МВФ заявляє про прогрес на шляху до повноцінної програми для України 

МВФ оголосив про успішне завершення перегляду програми моніторингу України на робочому рівні. Перегляд, у разі затвердження правлінням Фонду, "відкриє шлях для початку обговорення повномасштабної програми за підтримки МВФ", заявили у фонді.

В Україні сподіваються, що повноцінна програма Фонду дозволить закрити 10 млрд доларів з дефіциту бюджету на 2023 рік, який Мінфін України оцінив у 38 млрд дол.

"Макрофінансова допомога ЄС у розмірі 18 мільярдів євро та 9,9 мільярдів доларів США грантового фінансування від США є великим досягненням наших партнерів та потужною підтримкою України, проте, дефіцит залишається близько 10 млрд доларів США.

Ми сподіваємося, що успішна реалізація Моніторингової Програми відкриє шлях до повноцінної нової програми з МВФ із відповідним фінансуванням з другого кварталу поточного року. Це допоможе нам закрити розрив, що залишився", - заявив міністр фінансів США Сергій Марченко на початку місяця.

В МВФ вказують, що повноцінна програма допоможе Україні на шляху до ЄС, і передбачатиме умови щодо збільшення продуктивності та конкурентоспроможності, щоб "закласти підвалини для активного повоєнного відновлення", йдеться в заяві Фонду.

Цього тижня експерти МВФ у Варшаві проводили зустрічі з представниками українського уряду, обговорюючи стан бюджетної політики, управління, фінансового сектору.

Голова місії МВФ Гевін Грей відзначив серед важливих кроків уряду, те що він подав до Ради пакет законопроектів, покликаний збільшити надходження до бюджету, Міністерство фінансів зробило кроки для подолання заборгованості, розробило концепцію соціальної підтримки, а "Нафтогаз" створив наглядову раду, також було узгоджено елементи діагностики банківського сектору.

Загалом, падіння економіки за 2022 рік, відзначили в МВФ, склало 30%, що менше ніж очікувалось і попри ракетні обстріли критичної інфраструктури, економіка адаптується. Цього року в МВФ очікують на поступове зростання економіки України.