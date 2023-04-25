Актуально
- Голос Америки
Столтенберг: війна Росії в Україні - токсична модель, яку треба зупинити негайно
"Ми не знаємо, коли завершиться війна [Росії проти України], але ми знаємо, що це токсична модель, яку треба зупинити раз і назавжди", - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час звернення до преси разом з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Гарібашвілі у вівторок. "Грузія та грузинський народ це дуже добре розуміє", - додав Столтенберг.
Посадовець підтвердив, що НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно. "Україна захищає себе у відповідності до Статуту ООН. І ми очікуємо, що всі партнери НАТО підтримають цю мету", - заявив Столтенберг.
Він також підтвердив, що НАТО підтримує Грузію на шляху реформ. "Грузинський народ чітко вказав, що хоче жити в демократичній, процвітаючій країні, інтегрованій до євроатлантичного регіону", - додав посадовець.
В статті для журналу Foreign Affairs, опублікованій 25 квітня, міністр закордонних справ Україні Дмитро Кулеба закликав НАТО якнайшвидше прийняти Україну до Альянсу, а не шукати виправдань, чому цього не потрібно робити.
Всі новини дня
- Голос Америки
Міністри оборони і розвідки Туреччини, Росії, Ірану та Сирії провели зустріч у Москві
Виведення турецьких військ з Сирії та нормалізацію відносин між країнами обговорили міністри оборони, а також представники розвідки 4 країн у Москві – йдеться про Росію, Іран, Сирію та Туреччину, повідомили учасники зустрічі.
У офіційних повідомленнях країн перемовини називають конструктивними, а їхню мету – зусиллями з відновлення турецько-сирійських зв’язків після років ворожнечі під час сирійської війни, інформує Reuters.
За інформацією Agence France Presse, Кремль намагається отримати реноме успішного дипломатичного посередника між Сирією і Туреччиною в умовах міжнародної ізоляції Росії через вторгнення в Україну.
"Конструктивна атмосфера"
Міноборони Туреччини також вказує на "конструктивну атмосферу" зустрічі, під час якої сторони обговорили "питання активізації зусиль для повернення сирійських біженців на їхні землі", - пише Agence France Presse.
Як нагадує Reuters, Сирія вимагає повного виведення дислокованих на північному заході країни турецьких військ з країни, що підтримує і її союзниця Росія
Усі чотири країни, йдеться у публікації інформагентств, підтвердили своє бажання зберегти територіальну цілісність Сирії.
Міністерство оборони Сирії також висловило сподівання на відкриття стратегічної магістралі М4 для відновлення торгівлі з сусідніми країнами.
Agence France Presse додає, що президент Туреччини Реджеп Ердоган і сирійський лідер Башар Асад мали дружні стосунки в 2000-х роках після років напруженості між їхніми країнами з часу розпаду Османської імперії. Але громадянська війна в Сирії, в результаті якої загинуло 500 000 людей і мільйони стали біженцями, напружила відносини між Дамаском і Анкарою, котра тривалий час підтримує повстанські групи, опозиційні Асаду.
Натомість Дамаск є вірним союзником Москви, яка втрутилася у війну в 2015 році, завдавши авіаударів, щоб підтримати війська уряду.
За підтримки Росії та Ірану Дамаск повернув значну частину території, яку втратив на ранніх стадіях конфлікту.
"Віроломний трикутник"
Тим часом, "віроломним трикутником" називає співпрацю Сирії, Ірану та Росії дослідниця Анна Борщевська, старша наукова співробітниця Вашингтонського інституту, яка досліджує політику Росії щодо Близького Сходу. Днями у своїй статті аналітикиня проаналізувала глобальний аспект стосунків між країнами, що зібралися 25 квітня у Москві, а також можливі перспективи "підважування" ними міжнародних стосунків, у тому числі із США.
Борщевська наголошує, що вторгнення в Україну зробило Москву залежною від військової підтримки Тегерана замість того, щоб спонукати до відходу від Сирії, а також, що стратегічна реконфігурація активізувала ірано-російську співпрацю в галузі безпеки загалом і в Сирії зокрема. Це неминуче матиме далекосяжні наслідки не лише для десятирічної ізраїльсько-іранської «тихої війни» в Сирії, але й для всього Близького Сходу, - вважає науковиця.
