"Колись наше везіння вичерпається" - голова МАГАТЕ про обстріл ЗАЕС

Через обстріли Запорізька атомна електростанція мала переключитись на резервне джерело струму. Вперше з 23 лютого 2022 року станція втратила весь зв'язок з енергомережею і мусила переключити живлення на резервні дизельні генератори, заявили в МАГАТЕ.

"Так не може тривати, - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі. - Кожного разу ми кидаємо гральний кубик. Якщо ми дозволимо цьому тривати, то одного дня наше везіння вичерпається".

"Я шокований самозаспокоєнням, - додав посадовець. Що ми робимо, щоб цьому запобігти? В МАГАТЕ ми мусимо дбати про ядерну безпеку".

ЗАЕС вже вшосте страждає від обстрілів з початку повномасштабної агресії Росії проти України. Від обстрілів в четвер, заявили в МАГАТЕ, постраждали і Південноукраїнська, Хмельницька та Рівненська АЕС, однак ситуація на ЗАЕС - найсерйозніша.

В агентстві вказують - на ЗАЕС активовано 20 дизельних генераторів, вісім з яких надають важливий струм. Дизельного пального на об'єкті достатньо на 15 днів, оцінили в МАГАТЕ.

В Енергоатомі оголосили ще більш невтішні цифри - за оцінками державної компанії України, пального для роботи дизельних генераторів на ЗАЕС залишається на десять днів.

В Енергоатомі застерегли про загрозу витоку радіації. "В разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу", - написала компанія у Facebook.