Актуально
“Ми не місто-герой, ми – місто героїв”, – мер Миколаєва Олександр Сєнкевич
Миколаїв перші девʼять місяців війни був прифронтовим містом. Його постійно обстрілювали з артилерії і не раз намагались окупувати російські війська. Миколаїв вистояв і отримав звання “місто-герой”. До річниці повномасштабного вторгнення “Голос Америки” поспілкувався із мером Миколаєва Олександром Сенкевичем. Про збитки від війни, відсутність прісної води у майже пів мільйонному місті та плани на відбудову він розповів Лесі Бакалець.
Підписуйтеся на Голос Америки Українською в Telegram.
Леся Бакалець, Голос Америки: Я думаю, напередодні річниці війни кожен українець згадує, як все починалося. Що памʼятаєте ви?
За пʼять пʼята ранку я прокинувся від вибуху і подумав, що це щось відбулося на одному з миколаївських заводів. Десь інтуїтивно я зрозумів, що почалася війна, але не хотілося в це вірити
Олександр Сєнкевич, мер Миколаєва: Напередодні 24 лютого я зустрічався з друзями. Мені виповнилось 40 років і вже декілька днів з різними людьми святкував свій день народження. 23 лютого був один з тих днів, середа, ми зустрілися ввечері, говорили про ймовірний напад, про стягнення зброї. Більшість людей думали, що це вплив іноземної преси чи розкручування іншими країнами ситуації навколо Росії з використанням України в цих політичних іграх. Тому ми погодились, що війни не повинно бути і розійшлись по домівках. За пʼять пʼята ранку я прокинувся від вибуху і подумав, що це щось відбулося на одному з миколаївських заводів. Десь інтуїтивно я зрозумів, що почалася війна, але не хотілося в це вірити.
Л.Б.: Тривожну валізку мали?
О.С.: Тривожна валізка була. Розуміючи, що війна може бути, в найгіршому варіанті, я за кілька тижнів до цього купив каністри, заправив їх дизелем, поклав їх в машину, поклав зверху багажник, у нас вже були зібрані якісь речі. Тому 24-го я зібрав родину, відправив їх з міста і пішов на роботу.
Л.Б.: І що найперше в такій ситуації зробив мер міста на своєму робочому місці?
О.С.: В першу чергу будь-які проблеми, в тому числі під час війни, починаються із відсутності комунікації. Тому ми використали онлайн вокі-токі, щоби спілкуватися. І користуємось досі. Це дуже надійний і прикольний інструмент. На другий день я зібрав всі служби у міськраді. Сказав, що ми повинні покинути цю будівлю, тому що вона може бути однією з цілей для атаки. На третій день війни ми вже повністю вийшли з будівлі, фактично там залишився лише охоронець. Всі працювали віддалено. Так і почалась війна.
Л.Б.: Миколаїв був прифронтовим містом аж до звільнення Херсонщини у листопаді. Ви зараз вже можете сказати, скільки разів Миколаїв був за крок від окупації?
О.С.: Я можу сказати, такий ризик був на початку – мабуть, 26, 27, 28 лютого. Тобто вони [російські війська] були на підступах, і наші війська, не буду казати як, може це таємниця, але їм вдалося відсунути росіян, розбити їхні плани швидкого наступу на місто. З першого дня ми почали готувати місто. Брати його в кільце, копати траншеї, ставити блокпости, як це робилося колись у 2014 році. Миколаїв оточений системою іригаційних каналів, ми затопили ці канали водою, для того, щоб російська техніка не могла заїхати. Військові підірвали деякі мости, для того, щоб сповільнити наступальні дії ворога.
З першого дня війни я всім миколаївцям казав, що вони повинні поїхати з міста. Ми бачимо сьогодні, що трапилось з Маріуполем, з іншими містами. В місті Миколаїв за весь час війни загинуло 186 осіб. Це немало, якщо ми кажемо про людей. Але у розрізі війни – це невелика цифра, бо жертв могло бути набагато більше.
Л.Б.: І тоді багато ж виїхало.
О.С.: Так, багато – з 480 тисяч людей до війни, під час війни ми налічували близько 220-230 тисяч. Але зараз вже повертаються. У місті вже 350 тисяч, вже деінде навіть корки автомобільні є.
Л.Б.: За весь цей час, коли вам було по-справжньому страшно?