Вона також переконана, що Захід повинен збільшити підтримку України для перемоги Києва у війні, що, своєю чергою, вплине на стратегічну позицію Москви в Сирії та її партнерство з Тегераном.
Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден минулого місяця заявив, що Сполучені Штати дадуть «потужну» відповідь, щоб захистити американців. Заява прозвучала після того, як американські військові сказали, що завдали авіаударів у східній Сирії у відповідь на атаку, ймовірно проведену за підтримки Ірану.
Байден додав, що Сполучені Штати «не прагнуть конфлікту з Іраном, але готові діяти рішуче, щоб захистити наших людей».
- Голос Америки
Виробники танка Leopard-2 судяться через права на бренд
Дві німецькі компанії, що виробляють важкі танки Leopard-2, судяться черед права інтелектуальної власності на бренд.
Як повідомляє видання The Guardian, компанія з Мюнхена Krauss-Maffei Wegmann (KMW), яка виробляє шасі до танків Леопард-2, подала до суду на компанію Rheinmetall AG з Дюссельдорфа, що виготовляє гармати для цих важких танків.
Причиною позову стали заяви головного виконавчого директора Rheinmetall Арміна Паппергера в інтерв’ю газеті Neue Zuercher Zeitung у березні. Серед іншого, він сказав, що Rheinmetall володіє правами на модель Leopard 2A4.
В KMW вважають такі заяви «неправдивими, оманливими фактичними твердженнями, які порушують їх права», відтак шукають правового захисту в суді. Судове засідання у Мюнхені призначене на 2 травня.
Як пише видання The Guardian, обидві компанії переживають бум в оборонному виробництві через війну Росії проти України. На запит журналістів, KMW та Rheinmetall відмовились від коментарів.
“Наразі не зрозуміло, який вплив на співпрацю між двома компаніями може мати цей спір”, - мовиться у статті The Guardian. Втім минулого тижня німецький уряд зробив замовлення цим компаніям на 770 мільйонів євро на модернізацію бойових машин Puma.
Низка оглядачів вважають танки Leopard-2 найбільш придатними до бойових умов в Україні. У березні Німеччина передала Україні 18 своїх важких танків Leopard-2.
Загалом, як повідомляв глава Пентагону, західні країни передали Україні 230 важких танків від різних країн-союзників.
Про "Перемогу України". Такий проект резолюції зареєстрували в Конгресі США
Проект резолюції Конгресу США під назвою "Перемога України" презентували у вівторок 25 квітня. Співавторами документа виступили законодавці Палати Представників Конгресу США голова Гельсінської комісії республіканець Джо Вілсон та демократ Стів Коен. В документі йдеться, що перемогою України має вважатись повне повернення під контроль Києва території України в міжнародно визнаних кордонах 1991 року.
"Палата представників підтверджує, що політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб Україна перемогла над вторгненням і відновила міжнародно визнані кордони від 1991 року; Також (Палата представників - ред.) вважає, що мир принесений українською перемогою, має забезпечити інтеграція України до НАТО та інших євроатлантичних інституцій, що відповідає незмінній політиці Сполучених Штатів; і заявляє, що Сполучені Штати повинні працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити, що Російська Федерація виплатить Україні репарації; а світова спільнота допомагатиме відбудувати Україну; тим часом керівники РФ будуть притягнуті до відповідальності за цю загарбницьку війну; а також буде встановлена справедливість для жертв злочинів, скоєних Російською Федерацією під час її вторгнення", - йдеться у тексті резолюції про "Перемогу України".
За словами співавтора документа конгресмена Джо Вілсона проект вперше чітко вказує, що саме має вважатись завершенням війни та перемогою України.
"Ми вносимо цю резолюцію, щоб пояснити важливість збереження територіальної цілісності. Я вважаю, що це важливо зокрема для американського народу, який має зрозуміти, що вся територія України має бути повернена під юрисдикцію Києва. Для цього — військовий злочинець Путін має вивести свої війська. І якщо будуть якісь переговори, то на них має йтись про графік виведення військ", - розповів Вілсон в ексклюзивному коментарі журналістці Голосу Америки, Катерині Лісуновій.
