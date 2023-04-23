"Я пожертвував $100 млн Україні, а ви скільки?" Ілон Маск відповів Стівену Кінгу на пропозицію перерахувати гроші Фонду Притули

Мільярдер Ілон Маск відповів американському письменнику Стівену Кінгу на пропозицію перерахувати у Фонд Сергія Притули на допомогу Україні гроші, які зараз витрачаються на синю галочку верифікації облікового запису письменника в Twitter.

"Це всього вісім доларів (на місяць - ред.), так що, можливо, пан Маск міг би додати ще трохи", – зазначив письменник.

"Я пожертвував $100 млн Україні, а ви скільки?" - написав у відповідь Маск, власник соцмережі, додавши, що його компанія SpaceX, що має найбільшу світову мережу супутникового інтернету Starlink, відмовилась від грошей Пентагону за оплату використання роботи Starlink в Україні.

Також Маск процитував твіт міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова із подякою Маску за те, що "перед усіма розмовами про (державне - ред.) фінансування ви підтвердили мені, що в будь-якому випадку забезпечите роботу Starlinks в Україні", що "було надзвичайно важливо" для України.

Після того, як Маск купив Twitter, мережа почала видаляти сині галочки у користувачів, які не оплачують верифікацію.

Кінг тоді розкритикував Маска за намір стягувати плату за таку позначку, припустивши у твіті, що компанія має натомість сплачувати йому за присутність в соцмережі. Тож Маск заявив, що особисто заплатить за верифікацію облікових записів Кінга, а також баскетболіста Леброна Джеймса і актора Вільяма Шетнера.