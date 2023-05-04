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Наскільки ймовірним є дефолт США і що політичне протистояння щодо ліміту боргу означає для України
Збільшення боргового ліміту США достатньо регулярно стає причиною політичних суперечок у США. Фактично США – єдина країна яка стикається з високим рівнем політичного протистояння та навіть загрозою дефолту через запроваджений власним парламентом ліміт на величину боргу, вказують аналітики CFR. Цей ліміт боргу було запроваджено Конгресом США в 1917 році і з того часу його регулярно переглядають або тимчасово скасовують. Лише за каденції попереднього президента США Дональда Трампа цей ліміт переглядався тричі.
Що буде, якщо ліміт не буде переглянуто і США зіткнуться з дефолтом невідомо, адже США за свою історію ніколи не оголошували дефолт. Найближче до дефолту США наблизились в 2011 році, за часів президентства Барака Обами, коли відповідної угоди з Конгресом було досягнуто лише за два дні до кінцевого терміну, кажуть оглядачі. Тоді рейтинг держоблігацій США, які вважаються найбільш надійними у світі, дещо знизився.
Сьогодні Білий дім опублікував огляд оцінок економістів щодо того, які загрози несе можливий дефолт. Експерти загалом погоджуються: якщо ліміт боргу не буде підвищено чи скасовано, це "призведе до економічної катастрофи, якої цілком можна уникнути", а покоління американців постраждають через погіршення довіри до економіки США.
Як уникнути боргової кризи?
Для того, щоб обговорити те, як уникнути загрози дефолту, президент США Джо Байден 9 травня проведе зустріч з керівництвом Конгресу. Байден запросив на зустріч спікера Конгресу Кевіна Маккарті, лідера меншості в Палаті представників Гакііма Джеффріса, а також лідера більшості в Сенаті Чака Шумера та лідера меншості в Сенаті Мітча Макконнелла на зустріч 9 травня, повідомили в Білому домі.
Ймовірно, кажуть оглядачі, Байден підкреслить свою позицію щодо того, що опозиція має автоматично затвердити підвищення боргового ліміту – без умов та компромісів. В опозиції прагнуть домогтись скорочення видатків бюджету в обмін на збільшення боргової стелі. Минулого тижня Палата представників США, де більшість контролює опозиційна Республіканська партія, затвердила законопроект, який передбачає збільшення ліміту запозичень на 1,5 трильйона доларів в обмін на скорочення бюджетних видатків на 130 мільярдів доларів за 10 років.
Їхні політичні опоненти, демократи, вже розкритикували пропозицію, заявивши, що республіканці намагаються "тримати в заручниках народ Америки", а спікера Палати представників Маккарті в тому, що він здав свої позиції в протистоянні з радикальним крилом Республіканської партії.
Законопроект республіканців має мало шансів на затвердження в Сенаті, де більшість контролюють демократи, кажуть оглядачі.
Також, щоб посилити свої переговорні позиції, Демократична партія розробляє інший шлях. У вівторок, повідомляє New York Times, було прийнято положення, яке дозволяє винести на голосування законопроект щодо боргового обмеження, якщо більшість конгресменів підпишуться під петицією. Збір підписів розпочнеться 16 травня. Ця стратегія вимагає, щоб щонайменше 5 конгресменів-республіканців підписали петицію.
Навіть якщо затвердити таке положення не вдасться, зазначає видання, такий захід стане ще одним важелем впливу під час перемовин Байдена з керівництвом Конгресу 9 травня.
Що це означає для України?
В понеділок міністерка фінансів США Дженет Єллен в листі до спікера Палати представників США Кевіна Маккарті застерегла, що вже в червні не буде можливості повністю обслуговувати платежі, якщо не буде рішення щодо підвищення боргового ліміту. Вона в листі наголосила, що це "зашкодить позиції США як світового лідера і поставить питання про здатність захищати інтереси національної безпеки".
"З огляду на теперішні прогнози, Конгрес обов'язково має діяти якомога швидше, щоб збільшити борговий ліміт і надати довгострокову впевненість, що уряд продовжить проводити платежі", - йдеться в листі.
Про те, що загроза дефолту США може негативно вплинути на роль США в протистоянні світовим автократіям, в лютому попереджали і колишні очільники Пентагону Леон Панетта і Чак Гейґел. В спільній статті для Politico експерти застерегли, що дефолт зашкодить довірі до економічної міці США і підштовхне Путіна діяти більш активно у війні.
Оглядачі вказують на роль спікера Палати представників США Кевіна Маккарті, який, хоча і засвідчив свою підтримку допомозі України, однак, як пише CNN, не готовий вступати в суперечку з радикальним крилом республіканців, які виступають проти допомогти Україні, а також проти підвищення боргового ліміту.
