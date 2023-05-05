Інтерв'ю
"Мелітополь — це ворота до українського Криму". Мер Іван Федоров про контрнаступ, партизанів та колаборантів
Мешканці Мелітополя, який росіяни окупували ще в лютому 2022 року, досі чинять опір російським загарбникам. Незважаючи на русифікацію назв вулиць, численні пропагандистські організації і навʼязування російських паспортів, в місті активно працює підпільний український рух і регулярно "самознищуються" колаборанти, каже мер міста. Марія Ульяновська поспілкувалась із міським головою Мелітополя Іваном Федоровим, якого у березні 2022 року російські військові утримували в полоні 5 днів. Про те, як працюють партизани у Мелітополі, чому місто є стратегічним для контрнаступу та що чекає на колаборантів — читайте в інтервʼю.
Марія Ульяновська, Голос Америки: Розкажіть про роботу мерії в екзилі — як це працює?
Іван Федоров: Коли ми писали свої передвиборчі програми, там точно не було тієї роботи, яку ми виконуємо сьогодні разом з командою. Але це виклик часу, виклик війни. Місто — це перш за все люди. Тому в нас сьогодні є три міста. Перше — місто, яке залишилось в тимчасовій окупації. Це люди, в яких, мабуть, найскладніша ситуація. Друге — це наші мешканці, які розкидані по всій країні. І третє — це мелітопольці, які за кордоном. Ми маємо підтримувати звʼязок з усіма, щоб люди не зневірилися у тому, що можна повернутися додому.
Один з головних напрямків нашої роботи на тимчасово окупованих територіях — інформаційний. Сьогодні ворог намагається створити інформаційний вакуум і доносить лише свою пропаганду. Їхні основні меседжі: "Росія тут назавжди, Україна про вас забула, не вірте нікому, крім нас". А наша мета — доводити інше, але доводити аргументовано. Наприклад, на Харківщині Росія говорила те саме, на Херсонщині навіть провела референдум.
Ми також передаємо гуманітарні вантажі. Сьогодні це вкрай складно, тому що сполучення між Мелітополем та Запоріжжям через Василівку закрите вже майже чотири з половиною місяці, тож якщо ми пересилаємо якісь медикаменти чи засоби першої необхідності, то вони їдуть по маршруту з України на Польщу, з Польщі на Білорусь, з Білорусі на Росію, і з Росії через тимчасово окупований Крим — в Мелітополь. Також сьогодні ми допомагаємо мешканцям з евакуацією. Ми знаходимо кошти для компенсації завдяки міжнародним партнерам і допомагаємо людям виїхати.
Для роботи з мелітопольцями, які знаходяться в інших українських містах, у нас більше можливостей. Ми відкрили гуманітарні центри допомоги в Запоріжжі, Львові та Києві. Ми їх називаємо “посольствами Мелітополя” в різних містах. Там ми надаємо гуманітарну, матеріальну, психологічну допомогу і допомогу в оформленні різних документів. Співробітники цих центрів — люди, які виїхали з тимчасової окупації, тож вони розуміють усі складнощі, з якими зіштовхнулись їхні земляки.
Після трьох годин, як російські війська відійдуть з Мелітополя, наші мешканці будуть адресувати всі питання вже нам.
Не дивлячись на те, що Мелітополь зараз в трьох різних вимірах, він точно обʼєднаний. І ми бачимо, що всі мешканці готові повернутися додому, як тільки буде така можливість. Відак ще одна складова нашої роботи — підготовка до деокупації. Після трьох годин, як російські війська відійдуть з Мелітополя, наші мешканці будуть адресувати всі питання вже нам. Тож в нас на відновлення життєдіяльності міста буде обмежений час і нам потрібно добре підготуватися. Ми розписали детальний план на перші 30 днів і основна мета цього плану — створити умови для повернення наших мешканців.
Інше важливе питання, яким ми займаємося — це примирення. Сьогодні ворог створив величезну проблему — дехто з людей, які залишилися в окупації, зрадили і мають бути за це покарані. Люди, які залишилися, вважають тих, хто виїхав — зрадниками. Ті, хто виїхав, також недобре говорять про тих, хто залишився. Тож сьогодні ми ведемо перемовини з нашим духовенством, з нашими пасторами, з нашими церквами про примирення. Також ми вивчаємо досвід європейських країн.
А третій план — про майбутнє. Спротив цивільного населення на тимчасово окупованій території Запорізької області на прикладі Мелітополя, Бердянська, Енергодара і військовий спротив в Маріуполі — це те, що допомогло нашим військовим зупинити ворогів і не дати їм просунутись вглиб країни. Після деокупації, Росія як ворог нікуди не зникне. Але ми маємо вибудовувати новий кордон і новий Приазовський економічний регіон, який буде вкрай важливим.
М.У.: Партизанський рух в Мелітополі є одним з найактивніших. Рух спротиву на тимчасово окупованих територіях "Жовта стрічка" розвішує оголошення про те, що Збройні сили України прийдуть в місто, колаборанти “самознищуються”, залізничні колії в Запорізькій області підриваються. Чи підтримуєте ви стосунки з партизанами в Мелітополі і чому саме в цьому місті настільки активний протестний рух?
І.Ф.: Це не жарт, ворог реально очікував, що він зайде в Мелітополь, і громадяни дякуватимуть йому за звільнення, а міський голова з хлібом і сіллю передасть ключі від міста. Натомість вони отримали тисячі людей на вулицях, які голими руками зупиняли танки і казали "геть звідси", а команда міської влади сказала, що працюватиме лише під українським прапором.
Звичайно, складно чинити спротив, коли активістів викрадають з мітингу, а міську владу садять в полон. Але місто точно не готове здаватися, тому що ніхто не хоче так жити. Тому Мелітополь дійсно є — це не лише мої чи ваші думки, це висновок інституту вивчення війни США — центром партизанського спротиву. Ворог не може зрозуміти, як після одного року та трьох місяців спротив продовжується. Вони постійно шукають партизан — за рік більш ніж 1000 мешканців Мелітополя побували в полоні. Але мелітопольці демонструють, що вони чекають на повернення України.
Коли його не стало, ми в цей же день почали отримувати десятки дзвінків від колаборантів-поліцейських про пощаду.
Яскравим прикладом спротиву був минулий тиждень, коли “щось сталося” з колаборантом Олександром Міщенком (Як повідомляють ЗМІ з посиланням на дані російських джерел а також повідомленням Федорва, Міщенко, який пішов на співпрацю з окупантами, в квітні помер в результаті травм, отриманих від вибуху саморобного пристрою — ред.)
Він був керівником Приазовского відділку поліції і зробив все, щоб якомога більше поліцейських сколаборувало. Когось він залякав, когось купив. За це він отримав статус заступника їхньої окупаційної поліції. Але коли його не стало, ми в цей же день почали отримувати десятки дзвінків від колаборантів-поліцейських про пощаду. Це означає, що жодна колаборація не залишиться непокараною. Всі понесуть відповідальність за зрадництво. Тому всі, хто сьогодні чинить спротив на території тимчасової окупації — герої. Вони чітко усвідомлюють, що кожна їхня хвилина життя може бути останньою.
М.У.: Чи підтримує міська влада контакт з партизанами, координує їхню роботу?
І.Ф.: В перші дні окупації ми ухвалили рішення і не поїхали з міста для того, щоб допомагати нашим мешканцям. Тим самим, підтвердили, що місцевій владі можна довіряти. Звичайно, коли люди йдуть на складні для себе кроки, їм потрібна комунікація з тими, кому вони на 100% довіряють, тими, хто їх ніколи не зрадить. Тому сьогодні спротив — це про кооперацію мешканців і місцевої влади і звісно силових структур, ЗСУ. Але всі ми обʼєднані однією метою і мрією — повернутися додому.
М.У.: Мелітополь є стратегічним напрямком для деокупації, тому що це сухопутний шлях до Криму та осередок партизанського руху. Чи розраховуєте ви на те, що контрнаступ буде саме на цьому напрямку і чи готове місто до цього?
І.Ф.: Всі розуміють важливість сухопутного коридору для ворогів. Сьогодні 70% всього трафіку з континентальної Росії до Криму ведеться через Мелітополь. І ми розуміємо, що цей трафік треба припиняти. Щойно цей трафік припиниться, Мелітополь буде обрізаний з одного боку Азовським морем, а з іншого — Дніпром. Тож просування далі буде питанням часу.
Здивуванням для ворогів буде коли наші ЗСУ підійдуть до кордонів Мелітополя, і атака розпочнеться не лише ззовні, а й зсередини міста.
Ми маємо підготувати наших мешканців до деокупації, роздати їм інструкції, що робити, як бути готовими до заходу Збройних сил України. Всю цю роботу ми регулярно проводимо. Але я думаю, що насправді здивуванням для ворогів буде коли наші ЗСУ підійдуть до кордонів Мелітополя, і атака розпочнеться не лише ззовні, а й зсередини міста. І до цього наші мешканці також готуються. Мелітополь — це ворота до українського Криму. Тому Мелітополь — точно стратегічний пункт для деокупації.
