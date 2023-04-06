Греція надасть Україні більше артилерії і боєприпасів, але не танки

За підсумками кількох візитів до Росії колишній командувач армією США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Марк Гертлінг назвав причини, чому російська армія не зможе досягнути рівня американських військ.

Про це колишній посадовець розповів під час однієї із зустрічей в рамках обговорень “Переналаштований світ: наслідки війни Росії проти України”, організованих програмою Російських та євразійських досліджень Університету Джорджа Мейсона.

Під час віртуальної зустрічі зі студентами універистету та ширшою аудиторією Гертлінг згадав про зустрічі з російським командувачем сухопутних сил, коли Гертлінг командувавав армією США в Європі. Після взаємних візитів і оглядин військового вишколу російський колега звернувся до нього із прямим запитанням: “Скажи мені, як я можу допомогти своїй армії стати такою ж хорошою, як твоя (американська, - ред)?”.

“Це питання мене вразило, - каже Гертлінг. – Я секунду подумав, а потім сказав, генералу: я не думаю, що ви це зможете. У вас корумпований уряд”.

Марк Гертлінг згадував, як в рамках побудови довіри між США і Росією після розвалу Радянського Союзу відбувалися взаємні візити на військові бази.

«Росіяни оглядали наші потужності у Європі, а ми відвідували Росію у рамках програми на кшталт “Партнерство заради миру”, що, правда, не мала надто успішного результату. Це була спроба зблизити США і Росію. Під час візиту до російських військ я дізнався чимало», – згадує генерал у відставці.

За його словами, програма 10-денного візиту була дуже насиченою, але його цікавили не тільки на навчальні заходи і демонстрація можливостей, але і умови життя військових у казармах, їхні навчальні бази, автопарки.

Це було більше шоу, аніж справжня підготовка військових

«У 2011 році, порівняно з трьома попередніми візитами, я бачив, що російська армія продовжує погіршуватися. Їхнє керівництво було поганим від молодшого рівня аж до старшого. Як і їхнє навчання», – вважає Гертлінг, який пояснює цим, зокрема, поразки російського війська в Україні.

Корупція і "дуже погана підготовка лідерства”

Крім того, Гертлінг назвав й інші причини - корупція всередині самої армії в Росії, коли посадовці “просто привласнюють гроші, виділені на оборону” та “дуже погана підготовка лідерства”.

Генерал-лейтенант додав, що на тренувальних майданчиках, які росіяни показали американським колегам під час візиту, була «показуха», а не реальні навчальні заходи.

"Це було більше шоу, аніж справжня підготовка військових", - сказав Гертлінг.

Він також наголосив, що в російській армії не придіяли достатньо уваги підготовці військових – фізичній і моральній. Більшість так звааних «елітних» військ не були професійними, їхньою головною мотивацією були вищі зарплати.

“Таким є моє ставлення до спецоперацій у російській армії. Вони кращі за деякі інші сили, але на мій погляд, це не дає їм багато переваг. Вони [російські військові, - ред.] здебільшого не кар’єрні чи професійні військові. Вони просто добровільно йдуть у спецпризначенці, щоб отримати додаткову платню. Тож не дивіться на них, як на еліту, якими ми їх завжди вважали”, - підсумовує генерал.

“Ви не є елітою лише тому, що кажете, ніби маєте елітні війська. Ще коли я був підполковником, мені довелося зустрічатися з деякими спецназівцями [з Росії, - ред]. Вони навіть близько не були елітою. Насправді вони були досить погані. З точки зору польової дисципліни зокрема”, – сказав колишній американський командувач.

Війна в Україні як підтвердження

Війна в Україні підтверджує це враження, каже Гертлінг. За його словами, доказами є і можливість десантної операції в Одесі на початку війни, яка так і не відбулася, а також матеріальні об’єкти, рештки обладнання, які привозять для аналізу із поля битви - усе разом вказує на недостатній рівень підготовки російських військ.

Вони просто добровільно йдуть у спецпризначенці, щоб отримати додаткову платню. Тож не дивіться на них, як на еліту, якими ми їх завжди вважали

Під час того ж виступу генерал Гертлінг, як повідомляв Голос Америки, висловив упевненість, що у результаті очікуваного контрнаступу України цієї весни українським військам вдасться звільнити значну частину української території, яку зараз окупували російські сили, але це буде надзвичайно складним завданням.