Оборонне видання Defense News пише про те, що Маккарті складно домогтись консенсусу в своїй партії, особливо з огляду не те, що наближаються дебати щодо бюджету, де, за інформацією видання, йтиметься про додаткову оборонну та економічну допомогу Україні.
В уряді США переконані: обидві партії підтримують надання допомоги Україні. Так відповіла Єллен на прохання видання MarketPlace прокоментувати можливість надавати допомогу Україні "з огляду на небажання Маккарті та республіканців в Конгресі, витрачати більше на це".
Я переконана, що широка підтримка обох партій для допомоги Україні існуватиме стільки, скільки потрібноМіністерка фінансів США Дженет Єллен
"Я переконана, що ми маємо моральний обов'язок допомогти країні та народові, який надзвичайно хоробро бореться проти жорстокої та неспровокованої агресії проти нього, яка загрожує не лише країні та народу, але становить загрозу для багатьох інших країн, якщо ми не будемо протистояти цьому, - заявила Єллен. - Ми десятиліттями не бачили такого в Європі і це справді порушує все, що ми підтримуємо. В наших інтересах постати проти цього".
Раніше сенатор Макконнелл чітко вказав, що він підтримує Україну і переконаний, що ми зобов'язані допомагати Україні. Багато республіканців та демократів, делегацій Конгресу, які відвідували Україну виявляли свою підтримку. Я переконана, що широка підтримка обох партій для допомоги Україні існуватиме стільки, скільки потрібно".
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- Голос Америки
Білий дім знімає вимогу про щеплення від коронавірусу для іноземних туристів у США
У США скасовують вимоги щодо вакцинації проти COVID-19 для туристів з-за кордону, що прибувають до США. Вимога припиняє діяти з 11 травня, коли припиняє діяти стан надзвичайної ситуації у галузі охорони здоров'я через COVID-19.
Також скасовується вимога щеплення від коронавірусу для федеральних службовців, федеральних підрядників, а також викладачів і працівників медичних установ.
"Хоча вакцинація залишається одним із найважливіших інструментів для покращення здоров'я та безпеки працівників і підвищення ефективності робочої сили, зараз ми перебуваємо на іншій фазі нашої відповіді (на виклики пандемії - ред.), коли ці заходи більше не потрібні", - йдеться у повідомленні Білого дому.
В адміністрації президента США також зазначили, що із січня 2021 року смертність від COVID-19 знизилася на 95%, а кількість госпіталізацій скоротилася майже на 91%. "У всьому світі смертність від COVID-19 досягла найнижчого рівня з початку пандемії. Після загальнодержавних зусиль, які призвели до рекордної кількості майже 270 мільйонів американців, які отримали принаймні одну вакцину проти COVID-19", - повідомляє Білий дім.
Як пишуть деякі оглядачі, вакцини від коронавірусу на початку пандемії допомогли значно знизити захворюваність, однак поява нового штаму "омікрон" змінила це: за даними влади 96% американців були інфіковані цим різновидом вірусу, й він продовжує ширитись. Через це повне викорінення COVID-19 не виглядає можливим.
Проте щеплення, як і у випадку з багатьма іншими захворюваннями, залишається важливим для уникнення складних випадків захворювання.
- Голос Америки
Керівники розвідки США прокоментували польоти дронів на Кремлем
Розвідка США наразі не має даних щодо того, хто стоїть за польотами дронів над Кремлем. Про це заявила директорка американської розвідки Авріл Гейнс під час слухань щодо зовнішніх загроз у Комітеті Сенату США зі збройних сил в четвер.
Інцидент із безпілотниками над Кремлем керівників розвідки попросив прокоментувати сенатор-республіканець Том Коттон.
"Влада Росії звинуватила Україну y спробі вбити президента Путіна, і заявила, що Сполучені Штати до цього причетні. Це серйозна справа, якщо це правда" - сказав Коттон.
"Очевидно, ви бачили, що українська влада заперечує свою причетність до цього, і на даному етапі ми не маємо інформації, яка б дозволила нам надати незалежну оцінку", - відповіла Авріл Гейнс.
Сенатор Коттон уточнив, чи знають представники розвідки, що Володимир Путін не часто ночує у Кремлі. Отримавши ствердну відповідь, він зазначив: "Кремль не схожий на Білий дім. Іншими словами, це не основна резиденція президента Росії. Навіть якби він був там, ці безпілотники на відео, які я бачив, вони не виглядають зброєю такого розміру, яка могла б завдати значної шкоди Кремлю". На це керівники розвідки теж відповіли ствердно.