М.У.: Нещодавно ви заявляли про те, що в Мелітополі вже готують евакуацію людей. Куди вони евакуюються і хто евакуюється — чи це лише росіяни, чи колаборанти також?
І.Ф.: Сьогодні ми вже можемо констатувати декілька фактів — не здогадок, а фактів. В Токмаку проводиться запис на евакуацію населення — першочергово колаборантів. Але навіть цих колаборантів вони вже не здатні евакуювати. Сьогодні йдеться про якісь категорії колаборантів, яких евакуюватимуть. По всій лінії фронту — Енергодар, Камяʼнка, Дніпровка, Василівка, Токмак, Молочанськ і далі — йде масовий запис на евакуацію. Тому тут треба чітко розділити очікування та реальність. Чи є вже сьогодні евакуація — ні немає. Чи є сьогодні підготовка до евакуації — так, вона є.
В Мелітополі вони готуються до контрнаступу — бомбосховища, резервні пункти управління. Але треба дивитися правді в очі: основних колаборантів та гауляйтерів на території самого Мелітополя вже давно немає. Вони здебільшого керують з Криму, або з Москви, чи ще звідкись. Тому що поруч із Міщенком ще вільні місця є. Тому сьогодні ми бачимо тенденцію щодо підготовки до евакуації, але точно не бачимо ще евакуації і тут наскільки нам би не хотілося, щоб це настало якомога швидше, цього наразі немає.
М.У.: Чи відбувається зараз примусова депортація дітей з Мелітополя?
І.Ф.: Вони масово намагаються заганяти дітей в свої пропагандистські громадські організації. Вони намагаються це зробити для того, щоб промивати мозок нашим дітям. Чи складно це зробити? Ні, діти вкрай швидко вбирають у себе всю інформацію. І це проблема. Друге — вони дошліфовують свою роботу з промивки мозку в таборах. Вони це видають як табір літнього або зимового відпочинку, але везуть не на море, а в Підмосковʼя, Краснодарський край, Ростов і там займаються зомбуванням дітей. І ми дійсно бачимо випадки, коли вони забирають дітей та не повертають.
М.У.: Коли повернуть Мелітополь, що робити з колаборантами? Як визначити, хто пішов на співпрацю добровільно, а хто примусово? Що робити з людьми, які тихо раділи приходу росіян? Що робити з квартирами мелітопольців, які вже заселяють росіянами?
І.Ф.: Колаборантам не місце в цивілізованому суспільстві, вони або мають бути на лаві підсудних, або їх не має бути. Це точно. Ми чітко знаємо, хто колаборант, хто ні. Ми знаємо, хто що робить, хто за, хто проти. Скажу більше — ми володіємо перевіреними списками колаборантів. І якщо людина радіє приходу окупантів, то ми про це знаємо, і їм не буде місця серед нас.
Що робити з тими квартирами які захоплені? Якщо у людини, яка повертається є документи на квартиру, то звичайно це її квартира. Що робити з її станом, як її відновлювати — це дрібниці. Ми точно все відновимо і відбудуємо. Мелітопольська команда знає, як це робити.
В українців сьогодні час визначеності — або ти з Україною і готовий боротися, або тобі не місце в Україні.
Сьогодні ми очікуємо від народних депутатів вирішення питання щодо посилення відповідальності за колаборацію і щодо деталізації колаборації — хто такий колаборант, що робити з російськими паспортами, чи вважати колаборантами людей, які ведуть підприємницьку діяльність під час окупації. В моєму розумінні — звичайно, якщо людина платить податки у ворожий бюджет, фінансуючи ракети, які летять сьогодні по Умані, Дніпру, чи іншому місту. Більше не буде сірого. В нас, як в нації, в українців сьогодні час визначеності — або ти з Україною і готовий боротися за те, щоб Україна стала демократичною найкращою державою, або тобі не місце в Україні.
М.У.: А як бути з тими, хто не має можливості виїхати з окупованої території і вимушено йде на співпрацю з окупантами — ви їх теж вважаєте колаборантами?
І.Ф.: Ні. Тут є ключова відмінність. Якщо ти слюсар на підприємстві, працюєш біля станка, отримуєш заробітну плату, щоб утримувати свою родину і не береш участь у референдумі, у проплачених пропагандистських ЗМІ — який ти колаборант? Ти виживаєш. Але якщо ти директор підприємства, який погодився на співпрацю з ворогом, визначаєш, куди платити податки, або є головним бухгалтером цього підприємства і перераховуєш податки до ворожої податкової, то ти колаборант. Або ти людина, яка виживає, яка не має куди поїхати, або не може залишити своїх батьків, або родичів. Або ти той, хто наживається на окупації. Це зовсім різні категорії. Зрадництво має бути покаране. Якщо ми сьогодні допустимо, що колабораціонізм може зійти з рук, то це развалить наше суспільство, тому що всі зрозуміють, що так можна і за це нічого не буде.
М.У.: До повномасштабного вторгнення патріотична тема взагалі не була у вашому публічному дискурсі. В Запорізькій області і Галина Данильченко [Самопроголошена в.о. міського голови Мелітополя] і Євген Балицький [Керівник окупаційної "влади" в Запорізькій області], які зараз співпрацюють з окупантами, були представниками "Опозиційного блоку" і не приховували своєї позиції з 2014 року. Чи вважаєте ви, що потрібно було проводити більш патріотичну роботу в регіоні і чи звинувачуєте ви українську владу в тому, що і Данильченко і Балицький могли робити те, що вони робили?
І.Ф.: Я не згоден з тим, що не займав принципової позиції. Можна її займати публічно, а можна справами. Наша команда прийшла до міської влади 28 лютого 2014 року, коли на вулицях міста були мітинги "руської весни" і коли Ігор Гіркін їхав з Криму до Донбасу та намагався повісити російський прапор на адміністративних будівлях нашого міста. Саме в той час мелітопольське суспільство визначилось — ми хочемо йти європейським шляхом. Раз на два місяці ми змінювали 700 прапорів на вулицях міста. Ми привʼязували любов до своєї держави. І ми бачимо результат — місто демонструє спротив.
Що стосується тих двох осіб, про яких ви спитали — я чітко вважаю, що ці люди після 2014 року мали сидіти у вʼязниці, і про це ми говорили ще з 2014 року, коли провокатор Балицький розхитував суспільство в Мелітополі. Але я впевнений, що ми знайдемо відповіді на ці питання після нашої перемоги. Сьогодні всі ми маємо бути обʼєднані, щоб повернути наших людей, наші міста і говорити про те, щоб такого більше не трапилось.
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"Найбільшою загрозою європейській безпеці є російський імперіалізм" – міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Інтерв'ю
Захід не повинен поступатися Росії та має продовжувати підтримку України, вважає міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, який відвідує цими днями Вашингтон. В американській столиці він, серед іншого, зустрічався з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. У розмові з Українською службою Голосу Америки він наголосив, що союзники мають підтримувати Україну «до перемоги», і застеріг, що навіть після української перемоги російська загроза не зникне. У вашингтонській студії Голосу Америки з ним розмовляла Наталка Чурікова.
Розмова була відредагована і скорочена для ясності та плинності.
Наталка Чурікова, Голос Америки: Ви перебуваєте у США, але багато тем на переговорах у Вашингтоні стосуються України. Ви були в Україні перед вторгненням, ви повернулися в Україну в липні минулого року. Тепер Україну відвідав новий президент Чехії Петр Павел. Чи ви з обмінялися враженнями щодо того, що відбувається в Україні?
Ян Ліпавський, міністр закордонних справ Чехії: Я не мав можливості поговорити з президентом Павелом після його візиту в Україну, тому що коли він повертався, я вже їхав сюди, до США. Але з його заяв для ЗМІ, я думаю, очевидно, що він розуміє і відчуває, що означає бути об’єктом вторгнення. Він був професійним військовим. Служив у миротворчих місіях на Балканах. Отже, він розуміє, що означає жити на війні.
Н.Ч.: Коли ви зустрічалися з держсекретарем Блінкеном, ви говорили про Україну і про підтримку України з боку вашої країни, також про біженців, яких Чеська Республіка прийняла, про 500 тисяч українців і допомогу їм. Але з іншого боку, ви бачите, зараз багато людей говорять, що українці забирають у Чехії ресурси, які можна використати усередині країни. Що ви відповідаєте цим людям?
Я.Л.: Під час нашої зустрічі з державним секретарем Блінкеном я подякував йому за всю підтримку, яку США надають європейській безпеці, безпеці України. Щодо допомоги Чехії Україні чи українцям, які втікають до Чехії, то такі заяви є повною нісенітницею. Перш за все, ми - люди, ми хочемо бути солідарними. І українці не просто так вирішили покинути свої домівки. Це російська армія і Путін почали бомбити їхні будинки. Тому їм довелося тікати. Такою є ситуація, і на це не варто закривати очі.
Я хочу сказати, що ми зустріли українців з розпростертими обіймами. Ми забезпечили їх всіма необхідними засобами – від житла до доступу до медичного обслуговування. Крім того, це були переважно жінки та діти, тому діти відвідують школи, а жінки працюють. Отже, у нас є багато людей, які працюють і допомагають нашій економіці.
