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Україна вперше попросила у США касетні боєприпаси – Reuters
Україна вперше запросила у США касетну бомбу MK-20, повідомляє агенція Reuters із посиланням на двох конгресменів – членів комітету Палати представників у справах збройних сил Джейсона Кроу та Адама Сміта. За їхніми словами, представники Києва попросили касетні боєприпаси на Мюнхенській конференції з безпеки у лютому.
Влада України вважає, що касетне озброєння дозволить ЗСУ зупинити масовані атаки Росії за допомогою живої сили на сході країни.
За словами Кроу та Сміта, українські військові планують скидати снаряди з безпілотників. Крім того, Київ запросив у США 155-міліметрові касетні артилерійські снаряди, зазначає Reuters.
Україна закликала членів Конгресу чинити тиск на Білий дім, щоб схвалити постачання такої зброї. Разом з тим, співрозмовники агентства не мають впевненості в тому, що Вашингтон погодиться на такий крок.
Посольство України в США переадресувало прохання Reuters про коментарі до Міноборони країни. Українське відомство агенції Reuters на запит не відповіло.
Касетні бомби – це снаряди, від яких під час польоту відокремлюється касетна частина з дрібними суббоєприпасами. Вони розсіюються та падають на великій площі. Іноді вони не вибухають і мінують територію.
У світі з 2010 року діє Конвенція про заборону використання касетних боєприпасів. Її підписали понад 100 країн, але ані США, ані Росія, ані Україна не приєдналися до конвенції.
У доповіді ініціативи боротьби з касетними боєприпасами, опублікованій у серпні минулого року, повідомлялося, що російська армія завдала сотні ударів таким типом снарядів по Україні. Українська армія застосувала такі боєприпаси щонайменше тричі: у Донецькій, Харківській та Херсонській областях, зазначали автори документа.
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Польща надішле Україні ще 10 танків Leopard 2 - Блащак
Цього тижня Польща надішле Україні ще 10 танків Leopard 2 німецького виробництва, повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
Блащак розповів, що на зустрічі міністрів оборони Європейського Союзу у Стокгольмі у вівторок обговорять безпеку Європи та підтримку України. "У нас також заплановані переговори з міністром оборони Німеччини Борисом Пістріусом. Основне питання, про яке ми будемо говорити, - низька доступність запчастин для танків Leopard", - сказав Блащак.
Цю проблему може вирішити передусім німецька збройна промисловість, і Польща також готова виробляти такі деталі, додав він. "Ми готові запустити в Польщі сервісний хаб, який займатиметься ремонтом і обслуговуванням танків «Леопард», що постачаються в Україну", – сказав польський посадовець.
Раніше у Reuters нарахували, що країни НАТО, зокрема Німеччина, Польща та Португалія, пообіцяли відправити ЗСУ загалом близько п'ятдесяти Leopard 2, при цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба казав минулого місяця, що очікує отримати від 120 до 140 західних танків у "першій хвилі" постачань від коаліції з 12 країн.
Зараз понад 2000 танків Leopard 2 німецького виробництва знаходяться на військових арсеналах по всій Європі. Хоча Берлін критикували за зволікання у дозволі на реекспорт танків Україні, після оголошення про дозвіл інші країни не поспішають передавати ЗСУ свою техніку, заявили німецькі посадовці. Зокрема, Греція, яка після Німеччини має найбільшу кількість танків Leopard, відмовилася передавати їх Києву, Нідерланди скасували свій план з придбання і надсилання в Україну 18 танків Leopard 2A6, Данія також відмовилася від надання будь-якого зі своїх 44 танків Leopard 2A7 — найновішої моделі.
У лютому в Пентагоні заявили, що відправлення американських танків M1 Abrams Україні - це "не питання тижнів", йдеться про "опції менш ніж двох років, менш ніж півтора року". А тим часом британські танки Challenger 2 можуть почати надходити в Україну вже навесні, заявляв раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.
У статті використано матеріали Reuters
Немає шансів на перемовини за будь-яких умов, окрім цілковитої поразки Росії – Браудер. Інтерв'ю
Фінансист Білл Браудер, який до 2005 року був найбільшим іноземним інвестором Росії, а тепер - відомий критик російського президента Путіна та його режиму, переконаний: Путін не піде на перемовини або виведення сил з України, бо такі дії в Росії можуть сприйняти як ознаку слабкості, що може означати для російського президента втрату влади.
В інтерв'ю Голосу Америки Браудер ділиться очікуваннями щодо розвитку ситуації на полі бою в Україні навесні, а також розповідає, чому, на його думку, Захід має оголосити ультиматум іншим країнам щодо санкцій і віддати гроші Росії на захист та відбудову України.
