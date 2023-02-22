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«Ми справді дуже захоплюємося українським народом», - міністерка енергетики США Ґренголм
На початку березня Сполучені Штати відправлять до України вже третій транш допомоги для відновлення електромереж, які продовжують бути мішенню російських атак. Пошуком необхідного обладнання і комплектацією пакетів допомоги опікується Міністерство енергетики США. В ексклюзивному інтерв’ю Голосу Америки міністерка енергетики Дженніфер Ґренголм зізналася, що у Вашингтоні вражені тим, як швидко українським фахівцям вдається відновити пошкоджені електромережі, а ще розповіла про те, як після війни США допоможуть Україні збудувати якісно нову енергосистему.
Юлія Ярмоленко, Голос Америки: Пані Ґренголм, дуже дякую, що ви знову зустрілися з нами, і дякую вам за це інтерв’ю. Минув рік, як Росія розпочала повномасштабну війну, і понад чотири місяці – відтоді, як Росія почала кампанію жорстоких атак на енергосистеми України. Як ви оцінюєте чинний стан українських енергомереж?
Врешті-решт потрібно створити електромережу, стійку до війни
Дженніфер Ґренголм, міністерка енергетики США: Я знаю, що президент [України Володимир] Зеленський справді висловив бажання мати іншу мережу електропостачання. Розподілену мережу, яка працює на чистій енергії, але також не настільки централізовану, щоб бути мішенню. І це дуже надихає. Це те, над чим ми дуже хочемо працювати з Україною, наші національні лабораторії вже готують стратегії, щоб мати змогу досягнути цієї мети. Врешті-решт потрібно створити електромережу, стійку до війни. Що ми робимо – ми шукаємо високовольтне обладнання, яке було б сумісне з електромережою України. Це мережа радянських часів, тому, наприклад, наші трансформатори несумісні із нею. Тож ми ретельно скануємо по всьому світу і в запасах наших комунальних служб, щоб встановити, яке обладнання ми можемо надіслати. Зараз ми - в процесі відправки третього траншу обладнання в Україну, щоб вони могли замінити те, що було пошкоджено. Але зрештою, у довгостроковій перспективі, ми маємо виконати цілі президента щодо створення розподіленої електричної мережі, щоб у разі пошкодження однієї ділянки, це не виводило з ладу цілий регіон.
Ю.Я.: Ви вже згадали про пакети енергетичної допомоги від США. Ми знаємо, що наприкінці 2022-ого, Сполучені Штати надали перший транш у п’ятдесят три мільйони. Потім у січні держсекретар Блінкен оголосив про пакет на сто двадцять п’ять мільйонів. Чи можете ви розповісти трохи більше про вплив цієї допомоги на зусилля з відновлення енергомереж, та чи варто очікувати більшої такої допомоги?
Нас вразило, наскільки швидко українці залучають те, що ми надсилаємо, аби відновити роботу якомога скоріше
Д.Ґ.: Буде третій транш, який ми відправимо на початку березня. І ці засоби, звісно, допомагають. Але, що нас вразило, – це те, наскільки швидко українці залучають те, що ми надсилаємо, аби відновити роботу якомога скоріше. Це справді захоплює дух: така стійкість і таке швидке виконання завдань від тих, хто працює над мережею. І ми будемо продовжувати допомагати, чим зможемо. Я знаю, що європейці роблять те саме: надсилають багато обладнання, літаки з обладнанням, і потяги, які його потім доставляють. Це все відбувається. Але, зрештою, ви знаєте, росіяни мають дуже стратегічну мету — зруйнувати, і знищити саме сектор електроенергетики, бо це завдає шкоди людям. І тому наші зусилля, аби допомогти Україні перемогти у цій війні, такі важливі. Не тільки наші зусилля, а й зусилля усієї коаліції з 50 країн, яку ми очолюємо, аби допомогти Україні перемогти у цій війні, дуже важливі.
Ю.Я.: Ви згадали, що метою Росії є знищення енергомереж, і, як казали деякі посадовці США, “заморозити українців до покори”. І, так виглядає, що зима майже закінчилася, а Росії, схоже, не вдається досягнути цієї мети. Чи дає це вам підстави для оптимізму, і чи вважаєте ви, що найтемніші дні вже позаду?
