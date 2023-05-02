Мінфін США попередив, що проблеми з фінансуванням платежів можуть початись вже в червні

У США можуть виникнути проблеми з проведенням бюджетних платежів вже в червні. Про це міністерка фінансів США Дженет Єллен повідомила в листі спікеру Палати представники США Кевіну Маккарті. Вона закликала Конгрес збільшити, або усунути обмеження щодо обсягу запозичень уряду США.

"З огляду на теперішні прогнози, Конгрес обов'язково має діяти якомога швидше, щоб збільшити борговий ліміт і надати довгострокову впевненість, що уряд продовжить проводити платежі", - йдеться в листі.

Для того, щоб обговорити те, як усунути загрозу дефолту, наступного тижня президент США Джо Байден проведе зустріч з керівництвом Конгресу. Байден запросив на зустріч спікера Конгресу Кевіна Маккарті, лідера меншості в Палаті представників Гакііма Джеффріса, а також лідера більшості в Сенаті Чака Шумера та лідера меншості в Сенаті Мітча Макконнелла на зустріч 9 травня, повідомили в Білому домі.

Байден наполягає, що Конгрес має прийняти рішення щодо боргового ліміту без умов.

Палата представників США, де більшість має опозиційна Республіканська партія, минулого тижня затвердила збільшення боргового ліміту, але цим законопроектом передбачила скорочення бюджетних видатків.

Спікер Палати представників США республіканець Кевін Маккарті закликав Байдена до перемовин щодо умов збільшення боргового обмеження. Однак, в понеділок у своїй промові Байден заявив, що Конгрес має спершу підтвердити, що віз зробить кроки, щоб уряд США міг уникнути дефолту і звинуватив радикальне крило республіканців в спробах наблизити Америку до дефолту.

Маккарті у зверненні до преси в понеділок закликав уряд США до співпраці з Конгресом, а керівники правлячої Демократичної партії в Конгресі, включаючи Шумера та Джеффріса видали спільну заяву у якій закликали "відкласти партійні інтереси і зробити те, що треба для того, щоб народ Америки уник першого за історію дефолту уряду США, який зруйнує ринки цінних паперів, збільшить витрати для родин і пошкодить пенсійні заощадження".

Борг Сполучених Штатів наразі обмежено на рівні 31,4 трлн дол. Ліміт регулярно переглядається і часто стає предметом активних політичних суперечок. Сполучені Штати ніколи не оголошували дефолту за своїми боргами, і американські казначейські облігації відіграють важливу роль у світовій фінансовій системі. Економісти попереджають, що нездатність підняти стелю боргу призведе до масштабної фінансової кризи.