США та Велика Британія ввели ембарго на російську нафту. Група семи обмежила ціну на торгівлю нафтою та ЄС запровадив обмеження на страхові та транспортні послуги з обслуговування російської нафти. За оцінками Міжнародної енергетичної агенції, це вже призвело до скорочення нафтових надходжень Росії. Однак, вважає Браудер – цього недостатньо. Він виступає за повне ембарго на російську нафту і закликає країни, що підтримують санкції, висунути ультиматум решті світу – або торгувати із ними, або з Росією. На країни, що зараз підтримують санкції, припадає 50% світового ВВП, на Росію – 1,7%, це, вважає Браудер, переконливий аргумент для всіх приєднатись до санкцій.
Активіст також переконує: Захід має спрямувати більше 300 мільярдів доларів активів російського центробанку, заарештованих на Заході, на відбудову та захист України. Для цього, вважає він, країни, які заморозили ці активи, мають зняти з Росії суверенний імунітет через злочин агресії, що здійснила Росія. Загалом США та інші країни висловлювались за те, щоб відбудова України фінансувалась і за рахунок Росії, яка завдала значних збитків та руйнувань Україні в ході війни.
Після смерті в ув'язненні юриста кампанії Браудера Сергія Магнітського, Браудер працював, щоб поінформувати міжнародне співтовариство про корупцію в Кремлі. Іменем Магнітського названий законодавчий акт США, яке передбачає санкції для корупціонерів за кордоном США.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності
Оксана Бедратенко, Голос Америки: Вже другий рік триває війна Росії проти України і міжнародне співтовариство, як видається, об’єднане. 141 країна приєднались до резолюції ООН із закликом до Росії вивести сили з України і припинити бойові дії. А як Путін, чи готовий він зараз до будь-яких переговорів?
Будь-який знак слабкості від їхнього важковаговика і Путін втратить владу. Його посадять до в'язниці і він помре
Білл Браудер, фінансист: Він абсолютно точно поза сумнівом не готовий. Він в жодному разі не буде вести переговори, виводити сили і припиняти робити те, що робить. Я вважаю, що Путін це робить, щоб залишитись при владі. Росія – це країна, де люблять силу, де люблять грубість. Будь-який знак слабкості від їхнього важковаговика - і Путін втратить владу. Його посадять до в’язниці і він помре. Тому немає шансів на будь-який вид перемовин, компромісу чи виведення сил за будь-яких умов, крім тотальної поразки Росії.
О.Б.: Які у вас очікування щодо розвитку подій на полі бою навесні?
Путін має фактично необмежену поставку гарматного м’яса – молоді, яку він кидає на смерть у бій. Йому на них байдуже
Б.Б.: Починається відлига і, гадаю, може вестисть більше бойових дій. Знаєте, Україна позитивно дивувала всіх раніше – не думаю, що хтось очікував таких кардинальних перемог від України, які були влітку. Думаю, всі сподіваються на щось таке й надалі. Вони сподіваються, що західна зброя, яку поставили - танки, артилерія, тощо, - допоможе Україні здобути певну перемогу. Однак не треба недооцінювати Росію. Путін має фактично необмежену поставку гарматного м’яса – молоді, яку він кидає на смерть у бій. Йому на них байдуже. Він їх продовжує мобілізувати, і це створює дуже небезпечну ситуацію. Також не варто недооцінювати шкоду, якої Китай може завдати, якщо вони, як про них кажуть, нададуть зброю Росії. Це дуже небезпечна, страшна і смертоносна ситуація для України.
Гадаю, тут важко передбачати, але сподіваюсь, що українці зможуть зробити як минулого літа і відкинуть далі росіян.
О.Б.: Наскільки важливі санкції в цьому? Захід рішуче запроваджує санкції, але зрештою, російська економіка ще не розвалилась.
Б.Б.: Очевидно, що санкції, які Захід запровадив проти Росії, були масштабними, караючими і завдали певним чином більше шкоди, ніж будь-яка санкційна програма за всю історію. Але є одна величезна прогалина: поки ми вводимо санкції проти Росії, олігархів, ми дозволяємо Росії продавати нафту та газ на Захід та Схід. Це приносить Росії експортні надходження на сотні мільйонів, якщо не мільярд доларів щодня. Ці гроші йдуть в Кремль, який фінансує війну в Україні. Поки вони продовжують продавати нафту та газ і отримувати ту кількість грошей, Путін може вести війну нескінченно.