Д.Ґ.: Я, звісно, на це сподіваюся, і це точно дає мені підстави для оптимізму. Ви знаєте, дивлячись на те, як Україна, український народ має хребет, зроблений зі сталі, це, можливо, змушує і нас загартовувати власні хребти, наповнювати їх сталлю теж, щоб мати змогу підтримувати таку мужність і рішучість не поступатися своєю територією, не поступатися своєю країною. Я маю сказати, що мета Росії не просто знищити. Їхня мета – забрати, чи не так? Забрати землю, забрати країну. І ви знаєте, ми, об’єднані учасники цієї коаліції, - ми цього не допустимо. І ми хочемо підтримувати Україну та її територіальну цілісність.
Ю.Я.: Експерти з Центру аналізу європейської політики стверджують, що 2023 рік буде вирішальним для західного альянсу з точки зору забезпечення енергетичних систем на майбутні роки. І вони кажуть, що бачать провідну роль Сполучених Штатів у цьому, і що США, ймовірно, повинні збільшити виробництво та експорт зрідженого газу, а також нафти. Чи згодні ви з цим, чи як ви бачите роль Сполучених Штатів у цьому?
Д.Ґ.: Вторгнення в Україну справді створило новий геополітичний розкол навколо енергетики. Вона стала зброєю... Путін зробив енергію зброєю. Усі європейські країни відчувають, що більше не можуть бути ні під чиїм енергетичним контролем. Тож його дії в Україні прискорили рух до енергетичної безпеки шляхом розвитку чистої енергії.
Можна побачити майбутнє для України як лідера у виробництві чистої енергії
Всі хочуть мати можливість виробляти власну енергію. І як ви знаєте, міністр Раян — мій колега в Ірландії — сказав: «Жодна країна не може заборонити доступ до сонця і використати його як зброю, жодна країна не може заборонити доступ до вітру і використати його як зброю. Можливо, чиста енергія – це найкращий мирний план, який ми коли-небудь матимемо». Я повністю з цим погоджуюсь. Тож Сполучені Штати хочуть прискорити поширення чистої енергії. Так, ми закликали збільшити видобуток нафти, щоб компенсувати російські барелі. Ми закликали до збільшення, і ми, ви знаєте, збільшили експорт скрапленого природного газу, щоб переконатися, що наші союзники мають те, що їм потрібно. Але врешті-решт, Україна перебуває у чудовому становищі, завдяки своїм ресурсам, щоб коли війна закінчиться, бути виробником чистої енергії для власного використання, а також для експорту, особливо тепер, коли вона під’єднана до європейської енергомережі. І можна побачити майбутнє для України як лідера у виробництві чистої енергії.
Ю.Я.: Нещодавно канадська корпорація Cameco оголосила про велику уранову угоду з українським Енергоатомом, яка має забезпечити потреби України в ядерному паливі до 2035 року. Наскільки це важливо, на вашу думку? І чи була якась співпраця чи координація між Сполученими Штатами та Канадою з цього приводу? Я знаю, що ви говорили про перехід на відновлювані джерела енергії. Але зараз в Україні ще багато ядерних реакторів.
Д.Ґ.: Абсолютно. Для нагальних потреб дуже важливо отримати електроенергію. Україна є лідером атомної енергетики - Запорізька атомна електростанція є найбільшою атомною електростанцією в усій Європі. У майбутньому, я думаю, що багато країн Центрально-Східної Європи дуже зацікавлені в малих модульних реакторах наступного покоління, а також у деяких більших реакторах. Але вони не хочуть опинитися в залежності від російських реакторів чи російського урану. І тому, я думаю, це наступний пласт питань. Ми щойно побачили угоду з Польщею, наприклад, про можливість отримати серію з трьох реакторів, побудованих у партнерстві з Westinghouse. Ми повинні переконатися, що ці реактори живляться, але не російським ураном.
Ю.Я.: Ви говорили про українську стійкість. І є одне опитування, яке мене дуже вразило. Згідно з опитуванням, проведеним Мюнхенською конференцією з безпеки, 89 відсотків респондентів в Україні сказали, що Україна має продовжувати боротися навіть у разі ядерної атаки на українське місто. По-перше, мені цікаво почути вашу реакцію на такі результати, а по-друге, чи ви занепокоєні ймовірністю застосування Росією тактичної ядерної зброї?
Ми можемо лише сподіватися, що Путін дотримається свого слова про те, що він не збирається використовувати ядерну зброю, тактичну ядерну зброю чи будь-яку іншу більш потужну зброю.