Вілсон переконаний, що проект отримає підтримку більшості в Комітеті із закордонних справ Палати Представників, що дозволить винести її на голосування у Конгресі.
"У Комітеті із закордонних справ Палати Представників, ми матимемо потужну двопартійну підтримку. Зокрема завдяки чудовому лідерству голови комітету, республіканця Майкла Маккола та співголови - демократа Грегорі Мікса. Це власне те, чого Путін не хотів зробити, але зробив. Він об’єднав республіканців і демократів у цьому питанні, як ніколи раніше", - наголосив Вілсон у коментарі для Голосу Америки.
Також, за словами Вілсона законодавці вирішили негайно внести цей документ, щоб дати більше часу на його розгляд протягом сесійного року в Конгресі.
"Ми вирішили зробити це прямо зараз, тому що у нас нова сесія Конгресу... Ми хотіли розглянути це питання, бо дуже важливо, щоб було розуміння того, що перемога – це територіальна цілісність для народу України і фактично територіальна цілісність для народу Росії", - каже Вілсон.
На прес-конференції перед будівлею Конгресу, де презентували резолюцію, окрім законодавців, були присутні активісти, які перебувають у Вашингтоні в рамках "Українського саміту дій". Представники українських адвокаційних груп долучились до презентації резолюції.
Вперше ми матимемо офіційний документ, який говорить, що мета Сполучених Штатів допомогти Україні перемогти це вторгненняМикола Мурський, директор зі зв'язків з урядом організації Razom
"Сьогодні ми презентували надзвичайно важливу резолюцію, яка визначає метою політики США щодо України її перемогу. Україна має перемогти. Перемога України гарантуватиме безпеку Америки, безпеку Тайваню і тут ми захищаємо свої власні інтереси, підтримуючи Україну. Метою цієї резолюції є затвердження офіційної політики США. Вперше ми матимемо офіційний документ, який говорить, що мета Сполучених Штатів допомогти Україні перемогти це вторгнення", - наголошує Микола Мурський, директор зі зв'язків з урядом організації Razom у коментарі для журналістки Голосу Америки, Катерини Лісунової.
Нагадаємо, що після презентації резолюції її мають погодити у відповідних комітетах, а потім винести на голосування у Конгресі, де за неї мають проголосувати, як на рівні Палати Представників так і на рівні Сенату.
Пропозиції ООН до Путіна щодо зернової угоди можуть спрацювати за умов міжнародного тиску - Подоляк
Україна закликає до спільного міжнародного тиску на Росію, щоб забезпечити експорт зерна з чорноморських портів. Так у Києві відреагували на лист генсека ООН Антоніу Гуттеріша до президента РФ Путіна з пропозиціями щодо “шляху вперед, спрямованого на вдосконалення, продовження та розширення» чорноморської угоди.
"Абсолютно виправдана ініціатива Гутерріша може мати успіх лише за умови колективного тиску міжнародної спільноти на Росію", - сказав в інтерв’ю виданню Reuters радник Офісу президента України Михайло Подоляк.
Напередодні Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш запропонував президенту Росії “шлях вперед, спрямований на вдосконалення, продовження та розширення» угоди, що дозволить безпечно експортувати українське зерно через Чорне море. Про це в понеділок, 24 квітня, повідомив речник ООН.
Лист із пропозицією до Путіна Гутерріш передав міністру закордонних справ Росії Сергію Лаврову під час їхньої зустрічі. Лавров головував на засіданні Радбезу ООН 24 квітня.
У вівторок 25 квітня, Міністерство оборони Росії звинуватило Україну в атаках на Чорноморський флот, мовляв, подібні атаки ставлять під загрозу продовження зернової угоди. За даними Міноборони РФ, українські дрони завдають ударів з Одеського порту, де реалізується Чорноморська зернова ініціатива.
Радник Офісу президента України Подоляк відкинув звинувачення росіян, повідомляє Reuters.
Як повідомляв Голос Америки, напередодні у штаб-квартирі ООН відбулося засідання Ради Безпеки під головуванням міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, проти якого низка країн ввела персональні санкції.
Форум