Актуально
- Голос Америки
МВФ заявляє про прогрес на шляху до повноцінної програми для України
МВФ оголосив про успішне завершення перегляду програми моніторингу України на робочому рівні. Перегляд, у разі затвердження правлінням Фонду, "відкриє шлях для початку обговорення повномасштабної програми за підтримки МВФ", заявили у фонді.
В Україні сподіваються, що повноцінна програма Фонду дозволить закрити 10 млрд доларів з дефіциту бюджету на 2023 рік, який Мінфін України оцінив у 38 млрд дол.
"Макрофінансова допомога ЄС у розмірі 18 мільярдів євро та 9,9 мільярдів доларів США грантового фінансування від США є великим досягненням наших партнерів та потужною підтримкою України, проте, дефіцит залишається близько 10 млрд доларів США.
Ми сподіваємося, що успішна реалізація Моніторингової Програми відкриє шлях до повноцінної нової програми з МВФ із відповідним фінансуванням з другого кварталу поточного року. Це допоможе нам закрити розрив, що залишився", - заявив міністр фінансів США Сергій Марченко на початку місяця.
В МВФ вказують, що повноцінна програма допоможе Україні на шляху до ЄС, і передбачатиме умови щодо збільшення продуктивності та конкурентоспроможності, щоб "закласти підвалини для активного повоєнного відновлення", йдеться в заяві Фонду.
Цього тижня експерти МВФ у Варшаві проводили зустрічі з представниками українського уряду, обговорюючи стан бюджетної політики, управління, фінансового сектору.
Голова місії МВФ Гевін Грей відзначив серед важливих кроків уряду, те що він подав до Ради пакет законопроектів, покликаний збільшити надходження до бюджету, Міністерство фінансів зробило кроки для подолання заборгованості, розробило концепцію соціальної підтримки, а "Нафтогаз" створив наглядову раду, також було узгоджено елементи діагностики банківського сектору.
Загалом, падіння економіки за 2022 рік, відзначили в МВФ, склало 30%, що менше ніж очікувалось і попри ракетні обстріли критичної інфраструктури, економіка адаптується. Цього року в МВФ очікують на поступове зростання економіки України.
Всі новини дня
- Голос Америки
Президент Байден подякує польському народу за допомогу Україні. Зустріч із Зеленським не планується
Президент США Джо Байден має намір під час візиту до Польщі подякувати президенту країни і польському народу за військову і гуманітарну допомогу, надану Україні упродовж минулого року, зокрема на суму 3,8 мільярда доларів, а також наданий прихисток для 1,5 мільйона біженців. Байден також зустрінеться з лідерами Бухарестської дев'ятки. Зустрічі із президентом України у графіку європейського візиту Байдена наразі немає.
Про це розповів під час брифінгу координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
За його словами Джо Байден і Анджей Дуда у вівторок вранці обговорять двостороннє співробітництво, спільні зусилля щодо підтримки України і зміцнення НАТО, а також важливу логістичну роль Польщі та її сприяння постачанню військової та гуманітарної допомоги Україні зі Сполучених Штатів Америки та інших країн.
У вівторок увечері за місцевим часом президент Байден виступить у Варшаві з промовою з нагоди роковин російського вторгнення до України, зокрема говоритиме і про те, як Сполучені Штати згуртували світ, щоб підтримати народ України. Президент Байден має намір ще раз наголосити, що Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, - сказав Кірбі.
Під час поїздки разом з лідерами інших країн буде обговорено зусилля, спрямовані на зміцнення НАТО і трансатлантичну єдність з огляду на зміни безпекового середовища.
Зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським наразі не планується.
Як повідомляв Голос Америки, Зеленський озвучував запрошення відвідати Україну президенту США Джо Байдену, який перебуватиме з візитом у Польщі 20-22 лютого.
"Ми з президентом Байденом періодично зустрічаємось…Я думаю, він буде радий відвідати Україну, якщо буде можливість. Це було б важливим сигналом для підтримки нашого народу… Тим не менш сьогодні існують різні способи спілкування з президентом США, – додав Зеленський. - Ми вдячні їм за величезну допомогу".
Дивіться також:
Шольц: Всі, хто може поставити танки Україні – мають це зробити. Відео
«Ми тісно консультуємось щодо всіх важливих кроків між союзниками. […] Це включає гарантування того, що всі, хто зараз може поставити такі бойові танки, справді це зробили», - заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Конгресмени США закликають надати Україні F-16. ЗСУ планує застосувати винищувачі проти ракет та іранських дронів
Група американських законодавців, до якої увійшли представники як Республіканської, так і Демократичної партій, у листі до президента США Джо Байдена спільно попросили надати Україні винищувачі F-16.
Тим часом речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив у коментарі керівниці мовлення «Голосу Америки» у Східній Європі Мирославі Гонгадзе, що для отримання переваг у повітрі та вогневій підтримці земель військ Україні вкрай потрібні сучасні багатоцільові винищувачі.
