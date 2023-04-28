Актуально
- Голос Америки
Жорстокість Росії лише зміцнює рішучість України та відданість США допомозі Києву - посолка Брінк відреагувала на нічні обстріли
"Ще більше життів трагічно втрачено, коли російські ракети влучили в черговий житловий будинок. Росія досі не зрозуміла, що її жорстокість лише зміцнює рішучість України та поглиблює нашу відданість підтримці у її боротьбі", - написала посолка США в Україні Бріджит Брінк у п'ятницю, реагуючи на нічні ракетні обстріли українських міст.
Посолка Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс поділилась своїми почуттями, через напад. "Те, що справедливість за ці атаки настане, мало заспокоює зараз, але я тримаюсь за це", - твітує дипломат. В своєму дописі Сіммонс зауважила, що має друзів в Умані, яким довелось бігти із своєї квартири під час обстрілів.
Удари по таких місцях, як Умань, які є віддаленими від лінії фронту, непростимі, заявили в Управлінні ООН з координації гуманітарних питань (OCHA - англ.). "...вбито цивільних, які спали в своїх домівках. Це має зупинитись", - заявив Меттью Голлінворт, в.о. координатора ОСНА з питань України.
В ніч на 28 квітня українські Сили протиповітряної оборони знищили 21 із 23 крилатих ракет та два безпілотники, повідомив командувач Протиповітряної оборони України генерал-лейтенант Микола Олещук в дописі в Telegram. Він висловив жаль, що не всі цілі збито, а також співчуття родинам загиблих та постраждалим.
МВС України повідомило про загибель 15 людей в Умані. Відомо, що серед жертв - двоє дітей. У Дніпрі обстріли забрали життя двох людей, включаючи дитину.
Президент України Володимир Зеленський закликав відповісти на "російський терор". В дописі в Telegram Зеленський написав: "Цей російський терор має отримати справедливу відповідь від України та світу. І отримає. Кожна така атака, кожне зло проти нашої країни й людей наближає державу-терориста лише до провалу й покарання, а не навпаки, як вони думають".
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав обстріли "відповіддю Росії на всі мирні ініціативи". Він також закликав надати Україні більше зброї, включаючи винищувачі. "Шлях до миру - вигнати Росію з України, - твітує міністр. - Шлях до миру - озброїти Україну F-16 та захистити дітей від російського терору".
Всі новини дня
Українські класичні композитори звучать у Лос-Анджелесі
В університеті південної Каліфорнії у Лос-Анджелесі грали українську класичну музику аби зібрати кошти для допомоги українським дітям. Захід організував випускник відділу композиції, щоб познайомити слухачів у США із українською сучасною музикою.
Виконували “Молитву за Україну” 85-річного українського композитора Валентина Сільвестрова. Її знаменитий маестро написав 2014 під час Євромайдану і як своєрідну відповідь на окупацію Росією Криму. Композиція звучала у багатьох країнах світу і тепер вперше у стінах університету Південної Каліфорнії у Лос-Анджелесі.
Також тут виконували твори Івана Карабиця. Відомого українського композитора родом з Донеччини.
Звучить в університеті і композиція Адама Кареліна, молодого композитора, який творить у Лос-Анджелесі. Та його прабабуся і прадідусь жили в Україні. Саме Адам, який є випускником університету, став куратором події.
“Українське мистецтво та культура – це те, що потрібно святкувати постійно, а не лише тому, що йде війна. Але той факт, що йде війна, дав нам можливість поєднати святкування мистецтва та культури із збором коштів” – Адам Карелін, композитор, організатор концерту.
Диригент ансамблю Thornton Edge, який виконував композиції каже, грати музику українських композиторів - велика честь.
“Композитори дуже хороші, Сильвестров дуже відомий, а ця конкретна композиція “Молитва за Україну” дуже ефектна, дуже емоційна”, – розповідає Дональд Крокет, диригент ансамблю.