О.С.: Мабуть, у перші дні. І то, я цього не показував. Тоді не було розуміння, що відбувається. Ми про війну бачили, чули лише в історичних фільмах. Мене часто питають: про що ви думали, про що переживали? Та ми просто діяли, не було часу осмислювати, навіщо це відбулося з нами. Просто відповідали на питання "що треба робити?”
Л.Б.: В якийсь момент, напевно, звикли до вибухів?
До звільнення Херсона 11 листопада, Миколаїв не обстрілювали за весь час війни лише 46 днів. Ми рахували: один день, два дні, третій день без вибухів – і вибух! Рекорд – це 38 ракет, які прилетіли до міста
О.С.: Так. Треба сказати, що до звільнення Херсона 11 листопада, Миколаїв не обстрілювали за весь час війни лише 46 днів. Ми рахували: один день, два дні, третій день без вибухів – і вибух! Рекорд – це 38 ракет, які прилетіли до міста. Ми побудували таку систему безпеки, що ми розуміли під час вибухів вночі, в яке саме місце прилітає ракета. Ми спілкувалися зі спецслужбами, ДСНС виїжджали на місце. І вже зранку наші служби відпрацьовували прибирання. Журналісти до нас зверталися з проханням дуже швидко не прибирати, бо вони приїжджають на місце вибуху, там о 9-тій ранку, а з 5-6-ї там вже все прибирається.
Л.Б.: На вашу думку, як місто вистояло?
О.С.: Миколаєву за те, що ми витримали ось цей наступ, присвоєно звання міста-героя. Але ми в Миколаєві, кажемо, що ми не місто-герой, ми – місто героїв. Багато людей в місті взяли до рук зброю, хтось пішов формувати гуманітарні штаби, почали будувати блок-пости. Я памʼятаю той вечір, коли ми вже бачили, що рухається колона на нас, як містяни стягували колеса, формували всередині міста різні лінії оборони. Так склалося: військові, цивільні, міські служби, державні служби, всі знали, за що вони борються.
Л.Б.: План “русского мира” в переважно російськомовному Миколаєві провалився, виходить, від самого початку.
О.С.: 70-80% жителів Миколаєва використовують російську, як мову основного спілкування. Але коли це все почалося, ні у кого не було сумнівів, хто ворог. Ті, у кого досі сумніви – це сепаратисти. У нас є маркери: коли людина каже “нам всего не рассказывают”, “а мы не все знаем”, “кто 8 лет бомбил Донбасс” – все це маркер: “можливий співробітник Росії”.
Л.Б.: Бачила цифру, що збитки міста від війни оцінюють у 900 мільйонів євро.
О.С.: Ми хочемо стати пілотним проектом по правильному обліку цих втрат. Це далеко не кінцева цифра, тому що велика кількість ще є зруйнованих приватних будинків, і це не включає екологічні збитки.
Л.Б.: Як саме допомагає і допомагатиме Данія, яка взяла шефство над містом?
О.С.: Ми розділили допомогу Данії на два напрямки. Один – терміновий, і один – стратегічний. Терміновий – вони допомагали нам починаючи від закупівлі фанери, щоб забивати вікна. Бо людей не було в будинках, а опалювальний сезон треба було запускати, скло використовувати неможливо, бо вибухи постійно, воно розліталось. Тому ми вирішили використовувати фанеру. Потім у нас проблема з водою і Данія допомогла нам із системою очищення. Проблема з теплом – надала дизель-генератори і модульні пересувні котельні.
Ми не хочемо бути якимось родичем, який постійно телефонує “будь ласка, позич мені в борг ще двісті гривень”. Ми хочемо бути партнером, на території якого буде створено нові виробництва, вони будуть заробляти, бо бізнес – це про гроші
Стратегічне питання стосується не лише відновлення соціальної інфраструктури, це питання стосується інвестицій. Я їм казав, що ми не хочемо бути якимось родичем, який постійно телефонує “будь ласка, позич мені в борг ще двісті гривень”. Ми хочемо бути партнером, на території якого буде створено нові виробництва, вони будуть заробляти, бо бізнес – це про гроші. А нам потрібно створювати робочі місця. Щоб наші люди могли заробляти гроші, могли витрачати їх на квартири, на машини, на їжу. Данія сьогодні може стати прикладом для інших країн у співпраці, у підтримці по відновленню окремих регіонів чи міст. Я дуже радий з того, що у нас складається дуже серйозна співпраця.
Л.Б.: Щодо води – давайте нагадаємо: Миколаїв має проблеми із водопостачанням із квітня минулого року.
