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Президенти США та Філіппін зустрічаються на тлі збільшення напруги у стосунках з Китаєм
Президент США Джо Байден і президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший під час зустрічі у понеділок узгодять нову програму зміцнення військового співробітництва, заявили посадовці США, підкресливши значну зміну у американо-філіппінських відносинах за останній рік.
Нова програма зосередиться на військовій співпраці на землі, морі, повітрі, космосі та кіберпросторі, адміністрація також передасть три літаки C-130 і планує надіслати додаткові патрульні кораблі.
Байден також підтвердить відданість Договору про взаємну оборону, що діє між країнами з 1951 року, який закликає Сполучені Штати діяти у разі збройного нападу на філіппінську армію, заявили офіційні особи під час брифінгу для журналістів.
Маркос перебуває у США з чотириденним візитом, який розпочався в неділю, першого візиту президента Філіппін за понад 10 років. Маркос, який став президентом минулого року, прагнув підтримувати теплі відносини як зі Сполученими Штатами, так і з Китаєм, які змагаються за вплив в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.
За Родріго Дутерте, попередника Маркоса, відносини зі США погіршилися, оскільки він різко відвернув Філіппіни від їхнього колишнього колоніального правителя та налагодив тісніші зв’язки з Китаєм. Але багато філіппінців розчаровані діями Китаю в Південно-Китайському морі, включно з переслідуванням філіппінських кораблів і рибалок у частинах моря, на які претендують обидві країни. Популярність більш жорсткої позиції щодо Пекіна зросла.
Останнім часом напруга у відносинах з Китаєм зросла
За повідомленнями, минулого місяця посол Пекіна в Манілі сказав, що Філіппіни не повинні підтримувати незалежність Тайваню, «якщо ви дбаєте про 150 000 закордонних іноземних робітників» філіппінського походження, які живуть там. Це, за словами американського чиновника, було розцінено як «завуальована погроза».
«Деякі кроки Китаю викликали занепокоєння (Маркоса), ймовірно, навіть здивували його, — сказав один високопоставлений чиновник адміністрації Байдена. - Він бажає тісно співпрацювати з обома країнами, але опинився в ситуації, що кроки Китаю викликають глибоке занепокоєння».
«Ми підтвердимо нашу прихильність зміцненню давнього альянсу як інструменту миру та каталізатора розвитку в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні», — сказав Маркос перед від’їздом у неділю.
Філіппіни - в центрі планів США
Зі свого боку, уряд США вважає Філіппіни ключовим для протидії вторгненню на Тайвань Китаю, який претендує на острів.
Експерти кажуть, що Сполучені Штати розглядають можливість розмістити ракети та артилерійські системи на Філіппінах для протидії китайському десантному нападу.
Байден докладає зусиль для покращення відносин з Маркосом, проти якого ведеться справа в суді США, пов’язана із розкраданням 2 мільярдів доларів під час правління його батька.
Вашингтон допоміг батькові Маркоса втекти у вигнання на Гаваї під час повстання «влада народу» 1986 року. Його син має імунітет від судових переслідувань у США, бо є головою держави.
Обриси американсько-філіппінського військового альянсу залишаються невизначеними, включаючи рівень доступу та співпраці на філіппінських базах, де військові країн погодилися працювати разом.
Цього місяця Вашингтон отримав доступ до нових військових баз на Філіппінах - трьох ближче до Тайваню та однієї біля островів Спратлі в Південно-Китайському морі.
Китай заявив, що цей крок "розпалює вогонь" регіональної напруженості і що Вашингтон не повинен брати участь у конфлікті далеко від своїх берегів.
«Ми стоїмо пліч-о-пліч у Південно-Китайському морі, і наша єдність ніколи не була міцнішою», — сказав один американський чиновник.
Байден також робить кроки в економічній сфері, включаючи направлення торгово-інвестиційної місії до Маніли, підтримку розгортання телекомунікаційної технології 5G, запуск державно-приватного фінансування видобутку найважливіших корисних копалин і розвитку «розумної» електромережі, нову двосторонню дискусію щодо праці, а також співпраця в сфері підтримки безпеки аеропорту та галузі охорони здоров’я країни.
Тим не менш, зв’язки в сфері безпеки залишатимуться в центрі уваги, оскільки Вашингтон також працює над поглибленням військової співпраці між Філіппінами та Японією. Пізніше цього місяця Байден відправляється до Японії на зустріч "Групи семи" та в Австралію на зустрічі Четвірки (Quad), до якої входять Сполучені Штати, Японія, Індія та Австралія.
Очікується, що обидві зустрічі будуть присвячені Китаю. Сполучені Штати також планують можливу зупинку Байдена в Папуа-Новій Гвінеї 22 травня в рамках активізації взаємодії з тихоокеанським острівним регіоном, за словами офіційних осіб, знайомих із цим питанням.