Ціллю на майбутнє має бути відрізати цей грошовий потік, бо якщо відрізати доступ до коштів, Росія не зможе фінансувати війну.
О.Б.: Однак як відрізати доступ до коштів, але не загнати торгівлю в тінь? Повідомляють, що Росія створює тіньовий флот, щоб торгувати нафтою в обхід санкцій.
Це буде як кіт та миша. Ми будемо вводити правила, а вони намагатимуться їх обманювати
Б.Б.: Тут є дві речі. Перше: потрібно перейти від обмеження ціни на нафту до нафтового ембарго для Росії, і це буде складно переварити декому. Друге: цей рік має стати роком переслідування за обхід санкцій. І я говорив з посадовцями Сполучених Штатів, Британії та інших урядовцями: 2023-тій буде роком, коли Захід почне карати тих, хто ухиляється від санкцій. Але це дуже складна гра – росіяни добре обманюють, ухиляються, займаються шахрайством. Це буде як кіт та миша. Ми будемо вводити правила, а вони намагатимуться їх обманювати. Нам не потрібно все достеменно зробити, треба зменшити кількість грошей, які йдуть Росії, щоб у неї більше не вистачило коштів на війну.
О.Б.: Схоже, для такого підходу потрібно, щоб важливі країни, які зараз не підтримують санкції, такі як Китай, Індія, країни на Близькому Сході приєднались. Наскільки реалістичною є така широка коаліція?
Б.Б.: Китай доєднати нереалістично. Китай буде сам по собі. Однак якщо подивитись на країни Близького Сходу, Південну Африку, Індонезію, багато інших - ці країни не мають економічної ваги, щоб протистояти об'єднаному Заходу. Йдеться про Групу семи, про Європейський Союз.
Якщо ми поставимо такий ультиматум, будь-яка країна стане на наш бік, подобається їм це чи ні
Якщо б ми цим країнам сказали: «Ми виробляємо 50% світового ВВП, а Росія – 1,7%. У вас вибір: можете вести бізнес з нами або з Росією. Але якщо ви ведете бізнес з Росією, ви не можете вести бизнес з нами». Якщо ми висунемо такий ультиматум, будь-яка країна стане на наш бік, подобається їм це чи ні, з тієї простої причини, що інакше немає прибутку. Ми ще не там, але може нам доведеться це зробити, бо ситуація стає такою жахливою та екстремальною, що у нас може на залишитись вибору, крім як такий ультиматум.
О.Б.: На вашу думку, що Китай може протиставити цьому ультиматуму?
Я знаю, що США зараз збирають союзників щодо можливості введення санкцій, якщо Китай таки надасть зброю. І це має дуже лякати китайський уряд.
Б.Б.: Китай – також країна бізнесу, де велика частина ВВП залежить від іноземних країн. Велике питання, чи Китай постачатиме зброю Росії для вторгнення до України. Якщо Китай вважатиме, що це зашкодить бізнесу, вони цього не зроблять. Дуже просто. Я знаю, що США зараз збирають союзників щодо можливості введення санкцій, якщо Китай таки надасть зброю. І це має дуже лякати китайський уряд.
О.Б.: Ви також виступаєте за конфіскацію 300 мільярдів доларів. Це кошти російського Центробанку, які заморозили на Заході. Загалом, режим санкцій був задуманий, щоб заморожувати кошти, але потім віддавати їх країні, коли там змінюється ситуація. Чому це не має стосуватись Росії?
Б.Б.: У нас ситуація, коли Росія порушила міжнародне право і скоїла - можна використати юридичний термін – акт агресії проти України. І в процесі цього акту агресії, цієї війни, цієї вбивчої війни, завдала шкоди на щонайменше 1,2 трильйонів доларів, за оцінками. Це абсолютно логічно, що якщо ми утримуємо ці кошти, певні суми з цих 350 мільярдів, вони насамперед мають йти на відбудову та оборону України. Тут є моральний сенс, фінансовий сенс, а також політичний сенс. Це правильна відповідь на той жаливий злочин, який здійснив Володимир Путін.
О.Б.: Як на практиці виглядатиме ця передача коштів?
Б.Б.: Зараз Росію захищає правова концепція суверенного імунітету. Це означає, що уряд Росії під захистом. Наприклад, я не можу увійти в посольство Росії в Лондоні, бо це їхня суверення територія. Те саме з резервами Центробанку. Тому я пропоную, щоб основні країни світу, які заморозили російські кошти, в унісон переглянули свої закони про суверенний імунітет, і зазначили, що такий імунітет працює в більості випадків, крім коли країна, як Росія, винна в злочині агресії, і це доведено міжнародним трибуналом або ООН, і тоді захист знімається.
