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Україна відстояла право захищати в суді неповернення «боргу Януковича» Росії
Найвищий суд Великої Британії оголосив 15 березня, що український уряд має право відстоювати в суді рішення України не віддавати Росії 3 мільярди доларів США позичені 2013 року в часи президентства Віктора Януковича.
Верховний суд у Лондоні, оглянувши суперечку, яка триває понад 8 років на тлі війни Росії проти України, дійшов висновку, що британське судочинство може розглядати українські доводи про те, що домовленість про позику була Україні нав’язана.
Тепер на Росію лягає тягар доведення суду, що погрози в сторону України не вплинули на рішення України випустити єврооблігації...
Суддя Роберт Рід підкреслив, що Верховний суд розглядав українську апеляцію подану на рішення суду нижчої інстанції ще до нового вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 р.
«Успіх захисту України полягає в тому, чи зможе вона довести, що Росія погрожувала застосовувати силу, і чи були ті погрози причиною рішення України укладати ту домовленість», - зачитав у рішенні 15 березня 2023 р. суддя Роберт Рід.
Рішення британського Верховного суду проголошує, що питання щодо російських силових погроз «може бути визначене лише після суду».
Суддя Роберт Рід додав: «Якщо буде виявлено, що економічний тиск посилив вплив тих погроз застосування сили, то це зміцнить аргументи України».
Україна стверджує, що домовленість Путіна і Януковича про російську позику, яка загалом мала становити $15 мільярдів, була нав’язана під тиском російських погроз безпеці й територіальній цілісності України, а також застосованими тоді Москвою економічними важелями, включно з торговельними ембарго щодо України, щоб Київ був змушений відмовився від угоди про співпрацю й від процесу зближення з Європейським Союзом.
Адвокати російської сторони досі доводили, що Україна повинна повернути позичені російські гроші, і що міждержавні політичні суперечки не виправдовують боржника й не можуть навіть розглядатися в суді.
Українське міністерство фінансів схвально відгукнулося на рішення суду в Лондоні назвавши її «перемогою справедливості і права» і натякнуло, що Росії тепер буде потрібна «сміливість продовжувати висувати свої вимоги».
«Тепер на Росію лягає тягар доведення суду, що погрози в сторону України не вплинули на рішення України випустити єврооблігації, що в подальшому були використані Росією як один із інструментів зброї проти України», - сказано в заяві українського уряду.
Історія «Боргу Януковича»
2013 у листопаді тодішній президент України Віктор Янукович, відкинувши угоду про асоціацію з ЄС, заявив про домовленість з російським президентом Путіним щодо надання українському уряду позики від Москви на $15 мільярдів.
2013 в грудні український уряд, очолюваний Миколою Азаровим, випустив єврооблігації на суму $3 мільярди, які одразу ж повністю викупила Росія.
2014 в лютому Віктор Янукович втік до Росії на тлі антиурядових демонстрацій, а також дій Москви, що згодом вилилися в захоплення російськими військами українського Кримського півострова і в бойові дії в Донецькій та Луганській областях.
2015 у серпні Україна уклала угоду з міжнародними кредиторами про реструктуризацію зовнішніх боргів, але Росія відмовилася брати участь в тому процесі.
2016 в лютому Росія оголосила, що подала позов на Україну про стягнення заборгованості $3 млрд і штрафних відсотків.
2017 у березні Високий суд Англії та Уельсу задовольнив позов російської сторони про необхідність повернення Україною боргу, але наголосив право України на апеляцію.
2018 у вересні апеляційний суд частково задовольнив апеляцію України проти рішення Високого, заявивши, що українська сторона повинна мати право відстоювати в суді неповернення боргу.
2018 у листопаді російська сторона подала оскарження рішення апеляційного суду до Верховного суду Великої Британії.
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Перешкоди на шляху до Гааги. Чи будуть США співпрацювати з МКС у справі російських злочинів в Україні?
Кількість російських злочинів в Україні, вчинених лише з початку широкомасштабного вторгнення та зареєстрованих українською Генеральною прокуратурою, перевищила 70 тисяч, повідомила Генпрокуратура України 14 березня.
