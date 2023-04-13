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Лубінець: у розвідці вже «приблизно знають», хто і де стратив українського військового
В українській розвідці вже «приблизно знають», хто міг жорстоко стратити чоловіка на відео, яке масово поширюють у мережі, і який може бути українським військовополоненим, заявив в ефірі програми «Свобода.Ранок» (проєкт Радіо Свобода) уповноважений із прав людини в Україні Дмитро Лубінець.
«У мене вчора було спілкування з нашими розвідувальними органами. За їхніми припущеннями, вони приблизно знають, хто це зробив, в якій місцевості, і хто безпосередньо в цьому брав участь, в тому числі, хто безпосередньо був виконавцем», – сказав Лубінець.
Разом з тим, на уточнювальне питання ведучого Олега Галіва, чи йдеться саме про найманців ПВК «Вагнер», Дмитро Лубінець не дав відповіді:
«Це вже деталі, які я публічно не можу розповсюджувати. Але можу сказати, що, на мій погляд, наша розвідка спрацювала максимально ефективно».
У ГУР наразі не озвучували даних, про які заявив омбудсмен. Напередодні представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що перевірка відео, на якому, ймовірно, російські військові жорстоко страчують українського полоненого, його змісту, локації, ще триває.
Засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін повідомив 12 квітня, що зв’язався з колишнім найманцем ПВК «Вагнер» Андрієм Медведєвим, який втік до Норвегії, і він упізнав своїх товаришів по службі на відеозаписі, на якому, ймовірно, російські військові відрізають голову українському військовослужбовцю.
Лубінець також зазначив, що, на його погляд, міжнародних механізмів покарання тих, хто вчинив цей злочин, немає. Однак, такі механізми, вважає Лубінець, є в ЗСУ та української розвідки.
Відео, на якому, ймовірно, російські військові катують українського полоненого і відрізають йому голову, поки він ще живий, з’явилося у соцмережах увечері 11 квітня. Де і коли зняте відео – невідомо, з кількості зелені можна припустити, що йдеться про літо. Радіо Свобода наразі не може встановити походження відео.
Після оприлюднення відео Служба безпеки України почала розслідування за статтею про порушення законів і звичаїв війни.
МЗС України закликало Міжнародний кримінальний суд «звернути увагу» на відео зі стратою полоненого.
Американський телеканал СNN повідомив, що протягом тижня з’явилося два таких відео, на яких, ймовірно, показане обезголовлення українських солдатів, зняті вони під час окремих подій, зокрема одне з них нещодавно, ймовірно, біля Бахмута.
Згідно з Женевською конвенцією, страти або жорстоке поводження з військовополоненими є воєнними злочинами.
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Тисячі новоприбулих українців у США до 18 квітня мають здати свої податкові звіти. Дехто від цього може отримати вигоду
До 18 квітня більшість американських громадян повинні подати свої податкові звітності та сплатити податки. Українцям, які приїхали до США у 2022 році чи раніше, варто подавати декларації про доходи, навіть якщо вони були нижчі за мінімальний рівень оподаткування, у коментарі Голосу Америки розповіли експертки та пояснили чому це важливо і може бути фінансово вигідно.
Як повідомляв раніше Голос Америки, це може бути актуально для тисяч українців, адже тільки за програмою United for Ukraine до США приїхали понад 118 тисяч людей з України.
Податковий сезон як "час винагороди"
Сплачувати податки за 2022 рік повинні усі жителі США (за винятком деяких іноземних дипломатів), якщо їхній дохід перевищує суми від 12,950 до 28,700 доларів - залежно від віку й сімейного статусу. Люди, які мають дохід від самозайнятості, зобов’язані звітувати про свої доходи та подавати податки, якщо заробили за рік принаймні 400 доларів США.
Зазвичай із кожної виплати працівникові, протягом всього року, частина коштів відраховується на податок. Однак рівень цих виплат найчастіше обирають роботодавець і сам працівник. Під час подання податкової декларації з січня по середину квітня наступного року відбувається обрахування сплачених податків. Після цього, платник податків або має доплатити уряду суму недоплачених податків, або може отримати повернення коштів, якщо виявиться, що протягом року він заплатив більше, ніж потрібно.
