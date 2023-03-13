Сі Цзіньпін може відвідати Путіна, поговорити з Зеленським вже наступного тижня

КИЇВ, 13 березня (Reuters) – Голова Китаю Сі Цзіньпін може більше ніж раніше приділити увагу дипломатії з питання України наступного тижня. Він може відвідати Росію і провести перші переговори з президентом України Володимиром Зеленським вперше з початку повномасштабного вторгнення Москви.

Кілька джерел, знайомих із планами, повідомили Reuters, що Сі може відвідати Москву наступного тижня, раніше, ніж очікувалося, у відповідь на давнє запрошення президента Росії Володимира Путіна. Про його плани також провести відеоконференцію із Зеленським повідомила Wall Street Journal з посиланням на джерела, які Reuters не вдалося підтвердити незалежно.

Міністерство закордонних справ Китаю не відразу відповіло на запити про коментарі. У Кремлі заявили, що поки не мають про що повідомляти. В Офісі президента України не відразу прокоментували це.

Джерела, які розповіли Reuters про план візиту Сі до Москви, говорили на умовах анонімності через чутливість питання.

"Як правило, анонси офіційних закордонних візитів узгоджуються синхронно за взаємною згодою сторін, - сказав журналістам прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков. - Коли буде така готовність, ми вам повідомимо".

Візит Сі до Росії був би важливою подією для Путіна, який зображує війну в Україні як конфлікт із Заходом та часто говорить про плани прийняти Сі найближчими місяцями. Росія покладається на Китай, щоб купувати нафту та газ, який він більше не може продавати в Європі.

Але якщо візит Сі збігається з відеозустріччю із Зеленським, це може стати ще більшою зміною для українців, які хочуть, щоб Пекін залишався нейтралітетом, а не зміцнював свою підтримку Москви. Зеленський закликав Сі поговорити з ним.

Китай відмовляється казати, хто винний у війні, водночас виступаючи проти санкцій Заходу проти Росії. У лютому він оприлюднив пропозицію щодо мирного плану, яку скептично сприйняли на Заході, але похвалили в Москві та обережно привітав Зеленський.

З минулого місяця Сполучені Штати неодноразово заявляли, що вони вважають, що Китай розглядає можливість озброїти Росію, але Пекін це заперечує. Зеленський сказав, що це спровокує Третю світову війну, але також вважає, що Пекін усвідомлює ці ризики, маючи на увазі, що сумнівається в такій ймовірності.

Китай і Росія уклали «безмежне» партнерство в лютому 2022 року, за кілька тижнів до того, як Росія вторглася в Україну, і обидві сторони неодноразово публічно підтверджували міцність своїх зв’язків. Головний дипломат Китаю відвідав Москву в лютому на тижні першої річниці війни, коли президент США Джо Байден відвідав Київ.