Метою концерту також був і фандрайзинг. Волонтери організації StandwithUkrainefoundation розповідали аудиторії про те, що зараз відбувається в Україні і кому допомагатимуть зібраними у США грошима.
“Ми збираємо кошти для дітей війни та вдів і також ми відправляємо нашу допомогу на відбудову дитячого кардіологічного госпіталю у місті Львів, будемо його переоснащувати і це все відбувається за ініціативою Art is Open Heart – “Мистецтво з відкритим серцем” – розповідає Ірина Василькова, співзасновниця StandwithUkraineFoundation.
Окрім класичної музики, відвідувачам показали аудіовізуальну інсталяцію Mother/Land, яка містить фрагменти українського гімну, сирени та спів птахів.
Дивіться також: У Лос-Анджелесі влаштували концерт української музики та збирали кошти для лікування дітей в Україні. Відео
Папа в Угорщині, де уряд Орбана вважає його однодумцем щодо російської війни в Україні
Папа Римський Франциск 28 квітня розпочав триденне перебування в Угорщині, де, як очікують, провідними темами зустрічей будуть питання російської війни в Україні, проблеми міграції у Європі та місце і роль християнства на континенті.
Угорський уряд на чолі з прем’єр-міністром Віктором Орбаном подає папський візит як вияв підтримки Будапешта в той час, як Угорщина на відміну від більшості країн Європи намагається зберігати приязні відносини з Росією та відмовляється допомагати українцям захищатися від російської агресії.
Угорщина, яка має 135 км кордону з Україною, дозволила в'їзд українським біженцям і каже, що надає гуманітарну підтримку, але відмовляється надавати Україні оборонну допомогу і, навіть, заявила, що не дозволяє перевезення через свою територію зброї в Україну від інших держав.
Прем’єр-міністр Орбан, його соратники й контрольовані урядовою партією Фідес засоби масової інформації агітують за співпрацю з Москвою та називають непотрібними і шкідливими міжнародні санкції проти Росії.
Віктор Орбан також дає зрозуміти, що Угорщина, яка є членом НАТО і ЄС, чинила б перешкоди намаганню України вступити в оборонний альянс.
«У такі неспокійні часи як наші, потрібно пам'ятати, що тримає нас разом, а віра є основою на якій ми будуємо стійке майбутнє», - проголосив Орбан напередодні у дописі в Твіттері.
Проурядова газета Magyar Nemzet, висвітлюючи візит, підкреслює те, що часопис називає схожістю поглядів Ватикану й Угорщини на російську війну.
«І папа Франциск і угорський уряд також виступають за мир», - проголошує 28 квітня один з заголовків Magyar Nemzet у повідомленні про заяви урядового речника Золтана Ковача.
86-річний Папа Франциск викликав застереження в Україні своїми закликами до замирення Росією в час, коли російська армія веде наступ і бомбардує майже всю українську територію, а російські керівники фактично заперечують право України на існування.
Але навіть Франциск казав, що надання зброї українцям для захисту є морально виправданим, в той час позиція уряду Орбана залишається незворушною.
В суботу Папа має зустрітися з групою українських біженців, понад 30 тисяч яких тримали притулок в Угорщині.
Перед поїздкою в Угорщину Папа Франциск прийняв у Ватикані українського прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
Український уряд знову запросив Франциска відвідати Україну, але раніше Папа заявляв, що хотів би приїхати до Києва за умови, що зміг би побувати також і в Москві мирною місією.
«Майбутнє України світле» – американець переїхав жити до України викладати студентам. Відео
«Коли я працюю з українськими студентами, я бачу, що майбутнє України буде дійсно дуже хорошим»
У Вашингтоні завершився “Український Саміт дій”: чого досягнули активісти української громади? Відео
У Вашингтоні завершився “Український Саміт дій”. Американські виборці, які підтримують Україну, протягом кількох днів зустрічались із законодавцями обраними у своїх штатах та округах. Таким чином активісти намагались розповісти американським політикам про важливі для України ініціативи.
Форум