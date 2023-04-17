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США засудили вирок російському опозиціонеру Кара-Мурзі за антивоєнні виступи
Сполучені Штати засуджують вирок російському опозиціонеру Володимиру Кара-Мурзі про 25 років за ґратами за виступи проти загарбницької війни російського уряду проти України.
"Пан Кара-Мурза є ще однією мішенню ескалації кампанії репресій російського уряду. Ми знову закликаємо звільнити пана Кара-Мурзу, а також звільнити понад 400 політичних в’язнів у Росії", - йдеться у повідомленні Держдепу.
В американському зовнішньополітичному відомстві підтвердили солідарність з Кара-Мурзою та "всіма відважними прихильниками світлого майбутнього для Росії, яких несправедливо утримують, включаючи Олексія Навального, Іллю Яшина та багатьох інших, які служать своїй країні та своїм співгромадянам великою особистою ціною, сміливо стоячи за права людини та основні свободи".
Там також заявили, що приєднуються до сімей, друзів і прихильників цих російських політв'язнів з вимогою негайно їх звільнити.
Нагадаємо, 17 квітня Московський міський суд засудив Володимира Кара-Мурзу, якого звинуватили в державній зраді, у поширенні фейків про російську армію та у співпраці з небажаною організацією до 25 років колонії суворого режиму, повідомляє Радіо Свобода. Це більше, ніж максимальний термін за статтею про державну зраду (20 років), таке стало можливим завдяки звинуваченню політика в інших злочинах.
Коментуючи вирок, опозиціонер сказав: "25 років – це найвищий бал, який я міг отримати за те, що я робив, у що я вірю як громадянин, як патріот, як політик. Виходить, я робив усе правильно", – передала слова Кара-Мурзи його адвокатка Марія Ейсмонт.
Процес щодо Кара-Мурзи-молодшого розпочався у березні та проходив у закритому режимі, оскільки матеріали кримінальної справи засекречені. Судив політика суддя Сергій Подопригоров, включений до "список Магнітського" у США. Володимир Кара-Мурза активно лобіював ухвалення "списку Магнітського". Участь у його складанні входить до складу звинувачення щодо опозиціонера.
Посолка США в Росії Лінн Трейсі заявила, що "кримінальне переслідування критиків режиму – символ слабкості, а не сили", а за словами посолки Великої Британії у Москві Дебори Броннерт, це вирок "за сміливий виступ проти вторгнення Росії до України". У Володимира Кара-Мурзи, крім російського, є і британський паспорт.
Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що вирок опозиціонеру "завдає чергового удару по верховенству права та громадянському простору в Російській Федерації", "ніхто не повинен бути позбавлений волі за здійснення своїх прав людини". Він закликав російську владу негайно звільнити його, а "поки він продовжує перебувати під вартою, з ним потрібно поводитись гуманно та поважати його гідність".
Європейський Союз також рішуче засуджує рішення московського суду, що "вкотре чітко демонструє політичне зловживання судовою системою з метою тиску на активістів, правозахисників та будь-яких тих, хто виступає проти незаконної агресивної війни Росії проти України".
"Цей «суд» не відповідав міжнародним стандартам справедливого та публічного розгляду справи компетентним, неупередженим і незалежним судом. Судові засідання були недоступні для спостерігачів. Росія також має забезпечити доступ до належної медичної допомоги для Володимира Кара-Мурзи та всіх інших ув'язнених", - йдеться у повідомленні речника відомства ЄС із закордонних справ Петера Стано.
Там додали: "Ми закликаємо Росію негайно та безумовно звільнити всіх ув’язнених за політично вмотивованими звинуваченнями. Ми також закликаємо Росію скасувати репресивне законодавство, включаючи закони про цензуру правдивої інформації про війну Росії проти України, а також закони про так званих «іноземних агентів» і «небажані організації», які використовуються лише для придушення громадянського суспільства та незалежних голосів".
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- Голос Америки
Витік документів Пентагону не стане основою для нових операцій Росії, бо вона не здатна використати авіацію для нападу - Марк Гертлінг
Витік секретних документів Пентагону не вплине на перебіг війни в Україні. Таку думку в коментарі телеканалу CNN висловив колишній командувач армією США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Марк Гертлінг.
За його словами, інформація з документів, що були злиті в мережу, була й раніше досить добре відомою більшості військових з обох сторін. Зокрема, за його словами, українські Збройні сили щодня дізнаються місця розташування російських військових та їхню орієнтовну кількість. Своєю чергою, відома й кількість озброєння, яке використовують українські Збройні Сили. “Те, що сталося, показало іншу сторону: це показало росіянам те, що ми оцінювали з нашого спільного штабу на основі розвідданих, які отримали. Я не думаю, що тут багато великих сюрпризів… Я не думаю, що це змінить якісь плани українських військових”, - зазначив Гертлінг.
На його думку, документи не вплинуть також і на наміри російських військ. “Російські військові не збираються планувати нові операції, ґрунтуючись на жодному з цих витоків. Причина, через яку вони не збираються використовувати авіацію, - вони не можуть. Їм не вдавалося вийти за лінію фронту своїх військ та відправити туди літаки. Вони бомбили з далекої відстані. Частково це пов’язано з українською ППО, але більша частина пов’язана з тим, що російські ВПС просто неспроможні”, - заявив Гертлінг.