Як мені сказали, росіяни думали, що українські війська перейдуть на територію окупованої Херсонської області цими трубами, тому вони їх підірвали, в чотирьох місцях
О.С.: 12-го квітня ракети зруйнували водозабір. Як ми пізніше дізналися, вони підірвали труби наші навмисне. Воду ми брали з річки Дніпро, яка знаходиться за 73 кілометрів від Миколаєва. Це дві такі великі труби діаметром 1.4 метри, що людина може пройти. Як мені сказали, росіяни думали, що українські війська перейдуть на територію окупованої Херсонської області цими трубами, тому вони їх підірвали, в чотирьох місцях. Ми відремонтували труби (після звільнення Херсонщини – ГА), але вони перейшли на інший берег Дніпра і почали обстрілювати станцію водозабору. Тому ми досі маємо проблеми з водою.
Л.Б.: Тобто зараз у водогоні все ще технічна вода – солона з Бузького лиману?
О.С.: Так, умовно кажучи, у нас з крана тече доочищена морська вода, вона солона. Коли набираєте її в рот, відчуваєте сіль. Цю воду не можна вживати в їжу, не можна пити, все інше можна робити. Тому ми створюємо окремі точки водозабору, їх біля 150-ти, і використовуємо їх для питної води.
Л.Б.: Я так розумію, це мало не вперше в історії, коли таке велике місто повністю залишається без прісної води у водогоні?
О.С.: Так, ми працюємо над тим, щоб диверсифікувати систему подачі води в Миколаєві і шукаємо альтернативну систему подачі і очищення води. Ця система може бути дорогою, але тимчасовою. Тобто дешева вода – на постійній основі. Якщо щось трапляється (з водогоном із Дніпра – ГА), є дорогий спосіб, коштовний, але всі будуть з водою. Сьогодні ж поки альтернативи немає.
Л.Б.: Через солону воду псуються труби у міському водогоні. Треба буде міняти всі?
О.С.: Так, всі. Можна рахувати в кілометрах, в роках роботи, в грошах – це все довго і дорого, нереально дорого. Головне, що зруйнувало наші труби – це солона вода. Кількість проривів збільшилась в 20 разів. Вода тече всюди в Миколаєві, постійні прориви.
Л.Б.: Є якісь терміни – коли миколаївці будуть з водою?
О.С.: Якщо ви відповісте мені, коли закінчиться війна, я скажу вам про терміни. Цього поки ніхто не може сказати.
Всі новини дня
- Голос Америки
$1,25 млрд нової бюджетної підтримки США передали Україні - Єллен
США надали Україні понад мільярд двісті мільйонів доларів нової фінансової допомоги, що є першим траншем додаткового пакету прямої бюджетної допомоги, обсягом 9,9 млрд дол, яка надійде Києву у наступні три квартали 2023 року. Про це у понеділок у Києві оголосила міністерка фінансів США Дженет Єллен.
Підписуйтеся на Голос Америки Українською в Telegram.
"Ця економічна допомога посилить тил, що зміцнить спротив українців. Ці гроші допоможуть зберегти роботу цивільним службовцям. Успіхи української армії у першу чергу – результат хоробрості та сили українських солдатів, але тривалі військові зусилля неможливі без ефективного урядування. Наша економічна підтримка допоможе функціонуванню ключових державних служб, які забезпечують економічну та соціальну стабільність України".
Раніше в Білому домі повідомляли, що ця допомога допоможе Україні забезпечити критичні потреби населення, включаючи витрати на охорону здоров'я, освіту, служби екстреної допомоги, підтримку уряду. Кошти виплачуватимуть через програму Світового банку PEACE.
В понеділок, 27 лютого, Єллен відвідала Україну і провела зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, повідомили в Міністерстві фінансів США. Під час зустрічі Єллен високо оцінила лідерство Зеленського та рішучість перед лицем "неспровокованого та незаконного вторгнення Росії" а також привітала зусилля президента з подолання корупції та покращення управлінської практики.
В ході візиту посадовця запевнила - Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну у її боротьбі за свободу, а також дадуть допомогу, необхідну для відбудови. Міністерка запевнила, що США продовжуватимуть впроваджувати жорстку санкційну політику, щоб покласти велику ціну на Росію за її варварську війну та позбавити її ресурсів для фінансування війни.