На брифінгу для українських журналістів у Києві керівник департаменту протидії злочинам вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу Генпрокурора Юрій Бєлоусов повідомив, що в межах свого національного законодавства понад 20 країн світу відкрили провадження через воєнні злочини Росії в Україні.
Він додав, що є «магістральна справа», злочин, який є першопричиною решти російських злочинів, – злочин агресії, де українські слідчі намагаються документувати залученість вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації. Зокрема, міністр оборони Росії, керівник головного штабу, керівники органів розвідки, сенатори і депутати держдуми, керівниця Центробанку РФ, загалом – 642 підозрюваних особи.
«Група семи» працює над міжнародним механізмом
Тим часом США та члени «Групи семи» працюють над створенням Міжнародного трибуналу, чи іншого механізму, в рамках якого Росію можна буде притягнути до відповідальності за злочини проти людяності та воєнні злочини в Україні. Про це, виступаючи у січні на слуханнях у Комітеті з питань міжнародних відносин Сенату США, сказала заступниця державного секретаря з політичних справ Вікторія Нуланд.
«До літа я б хотіла, щоб цей механізм з’явився», – сказала висока представниця Державного департаменту США.
Однак, згідно з повідомленням газети New York Times (NYT), не всі урядові відомства у Вашингтоні поділяють оптимізм американських дипломатів. Міністерство оборони США, каже газета, посилаючись на нинішніх та колишніх чиновників, блокує передачу зібраних розвідкою доказів про звірства Росії в Україні Міжнародному кримінальному суду (МКК) у Гаазі.
Докази, каже газета, стосуються саме тих справ, які, за повідомленнями преси, готує до розгляду команда прокурора МКС Каріма Хана – викрадення дітей та обстріли цивільної інфраструктури.
Чому Америка не має однозначного ставлення до МКС?
«Американські військові лідери виступають проти допомоги суду у розслідуванні росіян, оскільки вони бояться створити прецедент, який може допомогти прокласти шлях для переслідування американців», – мовиться у статті NYT.
Міжнародний кримінальний суд був створений у 1998 році саме для подібних ситуацій, пов’язаних із злочинами агресії та жорстокими воєнними злочинами, каже у колонці для газети Los Angeles Times антрополог і дослідник геноциду Алекс Гінтон.
Але директор Центру з вивчення геноциду та прав людини в Університеті Рутгерса, що у Ньюарк, США, нагадує, що хоча адміністрація Білла Клінтона допомагала в переговорах щодо Римського статуту, за яким суд було засновано, і підписала договір, але США так і не приєднались до суду, бо на заваді стала «боротьба з терором».
Чому боротьба з терором кинула тінь на американське військо?
Адміністрація Джорджа Буша відкликала підпис США та ухвалила законодавство та уклала міжнародні угоди та, щоб запобігти переслідуванню МКС громадян США через порушення під час «війни з терором».
На тлі повідомлень з Іраку та інших місць про дії американських військових, каже професор Гінтон, ризик того, що американські війська були причетні до жорстоких злочинів, включно з тортурами та стратами, був надто високий.
Стосунки з МКС стали ще напруженішими, коли суд в Гаазі почав розслідувати дії військових США в Афганістані. Тоді адміністрація Трампа наклала санкції на прокурора МКС. У вересні 2021 року наступник головного прокурору суду, Карім Хан, "депріоритетизував" розслідування дій військових США, вказуючи, що "найгірші злочини було скоєно Талібаном та ІДІЛ".
Як змінилося ставлення до МКС з російським вторгненням?
У грудні 2022 року Конгрес США змінив правові обмеження на американську допомогу суду і дозволив США допомагати у розслідуваннях і можливих судових переслідуваннях, пов’язаних з війною в Україні.
Одним із законів Конгрес розширив юрисдикцію американських прокурорів щодо звинувачення іноземців у воєнних злочинах, скоєних за кордоном. Цей закон особливо вітали у Києві, зауважуючи, що російські воєнні злочинці таким чином можуть бути засуджені у США за злочини, скоєні в Україні.
Інше положення створювало виняток для надання фінансування та іншої допомоги МКС, що дозволяє допомагати в «розслідуваннях і судових переслідуваннях іноземних громадян, пов’язаних із ситуацією в Україні, в тому числі для підтримки жертв і свідків».