Н.Ч.: Чехія є однією з найактивніших країн у постачанні зброї Україні. Як довго, на вашу думку, ви зможете постачати зброю Україні і як довго це робитиме альянс?
Я.Л.: Доки Україна не переможе. Тому що нам потрібно, щоб Україна повністю відновила свою територіальну цілісність і кордони від 1991 року, включаючи Крим. І як тільки Крим буде звільнений, це буде серйозним ударом по російському імперіалізму, від якого нам потрібно позбутися, тому що він ставить під загрозу безпеку Європи.
Н.Ч.: У жовтні 2014 року двоє російських агентів влаштували вибух у Чехії. Загинуло двоє людей. А ті боєприпаси, які там були, вони мали бути відправлені в Україну. Але в жовтні 2014 року активних бойових дій в Україні вже не було. Ви бачите в цьому підготовку Росії до наступного витка агресії?
Я.Л.: Гаразд. Я не хочу надто коментувати цей випадок з Врбєтіце. Те, що ми точно знаємо, що той підрив спричинила російська служба ГРУ. І ми розкрили це два роки тому. І ми вважаємо Росію відповідальною за це. Ми відправили додому багатьох їхніх дипломатів. І це було хорошим попередженням для решти Європи, на що здатна Росія.
Н.Ч.: Чехія з тих пір і навіть раніше була однією з тих країн, які найсміливіше кидали виклик Росії. Ви знесли пам'ятник радянському маршалу Конєву. Ви відправили десятки російських дипломатів, як ви згадали, ви закрили деякі російські агентства в Чехії. Тепер, коли ви нещодавно ухвалили новий закон, аналогічний до списку Магнітського, і внесли Патріарха московського Кирила в список санкцій, він, до речі, перший у цьому списку. Що дає вам сміливість це зробити?
Я.Л.: Справа не в сміливості, а у відповідальності. І я як політик хочу захищати інтереси своєї країни і людей, які в цій країні живуть. І це питання безпечної Чехії. Це питання безпечної Європи. Бо якщо подивитися на карту, то ми - в центрі Європи. Тому наша безпека залежить від безпеки всієї Європи. І в такій ситуації ми маємо чітко визначитися щодо того, що нам загрожує, а це однозначно Росія. І це буде Росія навіть тоді, коли Україна виграє війну. Буде залишатися російська загроза.
Н.Ч.: Росія все ще використовує великі гроші на пропаганду. І ми бачимо, як вона вміло використовується. Ми бачимо, що навіть у Чехії, незважаючи на те, що населення та уряд підтримують Україну, величезні демонстрації проти цієї підтримки. Як, на вашу думку, можна протистояти цій пропаганді?
Я.Л.: Я завжди кажу, що найкращий спосіб протистояти брехні – це говорити правду. Тож і вам велике спасибі за вашу роботу, яку ви робите як Голос Америки. І я думаю, що нам потрібно бути готовими до кращої стратегічної комунікації, що є великим завданням для мого уряду, і ми дуже активні в цьому.
Н.Ч.: В одному зі своїх інтерв’ю ви сказали, що «чим більше Путін робить, тим більше до нас прислухаються західні країни, і тим більше вони розуміють наш досвід і наші застереження». Є експерти у Сполучених Штатах, які кажуть, що війна приносить геополітичні зміни, і Центральна та Східна Європа стають все більш гучними та впливовими в Європі в європейському просторі. Як ви бачите цю зміну?
Я.Л.: Найбільшою загрозою європейській безпеці є російський імперіалізм. Тож має сенс, що країни, які мають практичний досвід з російським імперіалізмом, такі як Балтійські країни, Польща, Чехія, Словаччина, мають що сказати про це союзникам. Вони бачили, як Росія поводиться, і знають, що робити. Тож це робить нас справжніми учасниками таких дебатів, і ми також виконуємо наше домашнє завдання. Ми повністю підтримуємо Україну в її хоробрій боротьбі проти російського вторгнення.
Н.Ч.: Наскільки ви бачите проблему в тому, що Угорщина не підтримує ваші зусилля та зусилля інших країн у цьому плані?
Я.Л.: Перш за все, Угорщина є нашим союзником по НАТО і членом ЄС. І дивіться, 10 пакетів санкцій ЄС, спеціальна допомога НАТО для України, нелетальна допомога – все це пройшло за повної згоди Угорщини. Тож це – частина моєї відповіді в дужках. А тепер безпосередньо відповідь на ваше запитання. Так, риторика з боку Угорщини та Орбана є інша ніж, наприклад, з боку керівництва моєї країни або моя власна. І з цієї точки зору, я не в захваті від цього. З іншого боку, це не заважає нам співпрацювати, як я щойно згадував.
Н.Ч.: А як щодо членства України в НАТО?
Я.Л.: Я думаю, що ми повинні серйозно обговорити це. Це станеться не відразу, але одного дня це станеться, і ми повинні бути до цього готові. І ми також повинні працювати над цим.
Н.Ч.: Якою буде позиція Чехії щодо Вільнюського саміту НАТО і членства України?
Я.Л.: Зараз ми не знаємо, якими будуть результати Вільнюського саміту. Це обговорюватиметься на міністерській зустрічі НАТО в Осло, де ми будемо говорити про це. Безумовно, питання членства України в НАТО буде, але ми повинні бути політично готові показати знак того, що ми серйозно думаємо про це, що Європі потрібні нові рамки безпеки. І НАТО має розглядати серйозно питання членства України.
Н.Ч.: Президент Зеленський просить гарантій безпеки на час до членства в НАТО. Які можуть бути гарантії для України?
Я.Л.: Я вважаю, що найкращою гарантією для України є надання їй практично всіх необхідних засобів, які вона потребує для захисту від російського імперіалістичного вторгнення. Зараз багато дискусій про забезпечення боєприпасами. Тому я абсолютно згоден, що потрібно шукати шляхи, як забезпечити боєприпасами українську армію.
Н.Ч.: Багато чути про переговори як спосіб завершення війни в Україні. З іншого боку, є ті, хто говорить, що без міжнародного трибуналу ця війна не завершиться. Її результат не буде остаточним. Як по-вашому, наскільки ці дві позиції є сумісні?
Я.Л.: Ми не знаємо, чим закінчиться війна в Україні, але ми знаємо, що вона закінчиться, тому що кожна війна закінчується якоюсь угодою і дипломатичним рішенням. Питання в тому, за яких умов? І я завжди повторюю, що це має бути рішення, з яким погодиться Україна. Його не можна диктувати ззовні. Це не може бути угода, яка буде вирішуватися без України. Це було б великою помилкою, серйозною помилкою.
Я думаю, що ми неодноразово бачили таку ситуацію в історії. Укладати угоди про когось, не будучи за столом і не погоджуючись з цим, не виправдано. Я думаю, що найперше Україні потрібно повністю звільнити свою територію. Якби Росія вирішила, що російська армія піде, війна б закінчилася. Отже, це росіяни вирішили, що вони хочуть утримати територію, яку вони вкрали в України.
Н.Ч.: А як щодо членства України в Європейському Союзі? У випадку з Чеською Республікою та іншими країнами членство в НАТО передувало членству в Європейському Союзі. Ви бачите таку ж послідовність у випадку України?
Я.Л.: Я ні, я не бачу жодного конкретного шаблону, який можна було б застосувати тут. Я думаю, що українці ухвалили рішення, що вони хочуть бути частиною західної цивілізації, частиною західного суспільства. Вони не хочуть бути частиною російської колоніальної імперії, яка нині називається Російська Федерація. Колись це був Радянський союз, а ще раніше – Російська імперія. Вони не хочуть, щоб ними керували з Москви. А для цього, звісно, потрібно не лише членство в НАТО, а і членство в ЄС. А цього насправді нелегко досягти, тому що ЄС – це союз, заснований на верховенстві права, це спільний ринок, це рух людей, насправді дуже багато бюрократії. Щоб бути членом ЄС, потрібно виконати купу норм і купу паперів. Але ці зусилля окупаються, тому що ви стаєте членом найбільшого економічного блоку в світі.
ЄС також є мирним проектом, і це, можливо, варто повторювати все частіше. Члени ЄС не ведуть війни один з одним, а такого не було в Європі до появи ЄС. Тому я чудово розумію, чому українці хочуть бути частиною ЄС, і ми їм у цьому максимально допомагаємо.
Я закликаю почати переговори якнайшвидше, але все одно це переговори, які тривають довго, тому треба розпочати цей процес. І думаю, президент Володимир Зеленський взмозі трансформувати Україну таким чином. Тому я думаю, що ми повинні дати йому таку можливість.
