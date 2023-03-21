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Японський візит до Києва під час китайського в Москві
Візит японського прем'єр-міністра Фуміо Кісіди до Києва на тлі державного візиту китайського керівника Сі Цзіньпіня у Москві став ще однією ознакою протилежностей між Китаєм і західними країнами та союзниками в оцінках російської війни проти України.
Японське міністерство закордонних справ заявило 21 березня, що прем'єр-міністр Кісіда у Києві «виразить президентові Зеленському повагу українському народу за мужність і наполегливість у захисті батьківщини».
«На саміті з президентом Зеленським прем’єр-міністр Кісіда рішуче відкине агресію Росії проти України і односторонню зміну статусу кво силою, а також знову підтвердить рішуче прагнення підтримувати міжнародний порядок базований на правилах і на верховенстві закону», - йдеться в заяві з Токіо з нагоди візиту.
Японія зараз головує в «Групі семи» країн (G-7) зі США, Канадою, Британією, Францією, Німеччиною та Італією, які не лише гучно виступили проти російського вторгнення в Україну, але й разом з іншими державами - союзницями запровадили санкції щодо Москви і допомагають українцям захищатися.
Натомість московський візит Сі Цзіньпіня, який ніколи не критикував російський напад на Україну, називають виявом підтримки Путіну, щодо якого Міжнародний кримінальний суд минулого тижня видав ордер на арешт через звинувачення у скоєнні злочинів війни в Україні.
Сі Цзіньпінь заявив у Москві 20 березня, що вважає президента Путіна «дорогим другом» і сказав хоче, щоб росіяни знову обрали його президентом на ще один термін.
Державний секретар США Ентоні Блінкен в день прибуття Сі Цзіньпіня до Москви назвав китайський візит «наданням дипломатичного прикриття, щоб Росія далі здійснювала ті злочини».
Блінкен заявив, що у разі, «якщо Китай підтримує зупинку війни на основі принципів Хартії ООН, як сказано в першому пункті його плану, то може на тій основі взаємодіяти з президентом Зеленським і з Україною, а також використати свій вплив, щоб закликати Москву вивести свої війська».
«Заклик до припинення вогню, який не включає виведення російських військ з української території, фактично підтримував би затвердження російських завоювань. Він означав би визнання спроб Росії силою захоплювати території сусіда. Він дозволив би Росії далі зміцнити позиції в Україні», - заявив Ентоні Блінкен.
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“Дипломатичне прикриття": реакція США на візит Сі Цзіньпіна до Москви. Відео
Китай готує “дипломатичне прикриття" для звірств Росії в Україні. Так візит Сі Цзіньпіна до Москви прокоментував держсекретар США Ентоні Блінкен. Він висловив недовіру так званому мирному плану від Пекіна, який лідер Китаю планує обговорити під час візиту до Росії.
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Труни, однотипні постери й російська пропаганда: у Вашингтоні провели "антивоєнний" мітинг
На вихідних поблизу Білого дому у Вашингтоні зібралися мітингувальники проти “нескінченних воєн”, які закликали, серед іншого, скоротити американську підтримку країн, постраждалих від війни, та загалом зменшити бюджет Міноборони США.
Щодо України, то учасники мітингу висловилися за переговори замість військового захисту. Кілька учасників по черзі розмахували російським прапором, виголошуючи тези російської пропаганди про те, що “ворогом є НАТО, а не Росія”.
Протестувальники тримали здебільшого однотипні, заготовлені організаторами постери із застереженнями проти війни з Іраном і Китаєм. Ці постери принесли на мітинг у великих чорних пакетах (як на фото) і роздали людям (на відео нижче видно, як частина людей відмовляється від пропозиції взяти постер).
Перехожим, які опинилися у цей день біля Білого дому, наполегливо роздавали постери. Деякі з них мали такі гасла: "Годуйте людей, а не Пентагон", "Україна. Націоналісти та фашисти, руки геть від Донецька та Луганська". Не всі погоджувалися брати участь у цьому.
Один з учасників протесту поділився із Голосом Америки джерелами, де черпає інформацію. “Найкращими посібниками” для себе чоловік назвав Маркса і Леніна.
[У відповідь на питання про джерела інформації] “Що ж… Багато. Я читав про ситуацію у світі роками. Маркс і Ленін є одними з найкращих посібників”.