"Здається, це ті типи безпілотників, які вимагають відносно близької прямої видимості, тобто когось на землі в Москві, яка не є відомою як відкрите та дружнє місто з людьми, що вороже ставляться до російського уряду. Чи це правда?" - запитав сенатор. "Потенційно з фотографій, які я бачив. Так", - відповів Скотт Берр'є, директор Розвідувального управління Міноборони США.
Як повідомляв Голос Америки, на тих же слуханнях Гейнс заявила, що Росія ймовірно не зможе провести "значну наступальну операцію цього року" через брак боєприпасів і живої сили - незалежно від того, чи буде український контрнаступ успішним.
"Насправді, якщо Росія не розпочне обов’язкову мобілізацію та не забезпечить суттєві постачання боєприпасів третіми сторонами, окрім теперішніх постачань з Ірану та інших країн, їй буде дедалі складніше підтримувати навіть скромні наступальні операції", - цитує CNN керівницю розвідки.
За її оцінкою, Путін, "ймовірно", зменшив свої теперішні амбіції в Україні, щоб вважати перемогою "консолідацію контролю над окупованою територією на сході та півдні України та гарантувати, що Україна ніколи не увійде в НАТО".
При цьому Гейнс вважає, що малоймовірно, що Росія буде готова домовлятись про певне перемир'я цього року, якщо політичні чинники "не змінять думку" президента Путіна. За її оцінкою, Росія також навряд чи готова використати ядерну зброю, навіть в умовах значних втрат у війні в Україні.
- Голос Америки
Звіт на замовлення ОБСЄ: примусове переміщення українських дітей силами РФ може бути визнано злочином проти людяності
Примусове переміщення українських дітей силами Російської Федерації може бути визнано злочином проти людяності, мовиться у спеціальному звіті, представленому в ОБСЄ у четвер, 4 травня. Місія спеціальних доповідачів, яка діяла в рамках Московського механізму ОБСЄ, заявила, що їй «вдалось з упевненістю встановити, що загалом депортацію дітей не можна кваліфікувати як добровільну».
У своєму звіті місія заявила, що «практика примусового переміщення та/або депортації українських дітей на тимчасово окуповані території та на територію Російської Федерації може бути визнана злочином проти людяності».
Звіт доходить висновку, що «евакуація, переміщення та тривале переміщення українських дітей без згоди є порушенням міжнародного гуманітарного права, а в деяких випадках – серйозними порушеннями IV Женевської конвенції та воєнними злочинами».
Доповідачки, Сесілі Геллештвейт, Еліна Штайнерте та Вероніка Білкова, які працювали над звітом, заявили, що особливий жах у них викликала «процедура розділення батьків і дітей на фільтраційних пунктах», які були «встановлені російською окупаційною владою».
Звіт рекомендує:
- Негайно припинити практику примусового переміщення українських дітей на тимчасово окупованих територій України та/або місцях їх примусового видворення до Російської Федерації;
- Негайно надати вичерпні списки імен і місцеперебування всіх дітей, які були примусово переміщені або депортовані;
- Встановити відповідні процедури та активно сприяти возз’єднанню сімей усіх дітей, які були примусово переміщені або депортовані з України;
- Негайно припинити існуючу практику прискореного прийому в російське громадянство українців, особливо дітей.
Звіт було створено в рамках Московського механізму ОБСЄ, що дає можливість створювати експертні комісії та надсилати їх до держав-учасниць, щоб допомогти їм у вирішенні проблеми, пов'язаної з захистом прав людини.
Веса Хаккінен, посол Фінляндії в ОБСЄ, який виступив від імені 45 країн-учасниць ОБСЄ, заявив, що Росія має негайно повернути в Україну депортованих українських дітей.
«Звіт про депортацію українських дітей з боку Росії чіткий: Росія порушує Міжнародне гуманітарне право і права людини – у деяких випадках серйозно. Росія повинна негайно повернути українських дітей в Україну», – написав Хаккінен у своєму твіті після виступу в ОБСЄ, де експерти презентували свій звіт про Україну.
Фінський дипломат наголосив, що хоча місія не змогла встановити точну кількість депортованих дітей, «очевидно, що ці цифри вимірюються кількома тисячами». Загальна кількість може бути ще значно більшою, оскільки «і Російська Федерація, і Україна вказують цифри в сотні тисяч дітей».
Як зауважив у своєму виступі посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер, посилаючись на звіт, станом на 23 квітня Україні вдалося повернути лише 361 дитину. Лише 361.
«Це залишає тисячі сімей, роз’єднаних російською владою, і тисячі травмованих дітей», – наголосив Карпентер.
