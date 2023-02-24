США надають ще $2 млрд оборонної допомоги Україні

Американські відомства, які розподіляють допомогу Україні створили міжвідомчу робочу групу з нагляду за використанням цієї допомоги, щоб забезпечити цільове використання понад 113 мільярдів доларів із коштів платників податків на підтримку України, мовиться у заяві офісу генерального інспектора.

«Складність, масштаб і час зусиль США у відповідь на війну Росії проти України вимагають жорсткого контролю, який є нашим головним пріоритетом», – мовиться у заяві, яка приурочена першій річниці російського вторгнення в Україну.

Діана Шоу, заступниця генерального інспектора, яка виконує обов'язки генерального інспектора, повідомляє, що для запобігання та виявлення шахрайства, марнотратства та зловживань було створено спільний стратегічний наглядовий план для України. Він включає 64 поточні проекти та 14 завершених проектів, пов’язаних із «наглядом за масштабною відповіддю уряду США на вторгнення Росії в Україну».

За її словами, план концентрується на трьох сферах високого ризику:

– Допомога та координація безпеки

– Гуманітарна та економічна допомога та координація

– Дипломатичні операції та програми.

Шоу повідомляє, що з літа 2022 року інспектори різних відомств координують роботу з офісами загальної спільноти інспекторів, у тому числі в Міністерстві оборони та Агентстві США з міжнародного розвитку, щоб забезпечити комплексний нагляд.

«Оскільки реакція уряду США на Україну розвиватиметься, наші плани також розвиватимуться, щоб забезпечити націлення нагляду на сфери найвищого ризику», – мовиться у заяві.

Шоу заявила, що про результати наглядове відомство повідомлятиме Конгрес та платників податків США.

Минулого тижня генеральні інспектори Пентагону, Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку у спільному інтерв’ю газеті Wall Street Journal заявили, що у зв’язку з розширенням американської допомоги, вони будуть наполягати на скерування аудиторів і слідчих безпосередньо в зону бойових дій. Досі вони здійснювали нагляд дистанційно, використовуючи персонал у Вашингтоні, Польщі та Німеччині.

Після поїздки до Києва наприкінці січня троє інспекторів заявили, що будуть наполягати, щоб деякі зі 177 аудиторів і слідчих, які перевіряють допомогу Україні, прибули в Україну для здійснення «комплексного нагляду».

Інспектори заявили, що поки що вони не отримували жодних повідомлень про серйозне шахрайство чи незаконні дії, пов’язані з допомогою США Україні.

Але вони зазначили, що сам розмір американського пакету допомоги та швидкість, з якою її виділяє Конгрес, створює виклики для нагляду.

За словами Діани Шоу, сумніви щодо використання допомоги можуть «поставити під загрозу безперервний потік цієї допомоги».

Значна частина республіканців у Конгресі висловили скептицизм щодо можливості зловживання та самої необхідності надання допомоги Україні.

Наприкінці 2022 року Міністерство фінансів США заявило, що не побачило жодних ознак того, що українці використовували американські кошти не за призначенням.

Як повідомляв Голос Америки, в середині грудня 2022 року в Україні запрацювала «гаряча лінія» Служби інспектора Агенції з міжнародної допомоги США (USAID). Метою її роботи - нагляд за використанням коштів і ресурсів, наданих американськими платниками податків на підтримку України.