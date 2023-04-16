Країни з G7 утворили альянс для витіснення Росії з міжнародного ринку ядерної енергії

США, Канада, Велика Британія, Франція та Японія утворили альянс, спрямований на витіснення Росії з міжнародного ринку ядерної енергії. Такої домовленості було досягнуто під час Форуму з ядерної енергетики на полях саміту G7 у Японії.

П’ять країн використовуватимуть відповідні ресурси та можливості секторів цивільної ядерної енергетики, щоб підірвати вплив Росії на ланцюги постачань. Ця угода підтримуватиме стабільне постачання палива для потреб сьогоднішнього дня, а також гарантуватиме безпечну та надійну розробку палива для передових реакторів завтрашнього дня, йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті британського зовнішньополітичного відомства.

Там додається: "Ця угода буде використана як основа для того, щоб повністю витіснити Путіна з ринку ядерного палива, і зробити це якомога швидше, щоб відрізати для нього ще один спосіб фінансування свого варварського нападу на Україну та фактично залишити Росію осторонь".

Виступаючи на зустрічі міністрів енергетики G7 глава британського енергетичного відомства Грант Шаппс сказав, що це, поряд з інвестиціями в чистіші, дешевші та безпечніші відновлювані джерела енергії, стане ключовою частиною енергетичної незалежності Великобританії.

Раніше видання Politico писало про те, що через рік від початку повномасштабної російської війни в Україні Європа на шляху до того, щоб позбутися своєї залежності від російського викопного палива, але, здається, не може повторити цей успіх із ядерною енергією.

Оскільки конкуренція в глобальному ядерному секторі припинилась після холодної війни, побудовані у ЄС радянські реактори залишаються залежними від спеціально виготовленого палива з Росії. За дослідженням Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI), вартість імпорту пов’язаних з Росією ядерних технологій і палива в усьому світі минулого року зросла до понад 1 мільярда доларів. У ЄС вартість ядерного експорту Росії впала в деяких країнах, таких як Болгарія та Чехія, але зросла в інших, включаючи Словаччину, Угорщину та Фінляндію, показали дані RUSI, якими поділилися з Politico.