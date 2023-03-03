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Українська активістка та іранська журналістка Голосу Америки - жінки року за версією TIME
Українська громадська активістка, правозахисниця, феміністка, голова громадської організації «Інсайт» та членкиня правління міжнародної організації ILGA World Олена Шевченко стала однією із 12 жінок року у рейтингу, який щороку публікує журнал TIME. До списку також увійшла журналістка “Голосу Америки”, іранська правозахисниця Масі Алінеджад.
Видання відзначило не тільки діяльність Олени Шевченко на підтримку жінок і спільноти ЛГБТ+ зокрема, але і її внесок у волонтерську допомогу українським військовим під час війни Росії проти України. TIME також зазначає, що “альтруїзм Олени Шевченко зустріли жорстокістю”, коли вона розвантажувала продукцію з Польщі для розподілу по охопленому війною Києву, на неї напав невідомий чоловік із перцевим балончиком та криком: «Збоченко, геть з нашого міста!».
Упродовж останніх п’яти років Олена зазнавала нападів сім разів, пише TIME.
То в мене для вас чудова новина, ми вже там, попри усі ваші намагання повернути нас до «традиційної жіночої ролі».Олена Шевченко
“Я досить скептично ставлюсь до будь-яких нагород та премій, бо це суб’єктивна гра у нашому світі, де хтось має бути «краще за інших». Це не є моєю метою, – написала Олена Шевченко з приводу рейтингу на своїй Facebook-сторінці та наголосила, – але для мене важливо використати будь-яку можливість зробити щось корисне, для тих, хто не може говорити чи боротись за свої права. Я пройшла довгий і важкий шлях в Україні, відстоюючи права жінок, виступаючи за права ЛГБТ+ спільноти, до якої маю честь належати. Кожен крок зустрічав масивний спротив та ігнорування, але ми рухались і рухаємось далі. За цей рік ми стали найбільшою гуманітарною українською ініціативою. Марш жінок зробив неймовірне, допомагаючи простим жінкам, про яких всі майже забули”.
Крім того, Олена Шевченко заявила: “Російська пропаганда тримається на ідеї «традиційних цінностей», де немає рівності ані для жінок, ані для ЛГБТК+ спільноти… В Україні є багато людей, які не розуміють за які саме права жінок ми боремось, вимагаючи від нас іти працювати в шахти, на фронт або розвантажувати вантажі. То в мене для вас чудова новина: ми вже там, попри усі ваші намагання повернути нас до «традиційної жіночої ролі».
Треба нагадувати людям, що жінки – це не люди, яким просто потрібно народжувати нових солдатів і піклуватися про наших героїв.Олена Шевченко
Тим часом TIME наголошує: “Гендерні стереотипи, над якими вона [Олена Шевченко] невпинно боролася протягом багатьох років, також набули іншого виміру під час конфлікту. Жінки взяли на себе різні ролі у військових діях поза домом, включаючи волонтерську роботу та військову службу”.
Видання також цитує українку: «Це щоденна боротьба. Треба нагадувати людям, що жінки – це не люди, яким просто потрібно народжувати нових солдатів і піклуватися про наших героїв».
Для жорстокого іранського режиму «жінки Ірану є найбільшим ворогом».Масі Алінеджад
Своєю чергою, іранська журналістка і активістка Масі Алінеджад розповіла Голосу Америки: «За звичайних обставин мені, як жінці, яка походить з дуже крихітного села на півночі Ірану, бути обраною до списку «Жінка року» журналу TIME мало б принести радість і щастя.
Але сьогодні така ситуація в Ірані, для нас це не звичайні часи», – сказала вона, описуючи насильство та репресії, які зазнають жінки в країні.
Алінеджад сказала, що для жорстокого іранського режиму «жінки Ірану є найбільшим ворогом».
На саму Алінеджад також було скоєно замах. Так, у серпні 2022 року ФБР заарештувало озброєного автоматом чоловіка, який два дні ховався біля дому журналістки, а в один момент спробував увійти в нього. Після цього до Конгресу був поданий законопроект, названий на честь Масі Алінеджад — про переслідування та незаконні напади посланців Тегерана на іранців за кордоном і стеження за ними, включно з журналістами та правозахисниками."Цей законопроект передбачає відповідні наслідки для всіх, хто намагається обмежити можливість громадян Ірану використовувати свободу слова, і демонструє зобов’язання Сполучених Штатів підтримувати свободу слова для народу Ірану», – заявив сенатор від штату Меріленд Бен Кардін у коментарі «Голосу Америки» на початку цього року. Кардін виступив співавтором законопроекту разом із сенатором Пенсильванії Петом Тумі.