США разом з багатьма іншими країнами звинуватили Росію у скоєнні воєнних злочинів. Президент Джо Байден після виявлення масових вбивств у Бучі, заявив, що російські війська здійснюють акти геноциду, і закликав до суду над воєнними злочинцями.
Але всередині адміністрації Байдена, зауважують кореспонденти NYT, триває політична суперечка щодо того, чи варто допомагати МКС. Одним з аргументів, про який дізналися кореспонденти газети, є той, що Росія не є учасником договору про заснування суду. Тож у Пентагоні не хочуть створювати прецедент.
Правознавці вважають, що занепокоєння військових – перебільшені. Бо згідно з договором, суд має використовуватися лише для тих країн, у яких відсутні функціонуючі системи розслідування, здатні розглядати серйозні міжнародні злочини, вчинені їхніми громадянами. Сполучені Штати не відповідають такому описанню.
Чи Україна приєдналася до МКС?
В Україні не приєднувалися до Римського статуту з тих самих причин – побоювання переслідувань українських військових та добровольців за межами України.
Україна підписала Римський статут ще 20 січня 2000 року, але так і не ратифікувала його, хоча після угоди про Асоціацію з ЄС у 2014 році вона взяла на себе зобов’язання ратифікувати цей документ.
Замість ратифікації у 2014 році Україна добровільно прийняла юрисдикцію МКС, а в березні 2022 року 39 країн передали справи в Україні до МКС. Це дозволяє прокурору МКС розпочати розслідування без отримання дозволу суду.
Як притягнути до відповідальності російських злочинців?
У минулому Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй створювала спеціальні трибунали для розгляду злочинів у таких місцях, як колишня Югославія, чи Руанда. Але з Росією, яка має право вето в Раді Безпеки, такі розв’язки не розглядаються.
Як же тоді притягати росіян до відповідальності? По-перше, зібрати докази, кажуть правознавці. Десятки західних країн долучилися до того, щоб допомогти Україні зібрати і зафіксувати російські злочини – вони збирають свідчення свідків, цифрові докази, такі як супутникові зображення, відео матеріали.
Далі – передати їх у суди. Українські суди вже винесли майже 300 вироків російським військовим.
Міжнародні експерти кажуть, що важливі показові справи, українські правозахисники, включно з нобелівською лауреаткою Олександрою Матвійчук, наполягають, що задокументувати можливо кожен злочин і притягнути до відповідальності потрібно кожного злочинця.
Продовжується дискусія щодо того, який тип суду має використовувати ці докази. Частина судів відбуватиметься в Україні, частину можуть перебрати міжнародні суди. Європейський Союз погодився створити трибунал у справі російської агресії
Але найбільші злочини, на переконання багатьох експертів, має розглядати міжнародний суд з широкими повноваженнями та міжнародною легітимністю. І на даний момент таким судом, на їхню думку, є саме МКС, якому потрібна повна підтримка США.
За даними газети NYT, усі урядові структури, крім Пентагону, погодилися, що співпраця з МКС буде необхідною. Рішення залишається за президентом Байденом.
- Голос Америки
Сенатори США закликали Байдена "уважно поставитись" до надання Україні винищувачів F-16 "в критично важливий момент конфлікту"
Група сенаторів США, які представляють обидві провідні партії, звернулась до президента США Джо Байдена із закликом "з увагою" поставитись до ідеї надати Україні американські винищувачі F-16, повідомляють ЗМІ.
"Після розмов з лідерами США, України та інших країн, які працювали із підтримки України під час Мюнхенської безпекової конференції минулого місяця, ми переконані, що США потрібно уважно поставитись до надання літаків F-16 Україні ... Це стане важливою спроможністю, що може змінити ситуацію на полі бою", - йдеться в листі, написання якого ініціював сенатор-демократ з Аризони Марк Келлі. В листі законодавці назвали цей час "критично важливим моментом конфлікту".
Байден раніше відмовлявся надавати дозвіл на такі поставки, а у вівторок в Державному Департаменті США так прокоментували можливість надання винищувачів. Що стосується F-16, сказав речник Держдепу Нед Прайс, США надають Україні те, що потрібно для бою зараз.
