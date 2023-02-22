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Китай хоче відіграти роль в мирному врегулюванні в Україні
ПЕКІН (AP) — Міністр закордонних справ Китаю, який виступав із заявами на підтримку Росії в її вторгненні в Україну, заявив у вівторок, що його країна хоче зіграти певну роль у припиненні конфлікту.
Цінь Ган сказав учасникам конференції з питань безпеки в Пекіні, що Китай стурбований тим, що війна може загостритися далі та «вийти з-під контролю».
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Китай продовжуватиме наполягати на мирних переговорах з «китайською мудрістю» для досягнення політичного врегулювання, сказав він.
"У той же час ми закликаємо відповідні країни негайно припинити підливати масло у вогонь, припинити перекладати провину на Китай і припинити розкручувати дискурс про Україну сьогодні, Тайвань завтра", - сказав Цінь, очевидно маючи на увазі військову підтримку, яку надають Україні Сполучені Штати та союзники, а також занепокоєння, що Китай готується виконати свої погрози застосувати силу, щоб відстояти свої претензії на Тайвань, самоврядну острівну демократичну країну.
Китай відмовився засудити вторгнення або звірства Росії проти українського цивільного населення та різко критикує економічні санкції Заходу проти Москви. З поваги до Москви, Китай не назвав конфлікт вторгненням.
Китай і Росія в своїй зовнішній політиці намагаються протистояти США, і за кілька тижнів до вторгнення в Україну їхні лідери оголосили про партнерство без обмежень. Китай також каже, що Росію спровокувало на використання військової сили розширення НАТО на схід.
Не дивлячись на це, Цінь повторив заяву Китаю про те, що він «завжди займав об’єктивну та неупереджену позицію, засновану на суті питання».
«Китай глибоко стурбований ескалацією ситуації та навіть можливістю її виходу з-під контролю», — сказав Цінь. Він сказав, що президент Китаю Сі Цзіньпін висунув пропозиції, які «зіграли відповідальну та конструктивну роль у полегшенні ситуації та деескалації кризи», не надавши жодних деталей чи доказів.
«Ми продовжуватимемо сприяти мирним переговорам, надамо китайську мудрість для політичного врегулювання кризи в Україні та працюватимемо з міжнародним співтовариством, щоб сприяти діалогу та консультаціям для вирішення проблем усіх сторін і пошуку спільної безпеки», — сказав Цінь. .
Китай виступає проти критики Росії в ООН, водночас наполягаючи на повазі суверенітету та територіальної цілісності всіх націй, що є основою його претензій на Тайвань, який відокремився від материка під час громадянської війни понад 70 років тому.
Президент Росії Володимир Путін може зустрітися з керівником зовнішньої політики Комуністичної партії Китаю Ваном Ї в Москві, повідомив Кремль у понеділок.
Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав російсько-китайські зв'язки «багатоплановими та союзницькими за своєю природою».
Президента США Джо Байден відвідав Україну в понеділок і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, щоб підтримати Україну перед річницею вторгнення Росії.
Поїздці Вана до Росії передували переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном в суботу на полях міжнародної конференції з безпеки в Мюнхені. Блінкен сказав, що він повторив Вану, що будь-яка матеріальна підтримка Китаєм російських збройних сил викличе потужну відповідь Вашингтона. Наразі США кажуть, що немає жодних ознак того, що Китай робить це, хоча його тісні економічні зв’язки з Росією стали порятунком для режиму Путіна.
Росія, своєю чергою, запропонувала рішучу підтримку Китаю та провела серію спільних військових навчань на тлі напруженості зі США через Тайвань, торгівлю, права людини та територіальні претензії Китаю в Південно-Китайському морі.
Міністерство закордонних справ Китаю у вівторок оприлюднило розлогу заяву, в якій виклало «Ініціативу глобальної безпеки» Сі Цзіньпіна, спрямовану на «усунення першопричин міжнародних конфліктів, покращення управління глобальною безпекою, заохочення спільних міжнародних зусиль для забезпечення більшої стабільності та визначеності в нестабільній та епоху, що змінюється, і сприяти міцному миру та розвитку у світі".
Щодо вторгнення Росії було сказано, що ініціатива «підтримає політичне врегулювання проблем гарячих точок, таких як криза в Україні, шляхом діалогу та переговорів».
На щоденному брифінгу речник МЗС Китаю Ван Веньбінь розкритикував військову допомогу, яку надають Україні США та союзники, заявивши, що «США стверджують, що підтримують мир, але насправді вони заробляють на кризі».
"Є достатньо фактів, щоб показати справжню природу США як джерела проблем, а не захисника миру в усьому світі", - сказав Ван.