Також генерал-лейтенант зазначив, що українські війська можуть просунутися набагато більше на полі бою, але наступ для України – це значно складніша справа, ніж дії під час першого року повномасштабної війни. "Я думаю, що цього року ми, на мій погляд, не побачимо перемоги України у війні, але я точно вірю, що здатність українських сил із новою технікою, якщо вони отримають поставки правильно, дозволить їм повернути територію на Донбасі та на південному сході... Я б не ставив Крим у цю категорію. Я б говорив про Запоріжжя та інші території на південному сході. Отже, мета полягає в тому, щоб повернути територію шляхом наступу", - додав Гертлінг.
Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що витік секретних документів, які містять інформацію про війну Росії в Україні та операції розвідки США, не вплинув на співпрацю між Сполученими Штатами та їхніми союзниками.
Як повідомляв раніше Голос Америки, підозрюваному у витоку секретної інформації 21-річного Джеку Тейшейрі висунули звинувачення за двома пунктами: несанкціоноване зберігання та передача інформації про національну оборону та несанкціоноване вилучення та зберігання секретних документів або матеріалів.
- Голос Америки
Посол США: Росія порушує зернову угоду і сподівається "задушити українську економіку"
Понад 50 кораблів чекають у протоці Босфор на дозвіл відправитися в українські порти, щоб завантажити зерно, яке піде на харчування тих, хто його потребує, написала у Twitter посол США в Україні Бріждит Брінк.
Вона звинуватила Росію в тому, що та намагається "задушити українську економіку і сповільнити потік продовольства замість того, щоб дотримуватися умов угоди".
Посадовиця нагадала, що в березні в рамках ініціативи "Зерно з України" та за сприяння USAID до Ємену відправився вантаж пшениці. Поставка, профінансована Іспанією та Францією, "надасть можливість нагодувати 4 мільйони людей, демонструючи, як Чорноморська зернова ініціатива дозволяє українським фермерам годувати світ", йдеться в дописі посадовиці.
Про те, що Росія 17 квітня вдруге заблокувала інспекції суден в територіальних водах Туреччини йдеться в повідомленні українського міністерства інфраструктури.
"Таким чином російська сторона намагається встановити контроль над кількістю завантаженого флоту та напрямами його роботи, що є порушенням міжнародних норм та положень «Зернової ініціативи». Це є черговою спробою диктувати всьому світу свою політику, ставити під загрозу продовольчу безпеку та використовувати їжу як зброю", - заявило українське відомство.
В міністерстві висловили сподівання, що ООН та Туреччина зможуть забезпечити виконання процедур для експорту.
Словаччина передала Україні решту 9 з 13 обіцяних військових літаків
Міністерство оборони Словаччини повідомило в понеділок, що Словаччина поставила Україні решту дев'ять з 13 винищувачів МіГ-29 радянських часів, які вона обіцяла Україні.
Міністерство заявило, що військові літаки транспортували по суші з міркувань безпеки в рамках «складної логістичної операції».
Перші чотири доправили зі Словаччини в Україну українські пілоти 23 березня.
"Ми робимо правильні речі", - заявив міністр оборони Ярослав Над .
17 березня уряд Словаччини схвалив план передачі Україні всього парку літаків МіГ-29 радянських часів, ставши другим членом НАТО, який відповів на прохання України надати військові літаки для захисту від вторгнення Росії.
Словаччина не здійснює польоти МіГ з літа через брак запасних частин і досвіду обслуговування. Сусідні Польща та Чехія, члени НАТО, долучилися до моніторингу повітряного простору Словаччини.
Заміна МіГ-29 надійде лише через рік. Раніше Словаччина підписала угоду про купівлю 14 американських винищувачів F-16 Block 70/72, але постачання було відкладено на два роки, а перший літак надійде на початку 2024 року.
США запропонували Словаччині 12 нових військових вертольотів як компенсацію за передані Україні винищувачі. Згідно з пропозицією, Словаччина заплатить 340 мільйонів доларів за ударні вертольоти Bell AH-1Z в рамках угоди на суму близько 1 мільярда доларів. Іноземне військове фінансування США покриє інші 660 мільйонів доларів.
- Голос Америки
Міністри G7 виступили за посилення санкцій проти Росії
Міністри закордонних справ країн G7 "віддані інтенсифікації, повній координації та забезпеченню виконання санкцій проти Росії та продовженню потужної підтримки України". Посадовці домовились посилити координацію із протидії ухилянню санкцій, а також недопущенню поставок зброї Росії від третіх сторін.
Таку заяву міністри видали за результатами засідання щодо України в понеділок. Заяву розміщено на сайті Міністерства закордонних справ Японії, де відбуваються збори міністрів "Групи семи".
Напередодні в коментарі CNN міністерка фінансів США Дженет Єллен висловила переконання, що міжнародні санкції працюють. Вона, зокрема, вказала на те, що Росія має складнощі із заміною військового обладнання, яке вона втрачає в Україні.
В своїй заяві посадовці країн "Групи семи" закликали Росію "негайно і без умов" вивести всі сили та обладнання з України.
Також міністри "Групи семи" засудили "безвідповідальну" ядерну риторику Росії, зокрема заяви Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.
Держсекретар США Ентоні Блінкен, який бере участь в засіданнях, написав в соцмедіа, що крім війни Росії в Україні, міністри "Групи семи" також обговорили питання просування миру в Індо-Тихоокеанському регіоні, занепокоєння щодо ситуації на Близькому Сході та в Центральній Азії.
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