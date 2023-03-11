Приватні військові компанії можуть посилити хаос в Росії, якщо режим Путіна впаде - експерт

Міжнародні оглядачі звернули увагу на посилене вживання гіперзвукових ракет, якими Росія обстрілювала Україну цього тижня. Вони кажуть, що Росія регулярно завдає ударів по українських містах та енергетичних об’єктах, але минулого четверга серед понад 80 ракет було більше складних гіперзвукових ракет, які вони називають найсучаснішою зброєю в російському арсеналі.

Посилаючись на слова головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, журналісти CNN пишуть, що у четвер росіяни обстрілювали Україну шістьма різними видами ракет, які запускалися як з моря, так і з повітря.

Велика увага була прикута до пусків шести балістичних ракет повітряного базування «Кинджал», потужну зброю, яку до цього рідко використовували проти України. CNN посилається на дані Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), який зареєстрував перше використання цих ракет в Україні у березні минулого року, і відтоді рідко використовувалися.

Як пояснюють експерти, як практично всі балістичні ракети, ці є надзвуковими, що означає, що вони рухаються щонайменше в п’ять разів швидше за швидкість звуку. Ці ракети також особливо важко виявити і знешкодити, пояснюють експерти, оскільки їх можна запускати з винищувачів МіГ-31, що дає їм більший радіус дії та можливість атакувати з кількох напрямків. Ці ракети також мають більше можливостей маневрувати при наближенні до цілі.

Але експерти ставлять питання про доцільність використання цих ракет, які хоч і завдають шкоди українським цивільним об’єктам і вбивають людей, але не є ефективними у військовому плані, зауважують журналісти Washington Post (WP).

Газета цитує Сідхарта Каушала, наукового співробітника Королівського інституту об’єднаних служб у Лондоні, який вважає, що ці ракети «корисні для деяких речей», що вони можуть «вражати важливі цілі», але вони також дуже дорогі.

Агентство АР наводить слова українських експертів, які вважають, що хоча і обмежену, але військову мету використання цих ракет в Україні все ж має. Українські чиновники та експерти стверджують, каже агентство, що, використовуючи в одній масованій атаці численні типи ракет, а також безпілотники, Росія намагається подолати українську ППО.

«Українській ППО набагато важче протистояти атаці, коли Росія разом з безпілотниками запускає строкату колекцію балістичних і звичайних ракет», — каже український військовий експерт Олег Жданов. «Росія шукала слабкі місця в українській ППО і це їй частково вдалося», додає експерт.

Деякі аналітики та коментатори вважають, що сигнал більше адресований внутрішній аудиторії, а не зовнішній. Бо таким способом президент Росії Володимир Путін готує націю до тривалої війни з великими жертвами.

Газета Washington Post зауважує, що ці ракети спроможні нести ядерний заряд, а Захід не має ефективних засобів нейтралізації цієї зброї через її швидкість, висоту і маневреність.

«Росія має й іншу гіперзвукову зброю, здатну нести ядерну зброю, – пише WP. – Але демонстрація «Кинджалу» у бою посилює тиск на Вашингтон, оскільки розгорається гонка гіперзвукових озброєнь, у якій Вашингтон має наздогнати як Росію, так і Китай».