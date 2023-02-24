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«Санкції щодо Росії працюють», каже Захід і оголошує нові в річницю вторгнення в Україну
Велика Британія в річницю лютневого російського вторгнення в Україну оголосила розширення санкцій щодо Росії в той час, як ЄС США та інші країни G7 і партнери кажуть, що теж запровадять нові санкції зі свого боку.
Торговельні санкції працюють. Імпорт товарів з Росії з часу вторгнення впав на 99%, а експорт в Росію впав на майже 80%.Кемі Баденок, міністерка торгівлі Великої Британії
Також санкції у п’ятницю будуть темою наради на відеозв’язку керівників країн G7 за участю українського президента Зеленського.
27 країн ЄС завершують узгодження подробицю вже оголошеного 10-го набору санкцій проти Росії.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила 24 лютого, що санкції «відрізають Росію від світової економіки... руйнують основи її економіки і обрізають можливості її оновлення».
Британський уряд заявив, що накладає ембарго на експорт в Росію всіх виробів, що можуть застосовуватися у війні проти України.
«Сьогодні ми накладаємо санкції на російські еліти, які керують ключовими промисловими галузями Путіна і зобов’язуємося заборонити експорт в Росію всіх виробів, які помічені у використанні Росією на полі бою», - заявив 24 лютого міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.
До британського санкційного списку понад 1500 осіб та компаній і установ додано ще 92 особи, включно десятками керівників державної компанії Росатом, та компанії Алмаз - Антей, що серед іншого виробляє ракети й іншу зброю.
У списки також потрапили 5 чільних посадовців іранської авіабудівної компанії Кудс - виробника дронів, які Росія застосовує в Україні.
Окремо згадані під новими британськими санкціями: Маттіас Варнінґ - друг Путіна, директор компанії «Північний потік -2», Любов Кабаєва - мати Аліни Кабаєвої, яку називають близькою подругою Путіна.
Британські представники наголосили, що хоча економіка Росії не зазнала провалу, якого дехто очікував на початку хвилі міжнародних санкцій рік тому, ембарго й обмеження діють і їх треба розширювати й удосконалювати.
«Торговельні санкції працюють. Імпорт товарів з Росії з часу вторгнення впав на 99%, а експорт в Росію впав на майже 80%», - сказала з цієї нагоди британська міністерка торгівлі Кемі Баденок.
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- Голос Америки
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з вимогою до Росії покинути Україну заради всеосяжного, справедливого і міцного миру: 141 країн “за”
23 лютого, до річниці російського вторгнення в Україну, Генеральна Асамблея ООН проголосувала за поданий Україною проект резолюції, що закликає Росію покинути Україну. Резолюція ООН наголошує на терміновій необхідності знайти «всеосяжний, справедливий і міцний мир, відповідно до принципів Статуту ООН».
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Резолюцію проголосували 141 голосом «за», 7 «проти» та 32 країни утрималися. Це вже шоста резолюція ООН з часу початку війни Росії проти України. Документ ініціювали 76 співавторів.
Як наголосила напередодні посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, це голосування увійде в історію.
“У першу річницю цього конфлікту ми побачимо, якою є позиція країн світу в питанні миру в Україні», – цитує посолку Голос Америки.
На користь позиції Росії проголосували Білорусь, КНДР, Еритрея, Малі, Нікарагуа та Сирія.
Серед тих, хто утримався - Китай, Індія, Пакистан, Куба, Іран, В’єтнам, Казахстан, Вірменія, Південна Африка.
Розгляд резолюції тривав упродовж двох днів замість одного. Охочих до виступу було рекордно багато, понад 80 спікерів. Більшість із них - міністри закордонних справ, а також генсек ООН Антоніу Гуттеріш, який закликав "відійти від краю прірви".
"Українські та європейські дипломати визнають, що це насамперед політична резолюція, мета якої - показати підтримку України та засудити дії Росії максимально можливою кількістю голосів. Говорити про якісь практичні дії та наслідки ухвалення цієї резолюції не доводиться. Українська сторона очікувала згадки про Формулу миру Зеленського, цього там немає, резолюція зосереджена більше на Статуті ООН, на основі якого Україна має право не на будь-який мир, а на мир за умови збереження її територіальної цілісності", - розповіла в ефірі передачі "Час Тайм" кореспондентка Українського відділу Голосу Америки з Нью-Йорка Ірина Соломко.
"Ця резолюція є потужним сигналом незмінної глобальної підтримки України. Потужне свідчення солідарності світової громади з українським народом у контексті річниці повномасштабної агресії РФ. Потужний прояв глобальної підтримки української формули миру", - написав у Твітері президент України Володимир Зеленський.
“Територіальна цілісність України має бути відновлена. Через рік після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення, глобальна підтримка України залишається сильною”, - пише у Твітері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Як повідомляв Голос Америки, торік у жовтні резолюцію ООН із засудженням російської спроби анексувати українські землі підтримали 143 країни, 5 країн були проти. Окрім Росії та Білорусі, проти резолюції голосували Сирія, КНДР та Нікарагуа.
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з вимогою до Росії покинути Україну. У чому її важливість? Відео
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію з вимогою до Росії покинути Україну заради всеосяжного, справедливого і міцного миру: 141 країна “за”. Резолюцію прийняли напередодні річниці повномасштабного вторгнення. Чим вона відрізняється від попередніх, в чому її важливість?