Значна частка американців переплачує податки протягом року і розраховує у квітні отримати певну суму від уряду назад.
Саме очікування таких виплат від уряду штату і чи федерального уряду робить податковий сезон "часом несподіваної винагороди", - пише видання The New York Times. Інші ж чекають на цей час із тривогою, адже муситимуть доплачувати державі.
Декларувати доходи варто у будь-якому випадку, навіть якщо рівень доходів нижчий, аніж той, що підлягає оподаткуванню.Оксана Дорошенко
Щоб не пропустити можливість отримати певні виплати від уряду, ліцензована податкова спеціалістка з Каліфорнії Оксана Дорошенко у коментарі Голосу Америки порадила усім новоприбулим з України декларувати доходи у будь-якому випадку, навіть якщо вони у 2022 році були нижчим, аніж установлені для оподаткування межі.
Часто у США податкові декларації подають за допомогою професійних податкових бухгалтерів, також можна скористатись безкоштовними чи платними сервісами для самостійного заповнення декларації. При цьому фахівці з оподаткування можуть підказати нюанси, які легально можуть оптимізувати суму податку, а також збільшити суму податкового кредиту.
Яким би не був ваш статус у США, держава очікує, що ви сплачуватиме податки.Ляриса Райфел
"Яким би не був ваш статус у США, але якщо маєте номер соціального страхування (SSN), то держава очікує, що ви сплачуватиме податки", – розповіла Голосу Америки віце-президентка з фінансів у компанії програмного забезпечення "Arcules" Ляриса Райфел, президентка Українського культурного осередку у Лос-Анджелесі.
Особливо експертка наголошує на важливості своєчасної податкової звітності для емігрантів, які планують залишатися в Сполучених Штатах. "Я б сказала – не боятися, - радить Ляриса Райфел, - є дуже багато українців в Америці, які тут прожили вже 10-15 років, варто просто просити поміч. Головне - не проігнорувати [кінцевий термін подання податкової декларації, - ред.]".
До слова, за несплату податків передбачені штрафи і пеня. В окремих випадках ухилення від податків відкривають кримінальні провадження. За несвоєчасну сплату або подання недостовірної інформації податкова служба може заморозити банківські рахунки або вилучити гроші із заробітної плати, - розповіла під час прямого ефіру на платформі Settle In for Ukrainians Марія Сігалас, експертка International Rescue Committee.
Будівництво, "мувінг", ІТ, вокал – українці заробляють кошти у різних сферах
З досвіду спілкування з українцями, які прибули до США, рятуючись від війни, обидві експертки називають численні сфери, де торік заробляли українці. Це і фізична робота на будівництві, а також робота з догляду за дітьми та людьми літнього віку. Дехто влаштувався і на висококваліфіковані посади. Частина новоприбулих уже заснували власний бізнес. За словами Ляриси Райфел, це, наприклад, компанії із вантажних перевезень та допомоги з переселенням (так званий "мувінг") або маленькі компанії із скошування трави та послугами догляду за садом.
Клієнти Оксани Дорошенко цього року сплачують податки із доходів, отриманих у сфері ІТ-технологій, фотосправи, дизайну. Чимало клієнтів, каже Дорошенко, саме у Лос-Анджелесі знайшли себе у творчій сфері - приїхавши за так званими “візами для талантів” (візи типу О1), заробляють у музичній сфері.
"Українці Каліфорнії, з якими я розмовляла на тему оподаткування, уже майже всі добре знають, як подавати декларації, - каже Ляриса Райфел. - Вони шукають інформацію онлайн, дізнаються, відчувається, що хочуть все зробити чітко, щоб мати нагоду залишитися в Америці. Це демонструє повагу до країни, у якій ти живеш і працюєш".
Раніше Голос Америки вже публікував досвід самостійного заповнення декларації.