З минулого року США виділили близько 113 мільярдів доларів допомоги Україні, тоді як європейські союзники виділили ще десятки мільярдів доларів і прийняли мільйони українських біженців, які втекли від конфлікту. Така допомога фінансується США та іншими іноземними платниками податків, при цьому Україна не зобов’язана повертати гроші, оскільки вона прагне протистояти поновленим спробам Росії повернути територію, яку вона раніше завоювала.
Ван також підтримав «всеохоплююче стратегічне партнерство» Китаю з Росією «засноване на неприєднанні, відсутності конфронтації, ненападі на треті сторони, в рамках суверенітету двох незалежних країн».
Ван не повідомив подробиць візиту до Москви, але назвав його «можливістю працювати з Росією, щоб спільно просувати стабільний прогрес двосторонніх відносин у напрямку, визначеному двома лідерами, захищати законні права та інтереси один одного та сприяти миру у всьому світі".
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- Голос Америки
Росія, ймовірно, провела невдале випробування міжконтинентальної ракети - CNN
В понеділок, коли президент США Джо Байден перебував із неоголошеним візитом в Україні, Росія, ймовірно, провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети, яке завершилось невдало. Про це повідомляє CNN з посиланням на інформацію від двох посадовців США.
Росія повідомила про випробування США з метою деконфліктування, заявив один із посадовців виданню. Комунікація через лінію зв'язку з деконфліктування покликана запобігти випадковій ескалації. Так, раніше повідомляли в США цю лінію використали США за декілька годин до візиту Байдена до України, щоб повідомити Росію про візит.
Ракета "Сармат", яку також називають "Сатана 2", здатна нести ядерні боєголовки.
Випробування відбулись напередодні промови російського президента Путіна на засіданні Федеральних зборів. Під час промови Путін заявив, що Росія виходить із домовленості про контроль над ядерною зброєю START, однак не згадав про випробування ракети.
Все ж Путін пригрозив ядерними випробуваннями, вказуючи, що США, буцімто, хочуть провести такі випробування.
"В такій ситуації, міністерство оборони Росії та "Росатом" повинні забезпечити готовність до випробувань російської ядерної зброї. Ми, звичайно, першими цього робити не будемо. Однак, якщо США проведуть випробування, то і ми проведемо. Ні у кого не має бути небезпечних ілюзій що глобальний стратегічний паритет може бути зруйновано".
Державний секретар США назвав "прикрим і безвідповідальним" оголошення Росії про призупинення участі у договорі про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь New START. Про це державний секретар США Ентоні Блінкен журналістам під час візиту до Афін.
"Ми будемо уважно спостерігати за тим, що насправді робить Росія. Ми, звичайно, переконаємося, що в будь-якому випадку наша позиція буде належною для безпеки нашої країни та наших союзників", - пояснив головний американський дипломат.
Країни G7 засуджують "безвідповідальну ядерну риторику Росії" й запевняють, що це "не буде відволікати чи відмовляти" союзників від підтримки України "стільки, скільки потрібно".
Про це йдеться у спільній заяві країн "Групи семи", куди входять США, ЄС, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Велика Британія. Там підкреслено, що держави єдині у найрішучішому засудженні загарбницької війни Росії проти України.
Байден радиться з «Бухарестською дев’яткою» у Варшаві
Президент США Джо Байден, який розпочав візит до Європи 20 лютого несподіваним відвіданням Києва, завершує зустрічі у Варшаві 22 лютого переговорами з представниками країн так званої «Бухарестської дев’ятки» - союзниками зі східного краю НАТО і ЄС.
«Бухарестська дев’ятка» сформувалася у відповідь на початок російської війни проти України 2014 року, коли Росія окупувала український Крим і почала інтервенцію на Донбасі.
Група об’єднує Болгарію, Румунію, Угорщину, Словаччину, Чехію, Польщу, Литву, Латвію і Естонію - держави, які у більшості виявилися найгучнішими на європейському континенті прибічниками України і ключовими донорами військової, економічної та гуманітарної допомоги українцям після нового російського вторгнення в Україну 2022 року.
В зустрічі також бере участь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.
Президент Байден під час виступу у Варшаві 21 лютого особливо подякував Польщі за її зусилля у протидії російській агресії, зокрема за польську військову та економічну допомогу Україні на приблизно $3,8 мільярда і за прихисток для мільйонів українських біженців.
З країн «Бухарестської дев'ятки» лише уряд Угорщини на чолі зі звинувачуваним в автократичних тенденціях Віктором Орбаном вирішив, що надаватиме тільки гуманітарну допомогу і заперечує навіть транзит в Україну зброї від інших держав.
Віктор Орбан на відміну від європейських союзників заявляє про готовність до співпраці Москвою, хоча Угорщина була змушена приєднатися до санкцій ЄС щодо Росії.
Від Угорщини у Варшаву прибула президентка Каталін Новак, яка належить до урядової орбанівської партії Фідес.
Джо Байден напередодні зустрівся у Варшаві з президенткою Молодови Маєю Санду.
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