Д.Ґ.: Безперечно, будь-яке брязкання ядерною зброєю є приводом для занепокоєння. Я твердо переконана, що країни, які мають доступ до ядерної зброї, розуміють її силу та жахіття. І ми можемо лише сподіватися, що Путін дотримається свого слова про те, що він не збирається використовувати ядерну зброю, тактичну ядерну зброю чи будь-яку іншу більш потужну зброю. І це викликало б величезне занепокоєння не лише для Сполучених Штатів, але й для всього світу. Я думаю, що те, що ви сказали, свідчить про неймовірну стійкість українців, і їхню рішучість попри все вберегти свою Батьківщину, вони мають право на свою Батьківщину, і вони будуть боротися за свою Батьківщину, незважаючи ні на що. Це дивовижний дух. Я б хотіла бачити такий само дух любові до батьківщини по всьому світу. Ми справді дуже захоплюємося українським народом.
Ю.Я.: Я б хотіла повернутися до того, про що ви згадали на початку нашої розмови: що Україна хоче змінити свою енергомережу. І війна, безумовно, – це величезна трагедія, але вона також створює певну можливість збудувати щось нове і краще. Як, на вашу думку, Сполучені Штати можуть допомогти Україні в її зусиллях з відбудови та планах збудувати щось краще в енергетичному секторі за допомогою нових технологій, відмовившись від радянських?
Д.Ґ.: Ми дуже раді можливості працювати з Україною. Я працюю з міністром Галущенком, міністром енергетики і моїм колегою в Україні, який дуже зацікавлений у співпраці. Наприклад, Національна лабораторія відновлюваної енергетики створює дорожні карти для країн, які висловили зацікавленість у переході на стовідсоткову відновлювану енергію, на 100 відсотків чисту, без викидів вуглецю. І ми хочемо працювати з Україною, яка висловила бажання зробити це, щоб надати технічні дорожні карти, як цього досягнути. Як найкраще об’єднати всі активи, які є в України? Скільки сонячної енергії, скільки вітру, скільки гідроелектроенергії, скільки ядерної енергії? Яке поєднання є найкращим для України та відповідає тому, що Україна хоче? Тож ми дуже прагнемо співпрацювати над цією майбутньою дорожньою картою та будь-якою допомогою, яку ми можемо надати, щоб дозволити Україні реалізувати свої власні амбіції.
Ю.Я.: Враховуючи нинішній стан енергомережі, чи вважаєте ви, що Україна має потенціал?
Бути енергонезалежними – в інтересах безпеки України
Д.Ґ.: Абсолютно так. Якщо ви збираєтеся відбудовувати, давайте будемо відбудовувати так, щоб енергомережа була стійкою та безпечною. І досягнути такої енергетичної безпеки треба, звичайно, через чисту енергію, і саме це президент Зеленський запропонував. І тому ми повністю готові, і ми вже працюємо над планами, що як тільки війна в Україні закінчиться, можна буде будувати це майбутнє для України та для української економіки. Але найголовніше, бути енергонезалежними – в інтересах безпеки України.
Ю.Я.: Як ви думаєте, через рік ми будемо говорити про реконструкцію і будівництво чогось кращого?
Д.Ґ.: Так. Я так думаю.
Ю.Я.: Міністерко Ґренголм, дуже дякую.
Д.Ґ.: Дякую вам.
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Конгресмен-республіканець Майк Лоулер закликає до швидшого постачання зброї в Україну. Інтерв’ю
«Ми повинні зробити все можливе, щоб надати Україні підтримку, необхідну їй для досягнення успіху. Кожна хвилина, втрачена зараз, – це хвилина, яку ми не зможемо повернути», – конгресмен-республіканець Майк Лоулер.
- Голос Америки
Росія, ймовірно, провела невдале випробування міжконтинентальної ракети - CNN
В понеділок, коли президент США Джо Байден перебував із неоголошеним візитом в Україні, Росія, ймовірно, провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети, яке завершилось невдало. Про це повідомляє CNN з посиланням на інформацію від двох посадовців США.
Росія повідомила про випробування США з метою деконфліктування, заявив один із посадовців виданню. Комунікація через лінію зв'язку з деконфліктування покликана запобігти випадковій ескалації. Так, раніше повідомляли в США цю лінію використали США за декілька годин до візиту Байдена до України, щоб повідомити Росію про візит.
Ракета "Сармат", яку також називають "Сатана 2", здатна нести ядерні боєголовки.
