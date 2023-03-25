Байден: Китай поки не надає зброю Росії

Президент США Джо Байден заперечив повідомлення про те, що Китай, буцімто, надає значні поставки зброї Росії.

"Я чую останні три місяці, що Китай надасть значні поставки зброї Росії, - сказав президент США під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в п'ятницю. - Вони цього поки не зробили. Це не означає, що вони не зроблять цього, але поки вони цього не зробили".

Він також назвав, ймовірно "перебільшеними" деякі повідомлення про зближення Росії та Китаю, однак зауважив, що він не ставиться легковажно, ані до Китаю, ані до Росії.

Байден перебував в Канаді з першим візитом на посаді президента США. У спільній заяві з Трюдо за результатами візиту, лідери держав відзначили спільну підтримку України і засудили російську агресію.

Під час звернення до парламенту Канади в п'ятницю Байден назвав США та Канаду "нерозлучними", Трюдо ж заявив про підтримку України. "Як ви добре знаєте, пане президенте, Канада продовжить рішуче підтримувати Україну, що б для цього не знадобилось", - заявив канадський прем'єр.

Минулого тижня китайський керівник Сі Цзіньпін провів триденний державний візит до Москви, який став виявом солідарності Китаю з Росією в той час, як більшість країн світу засудили загарбницьку російську війну в Україні.

У Білому домі вважають, що Путін конче потребує підтримки Китаю, бо в нього на війні в Україні закінчуються боєприпаси, про це заявив координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в ефірі каналу MSNBC.

«Президенту Путіну потрібен президент Сі, тому що в нього закінчуються боєприпаси, [...] у нього закінчується той інвентар, який йому потрібен для ведення цієї війни, і цілком ймовірно, що він буде шукати додаткової допомоги у Китаю», - сказав представник Білого дому.

Як писав Голос Америки, Генсек НАТО Єнс Столтенберг застеріг Китай від постачання Росії летальної зброї, сказавши, що в НАТО бачили «деякі ознаки того, що був такий запит з боку Росії, і що це питання розглядається в Пекіні китайською владою”.

Уряди США та Європи попередили Китай, що він зіткнеться з серйозними наслідками, якщо вирішить надавати зброю та боєприпаси російським силам.

В статті використано матеріали АFP, Reuters.