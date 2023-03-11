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Приватні військові компанії можуть посилити хаос в Росії, якщо режим Путіна впаде - експерт
"Російські приватні військові компанії, які не мають військових стандартів, збільшать хаос всередині Росії, якщо уряд Путіна впаде". Такою оцінкою поділився генерал США у відставці, колишній командувач сил США у Європі Марк Гертлінг.
Так він прокоментував у Twitter допис аналітика Сергія Сумленного, який назвав "надзвичайно важливим". Своєю чергою, Сумленний в коментарі для німецького видання Bild вказує, що російські компанії, як "Газпром", або "Роснєфть", створюють власні приватні військові компанії, що може означати, що російські еліти "готуються до сценарію воєнної поразки в Росії і вакууму влади після цього".
А от колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес зауважив в коментарі виданню Newsweek, що існування приватних військових компаній в Росії свідчить про "відсутність єдиної військової структури в Росії, що дозволило Україні бути успішною на полі бою". Годжес також відзначив, що метою створення таких компаній може "в очікуванні падіння Росії" служити як захистом, так і для конкуренції з Путіним.
Раніше цього місяця Міністерство оборони України повідомило, з посиланням на дані розвідки, що російський уряд дозволив "Газпрому" створити "приватну безпекову організацію" задля захисту "паливних та енергетичних об'єктів". Про таке рішення уряду Росії повідомили і деякі західні ЗМІ.
На відміну від інших енергокомпаній світу, які мають безпекові підрозділи для охорони віддалених об'єктів, підрозділи "Газпрому", ймовірно діятимуть всередині Росії, вказує Forbes.
Російську приватну військову компанію "Група Вагнера" звинувачують у численних воєнних злочинах. США вважає її транснаціональною злочинною організацією.
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- Голос Америки
Дорого і неефективно. Для чого Росія застосовує ракети «Кинджал» в Україні?
Міжнародні оглядачі звернули увагу на посилене вживання гіперзвукових ракет, якими Росія обстрілювала Україну цього тижня. Вони кажуть, що Росія регулярно завдає ударів по українських містах та енергетичних об’єктах, але минулого четверга серед понад 80 ракет було більше складних гіперзвукових ракет, які вони називають найсучаснішою зброєю в російському арсеналі.
Посилаючись на слова головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, журналісти CNN пишуть, що у четвер росіяни обстрілювали Україну шістьма різними видами ракет, які запускалися як з моря, так і з повітря.
Велика увага була прикута до пусків шести балістичних ракет повітряного базування «Кинджал», потужну зброю, яку до цього рідко використовували проти України. CNN посилається на дані Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), який зареєстрував перше використання цих ракет в Україні у березні минулого року, і відтоді рідко використовувалися.
Як пояснюють експерти, як практично всі балістичні ракети, ці є надзвуковими, що означає, що вони рухаються щонайменше в п’ять разів швидше за швидкість звуку. Ці ракети також особливо важко виявити і знешкодити, пояснюють експерти, оскільки їх можна запускати з винищувачів МіГ-31, що дає їм більший радіус дії та можливість атакувати з кількох напрямків. Ці ракети також мають більше можливостей маневрувати при наближенні до цілі.
Але експерти ставлять питання про доцільність використання цих ракет, які хоч і завдають шкоди українським цивільним об’єктам і вбивають людей, але не є ефективними у військовому плані, зауважують журналісти Washington Post (WP).
Газета цитує Сідхарта Каушала, наукового співробітника Королівського інституту об’єднаних служб у Лондоні, який вважає, що ці ракети «корисні для деяких речей», що вони можуть «вражати важливі цілі», але вони також дуже дорогі.
Агентство АР наводить слова українських експертів, які вважають, що хоча і обмежену, але військову мету використання цих ракет в Україні все ж має. Українські чиновники та експерти стверджують, каже агентство, що, використовуючи в одній масованій атаці численні типи ракет, а також безпілотники, Росія намагається подолати українську ППО.
