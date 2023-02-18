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Блінкен: жертви Росії у війні з Україною склали більше 200 000
Більше 200 000 людей вбитими та пораненими втратила Росія за майже рік війни в Україні. Такі цифри, спираючись на дані, що знаходяться у відкритому доступі, озвучив держсекретар США Ентоні Блінкен під час дискусії на Мюнхенській безпековій конференції 18 лютого. Напередодні Міністерство оборони Великої Британії поділилось своїми оцінками втрат Росії у війні. Росія втратила загиблими 60 000 людей, йдеться в щоденному звіті відомства.
"Подивіться, що Путін зробив з власною країною, - сказав Ентоні Блінкен під час конференції, - Приблизно 200 000 росіян, згідно з даними відкритих джерел, стали жертвами в Україні менше ніж за рік. Більше мільйона росіян полишило свою країну, бо вони не хочуть брати участь у цій війні і в тому, куди прямує країна, більше тисячі компаній з наших країн вели бізнес в Росії, але цього не роблять через надто високі репутаційні витрати". Блінкен зауважив, що ізоляція Росії зростає, а Захід об'єднується задля підтримки України.
З 2014 року, коли Путін захопив Крим і частини Донбасу, він бачить, як його плани руйнуються, сказав Блінкен. Він зауважив, що Україна стає більш об'єднаною і антиросійські настрої поширюються, альянс НАТО міцнішає і розширюється. "В передбачуваному майбутньому, українці ненавидітимуть сусідів-росіян за скоєне і це зрозуміло. Власне єдність українців - сильніше ніж будь-коли, наша єдність - сильніше ніж будь-коли".
В дискусії в суботу разом з Блінкеном взяла участь міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, а також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Бербок, зокрема, вказала на необхідності чітко розрізняти де жертва, а де агресор в війні Росії в Україні. "Але ми можемо дати агресору шанс і ми кожного дня звертаємось до Росії із проханням змінити свою позицію". Якщо ж агресор не змінює позицію, захід має надавати Україні оборонну підтримку, зауважила вона.
Війна Росії в Україні та спільні дії Заходу в протистоянні російській агресії - серед основних питань Мюнхенської безпекової конференції, що відбувається 17-18 лютого в Німеччині.
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Пісторіус: «Україна мусить виграти війну». Німеччина допомагатиме «стільки, скільки буде потрібно».
Лідери європейських країн заявляють, що їхня мета – домогтися перемоги України над російською агресією і вони готові «зрушити гори» задля досягнення цієї мети. Про це лідери країн Європейського Союзу та високопосадовці ЄС говорили під час Мюнхенської конференції з безпеки.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у суботу, що Україна повинна «виграти свою битву» проти вторгнення Росії, і що його країна та союзники допомагатимуть у цьому.
«Я чітко дав зрозуміти: Україна повинна виграти цю війну», - сказав Пісторіус у своїй промові на конференції в Мюнхені.
Пісторіус додав, що перемога Росії може надихнути Москву атакувати інші країни.
«Росія веде жорстоку загарбницьку війну проти України, і якби Путін добився свого, це був би лише початок», – заявив міністр оборони Німеччини.
Пісторіус також заявив, що він запевнив президента України Володимира Зеленського, що Німеччина та її союзники допомагатимуть Києву «стільки, скільки буде потрібно».
«Україна має виграти війну», – цитує міністерство оборони Німеччини свого очільника у твіті.
Раніше у суботу очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз може «зрушити гори», якщо це потрібно, і що у випадку «жорстокої війни, яку Росія розв’язала проти України» ЄС повинен об’єднати зусилля для закупівлі для України необхідної кількості боєприпасів.
«Це не звичайні часи, це – надзвичайні часи. І тому ми також повинні дивитися на надзвичайні заходи чи процедури», – додала вона в інтерв’ю агентству Reuters, говорячи про необхідність створення спільних європейських програм оборонних закупівель.
Вона заявила, що спільний інтерес ЄС в отриманні більшої кількості боєприпасів для України, переважатиме індивідуальні національні інтереси. Також у своїй промові фон дер Ляєн запропонувала ЄС об’єднати зусилля з оборонною промисловістю блоку, щоб прискорити та збільшити виробництво боєприпасів для України та для того, щоб поповнити склади в Європі.
Як нагадує Reuters, у минулому зосередженість на національних інтересах часто перешкоджала тіснішій оборонній співпраці між європейськими країнами, у тому числі, коли йшлося про спільні програми закупівель.
Раніше Київ звернувся до союзників по допомогу в постачанні артилерійських снарядів, оскільки його запаси виснажуються, через те, що українські війська витрачають близько 10 000 снарядів на день.
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