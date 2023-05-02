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- Голос Америки
Мінфін США попередив, що проблеми з фінансуванням платежів можуть початись вже в червні
У США можуть виникнути проблеми з проведенням бюджетних платежів вже в червні. Про це міністерка фінансів США Дженет Єллен повідомила в листі спікеру Палати представники США Кевіну Маккарті. Вона закликала Конгрес збільшити, або усунути обмеження щодо обсягу запозичень уряду США.
"З огляду на теперішні прогнози, Конгрес обов'язково має діяти якомога швидше, щоб збільшити борговий ліміт і надати довгострокову впевненість, що уряд продовжить проводити платежі", - йдеться в листі.
Для того, щоб обговорити те, як усунути загрозу дефолту, наступного тижня президент США Джо Байден проведе зустріч з керівництвом Конгресу. Байден запросив на зустріч спікера Конгресу Кевіна Маккарті, лідера меншості в Палаті представників Гакііма Джеффріса, а також лідера більшості в Сенаті Чака Шумера та лідера меншості в Сенаті Мітча Макконнелла на зустріч 9 травня, повідомили в Білому домі.
Байден наполягає, що Конгрес має прийняти рішення щодо боргового ліміту без умов.
Палата представників США, де більшість має опозиційна Республіканська партія, минулого тижня затвердила збільшення боргового ліміту, але цим законопроектом передбачила скорочення бюджетних видатків.
Спікер Палати представників США республіканець Кевін Маккарті закликав Байдена до перемовин щодо умов збільшення боргового обмеження. Однак, в понеділок у своїй промові Байден заявив, що Конгрес має спершу підтвердити, що віз зробить кроки, щоб уряд США міг уникнути дефолту і звинуватив радикальне крило республіканців в спробах наблизити Америку до дефолту.
Маккарті у зверненні до преси в понеділок закликав уряд США до співпраці з Конгресом, а керівники правлячої Демократичної партії в Конгресі, включаючи Шумера та Джеффріса видали спільну заяву у якій закликали "відкласти партійні інтереси і зробити те, що треба для того, щоб народ Америки уник першого за історію дефолту уряду США, який зруйнує ринки цінних паперів, збільшить витрати для родин і пошкодить пенсійні заощадження".
Борг Сполучених Штатів наразі обмежено на рівні 31,4 трлн дол. Ліміт регулярно переглядається і часто стає предметом активних політичних суперечок. Сполучені Штати ніколи не оголошували дефолту за своїми боргами, і американські казначейські облігації відіграють важливу роль у світовій фінансовій системі. Економісти попереджають, що нездатність підняти стелю боргу призведе до масштабної фінансової кризи.
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Українські ветерани знову готуються взяти участь у світових Іграх Нескорених. Відео
Цього року українські ветерани знову готуються взяти участь у світових Іграх Нескорених, що відбудуться восени у Німеччині. У Львові пройшли відбіркові змагання, за результатами яких буде обрано 24 спортсмени, які поїдуть до Дюссельдорфу.
- Голос Америки
Швейцарія змінила Росію у головуванні в Раді Безпеки ООН
З 1 травня у Раді Безпеки ООН упродовж місяця головуватиме Швейцарія. Вона змінила Росію, котра очолювала Радбез у квітні, що викликало критику та заяви про кризу у міжнародній інституції.
Паскаль Берісвіль, посолка Швейцарії при ООН, виступаючи під час засідання Ради Безпеки в понеділок закликала учасників поважати один одного. А також заявила, що працюватиме над членів Ради, оскільки Швейцарія має намір “зводити мости” між ними, зважаючи на багаторічну історію миротворчих зусиль у різноманітних конфліктах довкола світу.
“Ми продовжуватимемо уважно стежити за кризою в Судані, ситуацією в Афганістані, в Україні та, звичайно, в усіх інших частинах світу”, - сказала Паскаль Берісвіль під час зустрічі з журналістами.
За її словами, наразі у порядку денному Радбезу немає засідань щодо війни в Україні, але висловила готовність провести такі.
За повідомленням агенції АР, посолка Швейцарії при ООН була серед тих, хто звинуватив Росію в порушенні Статуту ООН, заявивши, що “державний суверенітет, територіальна цілісність і заборона на застосування сили проти України продовжують зневажатися військовою агресією з боку постійного члена Ради Безпеки [Росї, - ред.]”.
