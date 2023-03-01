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Війна Росії в Україні загрожує порушити стабільність Західних Балкан, кажуть посадовці США
Посадовці США закликають посилити дипломатичну увагу до Західних Балкан, регіону, який вважається вразливим до зловмисних кампаній російського впливу щодо війни в Україні.
«Війна Росії показала нагальність нашої роботи з надання допомоги всім країнам Західних Балкан у просуванні демократичних реформ, втіленні їхніх прагнень інтеграції в європейські та євроатлантичні інституції», — сказав речник Держдепартаменту у відповідь на письмові запитання від Голосу Америки.
Речник написав, що дипломатичні пріоритети для регіону включають взаємне визнання країн, зниження бар'єрів для торгівлі, свободу ЗМІ та боротьбу з корупцією.
«Вкрай важливо, щоб ми продовжували триматися разом перед обличчям цієї безпрецедентної агресії, — написав речник. - Ендемічна корупція виснажує регіон, прискорює відтік мізків і приносить користь зловмисній Росії».
Найбільше хвилювання викликає нерівномірне виконання набору компромісів, викладених у Дейтонській угоді 1995 року, яка поклала край боснійській війні, що призвела до загибелі понад 100 000 людей.
Сербська підтримка Росії
Ця угода розділила Боснію та Герцеговину на Республіку Сербську, де домінували серби, та регіон, відомий як Федерація, де домінували боснійці та хорвати.
Президент Республіки Сербської Мілорад Додік, колись самопроголошений соціал-демократ, останніми роками взяв усе більш націоналістичний тон і став найближчим союзником президента Росії Володимира Путіна в регіоні.
Додік зустрівся з Путіним у Москві у вересні минулого року після схвалення російського вторгнення в Україну. У січні він нагородив Путіна почесною медаллю за його «патріотичну турботу та любов» до контрольованої сербами половини Боснії.
Минулого року США оголосили про санкції проти Додіка, хоча він уже перебував під санкціями США з 2017 року. У своїй заяві Міністерство фінансів США звинуватило Додіка в корупції та сепаратистських зусиллях, які загрожують стабільності та територіальній цілісності Боснії та Герцеговини.
Конгресвумен США Енн Вагнер, республіканець і заступник голови Комітету Палати представників у закордонних справах, сказала Голосу Америки: «Ми спостерігаємо небезпечне зростання етнічної напруги на Західних Балканах, у тому числі загрози відокремлення» з боку таких політиків, як Додік.
Вона звинуватила Росію в тому, що та“хоче бачити хаос у регіоні, а Москва та її проксі підтримують ці загрози”.
Ваґнер, чий округ Міссурі прийняв тисячі боснійських біженців у 1990-х роках, сказав Голосу Америки, що адміністрація Байдена має використати свої санкції, щоб стримувати тих політиків, «які загрожують суверенітету та багатоетнічній ідентичності Боснії».
Метьє Друан, запрошений співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, каже, що поведінка Росії загострила напруженість не лише в Боснії, але й в іншій балканській гарячій точці — на кордоні Сербії та Косово.
Сербія та Косово насолоджувалися непростим миром після закінчення війни в Косово в 1999 році. Підтримуване НАТО Косово отримало фактичну незалежність у 2008 році, яку Сербія так і не визнала.
Спроби примирення зірвались в грудні, коли етнічні серби, що проживали на півночі Косово, майже на три тижні заблокували пункти пропуску на кордоні на знак протесту проти арешту колишнього сербського поліцейського та нового розпорядження, згідно з яким сербські транспортні засоби, які в’їжджають до Косово, повинні мати тимчасові косовські права.
"Також відновилася напруженість між Сербією та Косово, яка не пов'язана безпосередньо з Росією, але російські кампанії дезінформації серед сербської громадськості, що також підживлює напругу", - сказав Друан "Голосу Америки".
Хоча президент Сербії Александар Вучич менш явно підтримує Путіна та його військові цілі, ніж Додік, Сербія сильно залежить від російських енергопостачання, а опитування громадської думки показують підтримку Путіна громадськістю. На початку війни тисячі сербів пройшли маршем центром Белграда з російськими прапорами та фотографіями Путіна, хоча були й проукраїнські зібрання.
ЄС і США наполягають на посиленні санкцій проти Росії
Вучич, який каже, що все ще підтримує членство Сербії в Європейському Союзі, спробував делікатно балансувати, проголосувавши за резолюцію ООН, яка засуджує російську агресію в Україні, але відмовився приєднатися до більшості інших європейських країн у введенні санкцій.