Карпентер звернув увагу на те, що згідно звіту, «Росія займалася примусовим переселенням українського населення з 2014 року, і лише з Криму було вивезено понад 1000 дітей».
«Ще тисячі були вивезені з інших окупованих територій України. Цих дітей відправляли аж у Сибір і на Далекий Схід Росії. Усе це є прямим порушенням зобов’язань Росії за міжнародним гуманітарним правом та її зобов’язаннями перед ОБСЄ. У декларації Стамбульського саміту 1999 року держави-учасниці ОБСЄ зобов’язалися «активно захищати права та інтереси дітей, особливо в конфліктних і постконфліктних ситуаціях», – наголосив Карпентер.
Посилаючись на звіт Єльського університету, посол сказав, що ці зусилля, як здається, «організовані централізовано та систематично впроваджуються в багатьох регіонах Росії, а також на українських територіях, які Росія контролює або окупує».
Посол наголосив, що «окрім розділення на «фільтраційних пунктах», одним із найбільш цинічних способів, якими Росія викрадає українських дітей із їхніх сімей, є пропозиція оплачуваних путівок до дитячих таборів в окупованому Криму, а також у Росії та Білорусі».
Він звернув увагу на те, що у звіті зазначається, що батьків шантажують для того, щоб вони відправили своїх дітей нібито на відпочинок. А тим, хто не хоче відправляти своїх дітей до таких таборів, погрожували приховано, чи явно, що це «призведе до перегляду їхніх батьківських прав, оскільки відмова буде розцінена як нехтування дитиною».
Пізніше Росія утримувала цих дітей під вигаданими приводами та переміщувала їх між різними таборами без згоди їхніх батьків чи законних опікунів і не надаючи інформацію про їхній стан чи місце перебування, зауважив посол Карпентер.
Перший ордер на арешт, виданий Міжнародним кримінальним судом за звинуваченням у воєнних злочинах, скоєних під час цієї повномасштабної агресії, було видано проти чинного президента Російської Федерації Володимира Путіна і, як він сказав, «уповноваженої з прав дитини у лапках» Марії Львової-Бєлової за звинуваченням у воєнному злочині у зв’язку з вивезенням українських дітей.
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- Голос Америки
Росія навряд чи здатна на значний наступ цьогоріч незалежно від результатів контрнаступу ЗСУ - розвідка США
Росія ймовірно не зможе провести "значну наступальну операцію цього року" через брак боєприпасів і живої сили - незалежно від того, чи буде український контрнаступ успішним. Про це директорка національної розвідки Авріл Гейнс заявила в четвер під час слухань щодо світових загроз, які відбулись в Комітеті з питань озброєння Сенату США.
"Насправді, якщо Росія не розпочне обов’язкову мобілізацію та не забезпечить суттєві постачання боєприпасів третіми сторонами, окрім теперішніх постачань з Ірану та інших країн, їй буде дедалі складніше підтримувати навіть скромні наступальні операції", - цитує CNN керівницю розвідки.
За її оцінкою, Путін, "ймовірно", зменшив свої теперішні амбіції в Україні, щоб вважати перемогою "консолідацію контролю над окупованою територією на сході та півдні України та гарантувати, що Україна ніколи не увійде в НАТО".
При цьому Гейнс вважає, що малоймовірно, що Росія буде готова домовлятись про певне перемир'я цього року, якщо політичні чинники "не змінять думку" президента Путіна. За її оцінкою, Росія також навряд чи готова використати ядерну зброю, навіть в умовах значних втрат у війні в Україні.
Раніше координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі відкинув звинувачення Кремля про те, що США буцімто стоять за атакою дрона в Москві: "Можу запевнити вас, що в цьому немає участі Сполучених Штатів. Щоб це не було, ми до того не причетні".
Президент України Володимир Зеленський також відкинув закиди Кремля: "Ми не атакували ні Путіна, ні Москву, ми воюємо на своїй території". У Києві вважають, що такими заявами Росія готує виправдання для потенційних "терористичних актів". У Європі також висловили занепокоєння, що Москва може використати інцидент для ескалації війни.
Говорячи про інші загрози для інтересів США та світу, директорка американської розвідки зауважила, що за її оцінками конфлікт між суданськими військовими та Силами швидкої підтримки, "ймовірно, затягнеться", "оскільки обидві сторони вірять, що вони можуть перемогти на полі бою, і не мають стимулів сідати за стіл переговорів".
Гейнс також повідомила, що Росія і Китай можуть спробувати скористатися будь-яким борговим дефолтом США, щоб проштовхнути наративи про нездатність Америки функціонувати як демократична держава.
У статті використано матеріали Reuters
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