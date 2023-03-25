США звинуватили росіянина у шпигунстві, зборі інформації про війну РФ в Україні, спробах інфільтрувати МКС

Президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати дадуть «потужну» відповідь, щоб захистити американців. Заява прозвучала після того, як американські військові сказали, що завдали авіаударів у східній Сирії у відповідь на атаку, ймовірно проведену за підтримки Ірану.

Виступаючи під час державного візиту до Канади в п’ятницю, Байден сказав, що Сполучені Штати «не прагнуть конфлікту з Іраном, але готові діяти рішуче, щоб захистити наших людей».

"Саме це сталося минулого вечора", - додав він.

Збройні сили США заявили, що в ніч на четвер завдали кількох «точних» авіаударів по цілях у східній Сирії у відповідь на атаку безпілотника, внаслідок якої загинув американський підрядник.

Речник Міністерства оборони США бриг-генерал Патрік Райдер заявив журналістам у Пентагоні в п’ятницю, що ця операція мала на меті «надіслати дуже чітке повідомлення про те, що ми серйозно ставимось до захисту нашого персоналу та швидко й рішуче реагуватимемо на загрози для них».

Він назвав удари "пропорційною та умисною дією, спрямованою на обмеження ризику ескалації та мінімізацію жертв".

Сирійська обсерваторія з прав людини, британська група, яка спостерігає за війною в Сирії, заявила, що 14 людей загинули в результаті ударів США в Сирії.

У п'ятницю офіційні особи США заявили, що кілька безпілотників було запущено в Грін-Віллідж на північному сході Сирії, де також базуються американські війська. Офіційні особи заявили, що в результаті нападів ніхто не постраждав.

Міністр оборони США Ллойд Остін сказав, що удари велись по об'єктах, що використовуються групами, пов'язаними з Корпусом вартових Ісламської революції Ірану.

«Авіаудари були завдані у відповідь на сьогоднішню атаку, а також на серію недавніх атак на сили коаліції в Сирії групами, пов’язаними з КВІР», — сказав Остін.

"Жодне угруповання не завдасть удару по наших військах безкарно", - додав він.

Безпілотник врізався в технічний об’єкт на базі в Хасаці, Сирія, о 13:38. за місцевим часом, згідно з Пентагоном.

У результаті нападу було поранено ще шістьох американців, у тому числі п'ятьох військовослужбовців США. Згідно із заявою американських військових, двом пораненим військовослужбовцям надали допомогу на місці, а ще трьох і американського підрядника було евакуйовано до медичних закладів коаліції в Іраку.

Сполучені Штати мають близько 900 військових у східній Сирії, щоб допомогти силам сирійських курдів запобігти відродженню терористичного угруповання «Ісламська держава».

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі, старший офіцер США та голова Центрального командування США, яке контролює військові операції США на Близькому Сході, попередив законодавців на слуханнях у четвер, що Іран продовжує дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході, підтримує там терористичні групи і проксі-сили.

За словами командувача Центрального командування генерала Еріка Курілли, з січня 2021 року іранські проксі атакували війська США в Іраку та Сирії 78 разів за допомогою безпілотників і ракет.

"Це була серія атак на наші війська та партнерські сили", - сказав Курілла ввечері в четвер.

«Ми завжди вживатимемо всіх необхідних заходів, щоб захистити наших людей, і завжди відповідатимемо у вибраний нами час і в місці. Ми налаштовані на варіанти різного масштабу перед лицем будь-яких додаткових атак Ірану», — додав він.

В статті використано інформацію Associated Press, Reuters і Agence France-Presse.