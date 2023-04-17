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В ЄС підрахують, скільки російських активів заблоковано. Це стане основою фонду репарацій - Андрій Пишний
З російських валютних резервів, які перевищували 600 мільярдів доларів, станом на початок повномасштабної агресії Росії проти України, приблизно 300 млрд доларів заблоковано на рахунках за кордоном, кажуть експерти. Також заблоковано певні статки російських олігархів, проти яких Захід ввів санкції за підтримку кремлівської війни. Однак точні цифри російських активів достеменно невідомі.
Це зміниться вже найближчим часом: в наступні місяці буде відома точна сума заблокованих коштів, які можуть скласти фонд репарацій і піти на відбудову України, каже голова Національного банку України Андрій Пишний.
Десятий пакет санкцій ЄС «дає підстави говорити не лише про концепцію, що потрібно за рахунок російських активів компенсувати відбудову, а про конкретні суми», говорить посадовець.
«Десятий пакет санкцій Європейського Союзу передбачає дуже важливу норму. Він передбачає запровадження звітності: які саме активи, які належать Росії або російським олігархам іммобілізовані, заблоковані і можуть бути використані для формування фонду репарацій. Ця звітність запроваджується, і вже найближчим часом ми будемо не гадати, а оперувати чіткими, конкретними цифрами і розуміти, яким чином ці суми можуть бути доступні для наповнення Фонду відновлення і відбудови України», - каже Пишний в інтерв'ю журналістці Української служби Голосу Америки Оксані Бедратенко.
Нещодавні повідомлення у виданнях щодо можливого обміну заморожених російських активів на заблоковані в Росії активи банків, поставили питання: чи не зменшиться обсяг заморожених активів, які можна буде конфіскувати. Коментуючи повідомлення про те, що «Райффайзен банк» розглядав можливість обміняти понад 600 млн євро прибутків групи, на кошти Сбербанку Росії заблоковані в Європі, Пишний заявив, що такі пропозиції не є прийнятними.
«Позиція України однозначна - це неприйнятно. Сбербанк Росії - це банк, який належить уряду Російської Федерації, знаходиться під санкціями і повинен нести таку саму відповідальність, як і решта росіян і російських компаній за цю війну», - каже Пишний.
«Ми розглядаємо ці активи як компонент фонду репарацій, за рахунок якого і повинна відбудовуватися Україна, - заявляє посадовець. - Через це будь-які перемовини, які відбуваються щодо цих активів як до можливого варіанту обміну «Райффайзен-банком» тих активів, які є в Російській Федерації, є неприйнятними. Цей варіант є помилковим, і ми будемо категорично це заперечувати», - каже він.
«Райффайзен» заявив про згортання бізнесу в Росії і в Нацбанку уважно слідкуватимуть за цим. «Це було предметом моїх неодноразових комунікацій із колегами з урядових інституцій Сполучених Штатів, і з колегами з європейських центральних банків, із керівництвом Європейського центрального банку Крістін Лагард», - додає Пишний.
На зборах МВФ та Світового банку також обговорювали можливість затвердження законів в європейських країнах, які б дозволили конфіскувати активи. «Ці активи знаходяться в різних юрисдикціях, і різні юрисдикції повинні ухвалити різні законодавчі акти, які дозволяють вилучити ці активи на користь України для формування фонду репарацій», - каже Пишний.
«Українська делегація, яка займається цілеспрямовано фондом репарацій і юридичною складовою притягнення до відповідальності Російської Федерації, готова на це витрачати стільки часу, скільки потрібно, і бути там, де потрібно для того, щоб обговорити це питання предметно, чітко і з розумінням конкретних строків», - додає посадовець.
Про намір перевести Україні 5,4 мільйона доларів арештованих активів підсанкційного російського олігарха Костянтина Малофєєва уряд США оголосив минулого місяця. Вікторія Нуланд, заступниця держсекретаря США, під час конференції Американського українського партнерства у Вашингтоні минулого тижня, заявила про те, що обговорення стосовно конфіскації активів російського центробанку тривають.
«Ми працюємо над тим, щоб Росія допомогла заплатити за все, що вона знищила, - сказала Нуланд. - За підтримки Конгресу Міністерство юстиції має нові повноваження використовувати незаконні активи, конфісковані у російських олігархів, для допомоги у відбудові України. У лютому ми оголосили про перший транш у розмірі 5,4 мільйона доларів США за цим повноваженням, а інші оголошення будуть зроблені пізніше. І, звісно, тривають дискусії щодо приблизно 300 мільярдів доларів російського Центрального банку, активів, які ми та наші союзники заморозили».
Про те, що Росія повинна буде заплатити за шкоду, завдану Україні під час війни заявляли і інші посадовці на Заході. Про це також казала і очільниця міністерства фінансів США Дженет Єллен. В інтерв'ю CNN посадовиця, однак, зауважила, що існують законодавчі обмеження щодо поводження з такими активами.