Ця неспроможність запровадити санкції може залишити його не в ногу з міжнародним співтовариством, сказав Скотт Куллінан, старший радник зі зв’язків з урядом організації Razom for Ukraine у Вашингтоні.
«З одного боку, у нас демократія. З іншого боку, у нас геноцид і авторитаризм. І Сербія має вирішити, яку з цих двох моделей вона вважає більш привабливою», — сказав Куллінан, який вісім років працював у Комітеті закордонних справ Палати представників США.
"Російський уряд був дуже добрий у всій Європі, використовуючи етнонаціоналізм і невеликі та історичні образи, пов'язані з релігією, мовою чи національністю, як проблеми", - додав він. «Вони не завжди створюють їх, але вони розширюють і використовують».
Конгресвумен США Діна Тітус, демократка від Невади, входить до Комітету закордонних справ. У березні 2022 року разом з іншими членами Конгресу вона підписала лист із закликом до Державного департаменту та державного секретаря Ентоні Блінкена поглибити взаємодію на Західних Балканах.
«Стало очевидно, що Росія на кожному кроці відсуває кордони. Звичайно, з Сербією, з Молдовою, з Україною. Тому ми хотіли бути впевненими, що там є жорсткий кордон, щоб Росія не поширювати свій вплив на інші території», – сказала Тітус «Голосу Америки».
Тітус додала, що Сполучені Штати посилили свою участь — не лише через військову та гуманітарну допомогу Україні, але, наприклад, у покращенні відносин із Сербією: «Ми бачили, як Сербія встала і сказала, що не підтримує війну в Україні".
На коментар «Голосу Америки», що Сербія не запровадила санкції проти Росії, Тітус зауважила: «Не все ідеально, але все рухається в правильному напрямку, тож ми сподіваємося й надалі заохочувати їх до більш активної позиції".
Проте багато експертів стурбовані тим, що вимоги, створені війною в Україні, залишають у Заходу обмежені можливості та бажання вирішувати інші проблеми.
«У довгостроковій перспективі мене хвилює те, що Західні Балкани, Сербія, Боснія відстають . Оскільки більше уваги приділяється таким країнам, як Україна та Молдова, увага Заходу, західні ресурси спрямовуватимуться до цих країн, щоб допоможіть їм відбудуватись і далі інтегруватися із західними структурами», – сказав Куллінан.
Він сказав, що балканські країни повинні взяти на себе важливі зобов’язання, «що сприятимуть подальшій інтеграції їхніх економік не з Росією і не з Китаєм, а з Європою та США».
Куллінан додав, що країни Західних Балкан «повинні зрозуміти, що все змінилося і що ми не збираємося повертатися до світу, який був до 24 лютого».
«Ми все частіше оцінюємо, які уряди допомагають у цьому процесі, які уряди допомагають відстоювати права людини, відстоюють територіальну цілісність, виступають проти геноциду. А ті уряди, які цього не роблять це й не допоможе відстояти, це сформує середовище для політики та дипломатії на довгі роки», – сказав Куллінан.
Над статтею працювала Сербська служба Голосу Америки.
Всі новини дня
«Це як виривати зуби». Сенатори критикують адміністрацію Байдена за «затягування» з наданням F-16
Американські сенатори критикують адміністрацію президента Джо Байдена за те, що вона відмовляється посилати винищувачі F-16 в Україну для того, щоб українські війська могли чимшвидше звільнити всю територію України від російської агресії.
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У вівторок під час дискусії на слуханнях в Сенатському комітеті зі Збройних сил сенатор-республіканець з штату Арканзас Том Коттон висловив переконання, що США повинні надати Україні зброю для перемоги, і робити це швидше, а не поступово, як це відбувається зараз.
Він сказав, що замість того, щоб говорити, що США будуть з Україною «так довго, як буде потрібно», повинні сказати, що вони будуть «так швидко, як українці можуть здобути перемогу».
Експерти, які відповідали на запитання сенаторів під час засідання Комітету зі збройних сил на слуханнях у вівторок, розійшлися в оцінках.
Генерал-лейтенант США у відставці Кейт Келлог, відповідаючи на запитання сенатора-демократа Річарда Блюменталя, чи варто надати Україні F-16, сказав, що він би послав в Україну «все, що є», включно з літаками F-16, якщо це дозволить швидше виграти війну.
«Я б надав їм все, що ми можемо, щоб виграти цю боротьбу, тому що це запобігає розгортанню американських військ пізніше, якщо вони не зможуть перемогти російську армію. Навіть якщо для цього потрібні F-16, оскільки вони мають кращу авіоніку, ніж МіГ-29», – сказав генерал у відставці.