Без повноцінної мирної угоди відбудова України затягнеться - президентка ЄБРР
За допомогою міжнародних донорів в Україні вже відбудовують дороги, мости, ремонтують енергомережі. Що більше відбудувати зараз, то швидше країна відновиться після війни, кажуть в Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). ЄБРР був і залишається найбільшим інституційним інвестором в Україні. Ми поговорили з президенткою банку Оділь Рено-Бассо про її враження від подорожі до України наприкінці квітня, пріоритети допомоги, те, звідки банк отримує ресурси на допомогу Україні, якими будуть відбудовані міста, а також про те, як допомогти бізнесу працювати і підтримувати економіку в часи війни.
Інтерв'ю перекладене та відредаговане для ясності та плинності
Оксана Бедратенко, Голос Америки: Ви двічі відвідували Україну в час війни, останній раз – цими тижнями. Що вас вразило?
Оділь Рено-Бассо, президентка Європейського банку реконструкції та розвитку: Мої враження від теперішньої поїздки дуже відрізняються від візиту в жовтні. Тоді Росія лише почала обстріли цивільної інфраструктури. Було багато обстрілів енергомережі тощо. На той час було невідомо, як мине зима, чи зможе країна забезпечити людей електроенергією, теплом. Була велика напруженість та непевність.
В місті, знаєте, було дуже тихо. Це було за кілька днів до бомбувань міст, дитсадків. Тепер ситуація більше нормалізувалась, значно більше машин, людей на вулицях. Політичні лідери, з якими я зустрічалась, готуються і до напруження, і до наступної зими, але також і думають на перспективу.
О.Б.: ЄБРР багато допомагав Україні взимку з ремонтом енергоінфраструктури та теплопостачання. Які зараз у вас пріоритети щодо України?
О.Р.Б.: Ми продовжимо підтримувати інфраструктуру, бо вона має бути міцною для наступної зими, якими б не були обставини. Країна має бути готовою, якщо виникне новий дефіцит енергії. Ми працюватимемо над тим, але також, наприклад, ми маємо проект із Укрзалізницею, щоб розвивати залізничне сполучення із Заходом, з Польщею, Румунією, ми відновлюємо деякі пошкоджені дороги. Потреби дуже залежать від конкретної ситуації.
Ми також працюємо з шістьома–вісьмома містами. І останнє дуже важливе: ми працюємо із приватним сектором і надали більше як 460 мільйонів доларів торгового фінансування. Ми розподіляємо ризик з банківською системою і хочемо це розвивати – надавати пряме фінансування компаніям, які готові інвестувати в Україну, розширюватись або відновлювати.
О.Б.: Стосовно приватного сектору, ЄБРР вже десятиліття працює в Україні, ви знаєте багато компаній і співпрацювали з ними. Що вам кажуть компанії, які їхні основні проблеми?
Мене це насправді вразило: в приватному секторі є готовність до відновлення. Є проблеми, все нелегко, але є рішучість продовжувати, щоб країна перемогла у війні
О.Р.Б.: По-перше, дуже вражає стійкість, рішучість, навіть перед обличчям руйнувань вони готові починати наново, відбудовувати. Наприклад, ми зустрілись з нашим клієнтом, компанією "Фармак". У них зруйнували сховища, і тепер вони хочуть відбудовувати, розвиватись і зростати, розвивати експорт. Аграрні компанії – "Астарта" та інші компанії – вони дивляться на перспективу, хочуть відбудувати зруйновані виробництва і продовжити бізнес. Мене це насправді вразило: в приватному секторі є готовність до відновлення. Є проблеми, все нелегко, але є рішучість продовжувати, щоб країна перемогла у війні.
О.Б.: Ви сказали про проекти з муніципалітетами. Ви співпрацюєте з Хмельницьким, який прийняв багато переселенців. Яким буде майбутнє цих міст?
О.Р.Б.: У країни й в усіх, з ким я зустрічалась, мета - відбудувати на краще. Виклик відбудови – це можливість створити більш "зелені", енергоефективні міста. З деякими містами ми працюємо щодо більш екологічного транспорту. Але є і пріоритетність. Для декого – це житло, якщо місто постраждало від руйнувань. Уряд хоче відбудувати житло, щоб люди могли повернутись. Але у всій нашій підтримці є принципи "зелених" технологій, ефективності, якості будівництва.
О.Б.: Хто зараз ваші основні донори? Україна прагне вступити в Євросоюз, чи є програми підтримки від Європи, якою є участь Америки?
О.Р.Б.: Ми отримали більше як 1,4 мільярда доларів підтримки, це надзвичайно – більше ніж будь-коли, і ми намагаємось розподіляти навантаження з донорами. Тобто ми половину забезпечуємо з нашого балансу, а половину забезпечують донори у вигляді гарантій або грантів. США надали найбільше підтримки – гранти на 500 мільйонів. Єврокомісія та країни ЄС надали здебільшого гарантії. Це Велика Британія, Німеччина, Франція, Іспанія, такі країни як Канада. Також були гранти від Норвегії та Нідерландів. Загалом – значна підтримка акціонерів та донорів.
О.Б.: Щодо відбудови, скільки часу, на вашу думку, потрібно, щоб Україна вийшла на довоєнні рівні?
Швидкість відбудови залежатиме від війни та політичної ситуації. Звичайно, все затягнеться, якщо ситуація з війною не матиме визначеності, якщо будуть тривати бойові дії, якщо буде припинення вогню, але не буде повноцінної мирової угоди
О.Р.Б.: Дуже важко сказати. Ви бачили оцінку Світового банку, Єврокомісії та ООН – йдеться про 411 мільярдів доларів за десять років [на відбудову - ред.]. Однак, швидкість відбудови залежатиме від війни та політичної ситуації. Звичайно, все затягнеться, якщо ситуація з війною не матиме визначеності, якщо триватимуть бойові дії, якщо буде припинення вогню, але не буде повноцінної мирової угоди, бо тоді залишиться невизначеність, і для міжнародних інвесторів, наприклад, буде важко ризикнути й прийти в Україну, вони вагатимуться, побоюючись, що війна повернеться.
Тобто все залежатиме від геополітичної ситуації. Загалом знадобиться час, але важливо – що більше Україна отримає підтримки зараз, то більше економіка зможе відновитись. Тепер - надзвичайний рівень підтримки бюджету через МВФ та економічної допомоги. Завдяки цьому країна працює, бізнес постраждав, але багато компаній вижили. Це дуже важливо, бо зменшує ціну відбудови.
Святослав Вакарчук: "Війна - як рентген, все стає чорно-білим. Вона зробила мене чеснішим перед собою". Інтерв'ю з музикантом
Триває тур Північною Америкою «Допомога Україні» українського гурту «Океан Ельзи». Головний виступ відбувся 29 квітня у Нью-Йорку, на сцені одного з найвідоміших концертних майданчиків світу театрі «Медісон Сквеар Ґарден». Цей виступ гурту зібрав більше 6 тисяч глядачів. У США та Канаді перед концертом відбуваються спеціальні аукціони. Їхня мета – зібрати $150 тисяч на купівлю дронів для Збройних сил України.
Після Нью-Йорка «Океан Ельзи» прямує до Канади, де матиме виступи у Монреалі й Торонто. Далі – тур західним узбережжям США – Сієтл, Лос-Анджелес та Сан-Франциско. Фінальний виступ туру буде у Чикаго.
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Після виступу на легендарній сцені «Медісон Сквеар Ґарден» Святослав Вакарчук поспілкувався з кореспонденткою «Голосу Америки» Іриною Соломко. В інтерв’ю він розповів про вихід нової пісні, розмір зібраної від початку війни допомоги, волонтерську та благодійну діяльність, війну та те, як вона змінила його життя, а також чи готує «Океан Ельзи» «переможний» концерт на набережній Ялти.
Інтерв'ю відредаговане для ясності та плинності
Ірина Соломко, кореспондентка «Голосу Америки»: Святославе, ви – єдиний український виконавець, який вже вдруге виступив на сцені театру «Медісон Сквеар Ґарден», одному з найбільш престижних світових концертних майданчиків. Поділіться враженнями.
Святослав Вакарчук, музикант, лідер гурту «Океан Ельзи»: Мені здається, що дуже важливо, що відбуваються такі події. Що про Україну – пам'ятають. Що приходить велика кількість, в тому числі американців, які, в принципі, не мають відношення до України. І для нас це дуже почесна місія – приводити цих людей до зали.
Те, що шість тисяч людей у Нью-Йорку в один голос з тобою співають і перефарбовують цей зал у синьо-жовтий колір – надихає. У мене кілька разів були мурашки по шкірі. Коли виходиш, реве зал, і всі одразу встають. Це дуже надихає. Потім, коли я сказав, що у залі присутні наші поранені воїни ЗСУ, які зараз на реабілітації. Всі встали та вітали їх. Це такі мурашечні моменти.
Ми перший раз виїхали на концертний фестиваль в Грузії, це був кінець червня минулого року. І з того часу ми їздимо: від Польщі – до Сан-Франциско. Думаю, що доїдемо якось до Австралії та Південної Америки. І наш цей тур називається «Допомога Україні». Основна його мета – це допомога України як матеріальна, так і, можливо, більш важливо, інформаційна.
На деяких концертах, як от вчора, чи, наприклад, у Празі чи Лондоні приходить велика кількість взагалі недотичної до Східної Європи публіки. Тому я вважаю, що це дуже важливо, і ми продовжуємо це робити.
