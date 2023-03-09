Загарбницька війна Росії призвела до нищівних порушень прав людини в Україні – Freedom House

Рівень свободи у світі знижується 17-й рік поспіль, повідомляє у своєму щорічному звіті за 2022 рік міжнародна правозахисна організація Freedom House. Її аналітики кажуть: загарбницька війна Росії призвела до нищівних порушень прав людини в Україні.

«Найбільш серйозні перешкоди для свободи та демократії були результатом воєн, переворотів та нападів на демократичні інститути з боку неліберальної влади. Авторитарний режим у Росії розпочав повномасштабне вторгнення в Україну, намагаючись підірвати здобутий із зусиллями демократичний прогрес у цій країні», – йдеться у звіті Freedom House-2023.

Правозахисники кажуть: «які б неправдиві виправдання цієї агресивної війни не оприлюднювалися контрольованими Кремлем державними ЗМІ, її чітка мета – повалити обране керівництво у Києві та позбавити українців їхнього фундаментального права на вільне самоврядування».

Росія у звіті названа «невільною» країною і має 16 балів зі ста за рівнем свободи.

«У своєму прагненні зруйнувати демократію в Україні та позбавити українців їхніх політичних прав та громадянських свобод Путін став причиною загибелі та поранень тисяч українських мирних жителів, а також військових з обох сторін, руйнування життєво важливої інфраструктури, переміщення мільйонів людей з їхніх будинків, поширення тортур та сексуального насильства, а також розширення і без того жорстких репресій в Росії», – йдеться в повідомленні.

Занепад свобод у Росії, торкнувся і її сусідів, йдеться в доповіді.

Через три десятиліття після розпаду Радянського Союзу «авторитаризм домінує в Євразії», кажуть аналітики.

Загалом кількість країн, які набрали нуль балів за свободу вираження думок, зросла за рік з 14 до 33, при цьому свобода ЗМІ зазнала тиску на не менше ніж у 157-ми країнах та територіях.

Звіт показав, що скандинавські країни Швеція, Норвегія та Фінляндія – найвільніші у світі зі 100 балами, тоді як Тибет, Сирія та Південний Судан – у цьому списку мають лише 1 бал. Туркменистан посів передостаннє місце із двома балами.

Freedom House каже, що жодна з колишніх радянських країн не позначена як «вільна», за винятком трьох балтійських держав – Естонії, Литви та Латвії, які є членами Європейського союзу та НАТО.

«Відсутність демократичного управління дестабілізувала регіон, оскільки сильні правителі використовують військову силу, щоб накинутися на своїх сусідів та придушити внутрішнє інакомислення», – йдеться у доповіді.

Білорусь за свободами зрівнялася із Афганістаном – 8 балів.

Україна у списку розташувалася між Гватемалою та Нігером із загальною оцінкою свободи у 50 балів як «частково вільна» країна. Політичні права оцінено у 22 бали, рівень оцінки громадянської свободи – 28.