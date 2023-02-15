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Росія забрала на "перевиховання" більше 6000 дітей з України. Це може становити геноцид - Звіт
Росія забрала щонайменше 6000 дітей з України до мережі закладів із "перевиховання" та усиновлення на території Криму та Росії, про це йдеться у звіті Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету, підготованого за підтримки Державного департаменту США. Справжня кількість таких дітей, ймовірно, значно більше, кажуть дослідники.
Дослідження виявило 43 установи, де утримують дітей з України, після початку повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року. Більшість цих таборів займаються проросійським "перевихованням", деякі проводять військові навчання для дітей а також перешкоджають поверненню дітей до батьків в Україні.
Дослідники виявили щонайменше два табори, де дітей передавали фостерним родинам в Росії, також батьків в Україні змушують підписувати дозволи на перебування їхніх дітей в таких таборах, і ці дозволи часто порушуються, зокрема коли йдеться про час перебування в таборах та процедуру повернення дітей до батьків. Серед прикладів порушень, дослідники наводять, повідомлення дитини, що умовою її повернення додому в таборі їй назвали повторне захоплення Росією міста Ізюм. Також батьки повідомляють, що табір "Мєдвєжонок", найбільший із виявлених, відмовився повертати дітей на невизначений термін, інші табори також затримують повернення дітей.
За словами дослідників, порушення дозволу, примусове перевезення дітей та відмова повертати дітей батькам можуть становити порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини, закріплених, зокрема в Четвертій Женевській Конвенції, підписантом якої є і Росія, а також конвенції щодо геноциду.
Україна звинувачує Росію у викраденні дітей під час війни і докладає зусиль для їхнього повернення.
Посольство Росії у Вашингтоні назвало "абсурдною" заяву Держдепу, в якій Росію звинувачують" в примусовому вивезенні і депортації українських дітей".
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Столтенберг: зараз Україна має "вікно можливостей": щоб змінити баланс у війні
Війна Росії в Україні є "війною на виснаження" і саме зараз Україна має можливість змінити баланс. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час прес-конференції, за результатами засідання міністрів оборони країн НАТО в середу в Брюсселі.
Столтенберг наголосив, що "швидкість надання допомоги" Україні є важливою і відзначив нові зобов'язання союзників із безпекової підтримки.
"Майже рік минув з того часу, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України. Найбільший конфлікт в Європі з Другої світової війни, - сказав Столтенберг, - і не видно ознак, що Росія готується до миру. Навпаки, Росія розпочинає нові напади".
"Україна має вікно можливостей, щоб змінити баланс і час - важливий", - додав він. "Це стає війною на виснаження, а війна на виснаження - це війна логістики", - каже посадовець.
Перед засіданням міністрів НАТО, президент України Володимир Зеленський також наголошував на важливості пришвидшити поставки зброї до України.
Серед інших питань, про які говорили союзники в рамках засідання НАТО - пришвидшення виробництва боєприпасів для поповнення запасів НАТО, захист східного флангу Альянсу, вступ до НАТО Швеції та Фінляндії та інші.
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Блінкен назвав умову досягнення миру в Україні - NPR
Мир в Україні має бути справедливим, тривким і поважати територіальну цілісність країни, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи умови для досягнення миру у війні Росії проти України.
"Ніхто не хоче миру більше і швидше, ніж народ України, - сказав Блінкен в інтерв'ю NPR, опублікованому в середу, - бо саме він страждає від агресії. Однак мир має бути справедливим і тривким. Він має відображувати принципи Статуту ООН, які поважають територіальну цілісність України".
Блінкен додав, що попри поразки, Путін продовжує намагатись стерти Україну з мапи і підкорити її Росії.
Головний дипломат США також описав зусилля, яких США докладали, щоб запобігти війні, включаючи дипломатію з Росією: але відзначив: "Навіть в цей час, ми тихо забезпечували, щоб Україна має необхідні знаряддя, зброю, щоб протидіяти" вторгненню".
"Ми намагаємось забезпечити, що зі зміною ситуації на полі бою, ми можемо адаптуватись", - додав він.
Вже майже рік триває повномасштабне вторгнення Росії до України. Більше 50 країн координують безпекову допомогу Україні в рамках Координаційної групи з безпекової допомоги Україні у форматі "Рамштайн". Дев'яте засідання групи відбулось цього тижня в Брюсселі.
Новий пакет санкцій ЄС проти Росії може включати додаткові експортні обмеження на 11 млрд євро
БРЮССЕЛЬ, 15 лютого (Reuters) – Представники 27 країн Європейського Союзу зустрічаються в Брюсселі в середу, щоб обговорити нову серію санкцій проти Росії, які, за словами глави виконавчої влади блоку, можуть скоротити торгівлю на 11 мільярдів євро (11,8 мільярда доларів).
Очікується, що блок погодить нові санкції до роковин вторгнення Росії в Україну 24 лютого, але конкретні пропозиції ще мають отримати одностайну підтримку всіх держав-членів ЄС.
"Ми послаблюємо здатність Росії підтримувати свою військову машину. Ми затвердили дев'ять пакетів санкцій, російська економіка скорочується", - заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. "Нам потрібно продовжувати тиск", - сказала вона Європейському парламенту перед закритими переговорами між 27 національними посланниками в Брюсселі.