"Враховуючи те, що F-16 є одним із найпоширеніших багатоцільових літаків у світі, який може працювати як на наземних, так і на повітряних цілях із широким спектром озброєння, цей літак є найбільш вірогідним кандидатом для прогресивного переозброєння Повітряних Сил України на цей тип винищувача", - каже Ігнат.
За його словами, ці літаки також стануть частиною протиповітряної оборони України, оскільки вони здатні ефективно знищувати крилаті ракети ворога та іранські ударні дрони.
Як цитує листа американських конгресменів видання Politico, винищувачі «можуть стати вирішальними для контролю над українським повітряним простором цього року».
Автори листа - п’ять членів Палати представників. Звернення організоване демократом штату Мен Джаредом Голденом. Також підписалися демократи Джейсон Кроу з Колорадо і Кріссі Хулахан з Пенсильванії та республіканці Тоні Гонзалес з Техасу і Майк Галлахер з Вісконсину.
Законодавці стверджують, що винищувачі F-16 виробництва Lockheed Martin або їм подібні дадуть українським силам більший потенціал, ніж наземна артилерія, надана союзниками.
«F-16 або аналогічні винищувачі четвертого покоління забезпечили б Україні високомобільну платформу, з якої можна націлювати російські ракети «повітря-повітря» та безпілотники, захищати українські сухопутні сили, коли вони вступають у бій з російськими військами, а також воювати з російськими винищувачами. за спірну перевагу в повітрі», — цитують листа ЗМІ.
На думку оглядачів CNN, такі “зусилля політиків, швидше за все, нічого не змінять і не вплинуть на рішення адміністрації”, але звернення є знаковим напередодні роковин війни та поїздки президента Байдена до Польщі.
F-16 американського виробництва були у списку українських прохань ще з моменту початку вторгнення Росії рік тому.
"Ми маємо десятки пілотів із відповідним рівнем підготовки і знанням англійської мови. Доки слід приймати політичні рішення щодо надання Україні літаків, необхідно відправити на навчання пілотів, а також фахівців інженерно-авіаційної служби, які забезпечують забезпечення технічних станів літаків", - наголошує Юрій Ігнат.
Як повідомляв Голос Америки, наприкінці минулого місяця президент США Джо Байден коротко відповів "ні" на запитання про можливість постачання літаків-винищувачів F-16 для України.
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що рішення про відправку Україні літаків F-16 буде «дуже серйозним», яке «нелегко прийняти»
А, наприклад, посадовець Білого дому Александр Віндман в інтерв'ю Голосу Америки запевнив: спершу йдеться про надання безпілотників, але з часом йтиметься про F-16.
- Голос Америки
Нуланд: Гарантією безпеки України є міцна армія, а не мирні угоди. Захід не має довіряти Росії і після війни
Захід не має довіряти ні президенту Росії Володимиру Путіну, ані іншим російським лідерам після війни, а натомість має допомогти Україні збудувати таку армію, яка не допустить повторного вторгнення, сказала Вікторія Нуланд, заступниця держсекретаря США.
США та союзники мають допомогти Україні забезпечити таку обороноздатність, щоб Росія більше ніколи не подумала нападати на неї, сказала Вікторія Нуланд, виступаючи на запрошення Фонду Карнегі у Вашингтоні.
В онлайн розмові, вона сказала, що яким би способом не закінчилася війна – перемогою, чи переговорами, «ми не повинні вірити Путіну», чи будь-якому іншому російському лідеру, навіть якщо це буде «справедливий мир».
«Ми ніколи не повинні вірити, поки при владі є Володимир Путін або хтось на зразок нього, що це справді закінчилося, через те, що ми бачили в 2014 році, коли він знову повернувся», – сказала Нуланд, посилаючись на перше російське вторгнення в Україну в Криму та на Донбасі майже дев'ять років тому.
Вона наголосила, що єдина гарантія існування України, це – не підписана угода, а міцна армія.
«Навіть якщо буде справедливий мир, має бути довгостроковий план і побудова української армії майбутнього, щоб вони могли стримувати будь-який майбутній апетит, який може мати Путін», – наголосила Нуланд, яка за минулої адміністрації президента Барака Обами опікувалася питаннями України.
Вона зазначила, що це означає, що союзники повинні підтримувати Україну, зокрема у «розбудові довгострокової інтегрованої протиповітряної оборони, довгострокових високоякісних сил охорони кордону та здатності патрулювати свої моря».
За її словами, це довгострокове планування не повинно відкладатися на період «після війни», а має відбуватись вже зараз.
«Ми, очевидно, думаємо про це. Ми думаємо про боротьбу, яку вони ведуть зараз, і боротьбу, яка прискориться, як ми думаємо навесні. Але ми також допомагаємо їм спланувати цей довгостроковий засіб стримування, бо серед іншого, це єдиний спосіб дати їм можливість почуватися достатньо безпечно, щоб ця війна могла закінчитися в якийсь момент», – сказала Вікторія Нуланд.
Як повідомляв «Голос Америки», на думку експертів, США вже мають бачення довгострокової розбудови української армії, яке вже почала працювати. Зокрема, вони говорять, що той факт, що США замовили танки для України у виробників, означає, що Америка готова вкладатися у безпеку України у довгостроковій перспективі.
Форум