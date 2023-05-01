Путіна не вітають у Південній Африці - ЗМІ

Якщо президент Росії Путін прибуде до Південної Африки на саміт країн BRICS, йому загрожуватиме арешт. Південна Африка, яка є членом Міжнародного кримінального суду, муситиме виконати ордер на арешт Путіна, виданий МКС.

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Щоб уникнути цього, уряд Південної Африки проситиме Путіна взяти участь в саміті через он-лайн платформу Zoom, а не особисто. Таке рішення було прийнято після того, як Преторія звернулась за правовою консультацією щодо виконання ордера МКС, пише Sunday Times.

"Ми не маємо можливості не заарештовувати Путіна. Якщо він сюди приїде, нам доведеться його заарештувати", – наводить видання слова посадовця уряду ПАР.

Саміт BRICS, організації, куди входять Бразилія, Росія, Китай, Індія та Південна Африка, запланований на серпень.

Минулого тижня лідер опозиції в країні, Алан Вінде, заявив, що Путіна заарештують, якщо той прибуде до Південної Африки.

"Путін постійно насильницьки руйнує свободу українського народу та тих в його власній країні, хто насмілюється зайняти принципову позицію проти його жорстоких дій", - заявив Вінде в четвер.

Як повідомляв Голос Америки, наприкінці квітня ПАР відвідала українська делегація, яка закликала уряд Південної Африки переглянути дружні відносини з Росією, яка веде війну проти Києва. Українці закликали ПАР виконати ордер Міжнародного кримінального суду (МКС) і заарештувати президента Росії Володимира Путіна, якщо він поїде туди на саміт у серпні.

Олександра Романцова, яка очолює Український центр громадянських свобод, неурядову організацію, яка минулого року отримала Нобелівську премію миру, перебувала в Південній Африці разом із представником Торгово-промислової палати України, щоб спробувати підтримати позицію Києва.

Преторія зайняла офіційно нейтральну позицію щодо конфлікту та утрималася від критики вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Уряд є близьким союзником Москви і навіть проводив двосторонні переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на початку цього року і приймав російські військові кораблі в лютому для спільних військових навчань.

Романцова розповіла Голосу Америки, що група зустрілася з представниками Департаменту міжнародних зв’язків і співробітництва, і відбулася хороша та «продуктивна» дискусія.

Проте, її засмутило, що як регіональний лідер Південна Африка не зайняла більш рішучої позиції щодо незаконного вторгнення Росії.

«Для українців, які знають Нельсона Манделу та боротьбу південноафриканського населення за гідність, рівність і права людини, це справді велике розчарування», – сказала вона.

Вона сказала, що як країна, яка має добрі стосунки з Москвою, Південна Африка повинна використовувати цю платформу, щоб попередити Росію про порушення нею прав людини в Україні, такі як викрадення тисяч українських дітей. Вона припустила, що Південна Африка могла б відігравати більшу посередницьку роль.

Водночас вона зазначила, що було «дуже боляче» бачити запрошення Путіна на саміт країн БРІКС — Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки — запланований на серпень у Йоганнесбурзі.