І.С.: У цьому турі також проходять аукціони, мета зібрати 150 тисяч.
Я на одному закритому благодійному концерті в Лондоні зібрав 150 мільйонів гривень. Є такі концерти. А є концерти, як в Україні, де ти збираєш 2-2,5 мільйонів гривень, і ти щасливий
С.В.: Так, саме в рамках аукціону. Це така маленька скромна мета, я думаю, що ми її швидко досягнемо. Просто у Північній Америці ми вирішили спробувати збирати окремо гроші на аукціонах. Бо сам тур – це величезна машина, з якої ти не можеш всі гроші віддати виключно на благодійність, тому там йде певна частина. А на аукціонах ми кожну копійку 100% віддаємо одразу.
І.С.: Ви збираєте кошти вже більше року, чи важко зараз збирати кошти? Чи бачите якусь динаміку?
С.В.: Я переконаний, що зациклюватися на сумах, які ти збираєш – неправильно. Бо тут важлива моральна сторона. Ви ж розумієте, що це все дуже умовно. Я на одному закритому благодійному концерті в Лондоні зібрав 150 мільйонів гривень. Є такі концерти. А є концерти, як в Україні, де ти збираєш 2-2,5 млн гривень, і ти щасливий. Питання не в грошах. Програма Міжнародного валютного фонду дає Україні на кілька років майже $120 мільярдів. Це гроші. (Програма макростабільності для України передбачає підтримку України обсягом $115 млрд на 4 роки. Внесок МВФ до цього пакету - $15,6 млрд - ред.)
Те, що ми збираємо, це не гроші, але це дуже важливо для залученості всіх. Для того, щоб люди, які приходять на концерт, відчували, що вони допомагають. Це як потічки в річку, а річки в океан – всі впадають і роблять велику справу, йдуть до перемоги.
Тобто ці гроші мають практичне значення, на них купуються речі для військових та дрони, підтримуються лікарні. Але найбільше – це має моральне значення, що ми всі разом це робимо.
І.С.: Скільки коштів ви зібрали за час війни?
С.В.: Якщо враховувати всі гроші, які я збирав, і які ми передали на благодійність, це вже близько 200 мільйонів гривень. Це великі суми. Однак питання, ще раз кажу, не в сумах.
І.С.: Якщо повернутися до концерту, на ньому, наприклад, не було гімну. І взагалі, якби не дві пісні про війну, він виглядав би, як ваш концерт з мирного життя. Було враження, що це було намагання повернути вашу аудиторію у стан «нормальності». Воно правильне?
С.В.: Ми завжди плюс-мінус граємо ці пісні. Ніякого намагання повернутися до мирного життя у мене немає. Бо з самого початку я говорю, що ми зараз проводимо ці концерти в особливих умовах, і мета їхня особлива, і настрій.
Фактично ми прибрали з програми зовсім танцювальні пісні, такі грайливі, які мають тексти та посил не дуже релевантні часу.
Щодо вашого запитання, думаю, це не стільки було наше намагання, а це було намагання публіки повернутися в ті часи. І ми їх розуміємо. Бо всім потрібно знімати стрес. І хто як не ми, можемо допомогти їм на цих концертах знімати стрес?
Якщо враховувати всі гроші, які я збирав, і які ми передали на благодійність, це вже близько 200 мільйонів гривень
Цього потребують не лише люди, які прийшли на концерти в Нью-Йорку чи інших містах Америки чи Європи. Це потрібно і тим бійцям, до яких я їжджу і яким я вже дав 200 виступів на фронті. Вони ж теж приходять, щоб повернутися в нормальне життя. Просто їхнє нормальне життя триває 20 хвилин в укриттях або в лісі під звуки канонад. А тут, на щастя, більш приємна атмосфера.
І саме тому ми маємо ще більше бути зобов'язані хлопцям та дівчатам на передовій, які роблять так, щоб ми могли приїжджати, та все це могло відбуватися. І взагалі, щоб це все мало зміст, бо вони не дають нам втратити державу.
І.С.: Як війна змінила Святослава Вакарчука?
С.В.: Я не думаю, що війна мене змінила кардинально. Що війна, мені здається, робить в людях… Це як рентген, на ньому все добре видно. Все стає чорно-білим. І вона зробила мене чистішим. І зробила мене чеснішим перед собою.
Я думаю, не лише мене, а й багатьох людей та більшість українців. Бо, по-перше, ти робиш простий вибір, найголовніший: де ти, за що ти, з ким ти і для чого? Другий – що для тебе важливіше: майбутнє твоєї держави, твоїх дітей, твоєї сім'ї чи твоя персональна кар'єра? Третій – ти вчишся жити у ситуації, коли борешся зі стресом. І тоді ти відкидаєш непотрібне. Ти перестаєш купувати речі, які ти раніше купував. Ти не думаєш про покупку нової машини, якщо вона тобі не потрібна. А якщо і потрібна, то купуєш просту і скромну, щоб не тратити зайві гроші, навіть якщо ти можеш цього дозволити собі. Я стараюсь жити так.
Теж цікавий нюанс: у цьому турі у нас дуже простий продакшн, ми не використовуємо ані спецефекти, ані велику кількість світла та екранів. Якби ми приїхали в Нью-Йорк в інший час, весь Медісон Сквеар Ґарден був би завішений екранами і була би ціла історія. А зараз ми просто не хочемо тратити на це гроші, які можна потратити на більш корисні речі. Тому те, що ми просто виходимо на сцену і граємо, ніби в маленькому клубі, це теж частина цих змін.
І.С.: А якщо говорити про Вакарчука-музиканта? Під час концерту ви сказали, що пісню про Маріуполь ви написала на замовлення. Важко писати такі пісні?
С.В.: Так, вони всі пишуться через пережите, зі сльозами… Мені часто кажуть, що люди слухають їх і плачуть. Я сам плачу, коли пишу, відчуваю мурашки. Я не боюсь цього. Якщо цього немає, я таку пісню не буду віддавати людям. Навіщо, якщо я сам від неї не отримую емоцій? Я бачив вчора, як дівчата в перших рядах просто плакали, одна, друга, третя. Вони плачуть, а я розумію, що так треба.
І.С.: Але писати під час війни складніше? Адже і ви, і світ змінився, став чорно-білим. Чи все ж таки вам вдається творити в цей час?
С.В.: За кілька тижнів вийде нова пісня «Океану Ельзи» в дуеті з ще одним прекрасним виконавцем. Поки що це сюрприз, але ви почуєте абсолютно іншу пісню. Це пісня про кохання, точніше, про розлуку. Це теж перегукується з тим, що зараз переживають українці. Бо коли ти не можеш бачити близьку людину довго, і маєш на це лише хвилини чи години, ти сприймаєш все зовсім по-іншому. Про це і буде пісня. І це не буде пісня про війну, вона буде про щоденні емоції кожного з нас.
А позатим, ми написали багато різних нових пісень, але вони всі чекають свого часу. Зараз час збирати каміння. Розкидати будемо потім.
І.С.: Як ви вважаєте, взагалі музична спільнота України достойно відповіла на війну?
На війні, як на війні. Всі мають брати в руки свою зброю, кожен свою. Ніхто не може відсидітися
В.С.: Почнемо з того, що я не дозволяю собі оцінювати колег. І я вважаю, що треба кожному відповідати за себе. Дивитись, хто що там робить – не в моїх правилах. Проте, я для себе зробив висновок: ті, хто чітко і однозначно не підтримав Україну в її боротьбі, мені немає про що з ними говорити. Ті, хто просто підтримали ворога, вони стали моїми ворогами. Ті, хто не зайняв ніякої позиції, Данте про цих людей теж писав. Тому, мені здається, що культурна спільнота України, справжня, - вона єдина.
На війні, як на війні. Всі мають брати в руки свою зброю, кожен свою. Ніхто не може відсидітися. Просто різні окопи, різні танки і різні кулемети чи автомати.
І.С.: Ви були здивовані, коли так багато світових зірок підтримали Україну і вас?
С.В.: Ні, ці люди є частиною своєї спільноти, вони тонко відчувають настрої людей. Я був нещодавно в Нью-Джерсі і побачив там більше українських прапорів на вулиці, ніж, мабуть, у Києві. Люди тут так живуть, і їхні зірки це відчувають. Вони є частиною свого народу, роблять і говорять те, що на думці у кожного американця. Так само в інших країнах. Тому ні, мене це не здивувало.
Мене дивують люди, які пробують навпаки займати особливу позицію, розказуючи, що ви всі такі дурні, бо допомагаєте Україні. Бо, ніби, це взагалі війна Америки проти Росії, і треба, щоб Росія з Україною домовились, і не буде війни. Коли я чую таке від відомих американців та британців, мені шкода, що вони мали розкіш народитися у вільних країнах, де вони просто можуть філософствувати. А народилися б вони в Слов'янську, або Бердянську, або Маріуполі, - вони би інакше зараз говорили.
І.С.: Вони вам про це особисто говорять?