Якщо такий закон приймуть низка цих основних економік, такі країни як Сполучені Штати, ЄС, Велика Британія, Канада, - тоді кошти будуть доступні для оборони та відбудови України.
О.Б.: З іншого боку, заморожені десятки мільйонів активів російських олігархів, і багато з них в рамках закону Магнітського, закону, названого на честь юриста вашої компанії. Чому Путін має дбати, якщо заморожують кошти його олігархів?
Б.Б.: Десь через тиждень після початку війни західні уряди запровадили санкції проти Путіна, Лаврова, інших представників режиму, і було великим задоволенням побачити їх у санкційному переліку.
Де Путін тримає кошти? Його кошти записані на ім’я довірених олігархів. Це також і кошти Путіна
Я в це не міг повірити, бо ми роками про це говорили. Але це набагато досягнуло, бо Путін не тримає кошти на власному імені. Де Путін тримає кошти? Його кошти записані на ім'я довірених олігархів. Це також і кошти Путіна. Тому це так важливо і в цьому основна ціль.
О.Б.: США почали конфіскацію коштів Костянтина Малофєєва, російського олігарха. Чи може це стати прецедентом?
Б.Б.: Кожного разу, коли йдеться про якусь особу, пов'язану з режимом, на кожну таку людину припадає 100 інших, які щось схоже робили і не хочуть опинитись на місці тієї людини. Це яскрава демонстрація для інших і, сподіваюсь, це створює справді атмосферу страху серед російських олігархів і посіпак Путіна.
О.Б.: Останнє питання. Щодо загальної ситуації. Який найбільш імовірний розвиток щодо подій у війні Росії в Україні?
Б.Б.: Гадаю найімовірніше, що це затягнеться на довгий час, значно довший, ніж будь-чиє терпіння. Сподіваюсь, що Захід, який надав зброю, але не всю, якої просить Україна, з часом надасть повністю необхідну зброю для війни, бо чим довше це триває, тим більше шкоди завдається, більше людей гине і більше трагедій.
Надання F-16 для України зараз "не є предметом обговорення" - Білий дім
Вашингтон не змінював свого рішення не надавати Україні винищувачі F-16 – про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу 6 березня.
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"Президент вже говорив про F-16, як ви знаєте, і нічого не змінилося. Як сказав президент, це зараз не є предметом обговорення. Тож це не змінилося", – заявила вона, прокоментувавши повідомлення, за якими Сполучені Штати можуть навчати українських пілотів, пише Радіо Свобода.
Днями речник Повітряних сил України Юрій Ігнат прокоментував для Голосу Америки новину щодо тренувань на симуляторах українських пілотів в американському штаті Аризона. За його словами, двоє досвідчених пілотів ЗСУ проходять ознайомлення у США із американськими фахівцями, щоб дослідити рівень знань та умінь українських авіаторів, "які можуть бути потенційно залучені до майбутнього навчання" у США.
Ігнат розповів, що під час візиту українських пілотів до США оцінять, "скільки потрібно часу для їхнього навчання, оцінюється рівень знань". "І всі ці моменти враховуються, і будуть в подальшому зроблені кроки для того, щоб зрозуміти алгоритм дій: як ми діятимемо далі, де ми будемо навчати [пілотів ЗСУ], якщо буде прийнято рішення про [надання Україні] того чи іншого типу літака".
Посадовець додав: "Зараз ще тривають консультації, українська сторона тісно співпрацює на різних фронтах: і на дипломатичному, і на військовому і так далі - з нашими партнерами. [Якщо] буде прийнято рішення про той інший тип літака - тоді вже будемо знати, яку кількість пілотів і куди відправляти на це навчання. Поки що американська сторона вивчає можливості наших пілотів, скільки їм знадобиться часу для перенавчання на сучасні винищувачі".
Цими вихідними Голос Америки повідомив, що двоє українських пілотів перебувають в Аризоні для тренувань на авіасимуляторах й удосконалення навичок.
Представник Міноборони США заявив, що нової інформації про можливість передачі Україні американських винищувачів F-16 немає, і підкреслив, що "йдеться про їхнє навчання на їхніх власних літаках, а не про F-16". При цьому американські видання зазначають, що ці тренування українців на симуляторах допоможуть Пентагону оцінити, "скільки часу може знадобитися, щоб навчити їх керувати винищувачами F-16".
Раніше президент США Джо Байден заявив, що Україні поки не потрібні американські винищувані: "Зараз, за оцінками наших військових, немає основи для аргументів для того, щоб надати F-16".
