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Суд в Лос-Анджелесі зобов’язав Стормі Деніелс виплатити Дональду Трампу понад 120 тисяч доларів адвокатських витрат
Дев’ятий окружний апеляційний суд США в Лос-Анджелесі у вівторок виніс рішення на користь колишнього президента США Дональда Трампа, зобов’язавши зірку фільмів для дорослих Стормі Деніелс сплатити Трампу майже 122 тисячі доларів адвокатських витрат за невдалий позов про наклеп, повідомляє NPR.
Це рішення юридично не пов’язане з розслідуванням окружного прокурора Мангеттену, в рамках якого у вівторок Трампу було висунуто кримінальні звинувачення за 34 пунктами, пов'язаними з виплатою 130 000 доларів порноактрисі Деніелс перед його перемогою на президентських виборах 2016 року, щоб змусити її замовкнути про нібито побачення з ним десять років тому.
Деніелс стверджує, що у неї був роман із Трампом у 2006 році, а потім вона отримала гроші від юридичної команди Трампа, щоб уникнути оприлюднення історії. Трамп заперечував зв'язок з Деніелс, але згодом визнав, що відшкодував своєму тодішньому адвокату Майклу Коену гроші, які той передав актрисі.
Деніелс, чиє справжнє ім’я Стефані Кліффордс, намагалася подати до суду на Трампа за наклеп у 2018 році, коли Дональд Трамп назвав один з облікових записів Деніелс «шахрайством, яке підігрує фейковим новинам».
Федеральний суддя С. Джеймс Отеро тоді відхилив позов, заявивши, що твіт Трампа є «риторичною гіперболою», яка «зазвичай асоціюється з політикою та публічним дискурсом» і захищена Першою поправкою до Конституції США. Деніелс намагалася оскаржити це рішення у 2022 році, заявивши, що її тодішній адвокат Майкл Авенатті подав позов про наклеп «без її дозволу та всупереч її бажанням». Але суддя виніс рішення проти неї, що зобов’язувало її виплатити гонорари команди захисту Трампа.
Згодом Деніелс подала клопотання про скасування виплати юридичних витрат Трампа. У вівторок суд частково відхилив її останній запит, що лише збільшило суму, яку вона має сплатити.
Деніелс стверджувала, що запит про сплату гонорару юристів Трампа був «необґрунтованим і надмірним», заявивши, що над апеляцією працювала забагато юристів, вони виконували дублюючі завдання, і попросила зменшити гонорари.
«Загалом наша фірма отримала понад 600 000 доларів адвокатського гонорару в безпідставному судовому процесі, ініційованому Стормі Деніелс», — написала адвокатка Трампа Харміт Діліон у твіттері.
Після того, як минулого року апеляційний суд виніс рішення проти неї, Деніелс написала у Twitter: "Я радше піду до в'язниці, але не заплачу ані пенса".
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- Голос Америки
ФБР: Китай може готуватись захопити Тайвань і зустріти санкції Заходу
За війною в Україні спостерігають і вчаться з неї не лише Сполучені Штати, але і, наприклад, Китай, поведінка якого свідчить про можливі плани захопити Тайвань.
Про це директор ФБР Крістофер Рей сказав у розмові із аудиторією Техаського університету A&M.
“Підказкою” про наміри Китаю Рей вважає поведінку країни щодо економіки – там намагаються пом’якшити вплив потенційних санкцій, що можуть бути застосовані у разі агресії, - цитує посадовця CNN.
CNN також наводить вислів директора ФБР про те, що саме вплив санкцій на російську економіку є одним з найважливіших уроків, які Китай намагається засвоїти сьогодні із війни Росії проти України та реакції Заходу на неї.
Крім того, Крістофер Рей висловився про росіян, які, на його думку, не задоволені ходом війни проти України. Зокрема до незадоволений війною Рей включив і співробітників російської розвідки.
“У розвідці є багато «незадоволених росіян», яких ФБР хотіло б завербувати”, - цитують журналісти Рея.
На 12 квітня запланована зустріч із техаськими академічними колами і у директора ЦРУ Вільяма Бернса. Він виступить з доповіддю під назвою «Оцінка світових загроз з точки зору ЦРУ».
