$58 млрд активів російських олігархів заморожено. Це створює атмосферу страху серед посіпак Путіна, каже Браудер

США та союзники з початку повномасштабної війни Росії в Україні, заморозили активи російських олігархів вартістю 58 млрд дол. Про це йдеться в заяві Робочої групи REPO, до якої крім США входять також Європейська комісія, Німеччина, Франція, Італія, Японія, Канада, Австралія та Велика Британія.

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"Російська загарбницька війна триває і члени REPO віддані своєму зобов'язанню завдавати значних втрат Росії, - йдеться в заяві. - REPO продовжить виявляти, встановлювати місце знаходження, заморожувати активи підсанкційних росіян, з метою позбавити Кремль коштів, яких вона потребує для фінансування цієї незаконної війни".

Союзники також заморозили розкішні будинки, а інші активи підсанкційних російських олігархів на багато мільярдів доларів.

Покарання російських олігархів також і покаранням власне російського президента Путіна, вважає Білл Браудер, відомий критик Кремля і лідер Світової кампанії за справедливість ім. Магнітського.

"Путін не тримає кошти на власному імені, - сказав Браудер в інтерв'ю Голосу Америки. - Де Путін тримає кошти? Його кошти записані на ім'я довірених олігархів. Це також і кошти Путіна. Тому це так важливо і в цьому основна ціль".

Браудер також переконаний - кроки проти одного російського олігарха можуть застерегти сотні людей від підтримки режиму Путіна.

Це яскрава демонстрація для інших і, сподіваюсь, це створює справді атмосферу страху серед російських олігархів і посіпак Путіна

"Кожного разу, коли йдеться про якусь особу, пов'язану з режимом, на кожну таку людину припадає 100 інших, які щось схоже робили і не хочуть опинитись на місці тієї людини. Це яскрава демонстрація для інших і, сподіваюсь, це створює справді атмосферу страху серед російських олігархів і посіпак Путіна", - каже він.

Група REPO також бореться з тими, хто намагається обійти санкції. І в 2023 році планує подвоїти зусилля, щоб "притягнути Росію до відповідальності за несправедливу війну, протистояти намаганням Росії зашкодити колективним санкціям REPO, обійти їх, чи ухилитись", йдеться в спільній заяві.

Робоча група видала інформаційне повідомлення для компаній щодо виявлення тих, хто намагається обійти санкції.

Захід почне карати тих, хто ухиляється від санкцій. Але це дуже складна гра – росіяни добре обманюють, ухиляються, займаються шахрайством. Це буде як кіт та миша

Цей рік має стати роком переслідування за обхід санкцій, каже Браудер.

"Я говорив з посадовцями Сполучених Штатів, Британії та інших урядовцями: 2023-тій буде роком, коли Захід почне карати тих, хто ухиляється від санкцій. Але це дуже складна гра – росіяни добре обманюють, ухиляються, займаються шахрайством. Це буде як кіт та миша. Ми будемо вводити правила, а вони намагатимуться їх обманювати. Нам не потрібно все достеменно зробити, треба зменшити кількість грошей, які йдуть Росії, щоб у неї більше не вистачило коштів на війну, - додає активіст.