Мене дивують люди, які пробують навпаки займати особливу позицію, розказуючи, що ви всі такі дурні, бо допомагаєте Україні
С.В.: Ні, ви ж також читаєте такі речі. Їх мало, але ці люди є. Вони займають особливу позицію. Взагалі, оцей небезпечний російський наратив, який вони «впарюють» західній інтелектуальній спільноті. Він звучить не так кровожерливо: «Ми домовимося з Україною. Чим більше ви будете влізати, тим буде гірше, тому давайте ви залиште їх у спокої».
Росіяни це говорять і паралельно роками вбивають наших людей. Тому нам важливо робити так, щоб ніхто не вівся на цю локшину, і всі продовжували допомагати нам і далі.
І.С.: Перші півроку вас з гітарою можна було бачити у Харкові, на Київському вокзалі, інших місцях, де людям була потрібна допомога. Це все було імпульсивні речі?
С.В.: Так, ніякого плану чи стратегії в цьому не було. Перший місяць, це було просто імпульсивно. Поїхали в Харків, бо там вчора потрапила ракета в будинок адміністрації. Приїхали, встали на площу, записали відео. Паралельно, поки писали відео, в госпіталі йшла перестрілка, бо туди проривалася ДРГ. За півгодини влупили в будинок поліції. І це все відбувалось буквально на моїх очах. Але це було важливо.
Так само, як і приїхати в Запорізький госпіталь до дітей з Маріуполя, які постраждали під час обстрілу колони. Там була купа поранених, яких прямо при мені оперували. Чи співати для людей в метро у Харкові або в Одесі біля Потьомкінських сходів. Це важливі були речі, але вони робилися імпульсивно.
Для мене ці виступи для хлопців і дівчат на фронті, вони зараз більше відгукуються, ніж ці великі багатотисячні концерти
Починаючи з квітня, ми почали планувати, і в першу чергу, поїздки на фронт у гарячі точки до бійців. Зустрічалися з бригадами. Об’їхали буквально кожну ділянку фронту: від Сумської області (яка тоді ще не була звільнена) до півдня Миколаївської і Херсонської областей.
Я зустрічав людей, які кажуть, що втомились, але я не зустрічав людей, які кажуть, що вони не розуміють, що тут роблять
І я буду це продовжувати. Бо, не буду лукавити, для мене ці виступи для хлопців і дівчат на фронті, вони зараз більше відгукуються, ніж ці великі багатотисячні концерти. Деколи двадцять людей сидять в бункері або в лісі. Ти граєш їм на гітарі «І все буде добре» і розумієш, що щось важливе відбувається.
І.С.: Що вони вам говорять?
С.В.: По-різному. Деякі – змучені, деякі – втомлені, деякі – зі своїми проблемами звертаються. Але абсолютна більшість вмотивовані у розумінні того, що вони там роблять. Тобто я зустрічав людей, які кажуть, що втомились, але я не зустрічав людей, які кажуть, що вони не розуміють, що тут роблять.
І це є величезна різниця з ворожою армією. Там є ідейні садисти, і ви ж самі бачите, що відбувалось в Бучі, Ірпені, Ізюмі та скрізь… Але там є велика кількість так званої сірої маси, які сидять і кажуть, що не знають, що тут роблять. Як не знаєш, якого дідька тут взагалі сидиш? Іди на площу і протестуй. Але на це вони не готові, їхня нація не знає слова свободи.
І.С.: Війна – це складене випробування для кожного. Зараз багато говорять про психологічне здоров’я нації. Як ви психологічно все це переживаєте?
С.В.: Номер один – це поїздки на фронт. Вони дуже мені допомагають бути в адекваті. У мене – унікальна позиція. Я одночасно бачу вільний світ, фронт і тил в Україні. Я все це бачу, для мене це все одна велика збалансована картинка. Є величезна кількість українців, які виїхали і які на разу не були в Україні. Для них сам факт повернутись – це вже подвиг.
Є величезна кількість людей, які продовжують в тилу жити своїм життям і не усвідомлюють, що там за пекло відбувається в умовному Бахмуті. Є люди на фронті, які воюють. І от в мене є можливість побачити це все і якось зліпити до купи. І це не дає тобі зійти з розуму.
Окрім того, три стовпи, на яких тримається моє моральне-фізичне здоров'я. Музика, спорт і родина. Я займаюсь спортом скрізь, де тільки можу. Я бігав в Харкові в квітні. Зрозуміло, сім'я, побачити дітей, обняти, подивитися, як вони ростуть, це дуже надихає.
І.С.: А діти зараз в Україні?
С.В.: Діти зараз у безпечному місці.
І.С.: Якщо говорити про майбутнє України, то після перемоги буде багато викликів. Для Святослава Вакарчука політика – це вже закрита сторінка, чи все ж таки ви не виключаєте повернення?
С.В.: Я вважаю, що зробив все, що міг би. Думаю, що моя ефективність служінню Україні найвища зараз там, де я є. Більше того, я вважаю, що на кожному етапі в житті людина мусить зробити те, що їй вдається певною місією. Був певний період в моєму житті, коли я вважав, що мушу спробувати, крім творчої історії, дати людям, користуючись своїми знаннями, вміннями, довірою, якісь інші речі. І я це зробив.
Якісь речі, які я зробив, вони обов'язково дадуть плоди і переростуть. Якісь речі, можливо, були зайвими. Десь я робив якісь речі неправильно. Можливо, деколи мені треба було більше пояснювати.
Але на даний момент я вважаю, що моя місія – на фронті серед хлопців та дівчат з гітарою і з мікрофоном тут, на цих великих майданчиках. Цим і планую займатися.
І.С.: Але це не було розчаруванням для вас?
С.В.: Це був гарний урок, бо було багато речей, які я вважаю, я зробив неправильно. Є багато речей, коли ти, як політик, потрапив у колію, з якою ти не можеш звернути, і, в принципі, щоб ти не зробив, буде працювати проти тебе. Безумовно, багато речей я б зараз не робив. Але по великому рахунку, я щасливий в кожному кроці, який я зробив в своєму житті, бо вони робили мене сильнішим. І за жоден з них мені не соромно.
І.С.: Якщо говорити про перемогу. Зараз ведуться дискусії, чи буде вона швидкою, чи треба бути реалістичними та готуватися до того, що ця боротьба триватиме роками. Яке ваше бачення цього?
У кожного українця перемога буде своя. Для когось - концерт перемоги на набережні Ялти. Для когось – це коли можна буде в Київ прилетіти літаком
С.В.: Я відповім філософські: у кожного українця перемога буде своя. Для когось - концерт перемоги на набережній Ялти. Для когось – це коли можна буде в Київ прилетіти літаком. Для когось – це коли можна буде в Харкові, в Одесі чи в Києві зробити стадіонний концерт. Для когось – це коли можна буде повернутися до якогось улюбленого заняття, яким людина так чи інакше не може зараз займатися. Тобто буде багато персональних перемог, окрім великої воєнної чи геополітичної перемоги, яка, безумовно, для кожного з нас є поверненням всіх своїх земель.
І.С.: А яка вона для Святослава Вакарчука?
Від переможного концерту на набережні в Ялті я не відмовлюсь
С.В.: Я вже декілька речей озучив. Наприклад, те, що ми повернемося на концерти на стадіонах. Я зараз на стадіонах в Україні виступати не можу. Тому й даю невеличкі сольні концерти під піаніно, там, де з міркувань безпеки, я це можу робити.
Для мене буде перемога, коли я нарешті не декілька днів через поїздки, а кожного дня зранку до вечора буду бачити своїх дітей. Для мене буде перемогою, коли всі мої друзі, близькі, рідні, яких дуже багато, повернуться з фронту додому живими та неушкодженими. Коли я всіх зможу обняти.
І, в принципі, від переможного концерту на набережні в Ялті я не відмовлюсь.
"Я - живий доказ жахливих речей, які вони роблять з людьми" - ветеран США про російський полон
Ветеран американської армії, вихідець зі штату Алабама, Александр Дрюке поїхав на війну в Україну добровольцем на початку повномасштабного вторгнення, бо, як каже, вважав це своїм обов'язком. В Україні Александр зустрів свого земляка, ще одного добровольця з Алабами Енді Г'юна. Як досвідчений військовий, Александр, зокрема, брав участь у тренуваннях українських захисників, а в червні разом із земляком поїхав на бойове завдання на Харківщині, де обоє чоловіків потрапили в російський полон. Військових катували і погрожували смертною карою. В інтерв’ю Українській службі Голосу Америки Дрюке розповів, що такої жорстокості, як у російської армії, він не бачив всі 12 років досвіду військової служби та участі у воєнних кампаніях в Іраку. У катівнях Александр втратив 14 кг ваги. Через три місяці він дочекався звільнення, яке росіяни теж проводили з тортурами.
Александра, його товариша Енді та ще вісьмох іноземців звільнили в рамках великого обміну 21 вересня 2022 року, під час якого з російського полону загалом повернули 215 захисників і захисниць України. Тоді президент України Володимир Зеленський заявив, що звільнення десятьох іноземних громадян із російського полону було “питанням честі для України, питанням вдячності за допомогу нашій державі.” В інтерв’ю Голосу Америки Александр Дрюке розповів про жахи полону, і про те, як він продовжує боротися за Україну навіть під час реабілітації.
