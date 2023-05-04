В Білому домі відреагували на звинувачення Росії щодо участі США в інциденті з дроном

Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі відкинув звинувачення Кремля про те, що США буцімто стоять за атакою дрона в Москві.

"Можу запевнити вас, що в цьому немає участі Сполучених Штатів. Щоб це не було, ми до того не причетні", - заявив Кірбі в інтерв'ю MSNBC в четвер.

Раніше в четвер речник Кремля Дмитро Песков без доказів звинуватив США в тому, що Америка, буцімто стоїть за тим, що в Кремлі називають атакою дрона із замахом на російського президента Путіна.

В Європі висловили занепокоєння, що Москва може використати інцидент для ескалації війни. Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель закликав Росію не використовувати інцидент в якості приводу для ескалації війни проти України, збільшення мобілізації.

"Ми закликаємо Росію не використовувати цей буцімто напад, як виправдання, щоб продовжувати ескалацію війни. Це нас турбує", - заявив посадовець у зверненні до преси в Брюсселі в четвер.

Україна заперечує свою участь в інциденті. Президент України Володимир Зеленський напередодні у Фінляндії, заявив, що українські сили не атакували Кремль. "Ми не атакували ні Путіна, ні Москву, ми воюємо на своїй території", – сказав він. У Києві вважають, що заявами про українські дрони у Москві Росія готує виправдання для потенційних "терористичних актів".

Державний секретар США заявив, що скептично сприймає заяви Росії, зокрема про те, що Україна атакувала дроном Красну площу біля Кремля. Ентоні Блінкен сказав, що США не мають фактів за цим інцидентом, втім лишають за Україною право самостійно вирішувати, як повертати власну територію.

“По-перше, я бачив ці повідомлення, і я жодним чином не можу їх підтвердити. Ми просто не знаємо. По-друге, я б сприймав усе, що надходить із Кремля, з дуже великим скептицизмом. То ж, подивимось, якими будуть факти. Насправді важко коментувати це чи припускати, не знаючи фактів. Загалом, як я вже казав, як ми заявляли, коли йдеться про Україну, яка зазнає щоденних нападів, не лише її неймовірно мужні військові, але й громадяни, чоловіки, жінки та діти зазнають щоденних нападів цією російською агресією, їхні будинки розбомблені, їхні квартири та вулиці, вбиті діти, роз’єднані сім’ї. Що ж ми залишаємо за Україною право вирішувати, як вона захищатиме себе, як вона намагатиметься повернути територію, яку Росія незаконно захопила в неї за останні 14 місяців, і щоб повернутись до кордонів 2014 року", - сказав держсекретар США.

На прохання уточнити, чи США критикуватимуть Україну, якщо вона самостійно вирішить обстріляти Росію, Блінкен додав: “Ці рішення має ухвалювати Україна - як себе захищати, як повертати свою територію, як відновити свою територіальну цілісність та суверенітет”.

У середу вранці, 3 травня, російські ЗМІ повідомили, що дрони з України "намагалися завдати удару" по кремлівській резиденції президента РФ Путіна. У Telegram опублікували нічне відео із вибухом над Красною площею у Москві.

У Кремлі назвали ці удари терактом і пообіцяли відповісти.