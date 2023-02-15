Столтенберг: зараз Україна має "вікно можливостей": щоб змінити баланс у війні

Війна Росії в Україні є "війною на виснаження" і саме зараз Україна має можливість змінити баланс. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час прес-конференції, за результатами засідання міністрів оборони країн НАТО в середу в Брюсселі.

Столтенберг наголосив, що "швидкість надання допомоги" Україні є важливою і відзначив нові зобов'язання союзників із безпекової підтримки.

"Майже рік минув з того часу, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення до України. Найбільший конфлікт в Європі з Другої світової війни, - сказав Столтенберг, - і не видно ознак, що Росія готується до миру. Навпаки, Росія розпочинає нові напади".

"Україна має вікно можливостей, щоб змінити баланс і час - важливий", - додав він. "Це стає війною на виснаження, а війна на виснаження - це війна логістики", - каже посадовець.

Перед засіданням міністрів НАТО, президент України Володимир Зеленський також наголошував на важливості пришвидшити поставки зброї до України.

Серед інших питань, про які говорили союзники в рамках засідання НАТО - пришвидшення виробництва боєприпасів для поповнення запасів НАТО, захист східного флангу Альянсу, вступ до НАТО Швеції та Фінляндії та інші.