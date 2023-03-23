Лідери ЄС схвалили спільні закупівлі боєприпасів для України

Лідери Європейського Cоюзу схвалили план відправки Україні мільйона артилерійських боєприпасів протягом наступних 12 місяців.

Міністри закордонних справ і оборони ЄС схвалили цей план на початку тижня, а лідери 27 країн-членів блоку дали своє політичне схвалення на саміті в Брюсселі 23 березня.

«Беручи до уваги інтереси безпеки й оборони всіх держав-членів, Європейська рада вітає домовленість щодо термінової доставки в Україну боєприпасів класу «земля-земля» й артилерійських боєприпасів, а також, за запитом, ракет, у тому числі шляхом спільних закупівель і мобілізації належного фінансування», – йдеться в заяві за підсумками зустрічі.

Лідери ЄС також повторили «своє рішуче засудження» агресивної війни Росії проти України, яка є «явним порушенням Статуту ООН», і наголосили на непохитній підтримці Європейським союзом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.

«Росія має припинити свою агресію і негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої сили з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів», – наголошується в заяві.

Лідери країн ЄС також наголосили, що Європейський союз залишається відданим збереженню і збільшенню колективного тиску на Росію, у тому числі шляхом можливих подальших обмежувальних заходів, і продовженню роботи над обмеженням ціни на нафту разом з партнерами.

Президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення подякував лідерам за ініціативу.

22 березня стало відомо, що Іспанія приєднується до угоди Європейського союзу зі спільної закупівлі боєприпасів для України. Таким чином, кількість країн Євросоюзу, які долучилися до спільної ініціативи, збільшиться до 18. Також до неї приєдналася Норвегія