Чеський виробник надувних макетів HIMARS і танків Abrams має співвласників з Росії
Виробник надувних танків, який раніше спеціалізувався на “повітряних” рекламних виробах, чеська компанія Inflatech повідомила про зростання попиту на гумово-шовкові репліки військової техніки, зокрема, прототипів танків та американських установок HIMARS. Відповідну заяву співвласника компанії опублікували чеські видання та низка міжнародних медіа.
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Видання Seznam Zprávy цитує слова співвласника компанії Войтєха Фрессера про те, що попит на надувні моделі військової техніки значно зріс після вторгнення російських військ в Україну. Компанія вже випустила близько 30 різних моделей, які поставляє в кілька країн світу.
За словами співвласника, роль таких реплік полягає в тому, щоб бути "дешевою надувною приманкою, розміщеною на передовій, аби ввести в оману ворога". До основних моделей компанія додала і ракетні системи HIMARS.
Inflatech не підтверджує, чи є серед їхніх покупців Україна. Але Фрессер зазначив, що він сподівається, їхні прототипи військової техніки "знайдуть свій шлях туди", - цитує бізнесмена видання Reuters.
РОСІЙСЬКИЙ СЛІД
Утім, як зʼясували журналісти Голосу Америки, майже 50% Inflatech перебуває у власності осіб з офіційним місцем проживання у столиці Росії.
За даними адвоката із Праги Богдана Зубача, публічний реєстр комерційних корпорацій Чехії (Комерційний реєстр Чеської республіки) свідчить, що окрім Ріхарда і Войтеха Фрессерів, частками статутного капіталу компанії Inflatech також володіють Віктор Таланов і Андрій Парфьонов, які живуть у Москві.
Як зауважив адвокат Богдан Зубач, згідно з реєстром, ця компанія була зареєстрована у Чехії 29 травня 2014 року, через місяць після вторгнення російських військ на схід України.
Водночас за словами чеського співвласника компанії Inflatech Войтєха Фрессера, їхня компанія не постачає надувні макети військової техніки Росії. За інформацією видання Seznam Zprávy, макети танків та іншої техніки "хоч і є моделями, але класифікуються як військова техніка".
Представники ЗСУ повідомляють, що російські війська як на окупованих територіях, так і в Білорусі, також користуються макетами військової техніки, надувними та дерев'яними. Втім не уточнювали, які саме компанії постачають їх російському війську.
Начальник Об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євгеній Єрін у ефірі телемарафону "Єдині новини" заявляв, що росіяни встановлюють надувні ґумові танки на своїх позиціях в Україні, щоб ЗСУ завдавали ударів по хибних цілях.
А речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на пресконференції в Укрінформі повідомляв, що "з метою проведення заходів оперативного маскування і демонстрації своєї присутності підрозділи Збройних сил Білорусі розміщують у прикордонних з Україною регіонах дерев'яні муляжі танків".
БУМ НА РИНКУ НАДУВНИХ МАКЕТІВ
За інформацією інформагенції АР, війна Росії проти України спровокувала "бум для збройової промисловості, як для справжньої зброї, так і для її копій".
За даними Reuters, надувні "приманки" можуть бути розміщені на передовій, щоб ввести в оману ворога та викликати на себе ворожий вогонь. Вони виготовлені із синтетичного шовку. Окрім того, що вводять противника в оману візуально, вони мають тепловий слід і з'являються на радарах, щоб обдурити ворожу розвідку. Один макет надувного танка можуть перенести від двох до чотирьох солдатів (вага одного "фейкового" HIMARS без теплогенератора та компресорного обладнання - 43 кг), надути їх можна за 10 хвилин. Ціна таких прототипів - від 10 000 до 100 000 доларів.
Войтєх Фрессер запевняє, що надувні військові вироби забезпечують економічну перевагу, оскільки ворог може потенційно витратити на знищення репліки учетверо або навіть у 20 разів більше, ніж коштує сама "обманка".
Протягом останнього року після вторгнення Росії в Україну компанія Inflatech пережила бум свого бізнесу, збільшивши виробництво до десятків приманок на місяць, - повідомив Фрессер.
"Як компанія, ми швидко розвиваємося. За останній рік ми виросли більш ніж на 20%, тому я можу підтвердити, що зростання є, – сказав Фрессер журналістам, - потужності використовуються майже на 100% для виробництва і постачання військової техніки". За його словами, наразі на підприємстві працює 20 осіб, і компанія хоче розширити склад працівників ще на 20 людей.
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