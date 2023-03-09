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Загарбницька війна Росії призвела до нищівних порушень прав людини в Україні – Freedom House
Рівень свободи у світі знижується 17-й рік поспіль, повідомляє у своєму щорічному звіті за 2022 рік міжнародна правозахисна організація Freedom House. Її аналітики кажуть: загарбницька війна Росії призвела до нищівних порушень прав людини в Україні.
«Найбільш серйозні перешкоди для свободи та демократії були результатом воєн, переворотів та нападів на демократичні інститути з боку неліберальної влади. Авторитарний режим у Росії розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, намагаючись підірвати здобутий із зусиллями демократичний прогрес у цій країні», – йдеться у звіті Freedom House-2023.
Правозахисники кажуть: «які б неправдиві виправдання цієї агресивної війни не оприлюднювалися контрольованими Кремлем державними ЗМІ, її чітка мета – повалити обране керівництво у Києві та позбавити українців їхнього фундаментального права на вільне самоврядування».
Росія у звіті названа «невільною» країною і має 16 балів зі ста за рівнем свободи.
«У своєму прагненні зруйнувати демократію в Україні та позбавити українців їхніх політичних прав та громадянських свобод Путін став причиною загибелі та поранень тисяч українських мирних жителів, а також військових з обох сторін, руйнування життєво важливої інфраструктури, переміщення мільйонів людей з їхніх будинків, поширення тортур та сексуального насильства, а також розширення і без того жорстких репресій в Росії», – йдеться в повідомленні.
Занепад свобод у Росії, торкнувся і її сусідів, йдеться в доповіді.
Через три десятиліття після розпаду Радянського Союзу «авторитаризм домінує в Євразії», кажуть аналітики.
Загалом кількість країн, які набрали нуль балів за свободу вираження думок, зросла за рік з 14 до 33, при цьому свобода ЗМІ зазнала тиску на не менше ніж у 157-ми країнах та територіях.
Звіт показав, що скандинавські країни Швеція, Норвегія та Фінляндія – найвільніші у світі зі 100 балами, тоді як Тибет, Сирія та Південний Судан – у цьому списку мають лише 1 бал. Туркменистан посів передостаннє місце із двома балами.
Freedom House каже, що жодна з колишніх радянських країн не позначена як «вільна», за винятком трьох балтійських держав – Естонії, Литви та Латвії, які є членами Європейського союзу та НАТО.
«Відсутність демократичного управління дестабілізувала регіон, оскільки сильні правителі використовують військову силу, щоб накинутися на своїх сусідів та придушити внутрішнє інакомислення», – йдеться у доповіді.
Білорусь за свободами зрівнялася із Афганістаном – 8 балів.
Україна у списку розташувалася між Гватемалою та Нігером із загальною оцінкою свободи у 50 балів як «частково вільна» країна. Політичні права оцінено у 22 бали, рівень оцінки громадянської свободи – 28.
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"Колись наше везіння вичерпається" - голова МАГАТЕ про обстріл ЗАЕС
Через обстріли Запорізька атомна електростанція мала переключитись на резервне джерело струму. Вперше з 23 лютого 2022 року станція втратила весь зв'язок з енергомережею і мусила переключити живлення на резервні дизельні генератори, заявили в МАГАТЕ.
"Так не може тривати, - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі. - Кожного разу ми кидаємо гральний кубик. Якщо ми дозволимо цьому тривати, то одного дня наше везіння вичерпається".
"Я шокований самозаспокоєнням, - додав посадовець. Що ми робимо, щоб цьому запобігти? В МАГАТЕ ми мусимо дбати про ядерну безпеку".
ЗАЕС вже вшосте страждає від обстрілів з початку повномасштабної агресії Росії проти України. Від обстрілів в четвер, заявили в МАГАТЕ, постраждали і Південноукраїнська, Хмельницька та Рівненська АЕС, однак ситуація на ЗАЕС - найсерйозніша.
В агентстві вказують - на ЗАЕС активовано 20 дизельних генераторів, вісім з яких надають важливий струм. Дизельного пального на об'єкті достатньо на 15 днів, оцінили в МАГАТЕ.
В Енергоатомі оголосили ще більш невтішні цифри - за оцінками державної компанії України, пального для роботи дизельних генераторів на ЗАЕС залишається на десять днів.
В Енергоатомі застерегли про загрозу витоку радіації. "В разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу", - написала компанія у Facebook.
Макрон і Сунак покажуть Путіну згуртованість щодо України
Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак і французький президент Еммануель Макрон готуються до першого за 5 років саміту керівників двох сусідніх держав, відносини між якими позначені тривалим періодом суперечок.
Війна в Україні серед іншого стала для нас всіх нагадуванням нашої близькості...Менна Ровлінґс, британська посолка у Франції
Ріші Сунак буде в Парижі у п’ятницю 10 березня, а наприкінці місяця Францію відвідає король Чарльз III, що буде першим державним візитом нового монарха.
Європейські коментатори і посадовці вказують, що налагодження кращої співпраці між Лондоном і Парижем буде «сигналом про єдність Заходу» для російського президента Путіна в час, коли Європа прагне зберігати згуртовану позицію проти російської агресії в Україні.
«Війна в Україні серед іншого стала для нас всіх нагадуванням нашої близькості як друзів, союзників і партнерів і того, що ми поділяємо цінності й інтереси», - сказала британська посолка у Парижі Менна Ровлінґс французькому виданню Connexion.
Британія однією з перших країн Європи почала постачати Україні важкі озброєння й очолила масштабні міжнародні навчання українських військових в той час, як Франція переглянула загалом приязні відносити з Москвою і також постачає українцям зброю, твердо вимагаючи від Росії припинити агресію.
Британська і французька армії найпотужніші у Європі; обидві країни мають ядерну зброю і є постійними членами Ради безпеки ООН.
Зазвичай франко-британські саміти відбувалися щороку, але коли Британія вирішила вийти з Європейського Союзу, розбіжності в питаннях, які віддавна були між двома країнами, загострилися.
Ознаки тертя стали особливо помітними, коли прем’єр-міністром був гучний критик ЄС Борис Джонсон, а його наступниця Ліз Трасс навіть напівжартівливо натякала, що не певна, чи президент Макрон був «другом, чи ворогом» для Британії.
Окрім питань європейської безпеки Макрон і Сунак намагатимуться владнати зокрема проблематичні питання потоку мігрантів і біженців, які дістаються Британії з французького берега, перетинаючи протоку Ла-Манш у човнах.
Британський уряд також прагне налагодити торговельні відносини з ЄС, які ускладнилися після Брекзиту, і владнати такі проблеми як розподіл рибальських угідь у європейських водах тощо.
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