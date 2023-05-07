У Техасі автівка врізалась у людей біля центру для біженців, семеро загинули

У прикордонному техаському місті Браунсвілль водій врізався в групу людей на автобусній зупинці біля притулку для безпритульних та мігрантів, семеро людей загинули та шестеро були поранені, повідомляє CNN.

Свідки на місці події затримали водія до прибуття офіцерів, повідомила поліція на прес-конференції. Водієві авто надали медичну допомогу та арештували за звинуваченням у необережному кермуванні, пише USA Today. Слідство триває.

Зупинка міського транспорту знаходиться через дорогу від притулку і не позначена. Не було лавки, і люди, які там чекали, сиділи вздовж узбіччя, пише AP. За словами правоохоронців, більшість жертв були венесуельцями.

Браунсвілль розташований на кордоні із Мексикою. За даними перепису 2022 року, майже 95% населення міста становлять люди латиноамериканського походження. Місто довгий час було епіцентром міграції через американо-мексиканський кордон.