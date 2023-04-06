Суд в Лос-Анджелесі зобов’язав Стормі Деніелс виплатити Дональду Трампу понад 120 тисяч доларів адвокатських витрат

Дев’ятий окружний апеляційний суд США в Лос-Анджелесі у вівторок виніс рішення на користь колишнього президента США Дональда Трампа, зобов’язавши зірку фільмів для дорослих Стормі Деніелс сплатити Трампу майже 122 тисячі доларів адвокатських витрат за невдалий позов про наклеп, повідомляє NPR.

Це рішення юридично не пов’язане з розслідуванням окружного прокурора Мангеттену, в рамках якого у вівторок Трампу було висунуто кримінальні звинувачення за 34 пунктами, пов'язаними з виплатою 130 000 доларів порноактрисі Деніелс перед його перемогою на президентських виборах 2016 року, щоб змусити її замовкнути про нібито побачення з ним десять років тому.

Деніелс стверджує, що у неї був роман із Трампом у 2006 році, а потім вона отримала гроші від юридичної команди Трампа, щоб уникнути оприлюднення історії. Трамп заперечував зв'язок з Деніелс, але згодом визнав, що відшкодував своєму тодішньому адвокату Майклу Коену гроші, які той передав актрисі.

Деніелс, чиє справжнє ім’я Стефані Кліффордс, намагалася подати до суду на Трампа за наклеп у 2018 році, коли Дональд Трамп назвав один з облікових записів Деніелс «шахрайством, яке підігрує фейковим новинам».

Федеральний суддя С. Джеймс Отеро тоді відхилив позов, заявивши, що твіт Трампа є «риторичною гіперболою», яка «зазвичай асоціюється з політикою та публічним дискурсом» і захищена Першою поправкою до Конституції США. Деніелс намагалася оскаржити це рішення у 2022 році, заявивши, що її тодішній адвокат Майкл Авенатті подав позов про наклеп «без її дозволу та всупереч її бажанням». Але суддя виніс рішення проти неї, що зобов’язувало її виплатити гонорари команди захисту Трампа.

Згодом Деніелс подала клопотання про скасування виплати юридичних витрат Трампа. У вівторок суд частково відхилив її останній запит, що лише збільшило суму, яку вона має сплатити.

Деніелс стверджувала, що запит про сплату гонорару юристів Трампа був «необґрунтованим і надмірним», заявивши, що над апеляцією працювала забагато юристів, вони виконували дублюючі завдання, і попросила зменшити гонорари.

«Загалом наша фірма отримала понад 600 000 доларів адвокатського гонорару в безпідставному судовому процесі, ініційованому Стормі Деніелс», — написала адвокатка Трампа Харміт Діліон у твіттері.

Після того, як минулого року апеляційний суд виніс рішення проти неї, Деніелс написала у Twitter: "Я радше піду до в'язниці, але не заплачу ані пенса".