“Вам не потрібно вірити нам на слово щодо ефективності такого підходу. Ви можете подивитись на рішучість, стійкість, наполегливість наших українських партнерів, а також на успіх, до якого це призвело, і якому певним чином сприяла величезна допомога у сфері безпеки, яку надали Сполучені Штати та приблизно 50 країн навколо світу. Це рішення, які ми приймаємо на динамічній основі, точно враховуючи потреби в розмові з нашими українськими партнерами, у розмові з нашими партнерами в Європі, НАТО, а також у всьому світі”, - наголосив Прайс.
Минулого місяця група конгресменів США також звернулась до Байдена листом із подібним закликом, а голова Комітету Палати представників США у закордонних справах конгресмен-республіканець Майкл Маккол підкреслив у лютому, що "із відповідним тиском з боку Конгресу з обох партій" питання надання Україні винищувачів F-16 "не зняте з порядку денного".
Як додав Маккол, у Конгресі представники обох партій "погоджуються із Зеленським, що ATACAMS та F-16 - необхідні", й він погодився із важливістю розпочати навчання українських пілотів.
В своєму листі, сенатори згадали про те, що двоє українських пілотів проходять оцінку на базі в Аризоні, що може стати "критично важливим кроком" для готовності українських льотчиків керувати F-16.
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Потенційні республіканські кандидати у президенти США на вибори 2024 висловили позицію щодо України
Імовірні кандидати на посаду президента США від Республіканської партії на виборах 2024 року мають діаметрально протилежні погляди на війну Росії проти України. Одні кажуть про свою підтримку України, бо її боротьба – це боротьба всього вільного світу з диктатурою, що є позицією керівництва Республіканської партії в Конгресі, деякі інші називають цю війну «територіальною суперечкою» і вимагають спрямувати ресурси, які витрачають США для допомоги Україні, на розв'язання внутрішніх проблем.
Дональд Трамп
Добре висвітленою у ЗМІ є позиція попереднього президента США Дональда Трампа, який вважає, що якби він залишився при владі, «Росія точно б не напала на Україну». Трамп переконаний, що війна почалася «через новий брак поваги до США» і помилки чинного президента Джо Байдена. Він вважає, що війна має закінчитися «негайно».
Також експрезидент вимагає, щоб європейці заплатили «принаймні стільки, скільки платять США за допомогу Україні», а також «вони повинні сплатити нам заднім числом різницю».
Далі колишній президент Трамп говорить, що Україні потрібно сказати, що «від нас буде надходити трохи більше грошей», «якщо Росія не продовжуватиме переслідувати війну», і «правильний президент» має зустрітися з обома сторонами й «швидко виробити угоду».
Про це Трамп написав у відповіді на запитання популярного ведучого телеканалу Fox News Такера Карлсона, який звернувся до основних кандидатів на президентську посаду від республіканців на наступних президентських виборах. Відповідь кожного з них Карлсон опублікував на своїй сторінці у твітері.
Рон Десантіс
Найбільше американська преса зреагувала на слова губернатора штату Флорида Рона Десантіса, який є найбільш імовірним суперником Трампа у боротьбі за президентську номінацію від Республіканської партії. Він назвав російське вторгнення в Україну «територіальною суперечкою». Десантіс також вважає, що захист України, яка є далеко від Америки, у Європі, не є життєво важливим інтересом США.
«Фінансування цього конфлікту адміністрацією Байдена за «необмеженим чеком» «стільки, скільки потрібно», без будь-яких визначених цілей або підзвітності, відволікає увагу від найнагальніших викликів нашої країни», – написав Десантіс у відповідь на запитання Карлсона.
«Наші громадяни також мають право знати, як використовуються мільярди доларів платників податків США в Україні», – додає Десантіс.
Губернатор Флориди вважає, що «метою має бути мир», а тому «США не повинні надавати допомогу, яка може вимагати розгортання американських військ або дозволить Україні брати участь у наступальних операціях за її межами». Десантіс виключає можливість надання Україні літаків F-16 і ракет великої дальності. Це, на його думку, відвернуло б небезпеку втягнення США у конфлікт з Росією, «гарячої війни між двома найбільшими ядерними державами світу».