Податкові знижки на утеплення житла, електромобілі і курси для педагогів
Також платники податків можуть скористатися податковим кредитом на витрати з поліпшення житла, пов’язані з енергоефективністю, або розраховувати на податковий кредит до 7500 доларів у разі покупки нових електромобілів тощо.
Вперше цього сезону зросла податкова знижка, яку в США можуть отримати педагоги – від дитячого садка до вчителів 12 класу. Вони зможуть отримати компенсацію за раніше не відшкодовувані витрати, як-от книги, обладнання та курси, пов’язані з їхньою роботою.
Заспокоєння "податкового стресу": шанси на перевірку становлять менше половини відсотка
У сезон "податкових дедлайнів" місцеві видання збирають поради фахівців, як упоратися зі стресом та тривожність. Так, The New York Times, цитуючи експертів, радить, як протистояти емоціям, пов’язаним із грошима. Оскільки, за опитуванням Американської психологічної асоціації, 65% американців вважають гроші основним джерелом стресу.
Шанси потрапити під податкову перевірку становлять близько 0,38%.Сиракузький університет, штат Нью-Йорк
За інформацією видання, серед американців досить поширений страх перевірки поданих декларацій. "Для заспокоєння" NYT наводить дослідження Сиракузького університету, за яким шанси потрапити під перевірку становлять лише близько 0,38%.
За дослідженням, у 2022 фінансовому році ймовірність того, що агент податкової служби перевірить мільйонера, становили лише 1,1%. У результаті було перевірено ледве більше одного з кожних 100 мільйонерів (загалом у США торік було подано понад 165 мільйонів податкових декларацій).
Замість особистих перевірок податкова система США все більше покладається на високоавтоматизовані процеси надісланих поштою чи заповнених онлайн декларацій ("заочна перевірка"). Іноді декларантам надходить прохання надати додаткову інформацію до певних пунктів.
Аналітики Сиракузького університету також підрахували, що податкова служба США "перевіряє найбідніші сім’ї у п’ять разів частіше, ніж усі інші".
Експерти, з якими спілкувався Голос Америки, закликають не зволікати та подавати податкові декларації вчасно.
Податкові декларації у США цього року потрібно подати до 18 квітня, але для регіонів, де стались руйнівні природні катаклізми, термін продовжили до 16 жовтня. Ця дата стосується більшої частини Каліфорнії, окремих територій штатів Алабама та Джорджія. Частина платників податків також можуть звернутися з проханням відтермінувати звітність, наприклад, до 15 травня. Цього року звернутися по продовження кінцевого терміну декларування можуть близько 20 мільйонів людей, - очікує податкова, за інформацією видання NYT.
А також видання цитує поради для сімей від Меган Маккой, доцентки кафедри особистого фінансового планування Університету штату Канзас. Щоб уникнути конфліктів на основі фінансів у особистому житті пари, науковиця пропонує партнерам детально поділитися "грошовими історіями" та відповідати по черзі на такі запитання:
- хто оплачував рахунки у вашій родині?
- який ранній спогад про гроші викликає у вас найбільше сорому та найбільше гордості?
- що ваші батьки робили з грошима, чого ви самі ніколи б не зробили?
Українські дедлайни для іноземних доходів переселенців
Українцям, які втікали від війни та, зупинившись у котрійсь з країн, заробляли там кошти та/або отримували грошову допомогу, слід мати на увазі положення Податкового кодексу України про іноземні доходи. Так, представниця комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна нещодавно нагадала у Telegram, що "не зважаючи на війну, декларувати доходи українським біженцям потрібно".
Декларацію необхідно подати до 1 травня 2023 року, - інформує Южаніна, - за встановленою формою разом з додатками.
Опісля, до 1 серпня включно, треба сплатити податкові зобов’язання.
Допомогу від іноземних держав та компаній слід вказати як іноземні доходи, але податок на доходи і військовий збір із таких сум не сплачують.Ніна Южаніна
При цьому допомогу, отриману від іноземних держав та компаній, слід вказати як іноземні доходи, але податок на доходи і військовий збір із таких сум не сплачують, - каже Южаніна.