А от експертка з корпорації RAND Дара Масікот вважає, що в України є потреби, які потрібно задовольняти зараз, і ті, що постануть з часом, і F-16 належать до останньої категорії.
«Є нагальні потреби, про які ми говорили, щодо артилерійських снарядів і додаткової стрілецької зброї, щоб запобігти російським фронтальним атакам. Я думаю, що деякі з більш просунутих систем, про які ми сьогодні говорили, як-от F-16 або ATACM, потребують часу для навчання. Але я погоджуюся з іншими учасниками дискусії, якщо ви ніколи не починаєте процес, ви ніколи його і не почнете», – сказала Маскіот.
У понеділок сенатор-республіканець Ліндсі Грем від Південної Кароліни сказав, що рішення адміністрації Байдена не надавати поки що винищувачі F-16 Україні є «більше, ніж розчаруванням».
«Нещодавня заява президента Байдена про те, що він виключає винищувачі F-16 для України в короткостроковій перспективі, ґрунтуючись на порадах Міністерства оборони, викликає розчарування», – сказав Грем у заяві.
Він порівняв процес надання зброї Україні з боку адміністрації Байдена з процесом «виривання зубів».
«З цією адміністрацією постачання на поле бою кожну систему зброї, яку запитує Україна, це було як виривання зубів», – сказав Грем у своїй заяві.
В п’ятничному інтерв’ю каналу ABC News президент Джо Байден сказав, що на даний момент він виключає постачання F-16, сказавши, що Україні «зараз не потрібні F-16».
Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван останніми днями неодноразово захищав рішення президента, зазначаючи, що винищувачі «не є ключовим потенціалом», який потрібен Києву для майбутнього контрнаступу.
«F-16 – це питання на потім. І тому президент Байден сказав, що наразі він не просуває його», – сказав Салліван у неділю у розмові з телеканалом CNN.
За словами Саллівана, «зусилля США мають бути спрямовані на те, щоб отримати в Україні інструменти, необхідні їй для поточної місії».
Як зазначає газета Hill, яка висвітлює політичні питання, зокрема, Конгрес США та його стосунки з президентом та виконавчою владою, президент Байден стикається зі зростаючим тиском як з боку українських офіційних осіб, так і з боку законодавців США, щоб адміністрація швидше погодилися на прохання про винищувачі.
Як зауважує газета, під час участі в Мюнхенській конференції з безпеки на початку цього місяця сенатор Грем сказав, що серед 30 сенаторів на конференції було «практично одностайне переконання», що «ми повинні сьогодні тренувати українських пілотів на F-16, щоб вони могли отримати реактивні літаки якомога швидше».
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- Голос Америки
“Вставайте, кайдани порвіте”, час для перемоги України настав - у Конгресі США зацитували Шевченка
Жодна країна у світі не постраждала в радянські часи більше ніж Україна. Про це під час промови у Конгресі США заявила конгресвумен-демократка, обрана від штату Огайо, Марсі Каптур.
У вівторок у Палаті представників США вона виголосила промову з нагоди річниці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, де закликала колег зрозуміти, чому українці так невтомно борються за свободу.
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“Щоб уявити, що зараз відчувають українці, згадайте про Меморіал Другої світової війни тут, у Вашингтоні, спробуйте зрозуміти жертву, яку принесли понад 400 000 американців, віддавши свої життя за свободу в Атлантиці, в Тихому океані, в Африці, у Франції протягом 20 століття, щоб ми, наші покоління, могли залишатися вільними", - сказала Марсі Каптур.
“Однак за радянського панування жодна нація у світі не постраждала більше ніж Україна. Понад 4 мільйони невинних людей Йосип Сталін заморив голодом, а ще мільйони, і мільйони, і мільйони, імена яких ми ніколи не дізнаємося, були вбиті жорстоким комуністичним режимом Сталіна. Слава Богу, в Америці немає таких жахів”.
Вона назвала російську війну в Україні “терористичною”, і процитувавши Тараса Шевченка, закликала до перемоги України.
“Слова українського поета Тараса Шевченка звучать особливо правдиво сьогодні, як і тоді, коли він написав їх майже 200 років тому: Вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров’ю волю окропіте. Час для української перемоги настав", - зазначила конгресвумен Каптур.
Вона наголосила на великих втратах, яких зазнає Україна в цій війні, і згадала про бажання українського народу приєднатись до НАТО, “для захисту свободи”.