«Українській ППО набагато важче протистояти атаці, коли Росія разом з безпілотниками запускає строкату колекцію балістичних і звичайних ракет», — каже український військовий експерт Олег Жданов. «Росія шукала слабкі місця в українській ППО і це їй частково вдалося», додає експерт.
Деякі аналітики та коментатори вважають, що сигнал більше адресований внутрішній аудиторії, а не зовнішній. Бо таким способом президент Росії Володимир Путін готує націю до тривалої війни з великими жертвами.
Газета Washington Post зауважує, що ці ракети спроможні нести ядерний заряд, а Захід не має ефективних засобів нейтралізації цієї зброї через її швидкість, висоту і маневреність.
«Росія має й іншу гіперзвукову зброю, здатну нести ядерну зброю, – пише WP. – Але демонстрація «Кинджалу» у бою посилює тиск на Вашингтон, оскільки розгорається гонка гіперзвукових озброєнь, у якій Вашингтон має наздогнати як Росію, так і Китай».
Як волонтери рятують чотирилапих від війни в Україні – історія песика Баррі. Відео
Це песик Баррі, йому 14 років і він сліпий. Його врятували волонтери від війни в Україні, тепер він живе у новій сімʼї у Німеччині. Жертвами російського вторгнення в Україну стають не лише люди, а й тварини. Багато чотирилапих страждає під час обстрілів домівок та притулків.
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Правозахисники засуджують визнання Білоруської асоціації журналістів «екстремістською групою»
Міжнародні журналістські та правозахисні організації засудили білоруську владу за визнання незалежної Білоруської асоціації журналістів (БАЖ) «екстремістською групою».
Про це повідомив Міжнародний інститут преси (IPI) та Human Rights Watch (HRW), які вважають рішення білоруської влади «частиною безперервного придушення правозахисників і ЗМІ, що триває в країні».
«Білоруська влада продовжує свої систематичні зусилля, щоб змусити замовкнути всі незалежні голоси, які вони ще не контролюють безпосередньо», – сказав заступник директора IPI Скотт Гріффен.
«Хоча рішення оголосити БАЖ «екстремістським угрупуванням» є ще одним у довгій серії таких нападів на ЗМІ та громадянське суспільство, глобальна мережа IPI рішуче засуджує цей кричущий акт репресій», – мовиться у заяві Гріффена.
Білоруське КДБ внесло БАЖ до списку «екстремістських» угруповань своїм рішенням від 28 лютого, яке оприлюднили 7 березня. Як зазначають правозахисники, цей список уже включав понад 100 ЗМІ та неурядових організацій.
Як зазначає у своїй заяві IPI, майже всі з цих організацій брали участь або в організації, у випадку журналістів, у висвітленні широкого руху громадянського суспільства, що виступає проти Олександра Лукашенка, чиє переобрання на посаду президента у 2020 році було визнано міжнародним співтовариством «сфальсифікованим».
Як зазначають правозахисники, БАЖ була змушена працювати у вигнанні після того, як Верховний суд розпустив організацію в серпні 2021 року.
Організація Human Rights Watch пояснює, що нове «екстремістське» клеймо формально забороняє будь-кому брати участь у діяльності БАЖ, включно з наданням фінансування та іншої «допомоги». Згідно з білоруським законодавством, ця діяльність є кримінальним злочином, який карається позбавленням волі на строк до семи років.
На тлі війни Росії проти України влада Білорусі посилює репресії проти представників громадянського суспільства, яке бере участь у спротиві авторитарному режиму Олександра Лукашенка. Минулого тижня Мінськ запровадив смертну кару для державних службовців і військовослужбовців, засуджених за державну зраду.
Поправки до Кримінального кодексу країни, схвалені президентом Олександром Лукашенком, передбачають смертну кару для посадових осіб і військових, які своїми діями, що можуть кваліфікуватися як акти державної зради, завдають «непоправної шкоди» національній безпеці Білорусі.
Білорусь є єдиною країною в Європі, яка не заборонила смертну кару.
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