Крім того, у 2021 році у Нью-Йорку Тегераном була організована спроба викрадення Масі Алінеджад, щоб доставити її до Ірану. Про це журналістка написала у своєму Twitter:
Телеведуча Голосу Америки каже, що викраденням Іран намагався зупинити її активність у соціальних мережах. “Спроба Ірану викрасти Алінеджад продемонструвала крайнощі, до яких готовий іранський уряд, щоб змусити замовкнути відвертих людей», – заявив сенатор від штату Меріленд Бен Кардін у коментарі «Голосу Америки».
Міністерство розвідки Ісламської Республіки Іран мало на меті викрасти мене з Брукліна. Я рада, що жива, і ціную вашу підтримку. Подумайте про багатьох інших іранських дисидентів, викрадених і страчених цим режимом.Масі Алінеджад
“Міністерство розвідки Ісламської Республіки Іран мало на меті викрасти мене з Брукліну. Я рада, що жива, і ціную вашу підтримку. Подумайте про багатьох інших іранських дисидентів, викрадених і страчених цим режимом… Агенти Федерального бюро розслідувань повідомили, що ісламістські правителі Ірану не тільки хотіли переконатися, що я фізично більше не існую, вони також хотіли знищити мій Instagram, Facebook, Канали Telegram і WhatsApp”, - розповіла журналістка.
Серед інших жінок, відзначених виданням TIME - акторки Кейт Бланшет і Анджела Бассет, мексиканська активістка Вероніка Крус Санчес, бразильська міністерка з расової рівності Аніель Франко, музикантка Фібі Бріджерс, активістка з питань клімату Аїша Сіддіка, футболістка Меган Рапіно, боксерка Рамла Алі, бізнесменка Макіко Оно та письменниця Квінта Брансон.
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Reuters: Росія законсервує "Північні потоки", повідомляють джерела
МОСКВА/ФРАНКФУРТ, 3 березня (Reuters) – Підводні газопроводи Росії Nord Stream, на яких раніше стався прорив, збираються законсервувати і не планують швидко ремонтувати чи відновлювати, повідомили Reuters джерела, знайомі з планами.
"Північний потік-1" і "Північний потік-2", кожен з яких складається з двох труб, були побудовані російським державним "Газпромом" для перекачування 110 мільярдів кубометрів (млрд. кубометрів) природного газу на рік до Німеччини по дну Балтійського моря.
Три труби мають розриви, через вибухи у вересні, а одна з труб «Північного потоку-2» неушкоджена.
Але зростання напруженості між Москвою та Заходом через вторгнення Росії в Україну на той час уже призвело до зупинки «Північного потоку-1» і не дозволило запустити другий потік, який Вашингтон і Київ критикують за посилення залежності Німеччини від Росії.
“Газпром” заявив, що технічно можливо відремонтувати пошкоджені лінії, але два джерела, знайомі з планами, сказали, що Москва не бачить реальних перспектив того, що відносини із Заходом у найближчому майбутньому покращаться настільки, щоб трубопроводи були потрібні.
Минулого року Європа різко скоротила імпорт енергоресурсів із Росії, а експорт Газпрому (GAZP.MM) за межі колишнього Радянського Союзу скоротився майже вдвічі у 2022 році, досягнувши пострадянського мінімуму 101 млрд кубометрів.
Одне російське джерело повідомило, що Росія вважає, що проект «поховано». Двоє інших сказали, що, хоча не було плану ремонту розірваних трубопроводів, їх законсервують, щоб відновити в майбутньому.
Інше джерело, знайоме з планами, підтвердило, що зацікавлені сторони розглядають можливість консервування.
Скоріш за все, розірвані кінці заклеять, а труби покриють шаром, щоб запобігти подальшій корозії від морської води.
Одне з російських джерел повідомило, що якщо скраплений природний газ (СПГ), що надходить морем зі Сполучених Штатів і який Європа використовує для компенсації деяких своїх поставок з Росії, значно подорожчає, Європа знову може бути готова купувати більше в Росії.
Міненерго Москви направило запитання операторам трубопроводів, але ні вони, ні "Газпром" не відповіли на запити про коментарі.
Engie (ENGIE.PA), Gasunie (GSUNI.UL) і Wintershall DEA (WINT.UL) (BASFn.DE) – зацікавлені сторони Nord Stream AG, оператора Nord Stream 1 – відмовилися дати коментар. Представник німецької E.ON (EONGn.DE), яка також володіє часткою в Nord Stream AG, сказав: «Наскільки нам відомо як міноритарному акціонеру, не було прийнято жодного рішення ні за, ні проти відновлення лінії».
ХТО ПІДІРВАВ ТРУБОПРОВІД?
Москва стверджувала, не надавши доказів, що за вибухами стоїть Захід. Минулого місяця Білий дім відкинув як «повну вигадку» допис у блозі американського журналіста-розслідувача Сеймура Герша, який стверджував, що Вашингтон несе відповідальність.
Данія, Німеччина та Швеція ще не завершили слідство.
Північний потік-1 все одно простоював з кінця серпня, коли його закрили на технічне обслуговування, але так і не відновили, оскільки Росія та Захід сперечалися щодо обслуговування насосної турбіни на тлі західних санкцій.