Випробування відбулись напередодні промови російського президента Путіна на засіданні Федеральних зборів. Під час промови Путін заявив, що Росія виходить із домовленості про контроль над ядерною зброєю START, однак не згадав про випробування ракети.
Все ж Путін пригрозив ядерними випробуваннями, вказуючи, що США, буцімто, хочуть провести такі випробування.
"В такій ситуації, міністерство оборони Росії та "Росатом" повинні забезпечити готовність до випробувань російської ядерної зброї. Ми, звичайно, першими цього робити не будемо. Однак, якщо США проведуть випробування, то і ми проведемо. Ні у кого не має бути небезпечних ілюзій що глобальний стратегічний паритет може бути зруйновано".
Державний секретар США назвав "прикрим і безвідповідальним" оголошення Росії про призупинення участі у договорі про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь New START. Про це державний секретар США Ентоні Блінкен журналістам під час візиту до Афін.
"Ми будемо уважно спостерігати за тим, що насправді робить Росія. Ми, звичайно, переконаємося, що в будь-якому випадку наша позиція буде належною для безпеки нашої країни та наших союзників", - пояснив головний американський дипломат.
Країни G7 засуджують "безвідповідальну ядерну риторику Росії" й запевняють, що це "не буде відволікати чи відмовляти" союзників від підтримки України "стільки, скільки потрібно".
Про це йдеться у спільній заяві країн "Групи семи", куди входять США, ЄС, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Велика Британія. Там підкреслено, що держави єдині у найрішучішому засудженні загарбницької війни Росії проти України.
Китай хоче відіграти роль в мирному врегулюванні в Україні
ПЕКІН (AP) — Міністр закордонних справ Китаю, який виступав із заявами на підтримку Росії в її вторгненні в Україну, заявив у вівторок, що його країна хоче зіграти певну роль у припиненні конфлікту.
Цінь Ган сказав учасникам конференції з питань безпеки в Пекіні, що Китай стурбований тим, що війна може загостритися далі та «вийти з-під контролю».
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Китай продовжуватиме наполягати на мирних переговорах з «китайською мудрістю» для досягнення політичного врегулювання, сказав він.
"У той же час ми закликаємо відповідні країни негайно припинити підливати масло у вогонь, припинити перекладати провину на Китай і припинити розкручувати дискурс про Україну сьогодні, Тайвань завтра", - сказав Цінь, очевидно маючи на увазі військову підтримку, яку надають Україні Сполучені Штати та союзники, а також занепокоєння, що Китай готується виконати свої погрози застосувати силу, щоб відстояти свої претензії на Тайвань, самоврядну острівну демократичну країну.
Китай відмовився засудити вторгнення або звірства Росії проти українського цивільного населення та різко критикує економічні санкції Заходу проти Москви. З поваги до Москви, Китай не назвав конфлікт вторгненням.
Китай і Росія в своїй зовнішній політиці намагаються протистояти США, і за кілька тижнів до вторгнення в Україну їхні лідери оголосили про партнерство без обмежень. Китай також каже, що Росію спровокувало на використання військової сили розширення НАТО на схід.
Не дивлячись на це, Цінь повторив заяву Китаю про те, що він «завжди займав об’єктивну та неупереджену позицію, засновану на суті питання».
«Китай глибоко стурбований ескалацією ситуації та навіть можливістю її виходу з-під контролю», — сказав Цінь. Він сказав, що президент Китаю Сі Цзіньпін висунув пропозиції, які «зіграли відповідальну та конструктивну роль у полегшенні ситуації та деескалації кризи», не надавши жодних деталей чи доказів.
«Ми продовжуватимемо сприяти мирним переговорам, надамо китайську мудрість для політичного врегулювання кризи в Україні та працюватимемо з міжнародним співтовариством, щоб сприяти діалогу та консультаціям для вирішення проблем усіх сторін і пошуку спільної безпеки», — сказав Цінь. .
Китай виступає проти критики Росії в ООН, водночас наполягаючи на повазі суверенітету та територіальної цілісності всіх націй, що є основою його претензій на Тайвань, який відокремився від материка під час громадянської війни понад 70 років тому.
Президент Росії Володимир Путін може зустрітися з керівником зовнішньої політики Комуністичної партії Китаю Ваном Ї в Москві, повідомив Кремль у понеділок.
Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав російсько-китайські зв'язки «багатоплановими та союзницькими за своєю природою».
Президента США Джо Байден відвідав Україну в понеділок і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, щоб підтримати Україну перед річницею вторгнення Росії.