Єллен наголосила на ролі США у координації допомоги Україні і повторила заклик до МВФ швидко затвердити нову програму допомоги Україні.
"Ми також працюємо з нашими європейськими партнерами через Європейський банк з реконструкції та розвитку, щоб забезпечити роботу базової інфраструктури та мереж поставок в Україні, - заявила Єллен. - Ми будемо тиснути на наших союзників та партнерів робити більше. Ми очікуємо, що МВФ швидко створить амбітну, профінансовану на 100 відсотків програму допомоги Україні".
Сподівання на те, що МВФ швидко узгодить програму для України Єллен висловлювала і на вихідних під час зустрічі міністрів фінансів "Групи 20" в Індії.
Для того, щоб мобілізувати донорів на підтримку відбудови України, створено окрему платформу, зазначила посадовиця: "Ми також готові підтримати Україну у її зусиллях з відбудови. У підготовці до цього Україна, США, Єврокомісія та "Група семи" створили інклюзивну платформу для мобілізації донорів по всьому світові та координації потоків допомоги. Америка стоїть поряд з вами у цій боротьбі за свободу і ми будемо з вами, щоб допомогти вам відбудуватись".
До роковин повномасштабного вторгнення Росії до України США, Велика Британія, ЄС, оголосили нові санкції проти Росії.
- Голос Америки
Республіканці у Конгресі критикують заяви Байдена про недоцільність надавати Україні F-16
Підтримувати Україну в її відновленні територіальної цілісності та суверенітету "без залучення американських сил" - в інтересах США. Про це в ефірі NBC заявив сенатор-республіканець Ден Салліван, розкритикувавши Білий дім за зволікання із наданням військової допомоги, якої потребує Україна, включаючи винищувачі.
Підписуйтеся на Голос Америки Українською в Telegram.
"Від самого початку [повномасштабної війни Росії] адміністрація повільно надавала критичні військові системи озброєння, - сказав законодавець. - Це Patriot, це HIMARS, це танки, а тепер це F-16. І, як на мене, це справжня помилка. Нам потрібно надати те, що їм потрібно зараз, і прислухатися до українців".
Українці "довели свою здатність хоробро битися", додав Ден Салліван: "Знадобилося дев'ять місяців, щоб доставити їм Patriot, і я боюся, що те саме відбувається зараз із F-16".
Нагадаємо, днями президент США Джо Байден заявив, що Україні поки не потрібні американські винищувані: "Зараз, за оцінками наших військових, немає основи для аргументів для того, щоб надати F-16".
Раніше голова Комітету Палати представників США у закордонних справах конгресмен-республіканець Майкл Маккол підкреслив, що "із відповідним тиском з боку Конгресу з обох партій" питання надання Україні винищувачів F-16 "не зняте з порядку денного".
Як додав Маккол, у Конгресі представники обох партій "погоджуються із Зеленським, що ATACAMS та F-16 - необхідні", й він погодився із важливістю розпочати навчання українських пілотів.
Тим часом конгресмен-республіканець Байрон Дональдс в ефірі праворадикального каналу Real America's Voice сказав, що Сполучені Штати мають зобов'язання надавати Україні безпекові гарантії за Будапештським меморандумом 1994 року. "Якщо Америка пообіцяла щось, вона повинна виконати обіцянку", - додав він.
Але також республіканець вказав на важливість перевірок та обліку витрачених на допомогу Україні коштів: "У нас немає підзвітності щодо того, як гроші дійсно витрачаються. Це одна з причин, чому так багато республіканців виступили проти законів про додаткове фінансування [на підтримку Києва]". Він також заявив, що США "не можуть безмежно фінансувати нескінченний конфлікт без справжньої позиції лідера з намаганням завершити його".
Як повідомляв Голос Америки, група американських законодавців з Республіканської і Демократичної партій у листі до президента США Джо Байдена закликала надати Україні винищувачі F-16. Як цитує листа видання Politico, винищувачі "можуть стати вирішальними для контролю над українським повітряним простором цього року".
Мешканці Центральної Азії, які під примусом воювали в Україні на стороні РФ, повертаються додому в трунах
Десятки сімей у Центральній Азії отримали тіла своїх близьких, які загинули в Україні, воюючи поряд з російськими військами протягом року після початку повномасштабного вторгнення Москви, пише Радіо Свобода.
Минулого місяця принаймні чотирьом родинам у Киргизстані повідомили, що родич загинув під час бойових дій в Україні після того, як був завербований у російських в'язницях групою найманців «Вагнера».
