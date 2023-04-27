ВМС США: Іран захопив нафтовий танкер, який прямував до Техасу

Військово-морські сили США заявили, що Іран захопив нафтовий танкер під прапором Маршаллових Островів в Оманській затоці в четвер, на тлі зростання напруги навколо ядерної програми Тегерана.

5-й флот ВМС США на Близькому Сході ідентифікував судно як Advantage Sweet. Дані супутникового відстеження судна від MarineTraffic.com показали, що воно знаходиться в Оманській затоці на північ від столиці Оману Маскат станом на день четверга. Судно щойно прибуло із Кувейту та вказало пункт призначення - Х’юстон, Техас.

Судно Advantage Sweet подало сигнал небезпеки о 13:15. перебуваючи в міжнародних водах, коли Іран захопив судно, повідомили ВМС.

«Дії Ірану суперечать міжнародному праву та підривають регіональну безпеку та стабільність, — йдеться у заяві 5-го флоту. - Іран повинен негайно звільнити нафтовий танкер».

Військово-морські сили США спочатку заявили, що воєнізована Революційна гвардія Ірану захопила судно, але американський військово-морський літак пізніше підтвердив, що ВМС Ірану захопили корабель, заявив речник 5-го флоту Тімоті Хокінс в коментарі Associated Press.

Іранське державне інформаційне агентство IRNA підтвердило конфіскацію, заявивши, що вона сталася після того, як «невідоме судно зіткнулося з іранським судном минулої ночі в Перській затоці, в результаті чого кілька іранських членів екіпажу зникли безвісти та отримали поранення». Він не ідентифікував інше судно, залучене до ймовірного зіткнення.

"Невідоме судно, діючи всупереч міжнародним правилам надання допомоги судну та постраждалим, намагалося втекти з Перської затоки", - додали в ньому.

«У цій операції есмінець «Біндер» військово-морського флоту армії за рішенням суду захопив судно-порушник, яке йшло під прапором Маршаллових Островів, і направив його в прибережні води Ісламської Республіки Іран», – йдеться в повідомленні.

Танкер Advantage Sweet перебував у Перській затоці в середу, але його маршрут не показав звичайної поведінки, коли він проходив через Ормузьку протоку, через яку проходить п'ята частина нафтоторгівлі. Іран висовував безпідставні звинувачення в інших захопленнях, намагаючись використати такі повідомлення як важіль для переговорів з іноземними державами.

«Залякування Ірану в Перській та Оманській затоках відповідає усталеній моделі поведінки, коли Іран нападає на судна», - заявила фірма морської безпеки Dryad Global.

5-й флот заявив, що це щонайменше п'яте комерційне судно, захоплене Тегераном за останні два роки.

«Переслідування суден з боку Ірану та втручання в навігаційні права в регіональних водах є загрозою морській безпеці та світовій економіці», – йдеться в повідомленні.

Менеджер судна, турецька фірма, не відповіла на запити про коментарі. Його зазначеним власником виявилася китайська компанія.

Захоплення Іраном у четвер стало останнім у серії захоплень літаків і вибухів, які сколихнули регіон.

Інциденти почалися після того, як тогочасний президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку вийшов із ядерної угоди Ірану зі світовими державами, згідно з якою Тегеран різко обмежував збагачення урану в обмін на скасування економічних санкцій.

Крім того, Військово-морські сили США звинуватили Іран у серії атак мінами на судна, які пошкодили танкери у 2019 році, а також у смертельній атаці безпілотника на пов’язаний із Ізраїлем нафтовий танкер, у результаті якої у 2021 році загинули двоє європейців - членів екіпажу.

Тегеран заперечує здійснення нападів, але ширша тіньова війна між Іраном і Заходом розігрується в нестабільних водах регіону. Затримання іранських танкерів було частиною цього з 2019 року. Останнє велике захоплення відбулося, коли Іран захопив два грецькі танкери в травні та утримував їх до листопада.

Між тим, переговори щодо ядерної угоди Ірану вже рік не мають прогресу. Після краху угоди Іран використовує сучасні центрифуги та має швидко зростаючий запас збагаченого урану. Глава Міжнародного агентства з атомної енергії попередив, що Іран збагатив достатню кількість до 60-відсоткової чистоти — лише невеликі технічні зміни потрібні, щоб довести якість урану до 90%, необхідної для зброї. Цього було б достатньо для того, щоб Іран мав змогу виготовити кілька видів ядерної зброї.