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- Голос Америки
З грудня Росія зазнала більше 100 тисяч втрат у Бахмуті - Білий дім
Втрати Росії у Бахмуті перевищили 100 000 убитими і пораненими лише із грудня. Понад 20 тисяч з них - вбиті в бою, майже половина із них представники "Групи Вагнера", а 80 тисяч російських військовиків були поранені. Про такі оцінки Білого дому повідомив Джон Кірбі, представник Ради з нацбезпеки США.
За словами Кірбі, Бахмут не має стратегічного значення для росіян, однак спроби його захопити коштували їм величезних втрат. "Росія вичерпала свої військові запаси та свої збройні сили", - додав він, нагадавши, що бої за місто точаться із минулої весни.
Раніше Голос Америки повідомляв, що деякі експерти кажуть, що "Бахмут не має особливого відношення до запланованого українського наступу, який передбачає перекидання десятків тисяч військових проти російських позицій далі на південь", тож "якщо Бахмут – програна справа, для української армії мало б сенс вийти звідти".
Інші оглядачі вказують на те, що оборона Бахмута має стратегічну важливість для Києва, адже відтягує сили Росії й "це вже перемога для України, українських військ, тому що вони так довго утримували його", а російські втрати настільки високі.
- Голос Америки
Вступ України в ЄС і зближення Європи із США - Польща назвала пріоритети свого головування в Раді ЄС
Пріоритетом головування Польщі в Раді Євросоюзу буде тісніша співпраця зі Сполученими Штатами та сприяння вступу України й Молдови до ЄС. Про це заявив президент Анджей Дуда у спільній промові із прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким у день 19-ї річниці вступу Польщі до Європейського Союзу, повідомляє польське радіо RMF24.
Як зазначив Дуда, Варшава прихильна до політики відкритих дверей, тому приєднання України, Молдови, а також країн Західних Балкан до Євросоюзу, буде пріоритетом головування Польщі у Раді ЄС у 2025 році. "Це країни, це суспільства, які більше десятка років чекали на те, щоб стати частиною європейської спільноти, – сказав Дуда. - Ми з прем’єр-міністром (Моравецьким – ред.) чудово знаємо, що означає довго чекати; що означає хотіти бути частиною вільного Заходу, частиною якого ми сьогодні є в політичному сенсі".
Він нагадав, що торік в лютому був ініціатором листа президентів щодо якнайшвидшого прийняття України до ЄС з метою надання Україні статусу кандидата в ЄС. "Спочатку багато хто не повірив; думав, що це буде тривалий процес, а це виявилося можливим за кілька місяців. Сьогодні Україна є кандидатом. Ми зробимо все для того, щоб Україна якнайшвидше стала частиною ЄС", - сказав Дуда.
Також, як повідомив Дуда, серед пріоритетів головування Польщі у Раді ЄС буде зміцнення євроатлантичних зв'язків і співпраці зі Сполученими Штатами. "Більше Сполучених Штатів у Європі, більше Європейського Союзу в Сполучених Штатах", - підкреслив він і додав, що йдеться про співпрацю в економіці та безпеці.
Минулого тижня під час свого візиту до Монголії Дуда висловив сподівання, що "Монголія може зробити значний внесок у зусилля міжнародної спільноти щодо захисту міжнародного права та допомогти притягнути російських воєнних злочинців до відповідальності".
"Протягом багатьох років Польща спостерігає та визнає зусилля Монголії не лише у розбудові демократії всередині країни, але й у захисті миру та безпеки в усьому світі, – цитує Дуду TVP World. - Як президент Республіки Польща, я хочу запевнити вас, що ми розуміємо монгольський народ так, як мало хто з інших народів. Так само як і ви, протягом століть ми були затиснуті між двома домінуючими сусідами", – сказав Дуда, маючи на увазі Монголію, що розташована між Росією та Китаєм, і Польщу, яка ділить кордон зокрема із Росією та Німеччиною.
"Ми розуміємо, що перша та інстинктивна реакція на наявність таких сусідів - бути прагматично обережними. Проте у довгостроковій перспективі таке ставлення може призвести до зменшення або, в гіршому випадку, до втрати незалежності", – сказав Дуда, продовживши, що "Монголія це знає, і саме тому вона роками розширювала" свої відносини із "третіми сусідами". "Тож я хочу запросити вас з цього місця приєднатися до великої міжнародної коаліції вільного світу, яка зараз веде серйозну боротьбу з диктатурою та порушенням міжнародного права", - додав польський президент.
- Голос Америки
“Я за допомогу Україні” - спікер Палати представників США різко відповів російському журналісту
Спікер Палати представників Конгресу США республіканець Кевін Маккарті різко відповів російському репортеру, відкинувши припущення про те, що він не підтримує допомогу Україні.
