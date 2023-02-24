«Санкції щодо Росії працюють», каже Захід і оголошує нові в річницю вторгнення в Україну

Велика Британія в річницю лютневого російського вторгнення в Україну оголосила розширення санкцій щодо Росії в той час, як ЄС США та інші країни G7 і партнери кажуть, що теж запровадять нові санкції зі свого боку.

Торговельні санкції працюють. Імпорт товарів з Росії з часу вторгнення впав на 99%, а експорт в Росію впав на майже 80%.

Також санкції у п’ятницю будуть темою наради на відеозв’язку керівників країн G7 за участю українського президента Зеленського.

27 країн ЄС завершують узгодження подробицю вже оголошеного 10-го набору санкцій проти Росії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила 24 лютого, що санкції «відрізають Росію від світової економіки... руйнують основи її економіки і обрізають можливості її оновлення».

Британський уряд заявив, що накладає ембарго на експорт в Росію всіх виробів, що можуть застосовуватися у війні проти України.

«Сьогодні ми накладаємо санкції на російські еліти, які керують ключовими промисловими галузями Путіна і зобов’язуємося заборонити експорт в Росію всіх виробів, які помічені у використанні Росією на полі бою», - заявив 24 лютого міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі.

До британського санкційного списку понад 1500 осіб та компаній і установ додано ще 92 особи, включно десятками керівників державної компанії Росатом, та компанії Алмаз - Антей, що серед іншого виробляє ракети й іншу зброю.

У списки також потрапили 5 чільних посадовців іранської авіабудівної компанії Кудс - виробника дронів, які Росія застосовує в Україні.

Окремо згадані під новими британськими санкціями: Маттіас Варнінґ - друг Путіна, директор компанії «Північний потік -2», Любов Кабаєва - мати Аліни Кабаєвої, яку називають близькою подругою Путіна.

Британські представники наголосили, що хоча економіка Росії не зазнала провалу, якого дехто очікував на початку хвилі міжнародних санкцій рік тому, ембарго й обмеження діють і їх треба розширювати й удосконалювати.

«Торговельні санкції працюють. Імпорт товарів з Росії з часу вторгнення впав на 99%, а експорт в Росію впав на майже 80%», - сказала з цієї нагоди британська міністерка торгівлі Кемі Баденок.

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