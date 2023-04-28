Жорстокість Росії лише зміцнює рішучість України та відданість США допомозі Києву - посолка Брінк відреагувала на нічні обстріли

"Ще більше життів трагічно втрачено, коли російські ракети влучили в черговий житловий будинок. Росія досі не зрозуміла, що її жорстокість лише зміцнює рішучість України та поглиблює нашу відданість підтримці у її боротьбі", - написала посолка США в Україні Бріджит Брінк у п'ятницю, реагуючи на нічні ракетні обстріли українських міст.

Посолка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс поділилась своїми почуттями, через напад. "Те, що справедливість за ці атаки настане, мало заспокоює зараз, але я тримаюсь за це", - твітує дипломат. В своєму дописі Сіммонс зауважила, що має друзів в Умані, яким довелось бігти із своєї квартири під час обстрілів.

Удари по таких місцях, як Умань, які є віддаленими від лінії фронту, непростимі, заявили в Управлінні ООН з координації гуманітарних питань (OCHA - англ.). "...вбито цивільних, які спали в своїх домівках. Це має зупинитись", - заявив Меттью Голлінворт, в.о. координатора ОСНА з питань України.

В ніч на 28 квітня українські Сили протиповітряної оборони знищили 21 із 23 крилатих ракет та два безпілотники, повідомив командувач Протиповітряної оборони України генерал-лейтенант Микола Олещук в дописі в Telegram. Він висловив жаль, що не всі цілі збито, а також співчуття родинам загиблих та постраждалим.

МВС України повідомило про загибель 15 людей в Умані. Відомо, що серед жертв - двоє дітей. У Дніпрі обстріли забрали життя двох людей, включаючи дитину.

Президент України Володимир Зеленський закликав відповісти на "російський терор". В дописі в Telegram Зеленський написав: "Цей російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу. І отримає. Кожна така атака, кожне зло проти нашої країни й людей наближає державу-терориста лише до провалу й покарання, а не навпаки, як вони думають".



Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав обстріли "відповіддю Росії на всі мирні ініціативи". Він також закликав надати Україні більше зброї, включаючи винищувачі. "Шлях до миру - вигнати Росію з України, - твітує міністр. - Шлях до миру - озброїти Україну F-16 та захистити дітей від російського терору".