- Голос Америки
США виділяють 7 мільйонів доларів на допомогу Україні у захисті її культурної спадщини – Держдеп
Державний департамент США оголосив, що на захист «культурної ідентичності та спадщини України», які перебувають «під постійною загрозою та нападами з боку російських військ», буде виділено 7 мільйонів доларів.
Про це на прес-конференції у Державному департаменті США оголосив речник зовнішньополітичного відомства США Нед Прайс.
«Цього тижня виповнюється рік з моменту жорстокого повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Війна Росії спрямована не тільки на захоплення території України і позбавлення її суверенітету, а також для викорінення національної ідентичності та культури. Ця ініціатива підтримує зусилля України щодо захисту та відновлення збитків, завданих українським об’єктам культурної спадщини та колекціям після невпинних нападів Росії на всю Україну», – сказав Нед Прайс.
За його словами, Ініціативу щодо захисту культурної спадщини в Україні очолює Бюро з питань освіти та культури Державного департаменту, яке співпрацюватиме з посольством США в Києві, Міністерством культури та інформаційної політики України, українськими громадськими організаціями та міжнародними партнерами.
Як наголосив речник Державного департаменту, Ініціатива надаватиме пріоритет об’єктам культурної спадщини та колекціям, які «безпосередньо постраждали від російської війни» та доповнить ширші глобальні зусилля зі збереження та захисту культурної спадщини України.
У заяві на сайті Державного департаменту мовиться, що гроші виділяються на підтримку документування пошкоджених об’єктів і колекцій для притягнення до відповідальності, захисту від пошкоджень і крадіжок, аварійну стабілізацію пошкоджених об’єктів, розробку та впровадження планів щодо збереження та реставрації, спеціальне навчання та інші дії.
За словами Міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка, станом на середину лютого, в Україні нараховується 1200 об’єктів культурної спадщини, які зруйновані або частково пошкоджені. Він сказав, що 500 об’єктів є безпосередньо пам’ятками культури і історії.
В інтерв'ю українським ЗМІ Ткаченко сказав, що багато з них втрачено повністю, наприклад, Маріупольський театр, а деякі пошкоджені, як музей Сковороди на Полтавщині.
За словами українського міністра, точного обчислення збитків не немає, але Міністерство оцінює їх в межах 3-5 мільярдів доларів.
Згідно з даними ЮНЕСКО, культурної, освітньої та наукової агенції ООН, після російського вторгнення 24 лютого минулого року було пошкоджено понад 240 об’єктів української спадщини.
Станом на 22 лютого 2023 року ЮНЕСКО підтвердила пошкодження 241 об’єкта з 24 лютого 2022 року: 106 культових споруд, 18 музеїв, 86 будівель, що представляють історичний та/або художній інтерес, 19 пам'ятників, 12 бібліотек.
Експерти вважають, що справжня кількість пошкоджених об'єктів може перевищувати 1000, мовиться у звіті ООН, присвяченому річниці російського вторгнення.
- Голос Америки
Не заспокоїмося до перемоги та відбудови України - Рада ЄС
Європейський Союз не заспокоїться, поки Україна не переможе, поки не буде відновлена її територіальна цілісність у міжнародно визнаних кордонах, і поки не буде встановлене правосуддя. Про це йдеться в заяві Ради Європейського Союзу з нагоди роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
"Український народ продемонстрував неймовірну силу в захисті своєї Батьківщини та основних принципів міжнародного права проти російської агресії. Він показав рішучість у захисті демократії та свободи, стійкість перед труднощами та гідність, коли зіткнувся зі злочинами Росії", - йдеться в заяві.
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В ЄС наголосили: український народ показав світові, що майбутнє України вирішуватимуть самі українці. Російську агресію посадовці ЄС назвали злочином проти миру, що порушує статут ООН, принципи ООН та цінності людства.
"Ми не можемо і не повинні залишатися пасивними перед такими злочинами. Росія систематично цілилася в мирне населення, руйнувала міста та атакувала українську ідентичність", - йдеться в заяві. У ЄС переконують, що сповнені рішучості притягнути до відповідальності всіх винних за воєнні злочини та інші найтяжчі злочини, скоєні у зв’язку з російською війною проти України.
Крім того, в ЄС зазначили, що Росія використовує як зброю продовольство, енергетику, створює безвідповідальні ядерні загрози та поширює брехню про війну.
Європейський Союз запевнив, що продовжить підтримувати Україну в політичному, економічному, гуманітарному, фінансовому та військовому аспектах, зокрема шляхом швидких скоординованих закупівель у європейської промисловості. "Ми також підтримуватимемо реконструкцію України, для чого будемо намагатися використовувати заморожені та знерухомлені російські активи відповідно до законодавства ЄС та міжнародних законів. Ми посилимо колективний тиск на Росію, щоб покласти край її агресії. Задля цього ми ухвалимо десятий пакет санкцій, і будемо вживати заходів проти тих, хто намагатиметься обійти обмеження ЄС,"- зазначено в заяві.
В ЄС також наголосили, що підтримують формулу миру президента України Володимира Зеленського. "Разом із нашими міжнародними партнерами ми подбаємо про перемогу України, дотримання міжнародного права, відновлення миру та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, відбудову України та здійснення правосуддя. До того дня ми не заспокоїмося», – наголошується у заяві.
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