Промова Байдена не буде "змаганням з риторики" з Путіним - Білий дім

Війна Росії в Україні стосується не лише народу України, вона важлива і для американців, і для всього світу, бо йдеться про захист основоположних цінностей свободи, демократії, територіальної цілісності та суверенітету. На цьому планує наголосити президент США Джо Байден у своїй промові у Варшаві у вівторок, пояснив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу для преси у вівторок.

Промова, яку Голос Америки транслюватиме наживо з українським перекладом, відбудеться в королівському палаці Варшави і буде присвячена роковинам повномасштабного вторгнення Росії до України.

Раніше у вівторок російський президент Путін виступив із промовою, в якій зокрема поклав провину на Захід у розв'язанні війни в Україні. Відповідаючи на питання преси стосовно того, наскільки промова буде містити критику безпосередньо російського президента, Салліван зауважив, що промова не є "змаганням з риторики будь з ким".

Він вказав, що Байден обрав дату для промови, через те, що вона ближче до роковин війни, адже президент "прагне окреслити велику картину" протистояння щодо цінностей, а Путін сам "переніс день своєї промови про стан держави на цю дату".

Все ж, зауважив Салліван, промова Байдена стане запереченням слів Путіна щодо причин війни. "Президент Путін вже певний час говорив, що Захід, а не Росія винувата у війні в Україні, - сказав Салліван. - Це просто перевірити: Росія припиняє воювати в Україні, повертається додому - війна в Україні зупиняється. Якщо Україна припинить воювати, а Сполучені Штати та коаліція припинять допомагати їй воювати, Україна зникне з мапи. Путін вирішив воювати, він міг вирішити інакше і він ще може це зробити – піти додому, і ніхто не нападає на Росію. Абсурдно стверджувати, що буцімто Росії щось загрожувало військовим чином з України або когось іншого. Про це президент говорив раніше і тепер дуже прямо і наполегливо заявить про це".

Від промови Байдена, каже Салліван, не варто очікувати конкретних пропозицій з мирного плану для України, адже Байден поважає принцип не говорити "нічого про Україну без України".

"Він [Байден] не буде вдаватись в будь-яку конкретику щодо дипломатичного шляху закінчення війни, - каже Салліван. - І не тому, що ми не вважаємо, що війна має закінчитись на засадах справедливості і поваги до Статуту ООН, а тому, що, як він говорив раніше – нічого про Україну без України. Сполучені Штати не диктуватимуть умови. Тому ви не почуєте від нього конкретних пропозицій або плану дій, однак ви почуєте звернення до основоположних принципів про те, яким має бути подальший розвиток, не лише сьогоденна підтримка України. Про те, як ми намагаємось побудувати більш тривалий порядок, де цінності та принципи будуть захищені".

Напередодні Байден відвідав Україну з неоголошеним візитом і провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.