Підписуйтеся на Голос Америки Українською в Telegram.
Серед них був 30-річний Ерлан Єрмеков, уродженець південної області Ош, який відбував дев'ятирічний термін ув'язнення за зґвалтування та пограбування. повідомила його сім’я.
У листопаді Єрмеков підписав шестимісячний контракт з «Вагнером» на війну в Україні в обмін на гроші, російське громадянство та зняття судимості. Єрмеков побачив у цьому шанс почати нове життя, сказала його мати Гульнара Закірова.
Закірова визнає, що отримувала гроші з Росії — близько 1300 доларів США в перший місяць і 2400 доларів США в наступні місяці — це, на її думку, була зарплата її засудженого сина, який став учасником бойових дій, яку виплачувала “Група Вагнера”.
Але це тривало недовго. Єрмеков загинув у зоні бойових дій 6 лютого. Зараз його мати підтримує акцію повернення всіх киргизьких засуджених з Росії для відбування решти покарання в киргизьких в'язницях.
«Я втратила єдиного сина і не хочу, щоб інші матері переживали те, що я зараз переживаю", - сказала вона.
Киргизька влада каже, що 1077 киргизьких громадян наразі відбувають терміни ув’язнення в Росії — здебільшого за звинуваченнями в торгівлі наркотиками.
Є ще тисячі вихідців з Таджикистану, Узбекистану та інших країн Центральної Азії, ув’язнених у Росії, ключовому пункті призначення для трудових мігрантів з цих колишніх радянських республік.
Вважається, що «Вагнер», який, за повідомленнями, вчиняв звірства в зонах бойових дій по всьому світу, командував до 50 000 бойовиків в Україні, причому близько 80 відсотків із них були завербовані, перебуваючи в російській в’язниці – за даними Ради національної безпеки США та російських активістів.
26 січня Сполучені Штати визнали приватну військову компанію транснаціональною злочинною організацією за допомогу російським військовим у війні в Україні.
“Група Вагнера” найняла щонайменше 35 000 засуджених, відколи наприкінці червня розпочала велику акцію вербування, за словами Ольги Романової, директорки російської правозахисної організації «Русь Сидящая», яка захищає інтереси ув’язнених. Угруповання особливо націлене на засуджених із Середньої Азії, часто вербуючи їх проти їхньої волі, каже вона.
Терпіть тортури або йдіть на війну.
Раніше в лютому тіло 52-річного трудового мігранта Фатхулло Нарзуллоєва було відправлено його родині в село Ноджій Боло на околиці столиці Таджикистану Душанбе.
Російські офіційні особи заявили, що його вбили в охопленому бойовими діями східноукраїнському місті Бахмут. У червні Нарзуллоєв поїхав до Росії на роботу. Його заарештували за невідомих обставин в аеропорту Єкатеринбурга.
Під час телефонних дзвінків із в'язниці Нарзуллоєв повідомив родичам, що його "примушують йти воювати", повідомила його дружина. Востаннє вона чула його в жовтні.
Таджицька влада каже, що не знає, скільки громадян Таджикистану, в тому числі засуджених, виїхали в Україну або загинули там. Таджицька служба Радіо Свобода зафіксувала 14 випадків вбивства таджицьких в’язнів в Україні за останні місяці.
Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 9 лютого заявив, що його група припинила вербування в'язнів. За даними Міністерства оборони Великої Британії, дані Федеральної кримінальної служби Росії свідчать про падіння темпів вербування в'язнів з грудня.
«Новини про суворі реалії ПВК «Вагнера» в Україні, ймовірно, потрапили до ув’язнених і скоротили кількість волонтерів», – повідомили в міністерстві на початку лютого. Але сім’ї середньоазіатських засуджених у Росії наполягають на тому, що їхні родичі продовжують стикаються з тиском, включаючи фізичне та психологічне жорстоке поводження, з боку «тюремної адміністрації», яка змушує їх йти на війну.
Закірова каже, що вона все ще підтримує зв’язок із приблизно 30 киргизькими ув’язненими у в’язниці Єкатеринбурга, де його син був завербований “Групою Вагнера”.
"Ув'язнені кажуть, що їх періодично замикають в холодні камери, в спеціальний ізолятор. Мовляв, тюремники відкрито не кажуть їм йти воювати, але мучать, доки ув’язнені не кажуть, що краще поїдуть в Україну», – сказала Закірова Киргизькій службі Радіо Свобода. «Деякі з ув’язнених, які були там 7-8 років, кажуть, що вони раніше нічого подібного не переживали».