“Зараз, коли Швеція та Фінляндія приєднуються до НАТО, цей альянс стає міцнішим, ніж будь-коли. Україна також прагне приєднатися до своїх європейських союзників, які є демократичними в Євросоюзі. Українські вояки тим часом гинуть, гинуть і гинуть за свободу та самовизначення. Попри значні труднощі, Україна протистоїть ворогу, втричі більшому за її населення, зі значно більшими військовими ресурсами, але вони борються”, - наголосила у своїй промові сенаторка Марсі Каптур.
Напередодні конгресмен-республіканець Майк Лоулер в інтерв'ю Голосу Америки до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну закликав надати Україні більше зброї, включно з авіацією.
"Ми повинні зробити все можливе, щоб надати Україні підтримку, необхідну їй для досягнення успіху. Кожна хвилина втрачена зараз, - це хвилина, яку ми не зможемо повернути. Тому я вважаю, що президент і Міністерство оборони разом із нашими союзниками повинні вжити швидких заходів і надати Україні необхідну підтримку. Якщо це включає винищувачі, ми однозначно, повинні розглядати і їх також", - зазначив конгресмен-республіканець.
Як повідомляв Голос Америки, Група підтримки України в Конгресі США, до якої входять законодавці від Республіканської та Демократичної партій, з нагоди річниці початку російського вторгнення зробила спеціальну заяву із підтримки України.
«Ця війна має закінчитися, і з нашою підтримкою та підтримкою вільного світу Україна переможе у боротьбі за Свободу над тиранією. Слава Україні», - написали вони в заяві.
- Голос Америки
Лукашенко зустрівся з Сі Цзіньпіном на тлі занепокоєння Заходу щодо можливої військової підтримки Китаєм Москви
Союзник Москви, правитель Білорусі Олександр Лукашенко перебуває з триденним візитом до Китаю, на тлі посилення занепокоєння на Заході щодо можливої військової допомоги Китаю Москві.
В середу Лукашенко провів зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, а також з прем'єр-міністром Китаю Лі Кецяном і висловив підтримку мирному плану, який Китай висунув щодо України.
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«Сьогоднішня зустріч проходить у дуже складний час, який вимагає нових, неортодоксальних підходів і відповідальних політичних рішень», – сказав Лукашенко Сі Цзіньпіну, додавши, що Білорусь «повністю підтримує ініціативу щодо міжнародної безпеки, яку ви висунули», повідомляє Радіо Свобода.
Китай минулого тижня висунув пропозиції, як досягти припинення вогню в Україні, які отримали схвалення в Росії, а президент України Зеленський привітав деякі елементи китайської пропозиції, але зазначив, що ініціатором мирного плану має бути лише та країна, де йде війна.
На Заході пропозиції Китаю викликали застереження. Зокрема президент США Джо Байден заявив, що "ідея про те, що Китай буде вести переговори щодо результатів війни, яка є абсолютно несправедливою для України, просто нераціональна". Він додав, що "Путін аплодує цьому, то як це може бути добре?".
США закликали Китай визначитись із позицією щодо війни Росії в України, а також застерегли Китай від підтримки Москви.
Під час візиту до Казахстану у вівторок, державний секретар США Ентоні Блінкен сказав, що США публічно висловили занепокоєння лідеру Китаю Сі Цзіньпіню щодо можливих намірів надіслати зброю до Росії для підтримки у війні проти України або у намаганні допомогти Росії уникнути санкцій.
«Я чітко повідомив президенту Сі, що якщо Китай братиме участь у смертоносній матеріальній підтримці Росії в агресії проти України або систематичному ухиленні від санкцій, це матиме наслідки», – сказав журналістам Блінкен, перебуваючи у Казахстані, першій з країн Центральної Азії, які він планує відвідати.
Наразі у США не бачать доказів надання Китаєм летального озброєння Росії, втім Пекін не зняв це питання з порядку денного. Про це на брифінгу заявив речник Пентагону Пет Райдер.
Він додав, що США продовжують пильно слідкувати за питанням ймовірної воєнної допомоги Китаю Росії. "Якщо вони це зроблять, це без потреби розширить цей конфлікт. Це спричинить загибель більшої кількості невинних людей, оскільки Росія продовжує вести свою кампанію проти громадян України", - зазначив Райдер.
Речник Пентагону наголосив, що Росія відчуває істотні проблеми з боєприпасами. Тож допомога Китаю "має потенціал істотно розширити цей конфлікт і знову підтримати мету Росії знищити Україну як державу".
