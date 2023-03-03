Українська активістка та іранська журналістка Голосу Америки - жінки року за версією TIME

Українська громадська активістка, правозахисниця, феміністка, голова громадської організації «Інсайт» та членкиня правління міжнародної організації ILGA World Олена Шевченко стала однією із 12 жінок року у рейтингу, який щороку публікує журнал TIME. До списку також увійшла журналістка “Голосу Америки”, іранська правозахисниця Масі Алінеджад.

Видання відзначило не тільки діяльність Олени Шевченко на підтримку жінок і спільноти ЛГБТ+ зокрема, але і її внесок у волонтерську допомогу українським військовим під час війни Росії проти України. TIME також зазначає, що “альтруїзм Олени Шевченко зустріли жорстокістю”, коли вона розвантажувала продукцію з Польщі для розподілу по охопленому війною Києву, на неї напав невідомий чоловік із перцевим балончиком та криком: «Збоченко, геть з нашого міста!».

Упродовж останніх п’яти років Олена зазнавала нападів сім разів, пише TIME.

То в мене для вас чудова новина, ми вже там, попри усі ваші намагання повернути нас до «традиційної жіночої ролі».

“Я досить скептично ставлюсь до будь-яких нагород та премій, бо це суб’єктивна гра у нашому світі, де хтось має бути «краще за інших». Це не є моєю метою, – написала Олена Шевченко з приводу рейтингу на своїй Facebook-сторінці та наголосила, – але для мене важливо використати будь-яку можливість зробити щось корисне, для тих, хто не може говорити чи боротись за свої права. Я пройшла довгий і важкий шлях в Україні, відстоюючи права жінок, виступаючи за права ЛГБТ+ спільноти, до якої маю честь належати. Кожен крок зустрічав масивний спротив та ігнорування, але ми рухались і рухаємось далі. За цей рік ми стали найбільшою гуманітарною українською ініціативою. Марш жінок зробив неймовірне, допомагаючи простим жінкам, про яких всі майже забули”.

Крім того, Олена Шевченко заявила: “Російська пропаганда тримається на ідеї «традиційних цінностей», де немає рівності ані для жінок, ані для ЛГБТК+ спільноти… В Україні є багато людей, які не розуміють за які саме права жінок ми боремось, вимагаючи від нас іти працювати в шахти, на фронт або розвантажувати вантажі. То в мене для вас чудова новина: ми вже там, попри усі ваші намагання повернути нас до «традиційної жіночої ролі».

Треба нагадувати людям, що жінки – це не люди, яким просто потрібно народжувати нових солдатів і піклуватися про наших героїв.

Тим часом TIME наголошує: “Гендерні стереотипи, над якими вона [Олена Шевченко] невпинно боролася протягом багатьох років, також набули іншого виміру під час конфлікту. Жінки взяли на себе різні ролі у військових діях поза домом, включаючи волонтерську роботу та військову службу”.

Видання також цитує українку: «Це щоденна боротьба. Треба нагадувати людям, що жінки – це не люди, яким просто потрібно народжувати нових солдатів і піклуватися про наших героїв».

Для жорстокого іранського режиму «жінки Ірану є найбільшим ворогом».

Своєю чергою, іранська журналістка і активістка Масі Алінеджад розповіла Голосу Америки: «За звичайних обставин мені, як жінці, яка походить з дуже крихітного села на півночі Ірану, бути обраною до списку «Жінка року» журналу TIME мало б принести радість і щастя.

Але сьогодні така ситуація в Ірані, для нас це не звичайні часи», – сказала вона, описуючи насильство та репресії, які зазнають жінки в країні.

Алінеджад сказала, що для жорстокого іранського режиму «жінки Ірану є найбільшим ворогом».

На саму Алінеджад також було скоєно замах. Так, у серпні 2022 року ФБР заарештувало озброєного автоматом чоловіка, який два дні ховався біля дому журналістки, а в один момент спробував увійти в нього. Після цього до Конгресу був поданий законопроект, названий на честь Масі Алінеджад — про переслідування та незаконні напади посланців Тегерана на іранців за кордоном і стеження за ними, включно з журналістами та правозахисниками."Цей законопроект передбачає відповідні наслідки для всіх, хто намагається обмежити можливість громадян Ірану використовувати свободу слова, і демонструє зобов’язання Сполучених Штатів підтримувати свободу слова для народу Ірану», – заявив сенатор від штату Меріленд Бен Кардін у коментарі «Голосу Америки» на початку цього року. Кардін виступив співавтором законопроекту разом із сенатором Пенсильванії Петом Тумі.

Крім того, у 2021 році у Нью-Йорку Тегераном була організована спроба викрадення Масі Алінеджад, щоб доставити її до Ірану. Про це журналістка написала у своєму Twitter:

Телеведуча Голосу Америки каже, що викраденням Іран намагався зупинити її активність у соціальних мережах. “Спроба Ірану викрасти Алінеджад продемонструвала крайнощі, до яких готовий іранський уряд, щоб змусити замовкнути відвертих людей», – заявив сенатор від штату Меріленд Бен Кардін у коментарі «Голосу Америки».

Міністерство розвідки Ісламської Республіки Іран мало на меті викрасти мене з Брукліна. Я рада, що жива, і ціную вашу підтримку. Подумайте про багатьох інших іранських дисидентів, викрадених і страчених цим режимом.

“Міністерство розвідки Ісламської Республіки Іран мало на меті викрасти мене з Брукліну. Я рада, що жива, і ціную вашу підтримку. Подумайте про багатьох інших іранських дисидентів, викрадених і страчених цим режимом… Агенти Федерального бюро розслідувань повідомили, що ісламістські правителі Ірану не тільки хотіли переконатися, що я фізично більше не існую, вони також хотіли знищити мій Instagram, Facebook, Канали Telegram і WhatsApp”, - розповіла журналістка.

Серед інших жінок, відзначених виданням TIME - акторки Кейт Бланшет і Анджела Бассет, мексиканська активістка Вероніка Крус Санчес, бразильська міністерка з расової рівності Аніель Франко, музикантка Фібі Бріджерс, активістка з питань клімату Аїша Сіддіка, футболістка Меган Рапіно, боксерка Рамла Алі, бізнесменка Макіко Оно та письменниця Квінта Брансон.