Повне інтерв'ю з Головою Нацбанку України Андрієм Пишним читайте тут.
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«Журналістика — не злочин», - дипломати ООН закликали Росію звільнити Гершовича та припинити репресії щодо вільної преси
«Журналістика — це не злочин», — про це у понеділок час під прес-конференції у штаб-квартирі ООН заявила постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд. Вона разом зі своїми 45-ма колегами презентувала позицію дипломатів ООН щодо затримання Росією американського журналіста. «Ми разом із понад 40 іншими країнами закликаємо Росію негайно звільнити Евана Гершковича та припинити її драконівські репресії щодо вільної преси», - додала вона.
Під час свого виступу Томас-Грінфілд також нагадала, що Росія незаконно затримала не лише Евана Гершковича, але й інших осіб, зокрема американця Пола Вілана. І США не припинять боротися за їх звільнення.
У заяві, яку підписали, зокрема, постійні представники країн Європейського Союзу, Канади, України, Австралії, Японії, Великої Британії та низки інших країн, зазначається, що напередодні Всесвітнього дня свободи преси, країни висловлюють солідарність і захоплення журналістами та працівниками засобів масової інформації в усьому світі, які часто ризикують своїм життям, інформуючи про те, що відбувається.
Вільні, незалежні та плюралістичні ЗМІ відіграють незамінну роль в інформуванні людей у всьому світі«Ми глибоко стурбовані заявою Росії про затримання журналіста The Wall Street Journal. Ми протестуємо проти спроб Росії обмежити та залякати ЗМІ. Вільні, незалежні та плюралістичні ЗМІ відіграють незамінну роль в інформуванні людей у всьому світі», - зазначається в заяві.
Вільні, незалежні та плюралістичні ЗМІ відіграють незамінну роль в інформуванні людей у всьому світіспільна заява 46 послів при ООН
Документ також нагадує, що право на свободу вираження поглядів, як зазначено у статті 19 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, включає свободу шукати, отримувати та поширювати інформацію. Свобода доступу до інформації та роботи журналістів і ЗМІ є фундаментальною для Міжнародного пакту про громадянські та політичні права.
«Ми відзначаємо потужну реакцію як російських, так і міжнародних журналістів у відповідь на цей нещодавній арешт, включаючи відкритий лист, підписаний десятками відомих незалежних медіа-діячів з Росії, які називають справу «абсурдною та несправедливою», - говориться у заяві.
Підписанти знову закликали владу Російської Федерації звільнити усіх тих, кого Кремль утримує за політичними мотивами, і припинити драконівські репресії свободи слова, в тому числі проти представників ЗМІ.
Тим часом посолка США у Росії Лінн Трейсі у понеділок відвідала заарештованого журналіста в СІЗО «Лефортово» у Москві. Дипломати упродовж двох тижнів намагалися отримати дозвіл, аби побачити Гершовича. Після зустрічі вона повідомила, що американський журналіст почувається нормально та вчергове закликала звільнити його.
Як повідомляв Голос Америки Гершкович був затриманий 29 березня у Єкатеринбурзі, де він працював над матеріалом. Суд пред’явив йому обвинувачення у шпигунстві та заарештував на два місяці. Слідчі стверджують, що він збирав секретну інформацію про одне з підприємств військо-промислового комплексу. Деталей не повідомлялося, Кремль лише заявив, що має докази проти журналіста. Сам Гершкович провину не визнав. За російськими законами Гершковичу загрожує до 20 років ув’язнення.
Державний департамент США визнав Гершковича «неправомірно затриманим» Росією. Цей статус прирівнюється до статусу заручника, що дозволяє США у тому числі вести перемовини щодо його обміну.
Експорт нафти з Росії повернувся до довоєнного рівня – звіт МЕА
Експорт нафти з Росії повернувся до довоєнного рівня, попри західні санкції, йдеться у звіті Міжнародної енергетичної агенції (МЕА).
Експорт російської сирої нафти та нафтопродуктів зріс у березні до найвищого рівня з квітня 2020 року, підскочивши на 600 тисяч барелів на добу, повідомляє агенція у своєму щомісячному звіті. Зростання збільшило приблизний дохід Росії від експорту нафти в березня до 12,7 мільярда доларів (це приблизно на мільярд доларів більше, ніж у лютому).
За даними МЕА, порівняно з показниками 2022 року дохід скоротився на 43%, оскільки Росія змушена продавати сировину більш обмеженому колу клієнтів, які можуть вимагати більших знижок.
Західні країни наклали санкції на експорт російських енергоносіїв після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Найважливішою є заборона на експорт до ЄС російської нафти, яка транспортується морем, та заборона на експорт нафтопродуктів, таких, як дизельне паливо.
Росія, яка є другим у світі експортером сирої нафти, знайшла покупців у Китаї та Індії, що частково компенсувало втрату європейських клієнтів.
