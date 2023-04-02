Кремль може змінити військове командування через провал зимового наступу - ISW

Росія незабаром може змінити своє вище військове командування через невдалий зимовий наступ в Україні. Про це, вказуючи на зростання припущень з боку російських воєнних блогерів, пише американський аналітичний центр ISW.

Експерти центру й раніше вважали, що російський зимовий наступ навряд чи буде успішним "через постійні невдачі російського командування зрозуміти часові та просторові співвідношення, пов’язані з такою кампанією".

Також там оцінюють, що Кремлю "бракуватиме бойової потужності, необхідної для підтримки більш ніж однієї великої наступальної операції в Донецькій і Луганській областях, а тривалі кампанії вербування в Росії та на окупованих українських територіях можуть свідчити про те, що Росія готується до нестачі резервів". 1 квітня в Росії розпочався піврічний призов, найбільший з 2016 року.

ISW відзначає, що численні російські, українські та західні джерела засвідчили, що російський зимовий наступ не зміг досягти мети Кремля повністю захопити Донецьку та Луганську області до 31 березня. При цьому російські війська продовжували розбудовувати оборону на окупованому півдні України.

Нині Генштаб ЗСУ повідомив, що "найгарячішими залишаються бої за райони населених пунктів Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка". А "не маючи бажаних результатів на полі бою, ворог продовжує цинічно вести війну проти мирних громадян", завдаючи ударів балістичними ракетами по цивільних об’єктах міста Дружківка та Авдіївка Донецької області.

Тим часом британська військова розвідка відзначає, що "хоча Росія зазнала до 200 000 втрат після свого повномасштабного вторгнення в Україну, значна кількість із них сталася через небойові причини", серед яких неправильне поводження зі зброєю, дорожньо-транспортні пригоди та переохолодження, а також зловживання алкоголем.