Паскаль Берісвіль підтвердила, що наразі Швейцарія не може надати дозвіл на реекспорт зброї до України. Німеччина, як повідомляв Голос Америки, намагалася попри попередні відмови Швейцарії, переконати її надати дозвіл на передачу Україні озброєння швейцарського виробництва.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що очікує від Швейцарії відповідного дозволу – для поповнення запасів в Україні.
Наразі Швейцарія продовжує утримувати нейтралітет відповідно до законодавства країни. Єдиним винятком з цього стало ухвалення санкцій Євросоюзу. Як повідомляв Голос Америки, у Швейцарії лунали заклики до зміни політики нейтралітету країни у питанні надання зброї Україні або дозволу на реекспорт швейцарської зброї з інших країн.
Минулого місяця у Раді Безпеки головувала Росія. Посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд сказала в інтерв’ю Голосу Америки, що Росії не місце в Раді Безпеки ООН, і висловила занепокоєння щодо того, що Росія може використовувати своє головування в Радбезі, щоб поширювати пропаганду.
"Росії взагалі не повинно бути в Раді Безпеки, але вона є постійним членом Ради, і ми не можемо цього змінити, - заявила Томас-Грінфілд. - Протягом місяця, який є ротаційним, ми маємо намір займатися важливими питаннями Ради Безпеки. Це не тільки Україна. Ми очікуємо, що Росія шукатиме можливості для поширення дезінформації, особливо під час візиту міністра закордонних справ Лаврова. На даний момент немає жодних планів щодо будь-якої взаємодії з ним. Але, звісно, ми зробимо все можливе, щоб добитися звільнення американських громадян, яких несправедливо утримували. У вихідні держсекретар розмовляв з міністром закордонних справ Лавровим і вимагав від нього звільнити журналіста The Wall Street Journal, а також інших американців, які несправедливо утримуються російським урядом".
«4500 багатоповерхових житлових будинків зруйновано», – мер Харкова. Відео
«Ми за той рік відбудували 200 багатоповерхівок. Але 4500 багатоповерхових житлових будинків зруйновано», – розповів мер Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю журналістці «Голосу Америки» Марії Ульяновській. За словами Терехова, відновлення Харкова коштуватиме 9,5 мільярдів доларів.
- Голос Америки
Держдеп США підтримує політику відкритих дверей НАТО для України, але зосереджений на викликах війни
Офіційну позицію щодо перспектив членства України в НАТО (та зокрема обговорення цього питання влітку на Вільнюському саміті) журналістам пояснив речник Державного департаменту США Ведант Пател.
Так, за його словами, Сполучені Штати підтримують політику “відкритих дверей” НАТО, але наразі зосереджені на тому, щоб забезпечити підтримку України у її протистоянні російській агресії.
Таку ж позицію раніше висловив і представник Білого дому, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю Голосу Америки.
Ведант Пател також додав, що потенційний вступ України до НАТО – колективне рішення, і це визначатиме весь Альянс.
Під час брифінгу журналісти попросили речника Держдепу прокоментувати публікацію французької газети Le Monde про розбіжності серед союзників щодо перспективи членства України в НАТО.
“Те, на чому ми зосереджені зараз – це забезпечення підтримки наших українських партнерів у вирішенні викликів, з якими вони зараз стикаються, а це величезна російська агресія, російські напади на цивільну та енергетичну інфраструктуру. Росія нехтує основами Статуту ООН, що стосуються територіальної цілісності та суверенітету. Тож це те, на чому ми продовжуємо зосереджуватися”, - сказав посадовець.
Пател також наголосив, що Сполучені Штати продовжують вживати заходів, щоб притягнути Російську Федерацію до відповідальності за вчинені звірства.
Як повідомляв Голос Америки, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ напередодні заявив, що «усі союзники по НАТО погодилися, що Україна стане членом», і що Україна заслужила своє місце в Альянсі. При цьому зауважив, що зараз питання членства – не на часі. «Зараз головна увага полягає в тому, щоб забезпечити перемогу України над Росією», – сказав Столтенберґ.
Міністри оборони Бухарестської дев'ятки, союзників зі східного краю НАТО і ЄС закликали обговорити майбутнє членство України в НАТО саме на липневому саміті у Вільнюсі.
Про це йдеться у спільній заяві, виданій за результатами зустрічі у Варшаві 26 квітня.
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