Інший мітингувальник запевнив, що має багато джерел інформації про війну, але не зміг згадати усі.
“Мої ресурси? Ми маємо Associated Press, ми маємо…м-м... о Боже… імена... Я маю на увазі, я маю багато ресурсів. Ви зрозуміли”.
Організатори мітингу підготували муляжі трун з прапорами США, України та ще кількох країн. З цими домовинами вони пройшлися ходою біля Білого дому, а також заблокували ними вхід до Washington Post Building за «непохитну підтримку війни» газетою.
Протестувальники вимагали від журналістів видання висвітлити їх демонстрацію та пригадували війну в Іраку, критикуючи її висвітлення у ЗМІ.
Щодо ЗМІ, то мітинг знімали журналісти з Китаю та Росії, зокрема, телеканалу "Россия". Як уже писав Голос Америки, пропагандистські канали цих країн активно використовують подібні виступи та називають такі протести“справжніми голосами американського народу”. Хоча як свідчать опитування у США, найбільшими ворогами своєї країни американці вважають Китай та Росію.
Спростування та пояснення, чому подібний протест не є реальним відображенням настроїв американського суспільства, можна прочитати на сайті Української редакції Голосу Америки, у проєкті Поліграф.
Крім того, Голос Америки неодноразово писав про відсутність ознак готовності Росії до реальних перемовин. Аналіз про те, чому в Києві відкидають можливість перемовин із Москвою, Голос Америки писав в огляді "Чи варто Україні домовлятися з Росією?".
Організатори мітингу режисують ходу з "трунами" від Білого дому до будівлі пресвітеріанської церкви на Нью-Йорк авеню у Вашингтоні:
“Привіт усім, ми хочемо попросити стати позаду трун. Труни будуть починати процесію”.
Участь у мітингу взяв і американський ІТ-інженер Дейв Трауб, який розповів Голосу Америки, що вважає справжнім соромом таку подію:
“Я прийшов сказати цим людям, що Україна - реальна, і війна реальна. Коли ви говорите “миріться з Росією”, то ви насправді кажете “здайте окуповані території для будь-яких звірств, які захоче зробити обвинувачений у воєнних злочинах Володимир Путін".
Здати Україну Росії - це неприйнятно. Українці цього не допустять. Навіть якщо ми припинимо допомогу, вони продовжуватимуть воювати.учасник мітингу Дейв Трауб
“Вони говорять деякі хороші речі, як, наприклад, вільна Палестина, економічна і соціальна справедливість… але здати Україну, щоб отримати ці речі, це не те, що потрібно робити. Просто ні, абсолютно ні”, - сказав Трауб.
Дейв Трауб прожив 12 років у Росії та має друзів як серед росіян, так і серед українців.
“Здати Україну Росії - це неприйнятно. Українці цього не допустять. Навіть якщо ми припинимо допомогу, вони продовжуватимуть воювати”, - сказав він.
Як повідомляв Голос Америки, у Вашингтоні та численних інших містах США упродовж року з часу вторгнення Росії до України регулярно відбуваються мітинги на підтримку України. Крім того, вашингтонські активісти практично щодня виходять з українськими прапорами до Білого дому (де відбувався і згаданий “антивоєнний мітинг”), щоб подякувати за надану підтримку та нагадати про злочини, які щодня здійснює російське військо в Україні.
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США стурбовані, що Китай може підтримати план, який не передбачає виведення військ РФ з України
США висловлюють стурбованість тим, що Китай у Росії може домовлятися про перемир'я в Україні, при якому російські війська залишаться на окупованих територіях. Про це повідомив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі у понеділок, 20 березня.
«Ми стурбовані тим, що натомість Китай повторюватиме заклики до припинення вогню, коли російські сили залишатимуться на суверенній території України», – сказав Кірбі. - «Будь-яке припинення вогню, яке не стосується виведення російських військ з України, фактично ратифікує незаконні завоювання Росією».
Кірбі наголосив, що війна в Україні може закінчитися дуже швидко, як тільки Путін виведе війська з України.
Раніше сьогодні Державний секретар США Ентоні Блінкен також заявив, що без виведення російських військ з України мирний план Китаю не передбачатиме відновлення українського суверенітету і не буде конструктивним.
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