Десантіс вважає, що Вашингтон зараз переслідує «політику зміни режиму в Росії», і це, мовляв, не призведе до зміни політики в Москві. А крім цього, на думку губернатора Флориди, від війни виграє Китай, який отримує дешеве російське паливо.
Також Десантіс вважає, що «своїм навмисним виснаженням стратегічного запасу нафти та підтримкою лівого «Зеленого нового курсу» Байден ще більше посилив економіку Росії, в якій домінує енергія, і військову машину Путіна за рахунок американців».
Майк Пенс
Натомість Майк Пенс, колишній віцепрезидент США в адміністрації президента Дональда Трампа, підтримує офіційну партійну лінію, якої дотримуються республіканці в Конгресі – допомагати Україні до перемоги. У своїх відповідях він посилається на спадкоємність такої політики республіканців.
Він говорить, що президент Росії Володимир Путін «розкрив свою справжню сутність диктатора», який прагне завоювання та готовий витратити тисячі життів за своє бажання «відновити Велику Російську імперію».
«Коли Сполучені Штати підтримують Україну в їхній боротьбі з Путіним, ми дотримуємося доктрини Рейгана, і ми підтримуємо тих, хто бореться з нашими ворогами на їхній території, щоб нам не довелося воювати з ними самими. У Республіканській партії немає місця апологетам Путіна. Це не війна Америки, але якщо Путіна не зупинити та швидко не відновити суверенну націю України, він продовжить рухатися до наших союзників по НАТО, і тоді Америці доведеться надіслати свої війська», – пише Пенс.
«Той, хто думає, що Путін зупиниться на українському кордоні, не розуміє того, хто такий Путін», – додає Пенс і каже, що тим, що США допомагають Україні, вони посилають сигнал Китаю щодо його можливих намірів вторгнення у Тайвань.
У своєму дописі він говорить, перемогою України було б «якнайшвидше відновлення її суверенітету» та встановлення миру.
Як і багато його республіканських колег по Конгресу, Пенс критикує нинішню адміністрацію Джо Байдена за повільну реакцію.
«На жаль, адміністрація Байдена повільно надавала допомогу Україні, будь-яка відповідь була надто повільною, починаючи від надання Україні розвідданих, застосування щодо Росії санкцій, і закінчуючи наданням Україні військового обладнання та винищувачів», – вважає Пенс.
Щодо фінансування, то Пенс каже, що потрібен нагляд за витрачанням коштів, але «відмова або скорочення підтримки матиме наслідки: якщо Путіна не зупинити зараз, і він переміститься на контрольовану НАТО територію, ціна буде значно більшою». Він також вважає, що санкції проти Росії могли б бути «жорсткішими».
«Зараз Росію підтримує Китай, і якщо Китай припинить свою підтримку, у Путіна можуть закінчитися гроші вже до 2024 року; Росія не має сильного економічного становища. Ця війна коштує Росії її економіки, військової доблесті, позиції на світовій арені, і вона коштує життів», – вважає Пенс.
Крис Крісті
Крис Крісті, колишній губернатор штату Нью Джерсі і кандидат на посаду президента США, вважає, що зусилля Вашингтона та союзників «не спрямовані на зміну режиму в Росії», а навпаки – «ідеться про повагу до суверенітету вільних націй».
«Наша мета полягає в тому, щоб допомогти Україні в достатній мірі, щоб вона могла перемогти російські сили та відновити свій суверенітет», – пояснює свою позицію губернатор штату Нью Джерсі.
Решта імовірних кандидатів
Відповіді, які надіслали ведучому Fox News інші імовірні кандидати, схиляються більше на бік Дісантоса. Такою є позиція Вівека Рамасвамі зі штату Огайо, губернаторки штату Південна Дакота Крісті Ноем, схожу позицію має губернатор Техасу Ґреґ Еббот, а також сенатор з Південної Кароліни Тім Скотт.
Як зазначає Такер Карлсон, не відповіли на його запитання ще Ніккі Хейлі, Майк Помпео, Аза Хатчінсон, Джон Болтон та Кріс Сунуну.
Чому увага прикута до слів Десантіса?