Натомість інші доходи, крім допомоги, отримані за кордоном, будуть оподатковані в Україні за ставкою 18% та військовий збір 1,5% додатково.
За інформацією ООН, понад 5 мільйонів українців звернулися по тимчасовий прихисток у Європі. Нагадаємо, між Україною та іншими державами діють 72 міжнародні двосторонні конвенції про уникнення подвійного оподаткування (у тому числі зі США).
Для громадян України, які тільки шукають роботу в США або, наприклад, отримали відмову у працевлаштуванні через громадянство або імміграційний статус, радять ознайомитись з офіційною інформацією про запобігання усім видам дискримінації стосовно українців у США.
Ми «не васали», а «надійні союзники США», каже Франція
Французький президент Еммануель Макрон сказав, що він і далі наполягає, щоб Європа загалом і Франція зокрема дотримувалися самостійної політики, зберігаючи союзницькі відносини з Америкою.
Макрон був змушений вдаватися до додаткових роз’яснень після того, як його інтерв’ю минулого тижня викликало застереження і навіть критику.
В питанні України ми хочемо, щоб Китай не постачав Росії зброю. Це було ключове послання президента Макрона президентові СіБруно Ле Мер
В тому інтерв’ю журналістам французької газети Les Echos та Politico Europe під час візиту в Китай він говорив про загострення кризи довкола Тайваню і зауважив: «Найгірше було б вважати, що ми - європейці у цьому питання повинні стати послідовниками і брати приклад з політики США та з надмірної реакції Китаю».
Представник Білого дому після появи того інтерв’ю наголосив, що Сполучені Штати впевнені в «чудових двосторонніх відносинах з Францією», а також підкреслив позитивні особисті взаємини президента Байдена з французьким президентом.
Еммануель Макрон знову повернувся до теми 12 квітня, відповідаючи на запитання під час пресконференції у Нідерландах, де він наголосив на своїй ідеї «стратегічної автономії» Європи і заявив, що бути союзниками не означає, що хтось має бути підлеглим.
«Лише тому, що ми союзники, лише тому, що ми діємо разом і вирішуємо як діяти, не означає, що ми не маємо права думати самостійно, і що ми будемо йти слідом найбільш крайніх осіб в країні, яка є нашою союзницею», - сказав він на спільній пресконференції з нідерландським прем'єр-міністром Марком Рютте.
Французький керівник заявив, що позиція Франції і європейців щодо Тайваню єдина, і що вона полягає у бажанні зберегти чинну ситуацію, дотримуючись політики «одного Китаю» і прагнучи знайти мирне врегулювання тайванського питання.
«Якщо ми поглянемо на факти, то Франції нема потреби приймати повчання ні від кого, ні щодо українського театру дій, ні щодо театру дій в Сахелі (в північноафриканському регіоні), ні щодо Тайванського театру», - наголосив Макрон.
Міністр економіки Франції Бруно Ле Мер також повторив цього тижня: «Ми тверді й надійні союзники Сполучених Штатів Америки і ми маємо намір надалі бути міцними й надійними союзниками Сполучених Штатів Америки. Не створюйте стосовно цього непорозумінь...»
Урядовець нагадав, що президент Макрон перед поїздкою в Китай телефонував президентові Байдену для «глибокої координації» французької та американської позиції стосовно Китаю.
«Ми прагнемо взаємодії з Китаєм, бо вважаємо це найкращим способом досягнення конкретних результатів від взаємин з Китаєм. Лише погляньте на результати цього візиту Еммануеля Макрона в Китай. В питанні України ми хочемо, щоб Китай не постачав Росії зброю. Це було ключове послання від президента Макрона президентові Сі, коли він був у Пекіні. Я вважаю це корисним і вчасним посланням», - сказав Бруно Ле Мер.
Еммануель Макрон також сказав у Нідерландах, що він не буде коментувати їдкі зауваження колишнього президента США Дональда Трампа, який сказав, що французький керівник підлабузнювався до китайського.
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