радіостанції Times Radio.

Воллес повідомив, що британці допомагають закуповувати боєприпаси для зброї радянського зразка, яку досі використовують українці, а також допомагають з переходом України на західну техніку та амуніцію.

«Російські чи радянські методи ведення війни дуже покладаються на велику кількість боєприпасів. Це масовані артилерійські обстріли. А ми в НАТО ніколи не налаштовуємося воювати таким чином», - зауважив Бен Воллес.

Він наголосив, що західні партнери допомагають українцям використовувати сучасну зброю так, «щоб це було результативно і точно».

Єнс Столтенберґ, розповідаючи нещодавно про допомогу Україні, також говорив про оновлення арсеналів і про осучаснення методів ведення війни українськими військовими.

«Ми хочемо зміцнити Україну підтримкою, навчанням. І НАТО також дивиться в довготермінову перспективу переходу, трансформації збройних сил України від доктрин і оснащення радянської епохи, які ще залишають важливими для їхніх збройних сил, на новітні можливості НАТО, сумісні з союзниками НАТО. Щоб Україна у майбутньому могла зупиняти будь-які агресії», - сказав генеральний секретар НАТО.

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