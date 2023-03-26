Ядерна риторика Росії є небезпечною та безвідповідальною – НАТО

НАТО розкритикувало Москву за її «небезпечну та безвідповідальну» ядерну риторику через день після того, як президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі.



«НАТО пильне, і ми уважно стежимо за ситуацією. Ми не помітили жодних змін у ядерній позиції Росії, які б змусили нас скоригувати нашу власну», – сказав речник НАТО, якого цитує Reuters.



Він звинуватив Москву в «послідовному» порушенні зобов’язань щодо контролю над озброєннями, включаючи нещодавнє призупинення ядерного договору New START (СНО-3).

Підписуйтесь на наш Telegram канал!

Україна вимагає терміново скликати позачергове засідання Ради безпеки ООН у зв’язку із заявою президента Росії Володимира Путіна про розміщення російської ядерної зброї в Білорусі. Про це йдеться у заяві МЗС України.

Київ очікує «ефективних дій щодо протидії ядерному шантажу Кремля» від постійних членів Радбезу ООН – Франції, Великобританії, США та Китаю.

Як раніше повідомляв Голос Америки, міністерство оборони США заявило, що немає ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю.

«Ми бачили повідомлення про оголошення Росії і продовжуватимемо стежити за цією ситуацією, - йдеться у суботній письмовій заяві прес-служби Пентагона, яку цитує агентство Reuters. - Ми не бачили жодних підстав коригувати нашу стратегічну ядерну позицію, а також жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю. Ми залишаємося відданими колективній обороні альянсу НАТО».

Про свій намір розмістити Росія розмістить тактичну ядерну зброю у Білорусі, Путін заявив в інтервʼю, показаному на телеканалі «Россия-24» 25 березня.

За словами Путіна, білоруський керівник Олександр Лукашенко уже довгий час просив його розмістити таку зброю в країні. Як заявив російський президент, до 1 липня має завершитися будівництво в Білорусі сховища для тактичної ядерної зброї. Крім того, Білорусі передано ракетний комплекс «Іскандер», який може використовувати цю зброю, та літаки, які можуть нести ядерні ракети.

Американський Інститут вивчення війни відкинув заяву Путіна як «інформаційну операцію».