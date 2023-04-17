США засудили вирок російському опозиціонеру Кара-Мурзі за антивоєнні виступи

Сполучені Штати засуджують вирок російському опозиціонеру Володимиру Кара-Мурзі про 25 років за ґратами за виступи проти загарбницької війни російського уряду проти України.

"Пан Кара-Мурза є ще однією мішенню ескалації кампанії репресій російського уряду. Ми знову закликаємо звільнити пана Кара-Мурзу, а також звільнити понад 400 політичних в’язнів у Росії", - йдеться у повідомленні Держдепу.

В американському зовнішньополітичному відомстві підтвердили солідарність з Кара-Мурзою та "всіма відважними прихильниками світлого майбутнього для Росії, яких несправедливо утримують, включаючи Олексія Навального, Іллю Яшина та багатьох інших, які служать своїй країні та своїм співгромадянам великою особистою ціною, сміливо стоячи за права людини та основні свободи".

Там також заявили, що приєднуються до сімей, друзів і прихильників цих російських політв'язнів з вимогою негайно їх звільнити.

Нагадаємо, 17 квітня Московський міський суд засудив Володимира Кара-Мурзу, якого звинуватили в державній зраді, у поширенні фейків про російську армію та у співпраці з небажаною організацією до 25 років колонії суворого режиму, повідомляє Радіо Свобода. Це більше, ніж максимальний термін за статтею про державну зраду (20 років), таке стало можливим завдяки звинуваченню політика в інших злочинах.

Коментуючи вирок, опозиціонер сказав: "25 років – це найвищий бал, який я міг отримати за те, що я робив, у що я вірю як громадянин, як патріот, як політик. Виходить, я робив усе правильно", – передала слова Кара-Мурзи його адвокатка Марія Ейсмонт.

Процес щодо Кара-Мурзи-молодшого розпочався у березні та проходив у закритому режимі, оскільки матеріали кримінальної справи засекречені. Судив політика суддя Сергій Подопригоров, включений до "список Магнітського" у США. Володимир Кара-Мурза активно лобіював ухвалення "списку Магнітського". Участь у його складанні входить до складу звинувачення щодо опозиціонера.

Посолка США в Росії Лінн Трейсі заявила, що "кримінальне переслідування критиків режиму – символ слабкості, а не сили", а за словами посолки Великої Британії у Москві Дебори Броннерт, це вирок "за сміливий виступ проти вторгнення Росії до України". У Володимира Кара-Мурзи, крім російського, є і британський паспорт.

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що вирок опозиціонеру "завдає чергового удару по верховенству права та громадянському простору в Російській Федерації", "ніхто не повинен бути позбавлений волі за здійснення своїх прав людини". Він закликав російську владу негайно звільнити його, а "поки він продовжує перебувати під вартою, з ним потрібно поводитись гуманно та поважати його гідність".

Європейський Союз також рішуче засуджує рішення московського суду, що "вкотре чітко демонструє політичне зловживання судовою системою з метою тиску на активістів, правозахисників та будь-яких тих, хто виступає проти незаконної агресивної війни Росії проти України".

"Цей «суд» не відповідав міжнародним стандартам справедливого та публічного розгляду справи компетентним, неупередженим і незалежним судом. Судові засідання були недоступні для спостерігачів. Росія також має забезпечити доступ до належної медичної допомоги для Володимира Кара-Мурзи та всіх інших ув'язнених", - йдеться у повідомленні речника відомства ЄС із закордонних справ Петера Стано.

Там додали: "Ми закликаємо Росію негайно та безумовно звільнити всіх ув’язнених за політично вмотивованими звинуваченнями. Ми також закликаємо Росію скасувати репресивне законодавство, включаючи закони про цензуру правдивої інформації про війну Росії проти України, а також закони про так званих «іноземних агентів» і «небажані організації», які використовуються лише для придушення громадянського суспільства та незалежних голосів".