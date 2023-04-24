"Буря в пустелі", чи низка невеликих нападів - яким буде український контрнаступ, розмірковують аналітики на Заході

Український контрнаступ, ймовірно, буде масштабним і ЗСУ сконцентрують зусилля на поверненні Криму. Такими оцінками з британським виданням The Sun поділився генерал США (у відст.) колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес.

Так вважає і британський полковник (у відст.) Гарміш де Бреттон-Гордон. В коментарі виданню він порівняв можливий український контрнаступ з операцією "Буря в пустелі", яка тривала лише 100 годин, але дозволила силам США та Великої Британії відвоювати значні території від сил Саддама Хусейна. Бреттон-Гордон поділився очікуваннями, що ЗСУ використають нову зброю, яку Україні надав Захід. "Тепер вони мають танки та артилерію для ближнього бою. Я цілком певен, що вони зможуть досягнути успіху", - каже експерт.

ЗСУ, ймовірно оберуть тактику не єдиної масштабної атаки, а проведуть менші напади на півдні та сході, вважає колишній генерал США Стівен Твітті. Цими міркуваннями він поділився з британським Daily Mail. Твітті каже: "Україна зробить те, що працювало раніше. Українці успішно проводили маневри невеликого обсягу, застосовуючи піхоту, бронетехніку та артилерію для нападів на російські сили на невеликих ділянках і отримувати контроль над територією".

Російські сили погано підготовані до масштабного механізованого контрнаступу, вказує американський Інститут вивчення війни у звіті від 23 квітня. "Дуже ймовірно, що більшість російських елементів в Україні значно слабші за повну силу, через втрати в попередній фазі війни", - йдеться у звіті.

В Інституті також повідомили, що українські військові, ймовірно, створили позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Це повідомлення спонукало деяких українських оглядачів заявити про наближення українського контрнаступу, пише АР.

Такі припущення відкидає військовий аналітик Брин Теннгілл, яка в серії твітів аналізує можливий вибір курсу дій, який розглядає наразі ЗСУ і зауважує, що повідомлення Інституту війни про те, що українські війська діють на лівому березі Дніпра - на південний схід від Херсона - не є новими. "Україна проводить рейди та операції там з листопада", - твітує Теннгілл.

Щодо наступних дій ЗСУ, Теннгілл розглядає різні можливості, від удару в напрямку Луганська, до контрнаступу в бік Криму і, зокрема зазначає, що мало б сенс провести наступ з Вугледара на Маріуполь, адже захоплення чи оточення Маріуполя може обірвати залізничні поставки для російських військ та поставити під удар порти Маріуполя та Бердянська. "Можливо, Україна має ресурси спробувати одразу в двох напрямках, - твітує Теннгілл. - Херсон та Луганськ мають найбільше сенсу, щоб розірвати резерви Росії".

Розглядаючи ці варіанти, зауважує аналітик, Україна має обрати той, де успіх є найбільш імовірним і ефективним, адже Україна має лише один шанс на проведення такого наступу і від його успіху, твітує дослідниця, залежатиме і подальша західна підтримка.