Клінтон «знав» про війну Путіна ще 2011, а Трамп обіцяє її  «легко» зупинити

Колишній американський президент Білл Клінтон сказав, що він ще 2011 року помітив реваншистські наміри російського президента Путіна і побачив загрозу війни для України.

Газета Financial Times пише, що твердження пролунало від Білла Клінтона 4 травня в Нью-Йоркському культурному центрі The 92nd Street Y під час зустрічі, в якій також брала участь його дружина Гілларі, колишня держсекретарка США.

Білл Клінтон був президентом Сполучених Штатів з 1993 до 2001 року.

1994 року він разом з президентом Росії Борисом Єльциним, британським прем'єр-міністром Джоном Мейджором та українським президентом Леонідом Кучмою 1994 року підписали в Будапешті меморандум, що зобов’язав сторони «поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України».

2003 року Путін на посаді президента Росії підписав договір, що підтверджував наземний державний кордон з Україною.

Але за словами Клінтона Путін у розмові на форумі в Давосі 2011 року дав йому зрозуміти, що не хоче дотримуватися договорів щодо України.

«Владімір Путін сказав мені 2011 року, за три роки до того, як він захопив Крим, що він не погоджується з угодами, які я уклав з Борисом Єльциним. Він сказав: «Я з цим не згоден, я це не підтримую і я цим не зобов'язаний. І від того дня я знав, що це лише питання часу», - цитує колишнього американського президента нью-йоркський кореспондент FT.

Гілларі Клінтон також додала, що, на її думку, Путін «вважає, що він веде праведну боротьбу проти західної демократії, аби відтворити, наскільки він зможе, Російську імперію. Отже, він не зупиниться».

Клінтони разом наголосили на важливості підтримки України, оскільки здобутки Путіна, за їхніми словами, лише додали б йому сміливості.

Трамп каже, що з Путіним домовитися «легко»

Гілларі Клінтон окремо підкреслила, що Україна матиме шанс на успішні мирні переговори з Путіним лише у разі завдання Росії поразок на полі бою.

Тим часом колишній президент США Дональд Трамп нещодавно заявив британському телеканалу GB News, що він міг би «легко» покласти край російській війні проти України, швидко домовившись з Путіним і з Зеленським.

Трамп був президентом з 2017 до 2021 року, і він не раз критикував свого попередника Барака Обаму за політику щодо Путіна, коли Росія 2014 року захопила український півострів Крим і підштовхнула початок війни сході України.

В інтерв’ю оприлюдненому 3 травня Дональд Трамп не говорив про те, до яких конкретно кроків він би вдався, щоб зупинити війну і не сказав, яких міркувань він би дотримувався.

«Якби я був президентом, то я скажу, що я б поклав край війні за один день. Це забрало б 24 години. Я добре знаю Зеленського. Я знаю добре Путіна. Я б це зупинив… Це було б легко. Домовленість була б легкою. Багато в чому тут йдеться про гроші. Багато стосується військової (допомоги), яку ми надаємо, але я б домовився за 24 години. Ту війну треба припинити. Та війна це лихо», - сказав Дональд Трамп.