Радіо Свобода не може незалежно перевірити твердження Закірової. Але подібні розповіді дали кілька інших, у тому числі батько 26-річного громадянина Киргизстану, який перебував у в'язниці в Свердловській області.
"Засуджених катують у так званому бараку суворого режиму; там дуже холодно, все зроблено з бетону", - сказав батько, згадуючи свого сина, якого у 2020 році засудили до шести років ув'язнення за торгівлю наркотиками.
"Мій син каже, що їм довелося пити власну сечу після того, як їх тримали там днями без їжі та води. Він каже, що в’язні з часом виснажуються і погоджуються йти воювати», – сказав батько на умовах анонімності. Його сина нещодавно перевели до в’язниці в іншому місті, і батько боїться, що його відправлять в Україну.
Вони знали, що це за війна.
До казахського міста Караганди в січні з України відправили тіла щонайменше двох місцевих чоловіків. Обидва добровільно пішли воювати разом із військами загарбників, кажуть їхні друзі.
Юрій К., 36-річний водій вантажівки та батько трьох дітей, жив нормальним життям на околиці шахтарського міста -- до того, як його родина та друзі раптом почули, що він воював у Бахмуті.
Юрій був убитий у Бахмуті в січні, приблизно через два місяці після того, як він прибув з Казахстану.
Невідомо, що спонукало його залишити все позаду та піти на передову чужої війни.
Акаунт Юрія в російській соціальній мережі «Одноклассники» показує, що він був членом проросійської групи, яка підтримувала жорстоке вторгнення Кремля, і він ділився відео із зони бойових дій.
Родина Юрія відмовилася спілкуватися з казахською службою Радіо Свобода . Але один із колишніх товаришів по службі Юрія сказав, що він відкрито говорив про свій намір поїхати воювати в Україну.
“Юрія всі навколо намагалися зупинити, але він нікого не слухав, і навіть те, що він є батьком маленьких дітей, йому не завадило», – розповів колишній колега на умовах анонімності.
Тіло Юрія прибуло майже одночасно з труною ще одного уродженця Караганди, 30-річного Олександра. Невідомо, чи знали ці двоє чоловіків.
Друзі Олександра кажуть, що після закінчення місцевого коледжу він працював техніком у приватній компанії.
Один зі знайомих Олександра сказав, що знає ще кількох чоловіків, які поїхали в Україну воювати з росіянами, але не став уточнювати. Він сказав, що «всі вони» поїхали в Україну добровільно, усвідомлюючи ризики.
«Вони не поїхали в Україну за грошима; вони поїхали туди не тому, що їм тут не було місця. Кожен із них усвідомлював ризики, пов’язані з вступом у війну», – сказав чоловік.
Багато казахів вважають, що провоєнна пропаганда в російських ЗМІ – поширена в Казахстані – зіграла значну роль у формуванні думки багатьох у великих російськомовних громадах Казахстану.
Що каже держава.
Уряди Центральної Азії неодноразово застерігали своїх громадян від участі в іноземних військових конфліктах.
Минулого тижня влада Таджикистану заявила, що Душанбе «готовий» розглянути будь-який запит громадян Таджикистану, які перебувають у в’язниці. Росію переведуть до в'язниць Таджикистану.
Найбільш активно намагався повернути додому своїх ув'язнених громадян Киргизстан, де Генеральна прокуратура заявила, що минулого року отримала 174 заяви від киргизьких засуджених у Росії бути екстрадованим на батьківщину.
Прокурори заявили, що повернули десятки засуджених і продовжують працювати над іншими справами.
Законодавці Киргизстану 8 лютого обговорили способи запобігання залученню киргизьких ув’язнених до участі у війні Росії. За останні два місяці російські суди розглянули п’ять запитів Киргизстану про екстрадицію. Усім їм було відмовлено.
Киргизькі, казахські та таджицькі служби Радіо Свобода працювали над статтею.
«Старий авторитаризм і задушлива гамівна сорочка патріархату» – в ООН говорять про права людини. Відео
«Як ми сьогодні дуже добре знаємо, гніт минулого може повернутися під різними масками. Старий авторитаризм із його жорстокими обмеженнями свободи, і задушлива гамівна сорочка патріархату», – голова ООН з питань прав людини Волкер Турк
Форум