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Ірина Шинкаренко, Голос Америки: Минуло більш ніж півроку, як ви повернулися додому після російського полону і тортур. Ви схудли на 14 кг у в'язницях і вам поставили діагноз “посттравматичний стресовий розлад”. Як проходить ваша реабілітація? Як ви почуваєтеся зараз?
Александр Дрюке: Загалом, відновлення проходить добре. У нас є хороша лікарня в Алабамі, в Таскалузі. Я раніше проходив там огляд як ветеран війни в Іраку. Тож вони дуже добре піклуються про мене, більшість моїх медоглядів показують хороший результат. Усе, що трохи непокоїть, із часом має покращитися, вони над цим працюють. Я мав кілька місяців на роздуми та самоаналіз над цим досвідом і мій настрій насправді, як не дивно, дуже хороший. Я почуваюся набагато впевненіше та відчуваю більше внутрішнього спокою. І я відчуваю набагато більше сил, щоб мати змогу продовжувати відстоювати інтереси України.
Я відчуваю набагато більше сил, щоб мати змогу продовжувати відстоювати інтереси України
І.Ш.: Чи можете ви порівняти ваш досвід служби в Іраку з досвідом війни в Україні?
А.Д.: Я прослужив 12 років в армійському резерві, з 2002 по 2014 рік. У мене було два тури в рамках кампанії «Свобода Іраку»: з 2002 по 2006 і з 2008 по 2009 роки. В Сухопутних силах до моєї спеціальності входили хімічна, біологічна, радіологічна та ядерна загрози. А це означало, що мені ніколи не доводилося виконувати роботу за фахом, і це добре. Під час мого другого туру ми були мотопіхотинцями, і супроводжували колони. І саме там у мене спочатку розвинувся посттравматичний стресовий розлад. Мені знадобився деякий час, щоб усвідомити це і фактично почати лікуватися у ветеранському шпиталі. І я почав лікуватися ще до того, як поїхав в Україну. І це дуже добре, бо так я навчився деяким навичкам, які були дуже корисними під час перебування в полоні.
Жорстокість, яку ми бачили, яку чинили росіяни, не зрівняти з поганими речами, які робили повстанці в Іраку.
Щодо відмінностей у війнах, вони кардинально різні. В Іраку не носять уніформу, тому не можна було розпізнати, чи це цивільний, чи ворог, аж поки іноді не було надто пізно. І ми там часто спостерігали, як певні особи зневажали людське життя. На війні в Україні, на щастя, росіяни носять уніформу, тож це допомогло, було легше виявити ворога. Але в них дуже, дуже жорстока насильницька культура. І це не просто неповага до людського життя чи зневага до людського життя. Це відкрита злоба до людського життя. І тому жорстокість, яку ми бачили, яку чинили росіяни, не зрівняти з поганими речами, які робили повстанці в Іраку.
І.Ш.: Як і чому ви вирішили поїхати в Україну?
А.Д.: Коли я побачив, що відбулося вторгнення, я відчув, що змушений поїхати. Це не було питанням вибору. Для мене це було тим, що я мав зробити. Я служив в Сухопутних силах, у мене є бойовий досвід, у мене є досвід управляння, і я був добре знайомий з багатьма різними системами озброєнь НАТО, і системами, які надсилалися в Україну. Тому я справді відчував, що маю певні навички, певний досвід і певні знання, які дійсно допоможуть у боротьбі. І це боротьба проти чистого зла, це неспровокована війна, це незаконне вторгнення. Це абсолютно неправильно в усіх сенсах. І я хотів переконатися, що я вчиняю правильно.
І.Ш.: В яких українських підрозділах ви служили та який досвід роботи маєте з ними? Ви приєдналися до Міжнародного легіону?
А.Д.: Фактично я служив у двох різних батальйонах. На початку війни це було трохи схоже на ситуацію на Дикому Заході. Там було багато хлопців, багато людей із західних країн, і добре, що вони були там. А були й такі, яких там, напевно, не мало б бути. І тому вийшло цікаве поєднання. Ми залишили наш перший батальйон, тому що нам сказали: "Знаєте, той трохи організованіший, вони роблять абсолютно нову програму інтеграції західних сил в українські сили". Ми сказали, що це звучить набагато краще і пішли туди. Згодом ми почали отримувати запити на навчання. Нас було троє - невелика група - десь за півтора місяця ми об’їхали всю Україну, майже кожне велике місто, і працювали безпосередньо з Національною поліцією, Силами територіальної оборони, українською армією, тренували їх.
Потім знайомий сказав, що з'явилося кілька місць в іншому підрозділі в Харкові. Це був підрозділ Головного управління розвідки. І ми вступили в той підрозділ. А потім відбулася перша місія, на яку ми вирушили з ними. І наша команда з восьми осіб виявила, що перед нами цілий механізований батальйон - кілька сотень військових, танки, БМП, та ін. І оскільки нас значно переважали, ми розділилися. Ми з Енді (військовий доброволець з Алабами Енді Г'юн, - ред.) були новачками в підрозділі, i не знали точно, де перебуваємо, наші розвіддані показували, що село поблизу було дружнім. І тому ми вирішили: добре, давайте пройдемося через ліс, ухиляючись від артилерії, танків і всього іншого. Давайте спробуємо дістатися до того села і знайдемо своїх. Але коли ми туди приїхали, росіяни вже захопили село. Тож їм вдалося схопити нас. Вони протримали нас близько 24 годин на своєму посту, а потім почали процес відправлення.
І.Ш.: Розкажіть будь ласка, що було з вами в перший день полону та коли і куди вас відправили далі?
А.Д.: Наші викрадачі дуже хотіли, щоб ми сказали, що ми потрапили в полон до представників "Донецької Народної Республіки". Я думаю, що вони не хотіли нести жодної відповідальності за нас у полоні. Але я можу зі стовідсотковою впевненістю сказати, що нас захопили російські військові, вони були в російській формі, розмовляли російською, врешті-решт вивезли нас до Росії.
Отже, це були російські війська, які зрештою захопили нас, це був взвод, який зумів зробити засідку на мене та мого друга Енді, значно нас переважаючи. Тож довелося скласти зброю. Хлопці нижчого рангу, які були солдатами, ставилися до солдатів як до солдатів, вони казали: «Я випив води, можливо, він хоче води, або я хочу цигарку, тож дам і їм цигарку». Вищі офіцери однозначно хотіли нас вбити. І вони кілька разів були дуже близькі до цього. Але, на щастя, втрутився командир взводу. І ми думаємо, що він просто сказав їм: "Це дуже цінні люди, нам потрібно залишити їх живими та використовувати як розмінну монету». Так нас протримали 24 години, а потім вивезли в Росію на тиждень.
Ми не знаємо, де саме, але знаємо, що ми були в Росії, ми перетнули кордон. Того тижня були сильні допити і тортури, речі, які, як я думав, трапляються лише в кіно. Вони клялися, що ми ЦРУ, бо я був хіміком в армії.
Були сильні допити і тортури, речі, які, як я думав, трапляються лише в кіно
Вони думали, що я ходив Україною, навчаючи людей виготовляти біологічну зброю, і незалежно від того, що ми їм казали, вони хотіли вірити в цю брехню так сильно, що сподівалися просто вибити її з нас.
Зрештою вони відправили нас кудись у так звану "Донецьку Народну Республіку." І протягом того місяця були більш інтенсивні допити, інтенсивні тортури, наприклад вони чотири рази підключали мене до автомобільного акумулятора, бо думали, що я про щось брешу. Я був в ізоляторі. Я виживав на дієті з брудної води з чимось плавучим у ній, а також цвілим хлібом протягом місяця.
Ми знаємо, що були десь у "ДНР", бо вони проводили нас через свою судову систему, щоб винести нам смертну кару. Навіть мій призначений судом адвокат сказав: "Ми збираємося вчинити смертну кару, ми плануємо вбити вас". Тож ми були майже впевнені, що помремо. Але врешті-решт вони перестали нас мучити і перевезли до місця, яке, як ми вважаємо, було колишньою українською в’язницею. Я думаю, що це була тюрма "Ізоляція".
Там було три камери з англомовними людьми, і раз на день вони виводили нас на те, що ми називали прогулянкою, тож ми могли кричати через стіни іншим англомовним і мати можливість спілкуватися та співчувати. І це справді добре підносило дух. Тож там нас перестали катувати і бити.
Ми не мали доступу до чистої води.
Але умови життя були жалюгідними. Ми не мали доступу до чистої води. І багато разів у нас не було води по сім-вісім днів поспіль, нам доводилося вживати брудну воду. Наша їжа була в переважно вівсяною кашею з частинами тварин, нутрощами кишечника, будь-якими органами, які тільки можете собі уявити. Отже, це було дуже, дуже погано. Ось чому я так сильно схуд, приблизно на 14 кг. Там була сильна антисанітарія. Ми не мали доступу до Червоного Хреста, ми не отримували жодної інформації, вони все ще намагалися провести нас через той фальшивий судовий процес.
