Польща та ЄС обговорили, як збільшити виробництво артснарядів для України

ВАРШАВА, Польща (AP) — Посадовці Польщі та Європейського Союзу в понеділок обговорили виробництво артилерійських боєприпасів у рамках нової програми на 2 мільярди євро (2,2 мільярда доларів) для забезпечення України у її війні проти російських військ і для поповнення європейських запасів, що скорочуються.

Комісар ЄС із питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон відвідав завод з виробництва боєприпасів DEZAMET S.A. у м. Нова Деба на південному сході Польщі у супроводі польського прем’єр-міністра Матеуша Моравецького та міністра оборони Маріуша Блащака.

Візит відбувся лише через кілька днів після того, як Брюссель оголосив про програму відшкодування країнам, які надають Україні артилерійські боєприпаси, з фонду в 1 мільярд євро (1,1 мільярда доларів). Програма також має на меті витратити однакову суму на збільшення виробництва в 11 країнах із такими виробничими потужностями.

Бретон сказав, що ЄС «рішуче налаштований» швидко зробити те, що необхідно у світлі конфлікту, який, як очікується, затягнеться. Він також закликав інші країни ЄС якнайшвидше передати Україні боєприпаси.

Моравецький сказав, що боєприпаси – це те, що найбільше потрібно Збройним силам України, а Київ має отримати мільйон снарядів пізніше цього року.

За його словами, Україна використовує до 6 тис. артилерійських снарядів щодня, на відміну від російських військ, які використовують 50 тис. різних видів боєприпасів на день.

Офіційні особи заявили, що Європі необхідно терміново збільшити виробництво боєприпасів, і закликали країни-члени ЄС передати свої наявні запаси Україні.

Російські війська продовжують обстрілювати райони на частково окупованому сході України Донецької області, вбиваючи та ранячи мирних жителів.