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"Я голосую за допомогу Україні"
Маккарті засудив дії Росії та заявив: “Ні, я голосую за допомогу Україні. Я підтримую допомогу Україні. Я не підтримую те, що ваша країна зробила з Україною. Я також не підтримую вбивство вами дітей”, — цитує видання The Hill виступ Маккарті на прес-конференції в Ізраїлі.
Я не підтримую те, що ваша країна зробила з Україною. Я також не підтримую вбивство вами дітей.Кевін Маккарті
Російський журналіст пробував наголосити на тому, ніби Маккарті не підтримує постачання зброї Україні і згадав заяву Маккарті про те, що США не повинні "виписувати необмежений чек" Україні.
Раніше, коментуючи свою заяву про "необмежений чек", Маккарті зокрема наголошував, що виступає за сувору підзвітність наданої українцям підтримки, заперечуючи можливість автоматичного затвердження у Конгресі необмежених пакетів допомоги, повідомляв голос Америки.
На запитання російського репортера чи політика США щодо надсилання допомоги Україні може змінитися найближчим часом, Маккарті пообіцяв, що підтримка України Сполученими Штатами триватиме і надалі.
Він також закликав Росію вивести свої війська з України.
Для нагляду за допомогою ще у червні 2022 року відомства США – офіси генеральних інспекторів – cтворили спеціальну робочу групу, що включає контролерів з Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Державного департаменту США та Міністерства оборони США.
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- Голос Америки
США та Велика Британія закликали Росію вивести війська з Придністров’я
Росія продовжує розміщувати війська на території Молдови без її згоди, як вона це робила у Грузії та Україні, що створює загрозу не лише для Молдови, а і для регіону. Таку заяву оприлюднило представництво США при ОБСЄ.
Проти розміщення російських військ виступило і представництво Великої Британії.
Посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер заявив, що Сполучені Штати залишаються відданими демократичному шляху Молдови до повної інтеграції з Європою, підтримці верховенства права та антикорупційних реформ у Молдові, а також допомозі країні в мирному врегулюванні придністровського конфлікту.
Карпентер відзначив успіхи Молдови у зміцненні демократії і додав, що громадяни Молдови краще за інших розуміють, як Росія роками відверто нехтувала суверенітетом, територіальною цілісністю та політичною незалежністю своїх сусідів.
Посол нагадав, що Росія продовжує розміщувати війська на території Молдови майже через 25 років після того, як пообіцяла навпаки вивести свої війська та боєприпаси (зокрема на саміті ОБСЄ в Стамбулі 1999 року).
“Безперешкодний доступ до всіх об’єктів у зоні безпеки або поруч із нею, включаючи склад зброї в Кобасні та в аеропорту Тирасполя не є двостороннім питанням, як любить стверджувати Росія. Це питання регіональної безпеки, яке безпосередньо стосується ОБСЄ”, – заявив Карпентер.
Він також додав: “Якщо Росії справді немає чого приховувати, то їй давно пора дозволити Місії ОБСЄ доступ до Кобасни та запасів, які вона перемістила в аеропорт Тирасполя. Сполучені Штати готові допомогти Молдові, ОБСЄ та іншим партнерам у вивезенні та утилізації цих боєприпасів”.
Сполучені Штати готові допомогти Молдові, ОБСЄ та іншим партнерам у вивезенні та утилізації боєприпасів.Майкл Карпентер
Посол США подякував Молодові за наданий притулок понад 850 000 біженців з України.
Посол Великої Британії при ОБСЄ Ніл Буш своєю чергою заявив: “Ми з жалем констатуємо відсутність прогресу у вивезенні потенційно небезпечних боєприпасів із Кобасни, як і у виведенні незаконно дислокованих російських сил із Придністровського регіону Республіки Молдова”.
Буш нагадав, що, згідно з резолюціями Генеральної Асамблеї ООН, російські війська, які перебувають на суверенній території Молдови, без згоди приймаючої країни, повинні залишити її.
Ми знову закликаємо Росію негайно вивести свої сили [з Молдови]Ніл Буш
“Ми знову закликаємо Росію негайно вивести свої сили та терміново сформулювати пропозицію щодо відновлення процесу вивезення та знищення боєприпасів з Кобасни”, - йдеться у заяві посольства Великої Британії при ОБСЄ.
Як повідомляє агенція АР, поліція Молдови заявила у березні цього року, що їй вдалося запобігти змові груп підтримуваних Росією діячів, які пройшли спеціальну підготовку, щоб викликати масові заворушення під час протесту у столиці проти нового прозахідного уряду Молдови.
Один із найкращих способів, як Європа може допомогти захистити Молдову від російської загрози, – "це забезпечити українцям можливість захистити себе від російського нападу", - таку заяву озвучив раніше Джеймс Клеверлі, міністр закордонних справ Великої Британії під час візиту до Кишинева, - інформував Голос Америки.
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