А потім нас відпустили, але це не було, просто, знаєте, 20-30 хвилин їзди до аеропорту, сісти й полетіти. Вони відвели нас у велику камеру. Ми були там пару годин. Вони вдягнули нам на голови поліетиленові пакети, замотали туго-туго руки скотчем, взяли цей скотч і потім тісно замотали очі. А потім нас посадили в кузов військової машини в незручних позах. І протягом доби ми залишалися в цих жахливих, болісних позах, не знаючи, куди їдемо. Ми припускали, що це, мабуть, буде просто масова страта. Але зрештою зауважили, що нас привезли до Росії в маленький міжнародний аеропорт, де чекав великий літак Saudi Air.
І ми тоді казали, що це нереально, що вони насправді не пустять нас у той літак. А потім нас пустили в літак. І ми думали, що коли ми злетимо, вони підірвуть нас. Але потім представники Саудівської Аравії в літаку сказали: «Ви в безпеці, ми вас звільняємо, ми відвеземо вас у безпечне місце». Вони дали нам чистий одяг, нам дали поїсти, дали нам цигарки. Саудівці дуже добре подбали про нас, вони негайно відвезли нас до лікарні, я мав погану реакцію на те, що таким чином був зв'язаний скотчем. Коли його зняли, моє обличчя настільки опухло, що накопичилася рідина, мої очі повністю заплющилися. І тоді у шпиталі в місті Ер-Ріяд, я був фактично сліпим, я не знав, що відбувається навколо, і був майже впевнений, що росіяни прийдуть мене вбити.
Прийдіть, поговоріть зі мною, я живий доказ деяких жахливих речей, які вони роблять з людьми. І я можу вам сказати, що це по-справжньому.
Я досі маю пошкодження нервів на руках через скотч. У мене оніміла зовнішня сторона рук, хоча нині стало краще, ніж місяці назад. Я знаю, що в Америці багато людей кажуть, що це все пропаганда, що Росія насправді не вчиняє воєнних злочинів. І моя відповідь їм: прийдіть, поговоріть зі мною. Я - живий доказ жахливих речей, які вони роблять з людьми. І я можу вам сказати, що це по-справжньому.
І.Ш.: Ви вже частково розповіли про психологічні тортури, яким був ваш моральний стан у полоні?
А.Д.: Я був в одиночній камері близько півтора місяця. І єдині взаємодії, які я мав, це були люди, які просто били мене без причини, вони просто били мене, вони тріщали по моїх ребрах без причини. Ви знаєте, вони змусили мене стояти в одному положенні 18 годин протягом ночі без води. І це, знаєте, неймовірно важко для тіла. І єдина перерва у нас була з тих 18 годин, це було близько третьої години ночі,
Вони змусили мене стояти в одному положенні 18 годин протягом ночі без води.
прийшла нова зміна і нас просто били кийками. Але це було чудово, тому що я подумав: «Так, моя спина не спазмована, тому що ти б’єш мене кийком». Тож було зневоднення, позбавлення сну. Вони використовували музику як форму тортур. Але насправді це вийшло чудово. Ми з Енді обоє намагалися порахувати. І думаємо, що в їхньому плейлисті було близько 80 пісень, які вони грали, приблизно двічі-тричі на день, щодня один і той же плейлист.
Але це було дуже схоже на американську метал-музику, яку мені забороняли слухати в середній школі. І я любив цю пісню.Вони думали, що це тортури, бо це була дуже гучна й агресивна музика. А я казав: ні, я люблю це. Тож це було чудово. А потім з якоїсь причини музика припинилася і це було гірше. Оскільки я був у камері без вікон, світло горіло цілодобово, я не знав, коли буду спілкуватися з людьми, не було встановленого розкладу. Навіть мій маленький шматочок запліснявілого хліба, який я отримував, іноді приносили вранці, іноді за годину до сну, я не мав можливості відзначити час. Тож поки звучала музика, я міг зрозуміти, що більшість пісень тривають три-чотири хвилини. І якщо я
Навіть мій маленький шматочок запліснявілого хліба, який я отримував, іноді приносили вранці, іноді за годину до сну
порахував пісні, то міг отримати приблизне уявлення про те, скільки часу минуло. Тому для мене це був спосіб визначити час. І коли музика припинилася, я не міг зрозуміти, чи минуло 30 секунд, чи 30 хвилин, чи три години. Було досить важко не мати з чим взаємодіяти, крім власного розуму. Тому я справді рекомендую людям, які, можливо, мають хоч якісь шанси опинитися в такій ситуації, мати багато хобі, мати багато інтересів. Читайте, дивіться багато фільмів, тому що вам доведеться все це повторювати і переробляти в голові. Це єдиний спосіб залишатися здоровим.
І.Ш.: Також росіяни змусили вас казати пропаганду на телебаченні. Що вони змусили вас говорити і що погрожували зробити, якби ви відмовилися?
А.Д.: Я насправді не пам’ятаю багатьох деталей, які вони хотіли, щоб я сказав. Але їхня загальна ідея була в тому, що вони хотіли використати мене, щоб я сказав, що українці бомбили житлові квартали на Донбасі. І що, знаєте, Росія не вчиняла всіх цих воєнних злочинів, просто очевидну брехню. І я зробив усе можливе, щоб не сказати. Але шість чи вісім хлопців, як тільки я виходив із кімнати, просто збиралися вибити це з мене. Вони були в кімнаті і спостерігали, і щоразу, коли я не робив те, що вони хотіли, вони записували це, і я платив за це. Для мене важливіше було зберегти честь, а не поширювати брехню про Україну. І я радше хотів бути побитим, ніж брехати.
І.Ш.: Зараз Україна готується до контрнаступу. Що, на вашу думку, потрібно українцям для перемоги?
А.Д.: Власне, для цього я приїхав у Вашингтон на український саміт (Ukraine Action Summit, - ред. ). Це коаліція багатьох організацій, які підтримують Україну. І ми ходимо, розмовляємо з нашими представниками Конгресу та нашими сенаторами, щоб наголосити, що зараз потрібно Україні, не лише в гуманітарних питаннях, але, я як військовий і колишній український легіонер зосереджуюсь на воєнній складовій та на контрнаступі. І я хочу сказати їм, що ми повинні дати Україні те, що їй потрібно. Україна казала, що їй потрібні танки, а ми говорили, що ні, але потім через три місяці ми даємо їм танки, і що нам потрібні Хаймарс, - ні, але потім, через шість місяців, ми даємо їм Хаймарс.
Українці – затяті борці, вони вражають. Вони кваліфіковані. Вони дуже швидко навчаються. І вони абсолютно налаштовані виграти цю війну. І вони зроблять це, якщо ми продовжимо надавати їм необхідні для цього засоби.
І в цей момент вже занадто пізно. Тому ми повинні дати їм те, що їм потрібно, щоб виграти цю війну, - ракети великої дальності, артилерію, снаряди, літаки, танки, медичне обладнання, бронежилети, все, що їм потрібно. Я думаю, що багато американців починають відчувати втому від війни. Вона триває занадто довго. Але я вважаю, що вони повинні розуміти: якщо ви втомилися надсилати обладнання, якщо ви втомилися надсилати гроші, відповідь на це: "Надішліть все це зараз, надішліть саме те, що зараз потрібно Україні, усе те, що їм зараз потрібно, тому що вони збираються виграти війну". Українці – якісь затяті борці, вони вражають. Вони кваліфіковані. Вони дуже швидко навчаються. І вони абсолютно налаштовані виграти цю війну. І вони зроблять це, якщо ми продовжимо надавати їм необхідні для цього засоби.
І.Ш.: Ви з Алабами, зі штату, де переважають республіканці. Чи відчуваєте ви, що підтримка України у вашому штаті серед місцевих жителів спадає?
А.Д.: У нас в Алабамі є суміш демократів і республіканців, але так, більшість - республіканці. Перш за все, ми спілкуємося з представниками обох партій, які є дружніми до України, тож ми можемо сказати: «Зв’яжіть нас із вашими колегами, які не є дружніми до України».
Я роблю все, що можу, на місцях, я даю численні інтерв’ю для ЗМІ, я виступаю з промовами, я проводжу бесіди зі школярами, викладаю уроки. Тож, сподіваюся, працюючи з обох боків, ми можемо справді донести до жителів Алабами та решти країни, наскільки ця війна важлива не лише для України, а й для світу. Ви знаєте, якщо Путін не зупиниться на цьому, він не буде задоволений. Він збирається захопити Молдову, він забере країни Балтії, зрештою він почне йти до Польщі.
Я думаю, що Америка повинна усвідомити, що якщо ми будемо чекати занадто довго, є дуже велика ймовірність, що Росія опиниться біля нашого порогу, і ми почнемо цю війну. Тому нам потрібно зупинити це зараз. Не тільки для того, щоб нам не довелося з цим боротися, а щоб українці перестали з цим боротися, і щоб українці перестали гинути.
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