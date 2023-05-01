Президенти США та Філіппін зустрічаються на тлі збільшення напруги у стосунках з Китаєм

Президент США Джо Байден і президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший під час зустрічі у понеділок узгодять нову програму зміцнення військового співробітництва, заявили посадовці США, підкресливши значну зміну у американо-філіппінських відносинах за останній рік.

Нова програма зосередиться на військовій співпраці на землі, морі, повітрі, космосі та кіберпросторі, адміністрація також передасть три літаки C-130 і планує надіслати додаткові патрульні кораблі.

Байден також підтвердить відданість Договору про взаємну оборону, що діє між країнами з 1951 року, який закликає Сполучені Штати діяти у разі збройного нападу на філіппінську армію, заявили офіційні особи під час брифінгу для журналістів.

Маркос перебуває у США з чотириденним візитом, який розпочався в неділю, першого візиту президента Філіппін за понад 10 років. Маркос, який став президентом минулого року, прагнув підтримувати теплі відносини як зі Сполученими Штатами, так і з Китаєм, які змагаються за вплив в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

За Родріго Дутерте, попередника Маркоса, відносини зі США погіршилися, оскільки він різко відвернув Філіппіни від їхнього колишнього колоніального правителя та налагодив тісніші зв’язки з Китаєм. Але багато філіппінців розчаровані діями Китаю в Південно-Китайському морі, включно з переслідуванням філіппінських кораблів і рибалок у частинах моря, на які претендують обидві країни. Популярність більш жорсткої позиції щодо Пекіна зросла.

Останнім часом напруга у відносинах з Китаєм зросла

За повідомленнями, минулого місяця посол Пекіна в Манілі сказав, що Філіппіни не повинні підтримувати незалежність Тайваню, «якщо ви дбаєте про 150 000 закордонних іноземних робітників» філіппінського походження, які живуть там. Це, за словами американського чиновника, було розцінено як «завуальована погроза».

«Деякі кроки Китаю викликали занепокоєння (Маркоса), ймовірно, навіть здивували його, — сказав один високопоставлений чиновник адміністрації Байдена. - Він бажає тісно співпрацювати з обома країнами, але опинився в ситуації, що кроки Китаю викликають глибоке занепокоєння».

«Ми підтвердимо нашу прихильність зміцненню давнього альянсу як інструменту миру та каталізатора розвитку в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні», — сказав Маркос перед від’їздом у неділю.

Філіппіни - в центрі планів США

Зі свого боку, уряд США вважає Філіппіни ключовим для протидії вторгненню на Тайвань Китаю, який претендує на острів.

Експерти кажуть, що Сполучені Штати розглядають можливість розмістити ракети та артилерійські системи на Філіппінах для протидії китайському десантному нападу.

Байден докладає зусиль для покращення відносин з Маркосом, проти якого ведеться справа в суді США, пов’язана із розкраданням 2 мільярдів доларів під час правління його батька.

Вашингтон допоміг батькові Маркоса втекти у вигнання на Гаваї під час повстання «влада народу» 1986 року. Його син має імунітет від судових переслідувань у США, бо є головою держави.

Обриси американсько-філіппінського військового альянсу залишаються невизначеними, включаючи рівень доступу та співпраці на філіппінських базах, де військові країн погодилися працювати разом.

Цього місяця Вашингтон отримав доступ до нових військових баз на Філіппінах - трьох ближче до Тайваню та однієї біля островів Спратлі в Південно-Китайському морі.

Китай заявив, що цей крок "розпалює вогонь" регіональної напруженості і що Вашингтон не повинен брати участь у конфлікті далеко від своїх берегів.

«Ми стоїмо пліч-о-пліч у Південно-Китайському морі, і наша єдність ніколи не була міцнішою», — сказав один американський чиновник.

Байден також робить кроки в економічній сфері, включаючи направлення торгово-інвестиційної місії до Маніли, підтримку розгортання телекомунікаційної технології 5G, запуск державно-приватного фінансування видобутку найважливіших корисних копалин і розвитку «розумної» електромережі, нову двосторонню дискусію щодо праці, а також співпраця в сфері підтримки безпеки аеропорту та галузі охорони здоров’я країни.

Тим не менш, зв’язки в сфері безпеки залишатимуться в центрі уваги, оскільки Вашингтон також працює над поглибленням військової співпраці між Філіппінами та Японією. Пізніше цього місяця Байден відправляється до Японії на зустріч "Групи семи" та в Австралію на зустрічі Четвірки (Quad), до якої входять Сполучені Штати, Японія, Індія та Австралія.

Очікується, що обидві зустрічі будуть присвячені Китаю. Сполучені Штати також планують можливу зупинку Байдена в Папуа-Новій Гвінеї 22 травня в рамках активізації взаємодії з тихоокеанським острівним регіоном, за словами офіційних осіб, знайомих із цим питанням.