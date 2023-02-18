Блінкен: жертви Росії у війні з Україною склали більше 200 000

Більше 200 000 людей вбитими та пораненими втратила Росія за майже рік війни в Україні. Такі цифри, спираючись на дані, що знаходяться у відкритому доступі, озвучив держсекретар США Ентоні Блінкен під час дискусії на Мюнхенській безпековій конференції 18 лютого. Напередодні Міністерство оборони Великої Британії поділилось своїми оцінками втрат Росії у війні. Росія втратила загиблими 60 000 людей, йдеться в щоденному звіті відомства.

"Подивіться, що Путін зробив з власною країною, - сказав Ентоні Блінкен під час конференції, - Приблизно 200 000 росіян, згідно з даними відкритих джерел, стали жертвами в Україні менше ніж за рік. Більше мільйона росіян полишило свою країну, бо вони не хочуть брати участь у цій війні і в тому, куди прямує країна, більше тисячі компаній з наших країн вели бізнес в Росії, але цього не роблять через надто високі репутаційні витрати". Блінкен зауважив, що ізоляція Росії зростає, а Захід об'єднується задля підтримки України.

З 2014 року, коли Путін захопив Крим і частини Донбасу, він бачить, як його плани руйнуються, сказав Блінкен. Він зауважив, що Україна стає більш об'єднаною і антиросійські настрої поширюються, альянс НАТО міцнішає і розширюється. "В передбачуваному майбутньому, українці ненавидітимуть сусідів-росіян за скоєне і це зрозуміло. Власне єдність українців - сильніше ніж будь-коли, наша єдність - сильніше ніж будь-коли".

В дискусії в суботу разом з Блінкеном взяла участь міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, а також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Бербок, зокрема, вказала на необхідності чітко розрізняти де жертва, а де агресор в війні Росії в Україні. "Але ми можемо дати агресору шанс і ми кожного дня звертаємось до Росії із проханням змінити свою позицію". Якщо ж агресор не змінює позицію, захід має надавати Україні оборонну підтримку, зауважила вона.

Війна Росії в Україні та спільні дії Заходу в протистоянні російській агресії - серед основних питань Мюнхенської безпекової конференції, що відбувається 17-18 лютого в Німеччині.