- Голос Америки
США планують направити до Києва постійного юридичного радника - генпрокурор США
Міністерство юстиції США планує цього літа направити до посольства США в Києві постійного юридичного радника, який працюватиме з українськими партнерами з низки складних юридичних питань. Про це йдеться в заяві генерального прокурора США Мерріка Гарланда за підсумками зустрічі з генеральним прокурором України Андрієм Костіним у Вашингтоні, 17 квітня, на якій обговорювали відповідальність за російські воєнні злочини.
Крім того, за словами генпрокурора Гарланда, міністерство юстиції США призначить досвідченого прокурора до Міжнародного центру з переслідування злочинів агресії проти України, який діє на базі Спільної слідчої групи з розслідування тяжких міжнародних злочинів в Україні (JIT). “Прокурор базуватиметься в Гаазі в Євроюсті (Агенції Європейського Союзу зі співпраці у сфері кримінальної юстиції) і надасть доступ до значних ресурсів міністерства , які ми залучили у відповідь на цю кризу”, - йдеться в заяві генпрокурора США.
Гарланд додав, що американські прокурори, які працюють із групою Міністерства юстиції США з розслідування воєнних злочинів, продовжують тісно взаємодіяти з колегами Офісу генерального прокурора України для розслідування конкретних злочинів, скоєних російськими військами, включно з незаконними нападами на цивільних осіб.
"Наші українські колеги допомагають нам у розслідуванні потенційних воєнних злочинів, якими займається Група з відповідальності за воєнні злочини, щодо яких Сполучені Штати мають кримінальну юрисдикцію. До них належать злочини, внаслідок яких американські громадяни постраждали або були вбиті", - зазначив генпрокурор Гарланд.
Він додав, що Конгрес нещодавно розширив повноваження Міністерства юстиції щодо судового переслідування ймовірних воєнних злочинців у Сполучених Штатах. "Це означає, що в наступні роки і десятиліття російські воєнні злочинці, які ступили в нашу країну, повинні очікувати, що вони опиняться перед судами США", - заявив генпрокурор США.
Також Гарланд повідомив, що оперативна група Міністерства юстиції США KleptoCapture "продовжує проводити судові розслідування та конфісковувати підсанкційних пособників Кремля та російської армії".
" Ми застосовуємо нові повноваження, надані Конгресом, щоб передавати певні активи, які ми конфіскували в російських олігархів, для використання у відбудові України", - наголосив Гарланд.
Він зауважив, що США зроблять усе можливе, щоб допомогти Україні досягти справедливості: "Ми будемо працювати стільки, скільки потрібно, щоб притягнути до відповідальності за законом тих, хто несе відповідальність за жорстокі злочини російського режиму".
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- Голос Америки
Посолку США вперше допустили до журналіста Гершковича в СІЗО "Лефортово"
Посолка США в Росії Лінн Трейсі в понеділок відвідала заарештованого американського журналіста Евана Гершковича в московському СІЗО "Лефортово." Про це вона повідомила на своїй сторінці у Тwitter.
Як зазначила Трейсі, дипломати не могли понад два тижні навідати затриманого журналіста. Наразі, за словами посолки, Гершкович почувається нормально. "Ми вперше отримали доступ до Евана з моменту його неправомірного затримання понад 2 тижні тому. Він почувається добре, тримається стійко. Знову закликаємо негайно звільнити Евана", - йдеться в повідомленні.
Коментуючи допуск американських дипломатів до Евана Гершковича, посолка США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила: «Ми дуже раді, що мали можливість побачити його, але ми продовжуємо закликати до його безумовного звільнення. Його утримують несправедливо і безпідставно, і росіяни повинні дозволити йому повернутися до своєї родини».
Днями журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович написав першого листа рідним із СІЗО "Лефортово". Уривок листа, датованого 5 квітня, опублікувало видання The Wall Street Journal, зазначивши, що цей лист є першим прямим контактом американського журналіста зі своєю родиною після його арешту 30 березня. «Я хочу сказати, що не втрачаю надії. Я читаю. Я тренуюсь. І я намагаюся писати. Можливо, зрештою напишу щось хороше», - йдеться у листі, написаному російською мовою. Також журналіст іронічно описує тюремне харчування: «Мамо, ти, на жаль, добре чи погано підготувала мене до тюремної їжі. Вранці на сніданок нам дають манку, вівсянку або пшеничну кашу. Я згадую своє дитинство».
Як повідомляв Голос Америки, 29 березня американського репортера Wall Street Journal заарештували в Росії за звинуваченням у шпигунстві. Вперше американський кореспондент потрапив за ґрати за такими звинуваченнями з часів Холодної війни. Російські спецслужби стверджують, що він збирав дані про одне з підприємств російського ВПК нібито за завданням США. Видання Wall Street Journal звинувачення проти Гершковича заперечує та вимагає звільнити журналіста.
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