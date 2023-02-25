Байден: Зеленському поки не потрібні F-16

Україні поки не потрібні американські винищувані F-16, вважає президент США Джо Байден. Про це він сказав в інтерв'ю ABC News, опублікованому у п'ятницю.

Відповідаючи на питання журналіста АВС Девід Муйра про те, чи вважає він, що президентові України Володимиру Зеленському зараз потрібні F-16, Байден заявив: "Ні, зараз йому F-16 не потрібні".

На прохання уточнити, чи така позиція означає, що Україна ніколи не отримає такі літаки, Байден заявив, що поки невідомо чого потребуватиме українська оборона.

"Наразі я це виключаю", - додав президент США. Він зауважив, що "наразі, згідно з оцінками наших військових, немає основи для аргументів для того, щоб надати F-16".

США надсилають Україні те, що потрібно для зміцнення позицій України на полі бою "щоб вони могли отримати здобутки навесні та влітку і на початку осені", сказав Байден.

"Ми надсилаємо їм те, що наші досвідчені військові вважають, що їм зараз необхідно. Йому [Зеленському] необхідні танки, артилерія, протиповітряна оборона, включаючи ще HIMARS", - додав президент США.

Україна вже неодноразово озвучувала запити на надання винищувачів F-16, однак у Пентагоні вважають, що винищувачі четвертого покоління не зіграли б наразі вирішальної ролі на полі бою в Україні.

Про в ексклюзивному інтерв'ю Голосу Америки цього тижня сказав Заступник міністра оборони США Колін Кол.

"Чи було б для України корисно мати винищувачі четвертого покоління? В певний момент, безумовно так, – каже Кол. - Враховуючи російські засоби протиповітряної оборони, я не думаю, що винищувач четвертого покоління у цей момент був би вирішальним.

І якщо обирати пріоритети протиповітряної оборони, українські посадовці сказали б, що їхній пріоритет номер один — переконатися, що їхні системи протиповітряної оборони можуть продовжувати залишатися дієздатними, шляхом надання їм додаткових систем і додаткових засобів перехоплення. Тож ми справді зосереджені на цій частині, яка полягає в тому, щоб Україна могла захистити свої міста, захистити свої війська від іранських безпілотників, російських крилатих ракет та інших атак з повітря. Я припускаю, що розмови про винищувачі четвертого покоління триватимуть", - сказав посадовець.