Раніше директор ФБР наголошував на зростаючій загрозі з боку Китаю. Зокрема, під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія, говорив про китайську програму застосування штучного інтелекту, яка “буде використана країною для більшої шкоди, ніж користі”, - цитує посадовця ABC.
Зокрема, Рей висловив застереження, що Китай за допомогою штучного інтелекту просуватиме репресії “не тільки вдома, на материковому Китаї, але все частіше для експорту по всьому світу”.
А під час виступу у комітеті Палати представників США Крістофер Рей заявляв, Китай “викрав більше ділових і особистих даних американців, ніж усі інші країни разом узяті”.
- Голос Америки
США проведуть у Європі щорічні військові навчання, щоб "гарантувати союзникам захист континенту від агресії"
США проведуть масштабні щорічні військові навчання Defender 23 у Європі та Африці за участі 26 країн-союзників, повідомила заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.
Вона розповіла, що маневри стартуватимуть 22 квітня й триватимуть майже два місяці, участь у них візьмуть 9 тисяч військовослужбовців США та близько 17 тисяч військовиків з інших держав, зокрема ЄС, Великої Британії, Молдови, Румунії, Вірменії та Грузії.
Навчання будуть "зосереджені на стратегічному розгортанні Збройних сил США, використанні готових запасів армії та взаємодії з європейськими союзниками та партнерами", сказала Сінгх.
Навчання Defender 23 проводяться під керівництвом Сухопутних сил США в Європі та Африці з 2021 року. Вони "покликані продемонструвати здатність американських військ швидко розгортати надійні війська та обладнання, щоб гарантувати союзникам стримування тих, хто може загрожувати миру в Європі, та захист континенту від агресії" і показати "здатність вести широкомасштабні наземні бойові операції на кількох театрах бойових дій на підтримку НАТО", повідомляє Міноборони США.
Напередодні у Пентагоні розповіли, що зараз триває закупівля обладнання, необхідного для початку тренувань українців на бойових танках Abrams, а до нового пакету військової допомоги США для України у 2,6 мільярда доларів увійдуть мобільні реактивні системи з лазерним наведенням допоможуть українцям протидіяти дронам-камікадзе, зокрема іранським Shahed.
- Голос Америки
Економіка України зростає, попри спустошливу війну - Світовий банк
Економіка України зросте на 0,5% цього року, після падіння на 29,2% минулого року, коли відбулась ескалація російської війни проти України. Такий прогноз оприлюднив Світовий банк.
А от ціна відбудови та відновлення України зросла до 411 мільярдів доларів, через спустошливий вплив війни - це вдвічі перевищує обсяги економіки України 2021 року.
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Серед факторів, які, незважаючи на війну, сприяють зростанню в банку назвали поновлення роботи портів на Чорному морі та торгівлі зерном, а також підтримка міжнародних донорів.
Світовий банк також покращив оцінки зростання економіки Європи та Центральної Азії з 0,1% до 1,4% цього року, але відзначив, що війна Росії в Україні продовжує негативно впливати на економіку регіону.
В Світовому банку також прогнозують високу інфляцію в регіоні - до 15,9% та
У випадку ескалації війни, спричиненої російським вторгненням до України, зростання уповільниться. Негативними факторами також можуть стати подальше зростання цін на продукти харчування та енергоресурси, або через розростання банківської кризи.
- Голос Америки
Швеція: досі невідомо, хто відповідальний за вибухи на трубопроводах "Північного потоку"
Швеція заявила про складнощі розслідування вибухів, які кілька місяців тому пошкодили російські трубопроводи на дні Балтійського моря "Північний потік" 1 та 2.
Шведський прокурор Метс Люнгквіст, який веде слідство вказав на складнощі для слідства: "Йдеться про злочин, чиї обставини важко розслідувати. Вибухи стались на глибині 80 метрів на дні Балтійського моря".
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Посадовець додав, що інцидент є полем для спроб впливу, але "ці дискусії не впливають на слідство, яке базується на фактах та інформації, отриманих в результаті аналізу, дослідження місця злочину та співпраці з владою Швеції та інших країн".
Слідство раніше встановило, що йдеться про акт "масштабного саботажу".
Участь держави у вибухах є "абсолютно основним сценарієм", заявив в четвер прокурор в телефонному інтерв'ю Reuters.
В статті використано матеріали Reuters
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