Газета Washington Post зазначає, що позиція Десантіса викликала найбільший інтерес через те, що прозвучала на тлі зростаючого розколу в Республіканській партії щодо політки США стосовно України та необхідності протистояти президенту Росії Володимиру Путіну.
Як зазначає газета, деякі республіканці, зокрема, лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл, стверджують, що суверенна Україна відповідає довгостроковим інтересам Сполучених Штатів. Журналісти зауважують, що на Мюнхенській безпековій конференції минулого місяця була присутня значна делегація членів американського Конгресу, і республіканці переконували у тому, що вони підтримують американське лідерство у НАТО.
«Лідери моєї партії в переважній більшості підтримують сильну, залучену Америку та міцний трансатлантичний альянс», – сказав Макконнелл у Мюнхені. «Не дивіться на Twitter. Подивіться на людей при владі. Подивіться на мене та спікера Кевіна Маккарті».
Як повідомляв «Голос Америки», на початку березня спікер Палати представників Конгресу США республіканець Кевін Маккарті відмовився від пропозиції президента України Володимира Зеленського відвідати Київ.
Він сказав, що йому не потрібно їхати в Україну, щоб оцінити ситуацію, адже його позиція залишається незмінною. Він розкритикував дії Білого дому, і президента Джо Байдена зокрема, за затягування допомоги Україні, але при цьому виступив за сувору підзвітність наданої українцям підтримки. Він додав, що виступає проти «автоматичного» затвердження у Конгресі необмежених пакетів допомоги, які деякі республіканці називають «порожніми чеками».
Марко Рубіо
Сенатор від Флориди Марко Рубіо, який балотувався на президента США у минулому, виступив проти того, що Десантіс називає «територіальною суперечкою».
Війна Росії в Україні - це найбільша війна в Європі за останні понад 80 років, з часів Другої світової війни, і для США це є «питання національної безпеки», - зазначив сенатор Рубіо у вівторок, 14 березня, у радіо програмі Hugh Hewitt Show.
За словами Рубіо, кінцева мета Росії - усунути український уряд і контролювати Україну. Сенатор додав, що цю війну не слід порівнювати з іншими конфліктами чи територіальними суперечками, які можна вирішити договором чи мирною угодою.
"Це не територіальна суперечка. [...] Тільки тому, що хтось претендує на щось, не означає, що це йому належить, - сказав Рубіо. - "Насправді це більше про бажання домінувати над своїм сусідом, мати його як частину своєї сфери впливу, а не стільки про землю".
Як повідомляв «Голос Америки», у Конгресі частина республіканців, що висловлює праві політичні погляди, висловлюється за припинення підтримки України, але, за словами конгресмена-республіканеця Майка Тернера, який очолює комітет із розвідки у Палаті представників, заклики деяких з його однопартійців припинити американську підтримку Україні, не відображають думки більшості законодавців.
«Більшість у Конгресі розуміє, що це критично важливо. Ми боремось на передовій демократії, – заявив Тернер в інтерв'ю CNN.
В інтерв'ю телеканалу CBS конгресмен-республіканець Майкл Маккол, який очілює комітет Конгресу із закордонних справ, сказав, що в обох партіях абсолютна більшість підтримує допомогу Україні. Але людям потрібно постійно пояснювати і нагадувати, чому Америка підтримує Україну.
«У нас є фракції лівих і правих, які не підтримують Україну, і це, ймовірно, продовжуватиметься. Я думаю, ми повинні пояснювати їм, куди ідуть гроші. Ви знаєте, зараз відбуваються чотири аудити щодо фінансування України. І ми повинні пояснити, чому Україна така важлива», – сказав Маккол.
Згідно з опитуванням агентства Associated Press та Центру дослідження громадської думки NORC, яке було опубліковане 15 лютого, підтримка України серед американців дещо зменшилася. За надання США зброї Україні – 48%, 29% респондентів виступили проти, а 22% сказали, що вони ні за, ні проти.
Згідно з іншим опитуванням, опублікованим соціологічною компанією Gallup 5 лютого, кількість американців, які хочуть, щоб Сполучені Штати підтримали Україну у поверненні її території, навіть якщо це призведе до тривалого конфлікту, залишилася стабільною, на рівні 65% дорослого населення.
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