«Ми говоримо про 11 мільярдів євро. Ми пропонуємо обмеження на деякі товари подвійного призначення та електронні компоненти, що використовуються в російських збройних системах, таких як безпілотники, ракети та гелікоптери», — сказала вона, описуючи майбутній 10-й пакет санкцій, який також може обмежити торгівлю з Іраном, через його допомогу у війні Росії.
"Існують також сотні безпілотників, вироблених в Ірані, які використовує Росія, на полі бою в Україні. Ці іранські безпілотники вбивають українських мирних жителів. Тому вперше ми також пропонуємо санкції проти іранських економічних діячів, у тому числі пов'язаних з Революційною гвардією".
10-Й ПАКЕТ
Комісія запропонувала країнам ЄС відключити ще чотири російські банки, включаючи приватний “Альфа-Банк”, онлайн-банк “Тінькофф” і комерційного кредитора “Росбанк” (ROSB.MM) від глобальної системи обміну повідомленнями SWIFT, два дипломатичних джерела в ЄС сказали на умовах анонімності.
За словами людей, які знайомі з конфіденційними переговорами, гуму та асфальт буде додано до списку забороненого імпорту ЄС із Росії, а блок заборонить арабській службі Russia Today мовити на своїй території.
Подальші заборони на експорт ЄС до Росії мали на меті обмежити здатність Москви виробляти зброю та обладнання, розгорнуте проти України.
Джерела повідомили, що вони стосуватимуться електронних схем і компонентів, тепловізійних камер, радіоприймачів і важких транспортних засобів, а також сталі й алюмінію, що використовуються в будівництві, і обладнання для промислових і будівельних цілей.
Комісія також запропонувала додаткові обмеження на діяльність європейських спільних підприємств з Росією та російських громадян, які перебувають у радах директорів у Європі, додали вони.
Блок прагне як розширити свої заходи проти Росії, так і закрити прогалини в існуючих санкціях, включаючи жорсткіший контроль над продажем супутникових даних Китаю, які, за словами джерел, ризикують передати Росії.
Країни ЄС також розглядають додаткові зобов’язання щодо звітності, щоб краще відстежувати російські активи в Європі, оскільки вони шукають способи використати заморожені під санкціями активи для фінансування відновлення України після війни.
За даними офіційних осіб ЄС, наразі ЄС має на своїй території активи російського центрального банку на суму близько 33,8 мільярда євро, з приблизно 300 мільярдів доларів США заморожених за межами Росії.
Виступаючи на тій самій сесії Європейського парламенту, головний дипломат блоку Жозеп Боррель сказав, що країни ЄС повинні швидше постачати більше зброї в Україну, де, як заявляють Сполучені Штати та НАТО, Росія почала новий наступ. (1 долар = 0,9329 євро)
Масовані обстріли безліччю боєприпасів - це російські/радянські методи війни, кажуть в НАТО
Західні партнери України заявляють, що допомагають українській армії з постачанням амуніції на тлі повідомлень, що в умовах запеклих боїв може виникнути брак боєприпасів.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ на зібранні міністрів оборони альянсу у Брюсселі визнав, що обсяги виробництва боєприпасів на Заході зараз відстають від рівня їх використання українською армією.
Є велика ймовірність, що їм буде потрібно менше боєприпасів, але ми побачимо.Ллойд Остін
Він каже, що союзники зосереджені на «зміцненні нашої оборонної промисловості, щоб могти надавати потрібну амуніцію Україні, а також поповнювати наші власні запаси».
Водночас від західних представників пролунали припущення, що рівень використання боєприпасів Україною може бути меншим з новими західними озброєннями і з відходом української армії від радянських/російських методів ведення бойових дій.
Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив 14 лютого в Брюсселі, що окрім додаткових зусиль з постачання зброї українській армії, партнери покладають надії на результати підготовки українських військових.
«Ми працюємо з українськими солдатами в різних місцях у Європі, щоб у навчаннях додатково наголошувати на маневрі… на формуванні поля бою і на маневруванні. Є велика ймовірність, що їм буде потрібно менше боєприпасів, але ми побачимо», - повідомив американський міністр.
Британський міністр оборони Бен Воллес в ці дні також припустив, що рівень використання боєприпасів залежить від способу ведення бойових дій.
«Україна використовує величезну кількість боєприпасів для оборони. Частково тому ми навчаємо їх воювати західними методами», - сказав міністр британській радіостанції Times Radio.
Воллес повідомив, що британці допомагають закуповувати боєприпаси для зброї радянського зразка, яку досі використовують українці, а також допомагають з переходом України на західну техніку та амуніцію.
«Російські чи радянські методи ведення війни дуже покладаються на велику кількість боєприпасів. Це масовані артилерійські обстріли. А ми в НАТО ніколи не налаштовуємося воювати таким чином», - зауважив Бен Воллес.
Він наголосив, що західні партнери допомагають українцям використовувати сучасну зброю так, «щоб це було результативно і точно».
Єнс Столтенберґ, розповідаючи нещодавно про допомогу Україні, також говорив про оновлення арсеналів і про осучаснення методів ведення війни українськими військовими.
«Ми хочемо зміцнити Україну підтримкою, навчанням. І НАТО також дивиться в довготермінову перспективу переходу, трансформації збройних сил України від доктрин і оснащення радянської епохи, які ще залишають важливими для їхніх збройних сил, на новітні можливості НАТО, сумісні з союзниками НАТО. Щоб Україна у майбутньому могла зупиняти будь-які агресії», - сказав генеральний секретар НАТО.
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