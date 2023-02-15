Росія забрала на "перевиховання" більше 6000 дітей з України. Це може становити геноцид - Звіт

Росія забрала щонайменше 6000 дітей з України до мережі закладів із "перевиховання" та усиновлення на території Криму та Росії, про це йдеться у звіті Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету, підготованого за підтримки Державного департаменту США. Справжня кількість таких дітей, ймовірно, значно більше, кажуть дослідники.

Дослідження виявило 43 установи, де утримують дітей з України, після початку повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року. Більшість цих таборів займаються проросійським "перевихованням", деякі проводять військові навчання для дітей а також перешкоджають поверненню дітей до батьків в Україні.

Дослідники виявили щонайменше два табори, де дітей передавали фостерним родинам в Росії, також батьків в Україні змушують підписувати дозволи на перебування їхніх дітей в таких таборах, і ці дозволи часто порушуються, зокрема коли йдеться про час перебування в таборах та процедуру повернення дітей до батьків. Серед прикладів порушень, дослідники наводять, повідомлення дитини, що умовою її повернення додому в таборі їй назвали повторне захоплення Росією міста Ізюм. Також батьки повідомляють, що табір "Мєдвєжонок", найбільший із виявлених, відмовився повертати дітей на невизначений термін, інші табори також затримують повернення дітей.

За словами дослідників, порушення дозволу, примусове перевезення дітей та відмова повертати дітей батькам можуть становити порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини, закріплених, зокрема в Четвертій Женевській Конвенції, підписантом якої є і Росія, а також конвенції щодо геноциду.

Україна звинувачує Росію у викраденні дітей під час війни і докладає зусиль для їхнього повернення.

Посольство Росії у Вашингтоні назвало "абсурдною" заяву Держдепу, в якій Росію звинувачують" в примусовому вивезенні і депортації українських дітей".