"Північний потік-2" було завершено у вересні 2021 року, оскільки напруженість у відносинах з Росією зростала, а також регуляторні органи Німеччини відмовилися його сертифікувати. Тоді Берлін заморозив проект за кілька днів до того, як Москва ввела свої збройні сили в Україну 24 лютого минулого року.
Президент Росії Володимир Путін запропонував використати непошкоджену лінію Північного потоку-2 для прокачування газу, але Німеччина, яка тепер прагне припинити свою залежність від Росії, відхилила цю ідею. Польща також припинила купувати російський газ.
Наразі Росія експортує лише близько 40 мільйонів кубометрів газу на день до Європи через Суджу на кордоні між Україною та Словаччиною.
Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив у п'ятницю, що Москва, яка сподівається створити газовий хаб у Туреччині замість балтійського маршруту, більше не буде покладатися на Захід як на енергетичного партнера.
«Тепер усі знають де Україна і що за люди там живуть»: інтерв’ю з конгресменом Браяном Фіцпатріком. Відео
Західні партнери, включно із США, мали швидше надавати допомогу Україні, каже конгресмен-республіканець, співголова групи підтримки України в Палаті Представників та член Комітету з розвідки Браян Фіцпатрік.
- Голос Америки
"Кремль наказав розвідці знайти шляхи обходу санкцій" - уряд США попередив американські компанії
Правоохоронці США закликали американців бути пильними до спроб Росії знайти шляхи обходу міжнародних санкцій та експортних обмежень. Про це йдеться в спільній заяві Міністерств юстиції, торгівлі та фінансів США, виданій в четвер. Подібну заяву відомства видали вперше.
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Відомства попередили, що Кремль дав вказівку розвідці знайти шляхи обходу санкцій і навели приклади тактики такого обходу, які можуть застосовувати компанії.
"Наші економічні інструменти обмежують Росію настільки, що Кремль наказав своїм розвідслужбам знайти шляхи обходу міжнародних санкцій та експортних обмежень, - сказала директорка служби міжнародних активів Міністерства фінансів США Андреа Гакі. - Приватний сектор є ключовим партнером для того, щоб переконатись, що ми закриваємо доступ Росії до необхідного їй обладнання, щоб продовжувати несправедливу війну проти України".
"З початку неспровокованого вторгнення Росії до України пріоритетом Міністерства юстиції США є забезпечення виконання регуляторних актів США щодо експорту та санкцій а також переслідування зусиль із обходу таких законів", - заявив заступник генерального прокурора США Метью Олсен.
Серед тактик обходу санкцій, урядовці США вказали на використання посередників, або пунктів транспортування, намагання приховати особу того, хто набуває вигоду від контракту, тощо.
Окремо в четвер правоохоронці США повідомили про арешт двох чоловіків за звинуваченнями у тому, що вони в обхід експортного законодавства США, незаконно експортували до Росії авіаційні технології, після вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року.
Блінкен: Росія не може безкарно вести війну
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у п'ятницю після зустрічі зі своїми колегами з Індії, Японії та Австралії, що Росії не можна дозволити вести війну безкарно.
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Члени так званої Quad (четвірки) зустрілися на полях зустрічі G-20 у Нью-Делі.
Група Quad виступила із заявою, в якій мовиться, що загроза Росії застосувати ядерну зброю є «неприйнятною».
Минулого місяця президент Росії Володимир Путін призупинив дію договору про ядерну зброю та пригрозив Україні ядерною зброєю.
Російські оборонні компанії демонструють свою продукцію на великих міжнародних ярмарках озброєнь, повідомило Міністерство оборони Великої Британії у п’ятницю у своєму щоденному звіті про російське вторгнення в Україну.
Компанії просувають систему активного захисту Arena-E або APS, яка, за словами міністерства, призначена для підвищення живучості бронетехніки.
У рекламному матеріалі APS на нещодавній виставці говорилося, що APS «перемагає загрози, які є найбільш небезпечними для бронетехніки».
Однак немає жодних доказів того, що система була встановлена на російську техніку в Україні, де Кремль втратив понад 5000 броньованих машин, за даними міністерства. Ця невідповідність, ймовірно, пов’язана з нездатністю російських компаній «виробляти високотехнологічні системи в промислових масштабах», заявили в Міністерстві оборони, «проблема, яку посилюють міжнародні санкції».
Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні в четвер заявив, що "жорстокий російський ракетний удар по Запоріжжю стикнеться з нашою військовою та правовою відповіддю". Він сказав: «Окупант неминуче відчуватиме нашу силу. Силу справедливості – в усіх сенсах слова».
Українська влада заявила, що російська ракета влучила в житловий будинок у південному українському місті Запоріжжя, убивши щонайменше трьох людей. Зеленський написав у Telegram, що ракета зруйнувала три поверхи будинку.
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