Водночас у Пентагоні не конкретизували наслідки для Китаю від потенційній участі у допомозі Росії у війні в Україні. "Ви бачили діапазон інструментів і можливостей, які Сполучені Штати мають у своєму розпорядженні разом із міжнародною спільнотою.. санкції та інші види діяльності. Але питання знову полягає в тому, чи хоче Китай як нація віднести себе до табору тих країн, які прагнуть знищити Україну як націю та вбивати невинних людей, чи вони хочуть робити те, про що кажуть, про повагу суверенітету всіх держав?," - сказав Райдер.
Він додав, що США зосереджені на підтримці України, "щоб дати їй змогу захистити свою країну та повернути собі суверенітет."
Водночас секретар США Ентоні Блінкен зазначив, що Вашингтон уже попередив Пекін щодо наслідків для Китаю в разі надання Росії підтримки у її війні проти України.
Днями директор ЦРУ Вільям Бернс сказав, що США "впевнені, що керівництво Китаю розглядає можливість надання" зброї Росії для війни в Україні. Раніше генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг також застеріг Пекін від будь-яких таких кроків.
Міністерство закордонних справ Китаю у відповідь заявило, що будь-яка потенційна розвідувальна інформація про передачу зброї Китаєм Росії, яку Сполучені Штати планують оприлюднити, є лише "спекуляцією".
Угорщина починає ратифікацію членства Фінляндії і Швеції в НАТО із застереженнями Орбана
Угорський парламент 1 березня розпочав обговорення ратифікації вступу Фінляндії і Швеції в НАТО на тлі застережень, що затягування Угорщини, а також заперечення Туреччини погано відбиваються на згуртованості й принциповості організації.
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В теперішніх умовах вступ Швеції і Фінляндії виправданий.
Фінляндія і Швеція подали заявки на вступ в НАТО 18 травня 2022 року, проголосивши, що вимушені переглянути свою позаблоковість через зростання загрози з Росії, яка в лютому почала вторгнення в Україну.
Тридцять країн альянсу на саміті у Мадриді 29 червня офіційно запросили Фінляндію і Швецію в організацію, і 5 липня 2022 року всі підписали протоколи про вступ нових членів.
Більшість країн НАТО ще влітку і на початку осені минулого року ратифікували документи, окрім Туреччини і Угорщини, хоча генеральний секретар Єнс Столтенберґ постійно закликає завершити процес якнайшвидше.
Туреччина висунула передумови Фінляндії та Швеції, зокрема, щоб ті країни змінили політику надання політичного притулку втікачам - опонентам турецької влади, яких уряд в Анкарі називає терористами.
Уряди в Стокгольмі і в Гельсінкі пішли на переговори з Анкарою для владнання розбіжностей.
Угорщина - член НАТО з 1999 року, не оголошувала заперечень, але урядова партія прем’єр-міністра Віктора Орбана понад пів року відмовлялася виносити питання на порядок денний парламенту.
А нещодавно Орбан виступив із застереженнями про, як він сказав, проблемність розширення НАТО з огляду на загрозу ширшого конфлікту з Росією в умовах російської війни в Україні.
«Депутати не дуже охочі. Дехто каже, що вступ Фінляндії означатиме появу 1000 кілометрів безпосереднього кордону НАТО між Фінляндією і Росією. А з огляду на українську ситуацію, це висока загроза війни. Нумо, подумаймо, чи це гарна ідея», - сказав прем’єр-міністр угорському радіо 24 лютого.
Також Орбан натякав, що його уряд виступає проти заявки України на вступ в альянс, оголошеної Києвом 30 вересня 2022 року.
Попри це президентка Угорщини Каталін Новак 1 березня закликала парламент ратифікувати членство Фінляндії та Швеції.
Вона також сказала депутатам, що йдеться про «складне рішення з серйозними наслідками, яке вимагає серйозного розгляду».
«Моя позиція чітка. В теперішніх умовах вступ Швеції і Фінляндії виправданий. Я вірю, що Національна асамблея схвалить мудре рішення якнайшвидше», - сказала президентка.
Фінський уряд повідомив, що очікує 9 березня делегацію угорських парламентарів для обговорення членства Фінляндії в НАТО.
Санна Марін, прем’єр-міністерка Фінляндії на зустрічі з генеральним секретарем НАТО цього тижня натякнула, що затягування процесу вступу її країни і Швеції шкодить довірі до організації, зокрема коли йдеться про дотримання проголошеного договором НАТО принципу «відкритих дверей» альянсу.
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