Поїздці Вана до Росії передували переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном в суботу на полях міжнародної конференції з безпеки в Мюнхені. Блінкен сказав, що він повторив Вану, що будь-яка матеріальна підтримка Китаєм російських збройних сил викличе потужну відповідь Вашингтона. Наразі США кажуть, що немає жодних ознак того, що Китай робить це, хоча його тісні економічні зв’язки з Росією стали порятунком для режиму Путіна.
Росія, своєю чергою, запропонувала рішучу підтримку Китаю та провела серію спільних військових навчань на тлі напруженості зі США через Тайвань, торгівлю, права людини та територіальні претензії Китаю в Південно-Китайському морі.
Міністерство закордонних справ Китаю у вівторок оприлюднило розлогу заяву, в якій виклало «Ініціативу глобальної безпеки» Сі Цзіньпіна, спрямовану на «усунення першопричин міжнародних конфліктів, покращення управління глобальною безпекою, заохочення спільних міжнародних зусиль для забезпечення більшої стабільності та визначеності в нестабільній та епоху, що змінюється, і сприяти міцному миру та розвитку у світі".
Щодо вторгнення Росії було сказано, що ініціатива «підтримає політичне врегулювання проблем гарячих точок, таких як криза в Україні, шляхом діалогу та переговорів».
На щоденному брифінгу речник МЗС Китаю Ван Веньбінь розкритикував військову допомогу, яку надають Україні США та союзники, заявивши, що «США стверджують, що підтримують мир, але насправді вони заробляють на кризі».
"Є достатньо фактів, щоб показати справжню природу США як джерела проблем, а не захисника миру в усьому світі", - сказав Ван.
З минулого року США виділили близько 113 мільярдів доларів допомоги Україні, тоді як європейські союзники виділили ще десятки мільярдів доларів і прийняли мільйони українських біженців, які втекли від конфлікту. Така допомога фінансується США та іншими іноземними платниками податків, при цьому Україна не зобов’язана повертати гроші, оскільки вона прагне протистояти поновленим спробам Росії повернути територію, яку вона раніше завоювала.
Ван також підтримав «всеохоплююче стратегічне партнерство» Китаю з Росією «засноване на неприєднанні, відсутності конфронтації, ненападі на треті сторони, в рамках суверенітету двох незалежних країн».
Ван не повідомив подробиць візиту до Москви, але назвав його «можливістю працювати з Росією, щоб спільно просувати стабільний прогрес двосторонніх відносин у напрямку, визначеному двома лідерами, захищати законні права та інтереси один одного та сприяти миру у всьому світі".
Байден радиться з «Бухарестською дев’яткою» у Варшаві
Президент США Джо Байден, який розпочав візит до Європи 20 лютого несподіваним відвіданням Києва, завершує зустрічі у Варшаві 22 лютого переговорами з представниками країн так званої «Бухарестської дев’ятки» - союзниками зі східного краю НАТО і ЄС.
«Бухарестська дев’ятка» сформувалася у відповідь на початок російської війни проти України 2014 року, коли Росія окупувала український Крим і почала інтервенцію на Донбасі.
Група об’єднує Болгарію, Румунію, Угорщину, Словаччину, Чехію, Польщу, Литву, Латвію і Естонію - держави, які у більшості виявилися найгучнішими на європейському континенті прибічниками України і ключовими донорами військової, економічної та гуманітарної допомоги українцям після нового російського вторгнення в Україну 2022 року.
В зустрічі також бере участь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.
Президент Байден під час виступу у Варшаві 21 лютого особливо подякував Польщі за її зусилля у протидії російській агресії, зокрема за польську військову та економічну допомогу Україні на приблизно $3,8 мільярда і за прихисток для мільйонів українських біженців.
З країн «Бухарестської дев'ятки» лише уряд Угорщини на чолі зі звинувачуваним в автократичних тенденціях Віктором Орбаном вирішив, що надаватиме тільки гуманітарну допомогу і заперечує навіть транзит в Україну зброї від інших держав.
Віктор Орбан на відміну від європейських союзників заявляє про готовність до співпраці Москвою, хоча Угорщина була змушена приєднатися до санкцій ЄС щодо Росії.
Від Угорщини у Варшаву прибула президентка Каталін Новак, яка належить до урядової орбанівської партії Фідес.
Джо Байден напередодні зустрівся у Варшаві з президенткою Молодови Маєю Санду.
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