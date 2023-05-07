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У Техасі автівка врізалась у людей біля центру для біженців, семеро загинули
У прикордонному техаському місті Браунсвілль водій врізався в групу людей на автобусній зупинці біля притулку для безпритульних та мігрантів, семеро людей загинули та шестеро були поранені, повідомляє CNN.
Свідки на місці події затримали водія до прибуття офіцерів, повідомила поліція на прес-конференції. Водієві авто надали медичну допомогу та арештували за звинуваченням у необережному кермуванні, пише USA Today. Слідство триває.
Зупинка міського транспорту знаходиться через дорогу від притулку і не позначена. Не було лавки, і люди, які там чекали, сиділи вздовж узбіччя, пише AP. За словами правоохоронців, більшість жертв були венесуельцями.
Браунсвілль розташований на кордоні із Мексикою. За даними перепису 2022 року, майже 95% населення міста становлять люди латиноамериканського походження. Місто довгий час було епіцентром міграції через американо-мексиканський кордон.
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- Голос Америки
Українці довели, що Patriot може знищувати гіперзвукові ракети РФ - джерело CNN у Пентагоні
США впевнені в правдивості заяв України про те, що вона використала американську систему ППО Patriot для перехоплення російської гіперзвукової ракети. Про це джерела у Пентагоні розповіли CNN.
Хоча система Patriot успішно протидіє балістичним ракетам, її здатність зупиняти гіперзвукові ракети з повітря до минулого тижня була суто теоретичною. За словами джерела телеканалу, українське перехоплення продемонструвало цю здатність у реальному світі - те, що в Пентагоні розглядають як серйозну подію.
Це важливо зокрема тому, що президент Росії Путін публічно рекламував можливості російської гіперзвукової зброї та казав, що вона здатна подолати всі системи ППО.
Виробництво гіперзвукових балістичних ракет завжди було складним для Росії, а санкції лише ускладнили його. Але до минулого тижня підрахунки Росії полягали в тому, що будь-яка ціль гіперзвукової балістичної ракети неодмінно була б уражена. Це перехоплення поставило цей розрахунок під сумнів, кажуть джерела CNN у Міноборони США.
Також там привітали той факт, що це перехоплення було здійснено українським екіпажем, який пройшов навчання в Оклахомі, але не мав американських радників на полі бою, й назвали це великим поверненням інвестицій.
Раніше Голос Америки повідомляв, що командувач ВПС Микола Олещук повідомив у Telegram: "Вітаю український народ з історичною подією! Так, ми збили «не имеющий аналогов» «Кинджал»" Сталось це під час нічної атаки 4 травня у небі Київщини. Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території Росії».
Мін’юст США підозрює криптобіржу Binance у допомозі росіянам обходити санкції - Bloomberg
Міністерство юстиції США почало розслідування щодо криптобіржи Binance Holdings через підорзи, що вона дозволяла росіянам обходити санкції. Про це повідомляє Bloomberg News з посиланням на осіб, знайомих із цим питанням.
Як повідомляє інформаційне агентство, відділ національної безпеки Міністерства юстиції розслідує, чи не порушили Binance або офіційні особи компанії санкції, пов’язані з вторгненням Росії в Україну.
Регулятори в усьому світі вже давно закликають до посилення контролю над криптовалютними біржами, включаючи Binance, найбільшу в світі, щоб запобігти незаконній діяльності - від відмивання грошей до фінансування тероризму.
Нещодавні конфіскації в ізраїльської NBCTF також демонструють, як уряди націлюються на криптокомпанії у своїх зусиллях запобігати незаконній діяльності.
Як повідомляє Радіо Свобода, представники криптобіржі заявили, що компанія «повністю дотримується всіх американських та міжнародних санкцій». Вони додали, що платформа є абсолютно нетерпимою до подвійної реєстрації, анонімних осіб та прихованих джерел грошей.
У неділю Binance повідомили у твіттері, що тимчасово припиняють виведення $BTC, оскільки мережа #Bitcoin зіткнулася з проблемою перевантаження. Компанія запевнила, що команда наразі працює над виправленнями і якомога швидше відновить виведення $BTC.
В матеіалі використані джерела Reuters
Експерти – про активізацію Китаю у питанні війни в Україні. Відео
Пекін заявив про те, що відправить в Україну спеціального представника для проведення поглибленого діалогу. Про що свідчить активізація Китаю, та наскільки серйозними є плани Пекіна стати посередником у перемовинах між Україною та Росією про закінчення війни – дізнавалась Ірина Соломко.
- Голос Америки
Стрілянина у Техасі: 9 загиблих, 7 поранених
Внаслідок стрілянини у Техасі загинуло вісім відвідувачів торговельного центру, серед яких діти, семеро - постраждали. Озброєний чоловік відкрив вогонь у торговому центрі в передмісті Далласа в суботу вдень, пише Washington Post.
Офіцер поліції, що був на місці під час іншого виклику, знайшов підозрюваного вбивцю та застрелив його. Шестеро з восьми загиблих були знайдені мертвими на місці події. Щонайменше дев'ятьох поранених під час стрілянини місцева пожежна служба доправила до лікарень, двоє з них загинули, ще троє залишалися важко пораненими.
У пам'ять за жертвами президент Джо Байден наказав приспустити державні прапори до 11 травня.
За останні місяці у США сталась низка випадків масової стрілянини у громадських місцях, що поновило дискусію про закони щодо купівлі та поводженням зі зброєю, які відрізняються у різних штатах. Зокрема менш ніж за п’ять місяців у Сполучених Штатах цього року вже було зафіксовано 199 "масових розстрілів", за даними Архіву насильства із застосуванням зброї, який визначає такі події як стрілянину, під час якої застрелено або вбито чотирьох або більше людей, не враховуючи злочинця.
Демократи виступають за перегляд законів про вільний обіг зброї. Сенатор-демократ від штату Техас Роланд Гутьєррес, розкритикував політиків, які відмовляються вжити заходів щодо реформ: "У пеклі є особливе місце для людей, які спостерігають, як усе це відбувається, і вирішують нічого не робити".
Натомість республіканці відкидають цю ідею. Конгресмен-республіканець Генрі Куельяр виступив проти обмежень щодо обігу зброї, заявляючи, що суворі заходи контролю над зброєю не допомогли уникнути таких випадків насильства із застосуванням зброї.
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